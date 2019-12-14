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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
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Все про:вбивство (1992) Варченко (41) Шеремет (267)

 У слідчих є "коло певних осіб", які можуть бути замовниками вбивства Шеремета, - радник глави МВС Варченко

У правоохоронних органів є "коло певних осіб", які можуть підозрюватися в тому, що вони виступали замовниками вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив в ефірі "ОбозTV".

Однак, за його словами, зараз можна говорити виключно про ту інформацію, яку слідство готове надати і надало на брифінгу 12 грудня.

Варченко сказав, що зараз не хоче "фантазувати" і обговорювати можливість причетності Росії до замовлення вбивства Шеремета, однак додав:

"Подібні речі йдуть на користь держави-агресора. Будь-який тероризм в Україні, будь-які незаконні дії в Україні, які резонують в українському суспільстві, їх завжди використовує ворог... Знаєте, ознака вищого класу якості роботи спецслужб іноземної держави – зробити так, щоб люди, які шкодять своїй державі на користь агресора, цього навіть не усвідомлювали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр у справах ветеранів Коляда про справу щодо вбивство Шеремета: Чим би вона не закінчилася - програє держава

Коментуючи затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета, Варченко згадав про терористів-народовольців, які організували вбивство російського царя Олександра II. При цьому він уточнив, що його слова не потрібно "накладати на сьогоднішніх фігурантів".

"У нас було більш ніж достатньо історичних прикладів, чому молоді люди вдаються до терористичних дій. Молоді і красиві. І теж потім люди плескають руками і кажуть: Як так? Таке неможливо! Такі гарні дівчата як Софія Перовська чи Віра Фігнер (члени організації "Народна воля". – Ред.) не мають здійснювати терористичні акти", – зазначив радник глави МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165369
 
 
 Топ коментарі
 
Каждый день на фронте погибают солдаты и офицеры ВСУ.
Не желаете ли расследовать, и наказать виновных ?
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Да, пан советник. Лоханулись вы с этим "делом". Потому как 99% населения вообще не знают кто такой был Шеремет, и в чьи разборки он попал. У населения сейчас другие проблемы: платёжки по ЖКХ.
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Аваков занимается «зачисткой» добровольцев в рамках договоренностей с Москвой - политолог Декабрь 14, 2019Без рубрикиКомментарии

Именно благодаря поддержке Москвы Аваков и остался в Кабмине…
Думаю, большинство украинцев уже догадалось, чем сейчас занимается глава МВД Аваков в рамках договоренностей с Москвой. А именно - «зачисткой» добровольцев и активных бывших «атошников» (не контролируемых МВД или СБУ), которые могли бы помешать выполнению Минских соглашений.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
- Зачем Аваков устроил балаган с якобы раскрытием убийства Шеремета - политолог
- Кто выиграет от обвинений ветеранов в убийстве Шеремета - эксперт
Порошенко в политическом плане прикрывает «зраду» Зеленского, рассказывая о том, что в Париже никто не перешел «красные линии». Аваков - выполняет более «грязную» работу, начав арестовывать добровольцев.
На самом деле Аваков выполняет одну из важных для Москвы пиар-задач: показывает Донбассу, что в Украине нет больше «разгула радикальных патриотов». И можно возвращаться в Украину.
Думаю, все понимают, начиная с 2014 года Аваков специально показывал этот «разгул» тоже в угоду Москве. И на Майдане, и на Донбассе. Это на тему наших политиков, которые не подыгрывали Кремлю в начале войны. Или просто так не выполняли Минские соглашения.
Собственно, именно благодаря поддержке Москвы Аваков и остался в Кабмине. Ну, а для «прикрытия» он имитирует, с согласия Кремля, антироссийскость в виде фейков про Лаврова или Суркова. Или «наездов» на российского спикера Володина.
Мораль сей басни такова. Все в Украине всегда шло и идет по российскому сценарию.
Главное - чтобы украинцы верили при этом в «ногу Сороса» или «ухо Байдена». Или - в Голобородько из народа.

Кстати, помните, Путин постоянно говорит о том, что главное в выполнении Минских отношений - это прямой диалог Украины с Донбассом? Ну, а если Путин что-то говорит - то те, кому он это говорит, бегут это выполнять.

Глава МИД Пристайко заявил, что в рамках трехсторонней контактной группы в Минске будет согласованы места нового разведения войск, обмена пленными, разминирования и прочего. А что такое трехсторонняя группа? Это прямые переговоры Украины с ЛДНР при наблюдении ОБСЕ и России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
У Путина не забалуешь. Теперь даже Россию «агрессором» называть нашим политикам запретили…
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В данном случае смартфон заменяет примотанный скотчем громко тикающий будильник в старых фильмах
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блин белорусского журналиста уже с царем сравнивают? советник варченко, это порох во всем виноват да? я не удивлюсь если вы сейчас заказчиками назовете - Тягнибока, Яроша, Билецкого, Березу, Семеченко и др. а может это госдеп заказал? да "пробздилось шось у датському князивстви".....
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Чому його всі вперто називають білоруським журналістом? Він усе життя робив на російськи ЗМІ, він не мав білоруського громадянства. Одне, що народився в Білорусі, але за такою льоґікою Аваков є азербайджанським міністром і вірменським "авторітєтом".
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... Знаете, признак высшего класса качества работы спецслужб иностранного государства - сделать так, чтобы люди, которые вредят своему государству в пользу агрессора, этого даже не осознавали".
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Ну шо, порохоботы? Может ваше осознание пробудится наконец? Это о вас...
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73/43%зебілів настільки дебільні, що цього не доганяють.
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Обвинять других в том, что делаешь и кем ты есть именно в стиле лубянки и соответственно порохошавок, которым эта самая лубянка вот эти тезисы и шлепает в методичках. Лахта ты спалилась дважды, второй раз, когда свой власовский триколор за прокси спрятал.
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Не хотелось бы это публиковать, но раз пошла такая пьянка...

"Чеченский дневник", фильм Павла Шеремета (полностью)

https://www.youtube.com/watch?v=hpD2BNcAh8A
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Мені здається, Вам треба було б пояснити людям, чим цікаве це кіно. В Україні Шеремета практично ніхто не знав, тому дивитись стрічку, не знаючи, навіщо, мало хто буде.
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Тогда бы я прокомментировал - как надо понимать, а так - каждый сделает свои выводы, тогда и обсудим...
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Если Зеленскому,как отрыжке "русского мира", поставлена задача уничтожить Украину,задавить противников капитуляции,разрушить армию и оборону,дискредитировать патриотические движения и посадить Пороха-то всё идёт по плану! Не удивляйтесь если "заказчиком" провозгласят Порошенка!
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А как это Зеленский может уничтожить Украину? Шо за паника? У нас есть патриоты, волонтёры, активисты и порохоботы, наконец. И даже их палководец Пётр Неуёмный. И зброи на всих выстачить. Ктож ему даст?
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Оговорка по Фрейду. Видимо, даже соевые макаки подсознательно понимают, кому на самом деле было выгодно убийство Шеремета, совершенное в ТАКОЙ форме, у кого была возможность всячески препятствовать расследованию, но боятся признаться самим себе
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доведеться повторитись: ви, 73/43%зебілів, настільки дебільні, що не доганяєте навіть сарказму.
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Еще вчера обвиняемые были страшными радикал-националистами, которые САМИ решили убить Шеремета для распространения своих идей.
Об этом было написано в ТЕКСТЕ ПОДОЗРЕНИЯ.
Уже сегодня у них, оказывается, был заказчик. Наверное Брейвик.
Но никак не лубянские или другие не патриоты Украины.
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Одно другому не противоречит нисколько. Идеи заказчика и их как генераторов идей могут совпадать. Например, выкрасть детей у Маруси Звериного оскала. Чё, хорошая идея, заказчику может понравиться...
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Все, что лепять "правоохранители" и их покровители в высшей власти по этому делу, противоречит одно другому.

14.12.2019 10:25


14.12.2019 10:31

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Вой соевых средств массовой дезинформации ССМД прямо указывает на заказчика - это Петр Порошенко.
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Больше некому. Таким образом, создав бардак в стране, стремился проскользнуть на второй срок
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Кацапов таки натянут на цугундер, чует моё сердце... Только бы не перестарались и не переиграли...
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Надо начхать на всяких там Хармсов и Тусков все же посадить Петра Алексеевича туда, где ему положено быть
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то може вже бастрикіна замість собакова пора ставити, якщо все так само робиться?
один в один - "розслідування" вбивства Нємцова
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Петушок прокукарекал про круг лиц. Не для людей, его высер был адресован для тупого ЗЕбыдла. Сейчас ряба шапка высрет, что это мочилово было выгодно Порошенку, правосекам, бандеровцам, госдепу и мировой закулисе. Все, как завещает Куйло.
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Все верно, кроме госдепа и мировой закулисы
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Ну как Вас развели хохлята, авторитетов волонтерского движения посадил не клоун вместе с Авакяном разыгравши спектакль, другие задумаются нечего бастовать перед офисом препрезидента, а то дело пришиют какое нибудь не раскрытое и Ваше друга грохнут скажут что сам себе два раза в голову стрелял, типа самоубийство, оставшееся стало 73% без авторитетных людей будет стадом баранов и вести это стадо можно верным путём в парашостан.
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Удивительная по своей глубине мысль -у преступления есть заказчик !!! Интеллектуалы б....ть.А кто заказчик этого дешевого шоу вокруг ,,раскрытя ,,убийства Шеремета ??
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Цей панок шкодує, що народовольці пустили по песді расистськоу імперію? Він не поц?
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Аваков! Гаси заказуху на карлсона саакашвілі! Це буде хіт!
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Мы сей час наблюдаем увлекательный спектакль под названием : Аваков лезет в премьеры , ну и вторую часть скоро увидим , после завершения первой естественно : Премьер хозяин страны , а президент не кто , да он и на хер не нужен.
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Ну за що було вбивати Шеремета?..Посередній журналіст,з Білорусі вигнали,з Росіі вигнали,пригрівся в Україні і нікому тут не заваджав...А ось відразу після його загибелі майнула і тут же зникла версія,що на тому авто мав їхати Притула,вони користувались машиною разом...А Притула - швагро Хомутинніка,а Хомутиннік - махровий донецький бандос,з молодих януковичських мультимільйонерів...Так що причина може бути проста і звикла - Притула шваркнув жінку по писку,а та попросила сестру,щоб та попросила свого мужа з ним розібратись...Ось і все,а ми винюхуємо сліди,російські,американські і білоруські,а,можливо,потрібно було б всього навсього затиснути чиїсь високопоставлені яйця між дверима щоб вся картина стала як на долоні...
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Я не спрашиваю - нравится/ненравится, я спрашиваю: может ли ветеран АТО стать преступником?
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Разве ветеран АТО автоматически становится святым???
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А че хорошее прикрытие ветеран ато для преступления
Это не значит,что я прав
Пусть определяет суд кто виновен,а кто нет
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тем более что вся правоохранительная система работает по указке портнова своего человека для зекоманды.
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Если бы за убийством шереметы стояла кацапия, то все было бы сделано тихо и незаметно, ведь каждому понятно, что подозрение сразу же падает на *****. И наоборот, убийство, совршенное в такой громкой и заметной форме выгодно только тому, кто, решая свои задачи, хочет, что бы все обвинили в злодеянии кацапию. Отсюда две очевидных версии - или Шеремета как журналист узнал нечто такое, чего ему не следовало знать, и его решили ликвидировать, либо Шеремета стал жертвенной овечкой в какой-то игре украинских спецслужб. Второй вариант невозможен без разрешения высших должностных лиц государства.
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Или просто попал в разборку между олигархическими кланами.
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боиться ваЗелин военных,особенно атошников, мешают они ему проводить политику по сдачи Украины
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"Дєло"почало розвалюватись, ще не народившись. Так само як "дєло Курченка" чи "дєло Савченко" від того ж фСБ(у), МВД і алкаша-гєнплокулола. Змінюються лише персони шахраїв-маніпуляторів у КРИВОохоронних органах, а перманентна брехня нікуди не щезає - бо державою продовжують керувати виключно брехливі семітські пики, і так вже більше ста років. Досить!
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"Латыша" ещё не допросили? Сей организм, подручных дел мастер, много чего делал, а ещё больше - знает. У него в обойме - куча скурвленных патриотов-"чего изволите", готовых к труду и обороне, на пользу толтосумов - предателей.
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У слідчих є "коло певних осіб", які можуть бути замовниками вбивства Шеремета, - радник глави МВС Варченко

ЦЕ логічно

бо
У слідчих є "коло певних осіб", які можуть бути замовниками вбивства Шеремета, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 7193
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і вже можна навіть назвати загальну кількість підозрюваних
44 000 У слідчих є "коло певних осіб", які можуть бути замовниками вбивства Шеремета, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 1071
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у Владимира Александровича Герцог-Мира остаётся последняя надежда, что Авак-овцы вЫмутят Пороха заказчиком убийства Шеремета..
Зеля, ты - поц..
мама Римма, спасайте своего йурыста, пока не поздно.. оно из домашнего мелкого и тёплого бассейна на надувном матраце выплыло в реальный океан с акулами и штормами.. ну, или хотя бы с картинками поясните сынку, что ссать нужно вОвремя и не против ветра..(
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