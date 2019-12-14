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Все про:журналістика (939) свобода слова (206) вбивство (1992)

 У 26 країнах світу в 2019 році вбили 75 журналістів, - доповідь Press Emblem Campaign

Від початку 2019 року в 26 країнах світу були вбиті 75 журналістів, що на 36% менше, ніж в попередньому році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчать дані щорічної доповіді Press Emblem Campaign (PEC).

"Від початку року 75 журналістів були вбиті у 26 країнах", - йдеться у доповіді.

Зазначається, що цей показник на 36% менше, ніж попереднього року, і є найнижчим з 2006 року.

Як зазначив генеральний секретар PEC, зменшення кількості жертв серед працівників ЗМІ "обнадіює, проте належить зробити набагато більше".

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"Інтенсивність конфліктів на Близькому Сході зменшилася, але хвиля іноді насильницьких демонстрацій у кількох країнах по всьому світу є серйозним джерелом занепокоєння за безпеку журналістів", - підкреслив він.

Згідно з даними організації, у 2019 році 13 журналістів загинули у Мексиці, в Афганістані та Пакистані по вісім, у Сирії вбили шістьох, у Гондурасі - 5, а на Філіппінах - 4.

Були також зареєстровані вбивства (по одному співробітнику ЗМІ) у кожній з наступних країн: Бангладеш, Чад, Чилі, Демократична Республіка Конго, Гана, Кенія, Лівія, Нігерія, Північна Ірландія (Велика Британія), Південна Африка, Україна, Ємен.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165373
 
 
 Топ коментарі
 
Волонтеры с детскими кардиохирургами готовят заговор мирового масштаба и дестабилизацию обстановки во всем мире. Только рюкзАваков спасет мир. Но для этого надо очень много французских вертолетов, французских катеров и японских электромобилей!.
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Долг журналиста сообщать новости, а не комментировать события с точки зрения "линии партии"...
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А школьный педагог, любимец детей оказался Чекатилой...
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Журналистам нечего делать в зоне военных конфликтов. Редакции посылают своих работников на такие задания ради пропаганды; конечно, многие возвращаются вперёд ногами, зато без головы.
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Долг журналиста сообщать новости, а не отсиживаться в бункере.
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Долг журналиста сообщать новости, а не комментировать события с точки зрения "линии партии"...
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Да, за отклонение от этой линии часто и убивают.
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Як гарно підмічено.
Уточніть, чи не ПЕСа ви маєте на увазі?
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Зеб, как ты верно подметил, что разглядел Вальцмана, который распял православного снегиря.
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Зеб, точно, я сказал Вальцман!!! А почему ты лайк под постом не поставил или ещё надо произнести в посте - "порохобот", чтобы ты лайк под постом поставил?
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Редакции - первые виновники. Точнее, хозяева газет.
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Украина и Британия оказались в странном списке стран, особенно Британия.
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Волонтеры с детскими кардиохирургами готовят заговор мирового масштаба и дестабилизацию обстановки во всем мире. Только рюкзАваков спасет мир. Но для этого надо очень много французских вертолетов, французских катеров и японских электромобилей!.
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А школьный педагог, любимец детей оказался Чекатилой...
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Ну Вам не повезло з вчителями, а от більшості людей пощастило. Але не забувайте До арешту Чикатило були розстріляні двоє людей, які не були винними у цих злочинах. Ось що буває, коли докази притягнуті "за вуха".
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Величина эти "вух" не зависит от профессии... Или зависит?
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Саме таку реакцію від тебе сайт і очікував.
Дуже легко тобою маніпулювати.
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Саме такого коментаря я від Вас і очікував.
Дуже легко Вами маніпулювати.
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Молодець.
Може хоч з використанням копіпасту вивчиш, в кінці кінців, українську мову.
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Команда сверху, блок на сайте VPN и Тор и ниодного тролльного придурка проводящего информационную войну против Украины на сайте не будет.
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Да? Какой ты умный, а посещаемость сайта, что сказать рекламодателям? В 26 странах мира в 2019 году убили 75 журналистов, - доклад Press Emblem Campaign - Цензор.НЕТ 5575
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Нормальные будут заходить, а не всякое отребье сутками здесь висит и всячески обсирает Украину и её законную власть.
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"13 журналистов погибли в Мексике, в Афганистане и Пакистане по восемь, в Сирии убили шестерых, в Гондурасе - 5"
Источник: https://censor.net.ua/n3165373

Что характерно, ни в Мексике, ни в Гондурасе войны, вроде, нет, а журналистов погибло больше, чем в Сирии.
Сразу скажу, что журналистов убивать нельзя, они наемные работники, люди подневольные, и работают в данных жопах мира странах по заданию редакции.
Однако же замечу, что убийства журналистов не привели "к дестабилизации в обществе".
Наверное, сценаристам Авакова нужно "что-нибудь поправить в консерватории"(С)
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Вплив терору на мізки не завжди призводить до зміни влади.
Іноді терор використовується для залякування, для посилення чутливості людей до тих подій, які відбуваються в країні, до зміни світогляду.
Особливо, коли ці вбивства чипляють до зовнішнього ворога.
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И о чём эта новость? Убивают только журналистов? Это какие то особенные люди и их нельзя трогать?
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