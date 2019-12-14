 "Своєю честю і порядністю може служити прикладом багатьом": Рада волонтерів при Міноборони опублікувала характеристику на Кузьменка. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікований на сторінці Ради волонтерів у фейсбуці.

"Рада волонтерів сподівається на всеобічний розгляд справи, доказів та неупереджений суд", - сказано в повідомленні.

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