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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
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Все про:вбивство (1992) волонтери (545) Кузьменко Юлія (8)

 "Своєю честю і порядністю може служити прикладом багатьом": Рада волонтерів при Міноборони опублікувала характеристику на Кузьменка. ДОКУМЕНТ

Рада волонтерів при Міністерстві оборони України з урахуванням позиції багатьох волонтерів України, що безпосередньо знайомі із вкладом Юлії Кузьменко у допомогу захисникам України в АТО/ООС, вчора передала адвокатам Юлії характеристику на неї.

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікований на сторінці Ради волонтерів у фейсбуці.

"Рада волонтерів сподівається на всеобічний розгляд справи, доказів та неупереджений суд", - сказано в повідомленні.

Своєю честю і порядністю може служити прикладом багатьом: Рада волонтерів при Міноборони опублікувала характеристику на Кузьменка 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165375
 
   
 Топ коментарі
 
Я категорично не вірю, що ця пані є вбивцею Шеремета.
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Так именно поэтому зеленые ублюдки ее и мочат.
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А Кива под кем тогда ходил? Не под чертом Авакяном?

"Своей честью и порядочностью может служить примером многим": Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко - Цензор.НЕТ 2908
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Ага, вот и новый гебнявый мемчик: #валантёрып#$дятнашиденьги...
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Покажи хоть одну БАНКРОВСКУЮ выписку трат с карты волонтера хоть за три месяца. Не покажешь, потому что будут видны обналички и траты на себя любимую. Ну, давай, докажи "честность".
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а, это вы.... о5 за свое то?
я вот верю шо они - добрые, ибо после смерти будут "гореть вечно" если злые.
ну и чем это отличается от верунства правослабного стада то?

кто не "верит" = косаб/еретик/сотонист и вообще очень плохой мкщинка или даже женщин такой неправославный "Своєю честю і порядністю може служити прикладом багатьом": Рада волонтерів при Міноборони опублікувала характеристику на Кузьменка - Цензор.НЕТ 5638
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Хотят всех запугать.На этом примере.- Это возможно сделать с каждым- Пересични из нас
сросята хотят сделать рабов. За Юлину и свою волю. Смерть ворогам.
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Хотелось бы узнать, кто конкретно эту характеристику подписывал в этой организации(совет волонтеров), кто ею руководит, и главное, кто финансирует? Потому, что скопом, оно удобней советы давать, ни за что не отвечая.А так будем знать после окончательного решения суда, после аппеляций, кому спасибо говорить, а кого проклинать, в зависимости от приговора.
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А вот на этой справке-характеристике как раз и не видать авторов, что ее составляли.А почему хотелось бы узнать?Авторов в студию.Или вдруг чего "я не я и хата не моя"?
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«Пишет все, что хочешь»: судэксперт в деле Шеремета ранее фигурировал в прослушке Трубы

Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, который настаивает на подлинности доказательств против подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который "пишет все, что хочешь".

Суббота, 14 декабря 2019, 12:55

"Своей честью и порядочностью может служить примером многим": Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко - Цензор.НЕТ 4829 "Своей честью и порядочностью может служить примером многим": Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко - Цензор.НЕТ 4829 "Своей честью и порядочностью может служить примером многим": Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко - Цензор.НЕТ 4829 "Своей честью и порядочностью может служить примером многим": Совет волонтеров при Минобороны опубликовал характеристику на Кузьменко - Цензор.НЕТ 4829

#Буквы собрали детали этой истории.
В эфире политического ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера Рувин заявил, что результаты исследований украинских специалистов "не совпадали с тем, на что надеялось следствие", потому обратились к его ведомству.
По словам Рувина, институт, которым он руководит, уже 100 лет проводит портретные экспертизы, и только в этом году провел более 20 экспертиз по невербальному поведению человека.
"Это психологические особенности человека, потому что каждый человек ходит по-своему, он руку поднимает по-своему, он ногу ставит по-своему. И тут не обязательно было приглашать человека из Великобритании…. Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что надеялось следствие… Потому что мы не подтверждали ни Грищенко, ни Кияна, о том, что они в это время находились. Нам пришлось этого нашего специалиста, коллегу из Великобритании (Айвона Бирча - ред.)", - сказал он.
В одной из записей прослушки Трубы с руководителем Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олегом Корецким от 3 сентября, слышно, как глава ГБР недоволен, что его сотрудник вызвал на допрос пятого президент Петра Порошенко не по тому делу:
"Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что, адекватных дел нет?"
В процессе диалога Труба заявил, что может решить "все проблемы с экспертизами одним телефонным звонком Рувину".
"Эксперт полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса Президента", - говорил Труба.
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В Украине появились так называемые псевдоволонтеры, которые под маркой помощи войне наживаются на ней. Это целая каста, и я вчера увидел в суде, как они друг за друга горой.
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Под святым предлогом защиты родины они улучшают собственное благосостояние, вот и все
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ви там всією ботофермою український зомбоящик дивитесь?
так вам і треба!
ги!
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А ты посмотри по комментам и новостям, все порохоботы и прежние воры криком орут за убийц. Ведь если не будет в Украине войны, кого волонтёры разводить будут, под каким соусом петькины шестерки народ грабить будут? Они за корыто родной маме пасть порвут.
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Безусловно. Это те, кто живут войной. Для них ее окончание смерти подобно.
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На формирование именно этого мнения и работает нынешняя власть. Особо стараться не приходится. Неискушенная публика хавает откровенное фуфло.
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Человек, безусловно, по природе грешен. Но особая подлость, когда его благосостояние основывается на циничном грабеже под предлогом защиты родины. Вот это мерзко
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Фуфло, підкріплене фактами, називається - підозра.
Вирок буде, якщо цих доказів вистачить.
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А подпись под характеристикой есть? Скрыли на всякий случай, чтобы самим не сесть за явно лживый и поддельный документ?
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КТО мог в 2016 году быть на столько влиятельным, чтоб тормозить столь резонансное убийство?
КТО мог организовать его так, чтобы и пуйлу зад лизнуть (опять же кому это было тогда надо) и волонтеров с добробатами подставить (кому они тогда были как заноза в заднице)?
КТО в последнее время утратил контроль над расследованием данного убийства ?
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Я ждал этого! Конечно же это Петя заказал!
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С такой характеристикой можно и Градом по Киеву!
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Вони мають на це право.
Але це може стати тільки пом`якшуючими обставинами при винесенні вироку у суді.
Ніяким чином це не повинно впливати на хід розслідування.
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Коли я почув, як вони спілкуються, як вони поводять себе у суді, я був ШОКОВАНИЙ!
І всюди.... ВСЮДИ!!! "руська рєчь" й "руський МАТ".
Огидно!
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Дык это - козырь для следствия и подтверждает их пещерный нацизм и ненависть к другим нациям!
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Дали характеристику?Отлично!А может не характеристику надо давать, а думать?Ведь сразу после выборов некоторые эксперты прогнозировали,что активистов,добровольцев и волонтеров будут устранять по одному,чтобы не вызвать негативной реакции.Проанализируйтте сколько,за последние месяцы,в ДТП погибло волонтеров?Сколько,при не выясненных обстоятельствах, погибло АТошников и добробатовцев?Так,что как говорит президент ДУМАЙ-ТЕ.
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Градом по Киеву? Вы смеетесь?... Я почти каждый день в разговоре с друзьями говорю на кухне, что всех этих олигархов и продажных депутатов нужно давно повесить на столбах! И так говорят почти все украинские граждане.
Выходит мы все террористы и бандиты? Или может это власть бандит?!
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