 У 26 країнах світу в 2019 році вбили 75 журналістів, - доповідь Press Emblem Campaign

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчать дані щорічної доповіді Press Emblem Campaign (PEC).
"Від початку року 75 журналістів були вбиті у 26 країнах", - йдеться у доповіді.
Зазначається, що цей показник на 36% менше, ніж попереднього року, і є найнижчим з 2006 року.
Як зазначив генеральний секретар PEC, зменшення кількості жертв серед працівників ЗМІ "обнадіює, проте належить зробити набагато більше".
"Інтенсивність конфліктів на Близькому Сході зменшилася, але хвиля іноді насильницьких демонстрацій у кількох країнах по всьому світу є серйозним джерелом занепокоєння за безпеку журналістів", - підкреслив він.
Згідно з даними організації, у 2019 році 13 журналістів загинули у Мексиці, в Афганістані та Пакистані по вісім, у Сирії вбили шістьох, у Гондурасі - 5, а на Філіппінах - 4.
Були також зареєстровані вбивства (по одному співробітнику ЗМІ) у кожній з наступних країн: Бангладеш, Чад, Чилі, Демократична Республіка Конго, Гана, Кенія, Лівія, Нігерія, Північна Ірландія (Велика Британія), Південна Африка, Україна, Ємен.
Уточніть, чи не ПЕСа ви маєте на увазі?
Я не пес.
Вони самі її вибрали.
Дуже легко тобою маніпулювати.
Дуже легко Вами маніпулювати.
Може хоч з використанням копіпасту вивчиш, в кінці кінців, українську мову.
Источник: https://censor.net.ua/n3165373
Что характерно, ни в Мексике, ни в Гондурасе войны, вроде, нет, а журналистов погибло больше, чем в Сирии.
Сразу скажу, что журналистов убивать нельзя, они наемные работники, люди подневольные, и работают в данных
жопах мирастранах по заданию редакции.
Однако же замечу, что убийства журналистов не привели "к дестабилизации в обществе".
Наверное, сценаристам Авакова нужно "что-нибудь поправить в консерватории"(С)
Іноді терор використовується для залякування, для посилення чутливості людей до тих подій, які відбуваються в країні, до зміни світогляду.
Особливо, коли ці вбивства чипляють до зовнішнього ворога.