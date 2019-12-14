 СБУ почала 69 проваджень, що стосуються шпигунства і держзради, - Баканов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це повідомив голова спецслужби Іван Баканов, коментуючи 100 днів перебування на посаді.

"Останні результати засвідчують, що Служба все більше уваги приділяє фундаментальним питанням захисту держави і вчасно, а головне, успішно реагує на ці виклики", - зазначив він.

Очільник СБУ додав, що 17 проваджень стосуються державної зради (щодо 9 з них вже є рішення суду), а 5 – шпигунства.

До 12 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ Росії з Полтавщини, якого затримали влітку. Також 12 років за ґратами проведе агент російської воєнної розвідки, викритий контррозвідниками СБУ на Харківщині.

Протягом 2015-2017 років він здійснював збір різнопланової інформації, у тому числі із грифом "таємно", у військовій сфері та у галузі військово-оборонних розробок. Як один з показових прикладів Іван Баканов навів ситуацію з ексзаступником міністра економіки України, який підозрюється у державній зраді. Йому інкримінують укладання свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на суму понад 16,5 мільйона доларів США.

"Сам факт таких зловживань викликає обурення, а в умовах війни, яку веде наша держава, такі дії експосадовця неприпустимі", - наголосив Іван Баканов.

За його переконанням, наживатися на оборонній сфері в країні, яка втрачає на сході своїх кращих синів і дочок – не тільки незаконно, а й аморально. Покарання за такі дії має бути максимально суворим.

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