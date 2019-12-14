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 Найманці РФ не пускають СММ ОБСЄ на територію ОРДЛО, - українська сторона СЦКК

Незаконні збройні формування в окремих районах Донецької і Луганської областей не пускають представників СММ ОБСЄ на непідконтрольні уряду України території, в тому числі і до ділянок розведення сил і засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці штабу ООС в фейсбуці повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

"Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ на всій території України. Усі підписанти Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.
Однак збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей щоденно відмовляють СММ у доступі до непідконтрольних урядові України територій, зокрема і до ділянок розведення сил і засобів.
За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня 2019 року представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі Місії: на блокпості приблизно за 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) дозволили патрулю Місії проїхати лише після 20 хвилин очікування; на блокпості західніше н.п. Верхньошироківське (кол. Октябрь; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) – лише після приблизно 1 години очікування", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165372
 
 
 Топ коментарі
 
Разводим войска дальше, или продолжаем разводить Украину?
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Яка несподіванка для слуг! Наемники РФ не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5338
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Хуже войны с россией,мож быть только мир с гопником из кгб
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Та ви шо? А я такий здивований, такий здивований! ху*ло ж Зєлєнскому обіцяло! І руку тиснуло!
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кацапи не пускають кацапів?
люблю, коли кацапи сруться
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вот и результат нормандской встречи((((((((( мутин плевал на все договоренности
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Американские чеченцы захватили и крым и пол Далбасса.Хады ползусчие
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Разводим войска дальше, или продолжаем разводить Украину?
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Хуже войны с россией,мож быть только мир с гопником из кгб
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И что им за ето будет? А ничего. как и за прошлые 6 лет. Давайте еще дайте даунбасу автономию и введите миротворцев на линию разграничения и ***** вам лично пожмет руки.
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**** каже настамнєт. Це ваш внутрішній конфлікт, домовляйтесь з ними. Оце і всі домовленості.
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Петя в Минске это и подписал. Теперь или выполнять последовательно по пунктам, или Зе опять вызовут в учительскую ВВП, фрау Шмургель и Макарон и будут ставить в позу галычанина на плантации в Польше.
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Саме час виступити Членограю,та розповісти про що вони з Ху"лом домовлялись.
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Геращенко сказала, что ИХ КОМАНДА видела решение проблемы границы, в "миротворцах ООН", которые возьмут контроль над границей. На что Пристайко заявил, что это лож, зам. генсекретаря ООН сообщила, что Украина официально за 5 лет так и не подала ни одного предложения по миротворцам. Занавес...
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А я больше верю Геращенко, чем флюгеру пРИСТАЙКО.
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Мокшанин, ти хоч інколи дихаєш, чи тільки брешиш? https://www.5.ua/********/misiia-oon-na-donbasi-mizhnarodni-eksperty-porakhuvaly-skilky-potribno-myrotvortsiv-179547.html МІСІЯ ООН НА ДОНБАСІ: МІЖНАРОДНІ ЕКСПЕРТИ ПОРАХУВАЛИ, СКІЛЬКИ ПОТРІБНО МИРОТВОРЦІВ

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Чайка поганий з тебе порохобот. як не знаеш різницю між бла-бла-бла на пеціному каналі та реальними кроками та документами які для цього необхідні
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Убоге, відео з закордонним експертом подивиться здатен, чи якщо не лайно каналу Г+Г по вже не прокатить?
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Я не дивлюсь ящик, ни Г+Г ні петіні чи медвідчуківскі анали
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Не працювали? "ВІДЕО ОБСЄ пропонує ООН створити спільну миротворчу місію на Донбасі. " https://tsn.ua/politika/tehnicha-misiya-oon-mogla-b-pidgotuvati-pidgruntya-dlya-mirotvorciv-na-donbasi-yelchenko-1300224.html Ось тобі Г+Г
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Так это ж идеальные условия для "выборов"! Чего стенать-то? Адекватные люди об этом всегда знали, а 73% пусть хоть сейчас узнают.
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А с чего ты взял шо адекватные это 8% а не 73?
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вадикъ,харэ 3,14деть - давно посчитано на счётах,что голосовавших зебилов - 21% от общего числа избирателей..
это мировая статистика ммммм...насаеления с особыми умственными потребностями..
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и учти,что минимум половина их них уже начинает подозревать,что их,как всегда,наеали..
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А не могли они пойти дальше, напролом, или орки не перестали просто стрелять?
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Зато 42 летний Нелох высунув язык уже выполняет новые домашние задания от *****.
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Цікаво, які домашні завдання виконує пуйло, чи Нелох їх йому не давав?
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там ще в петра не готова курсова лишилась від *****.
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Далі вибори и особливий спатус..Да зебобіки ?????
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И еще вода в крым, восстановление разрухи ( за счет Украины естественно), выплата пенсий путинвведивойсковцам, а в остальном нові обличча рулять!
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тогда забудьте об отводе и не будьте идиотами
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..не пускают?..значить.... **********))))))))))
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