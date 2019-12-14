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Все про:контррозвідка (160) СБУ (4920) шпигунство, шпіонаж (365) Баканов Іван (92)

 СБУ почала 69 проваджень, що стосуються шпигунства і держзради, - Баканов

Служба безпеки України почала 69 кримінальних проваджень з лінії роботи контррозвідки, зокрема з викриття шпигунів і агентів ворожих спецслужб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це повідомив голова спецслужби Іван Баканов, коментуючи 100 днів перебування на посаді.

"Останні результати засвідчують, що Служба все більше уваги приділяє фундаментальним питанням захисту держави і вчасно, а головне, успішно реагує на ці виклики", - зазначив він.

Очільник СБУ додав, що 17 проваджень стосуються державної зради (щодо 9 з них вже є рішення суду), а 5 – шпигунства.

До 12 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ Росії з Полтавщини, якого затримали влітку. Також 12 років за ґратами проведе агент російської воєнної розвідки, викритий контррозвідниками СБУ на Харківщині.

Протягом 2015-2017 років він здійснював збір різнопланової інформації, у тому числі із грифом "таємно", у військовій сфері та у галузі військово-оборонних розробок. Як один з показових прикладів Іван Баканов навів ситуацію з ексзаступником міністра економіки України, який підозрюється у державній зраді. Йому інкримінують укладання свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на суму понад 16,5 мільйона доларів США.

"Сам факт таких зловживань викликає обурення, а в умовах війни, яку веде наша держава, такі дії експосадовця неприпустимі", - наголосив Іван Баканов.

За його переконанням, наживатися на оборонній сфері в країні, яка втрачає на сході своїх кращих синів і дочок – не тільки незаконно, а й аморально. Покарання за такі дії має бути максимально суворим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДСНС Одеської області намагалися знищити документи з перевірки коледжу, в якому сталася пожежа, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165370
 
   
 Топ коментарі
 
Литининат бакланов подключился к зачистке страны от неугодных и опасных для бубочки...
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Зачотнийвисер СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 6146 Але працюй далі - ти можеш краще СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 2839
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Попей зеленки зебил... и тебя попустит...
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юзают концы

судя по назначениям в СБУ, то расследовать будут например то шо прапорщик Вася по-пьяни сказал: а вот в Рашке я воровал бы более больше и более лучше.

И это = "госизмена".
И так далее по списку.
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69 - вообще цифра интересная, одна в сврем роде)))
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Литининат бакланов подключился к зачистке страны от неугодных и опасных для бубочки...
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Зачотнийвисер СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 6146 Але працюй далі - ти можеш краще СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 2839
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Попей зеленки зебил... и тебя попустит...
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Началась охота на ведьм.. бубачка сцыт когда страшно...
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Май 2019 года - бубочка, где посадки, как твои обещания перед выборами, весна прийде!
Декабрь 2019 года - це палитическия репрессии! бубочка ссыт! сталинские времена! уси на майдан!
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так де посадки воров и прокацапских гнид - бени, портнова, медведчука? ПОчему пресуют волонтеров а портнову 7 лямов компенсации за "моральний ущерб".
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Да зачем же?
Когда дефолт по мусорным облигациям накроет и вас с "бубочкой", и РФ, которая те облигации покупает.
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> заключение заведомо убыточного контракта


Такое впечатление что Зекоманда не на войне, а на базаре. Что такое "заведомо убыточный контракт" ? Война - это всегда только убытки. Засчитывается только результат: снаряды есть, или снярядов нет.
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На фото дом одного из "толькоубыточных" дельцов с армейскими контрактами
СБУ начала 69 производств, касающихся шпионажа и госизмены, - Баканов - Цензор.НЕТ 511
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Если есть данные о незаконности доходов - несите в налоговую.
Никакой связи с закупкой снарядов.
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А фото дома бурята багдана у тебя есть? поищи в сети... будешь приятно удивлен...
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Порохоидиоты правы, нет у нас шпиенов и госизмены. Есть жадоба до обогащения, продают не только страну, а и мать свою продадут. Вот это ведьмы, так ведьмы.
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и большинство дел по АТОшникам и волонтёрам?
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СБУ начала/ Пока главный результат главного волкодава -скорохвата российских шпионов и диверсантов-внедрение под прикрытием в окружение Суркиса: Глава СБУ Баканов присутствовал на юбилее Суркиса "как оперативный сотрудник".
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А ведь не придерёшься, он там с бейджиком ходил - "Оперативный работник"...
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Крым и пол Далбасса заватили в заложники американские чеченцы.Но кгбешное быдло Путлера держит абарону
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Даю наводку главный шпион, предатель Медведчук, ну и дальше по списку.
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план по отстаиванию взглядов Зе и затиранию гнилого болота от него запустили. Такого количества ботов давно не было, вот только забыли им сказать, что использованный материл подлежит опять же обработке. Пишите дальше, существование надо же оплачивать...
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Скоро и троллями проводящими информационную войну против Украины, СБУ тоже займется. Ждите гниды.
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Вами, троллями, скоро не СБУ, а ФСБ займётся. Гэбисты всегда начинают со своих.
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Плохо знают историю, не изучают трагическую судьбу коммунистической партии Западной Украины. Те, как только сдали Западную Украину комрадам своим из СССР, так первые под нож и пошли.
А какие "шмены шаштава" происходили в самом СССР, какие "шмены": Ежов съел Ягоду с комрадами, Берия съел Ежова с сотоварищи, лопали бы друг дружку и дальше, да Виссарионович преставился. Зато теперь Виссарионович запоребриком очень популярен, в Воронеже с его портретами митингуют, в Волгограде памятник ставят. Так что Кварталу нужно готовиться, они в "меню" идут закуской..
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- Похрен все "разработки"!!! Похрен, что оперативники годами "горбатились", дезу лили" противнику!!! Результат нужен, результат!!! И прямо сейчас!!!
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69 - красивая цифра, только - таинственная и непонятно - кто кого имеет?
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Че там искать? Зепридурок,хач авакян и портянкин - можно сразу смело расстреливаить
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эта служба может только отжимом бизнеса заниматься. профессионалов там уже давно не осталось.
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Тут без Пшонки не обойтись, он специалист, как гонять чертей.
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Чому видалили мій комент,про те ,що повинно бути 10000 справ,тому,що в нас зрадники на всіх щаблях влади!
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Як би полковник Россії заявив про єднання з ВСУ,він би помер від сердечно приступу в той же день! А в нас одна зрада,починаючи зі здачі Донецька Луганська,в тому що не розбила авіація банду Гіркіна... І тепер консерви ФСБ та ГРУ стали відкрито розказувати про єднання з окупантами??? Тому потрібно всіма методами вичистити всю НЕЧИСТЬ, хочаби з силових органів,це не в рахунок простої вати -потенційних з,радників,які чекають приходу Путлера,а в нас є цих боягузливих холуїв налічується мільйони, і які тепер оміліли і почали вилазити з під лавки...
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В Киеве пьяный коп вызвал на подмогу влиятельного генерала: видео и подробности скандалаСуббота, 14 декабря 2019, 12:10

В Киеве правоохранители задержали предположительно пьяного сотрудника полиции, который был за рулем авто.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Там полицейские остановили авто марки Chevrolet. За рулем находился коп, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.
После остановки авто на место прибыли три патруля полиции, а через 15 минут подъехал автобус с силовиками. Они положили на землю тех, кто задержал копа. Также они начали применять силу и препятствовать съемке. Водитель под их прикрытием уехал, а людей задержали и отвезли в райотдел, отпустив только через три часа.
Водитель, как оказалось, лично знает генерала полиции города Киева, который помог организовать эту всю ситуацию.
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тем временем в открытую( даже не шифруются ) на рф работают им пох
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