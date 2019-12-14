 СБУ почала 69 проваджень, що стосуються шпигунства і держзради, - Баканов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це повідомив голова спецслужби Іван Баканов, коментуючи 100 днів перебування на посаді.
"Останні результати засвідчують, що Служба все більше уваги приділяє фундаментальним питанням захисту держави і вчасно, а головне, успішно реагує на ці виклики", - зазначив він.
Очільник СБУ додав, що 17 проваджень стосуються державної зради (щодо 9 з них вже є рішення суду), а 5 – шпигунства.
До 12 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ Росії з Полтавщини, якого затримали влітку. Також 12 років за ґратами проведе агент російської воєнної розвідки, викритий контррозвідниками СБУ на Харківщині.
Протягом 2015-2017 років він здійснював збір різнопланової інформації, у тому числі із грифом "таємно", у військовій сфері та у галузі військово-оборонних розробок. Як один з показових прикладів Іван Баканов навів ситуацію з ексзаступником міністра економіки України, який підозрюється у державній зраді. Йому інкримінують укладання свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на суму понад 16,5 мільйона доларів США.
"Сам факт таких зловживань викликає обурення, а в умовах війни, яку веде наша держава, такі дії експосадовця неприпустимі", - наголосив Іван Баканов.
За його переконанням, наживатися на оборонній сфері в країні, яка втрачає на сході своїх кращих синів і дочок – не тільки незаконно, а й аморально. Покарання за такі дії має бути максимально суворим.
судя по назначениям в СБУ, то расследовать будут например то шо прапорщик Вася по-пьяни сказал: а вот в Рашке я воровал бы более больше и более лучше.
И это = "госизмена".
И так далее по списку.
Декабрь 2019 года - це палитическия репрессии! бубочка ссыт! сталинские времена! уси на майдан!
Когда дефолт по мусорным облигациям накроет и вас с "бубочкой", и РФ, которая те облигации покупает.
Такое впечатление что Зекоманда не на войне, а на базаре. Что такое "заведомо убыточный контракт" ? Война - это всегда только убытки. Засчитывается только результат: снаряды есть, или снярядов нет.
Никакой связи с закупкой снарядов.
А какие "шмены шаштава" происходили в самом СССР, какие "шмены": Ежов съел Ягоду с комрадами, Берия съел Ежова с сотоварищи, лопали бы друг дружку и дальше, да Виссарионович преставился. Зато теперь Виссарионович запоребриком очень популярен, в Воронеже с его портретами митингуют, в Волгограде памятник ставят. Так что Кварталу нужно готовиться, они в "меню" идут закуской..
В Киеве правоохранители задержали предположительно пьяного сотрудника полиции, который был за рулем авто.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Там полицейские остановили авто марки Chevrolet. За рулем находился коп, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.
После остановки авто на место прибыли три патруля полиции, а через 15 минут подъехал автобус с силовиками. Они положили на землю тех, кто задержал копа. Также они начали применять силу и препятствовать съемке. Водитель под их прикрытием уехал, а людей задержали и отвезли в райотдел, отпустив только через три часа.
Водитель, как оказалось, лично знает генерала полиции города Киева, который помог организовать эту всю ситуацию.