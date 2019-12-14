 "Своєю честю і порядністю може служити прикладом багатьом": Рада волонтерів при Міноборони опублікувала характеристику на Кузьменка. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікований на сторінці Ради волонтерів у фейсбуці.
"Рада волонтерів сподівається на всеобічний розгляд справи, доказів та неупереджений суд", - сказано в повідомленні.
Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікований на сторінці Ради волонтерів у фейсбуці.
"Рада волонтерів сподівається на всеобічний розгляд справи, доказів та неупереджений суд", - сказано в повідомленні.
я вот верю шо они - добрые, ибо после смерти будут "гореть вечно" если злые.
ну и чем это отличается от верунства правослабного стада то?
кто не "верит" = косаб/еретик/сотонист и вообще очень плохой мкщинка или даже женщин такой неправославный
сросята хотят сделать рабов. За Юлину и свою волю. Смерть ворогам.
Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, который настаивает на подлинности доказательств против подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который "пишет все, что хочешь".
Суббота, 14 декабря 2019, 12:55
#Буквы собрали детали этой истории.
В эфире политического ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера Рувин заявил, что результаты исследований украинских специалистов "не совпадали с тем, на что надеялось следствие", потому обратились к его ведомству.
По словам Рувина, институт, которым он руководит, уже 100 лет проводит портретные экспертизы, и только в этом году провел более 20 экспертиз по невербальному поведению человека.
"Это психологические особенности человека, потому что каждый человек ходит по-своему, он руку поднимает по-своему, он ногу ставит по-своему. И тут не обязательно было приглашать человека из Великобритании…. Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что надеялось следствие… Потому что мы не подтверждали ни Грищенко, ни Кияна, о том, что они в это время находились. Нам пришлось этого нашего специалиста, коллегу из Великобритании (Айвона Бирча - ред.)", - сказал он.
В одной из записей прослушки Трубы с руководителем Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олегом Корецким от 3 сентября, слышно, как глава ГБР недоволен, что его сотрудник вызвал на допрос пятого президент Петра Порошенко не по тому делу:
"Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что, адекватных дел нет?"
В процессе диалога Труба заявил, что может решить "все проблемы с экспертизами одним телефонным звонком Рувину".
"Эксперт полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса Президента", - говорил Труба.
так вам і треба!
ги!
Вирок буде, якщо цих доказів вистачить.
КТО мог организовать его так, чтобы и пуйлу зад лизнуть (опять же кому это было тогда надо) и волонтеров с добробатами подставить (кому они тогда были как заноза в заднице)?
КТО в последнее время утратил контроль над расследованием данного убийства ?
Але це може стати тільки пом`якшуючими обставинами при винесенні вироку у суді.
Ніяким чином це не повинно впливати на хід розслідування.
І всюди.... ВСЮДИ!!! "руська рєчь" й "руський МАТ".
Огидно!
Выходит мы все террористы и бандиты? Или может это власть бандит?!