 У слідчих є "коло певних осіб", які можуть бути замовниками вбивства Шеремета, - радник глави МВС Варченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив в ефірі "ОбозTV".
Однак, за його словами, зараз можна говорити виключно про ту інформацію, яку слідство готове надати і надало на брифінгу 12 грудня.
Варченко сказав, що зараз не хоче "фантазувати" і обговорювати можливість причетності Росії до замовлення вбивства Шеремета, однак додав:
"Подібні речі йдуть на користь держави-агресора. Будь-який тероризм в Україні, будь-які незаконні дії в Україні, які резонують в українському суспільстві, їх завжди використовує ворог... Знаєте, ознака вищого класу якості роботи спецслужб іноземної держави – зробити так, щоб люди, які шкодять своїй державі на користь агресора, цього навіть не усвідомлювали".
Коментуючи затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета, Варченко згадав про терористів-народовольців, які організували вбивство російського царя Олександра II. При цьому він уточнив, що його слова не потрібно "накладати на сьогоднішніх фігурантів".
"У нас було більш ніж достатньо історичних прикладів, чому молоді люди вдаються до терористичних дій. Молоді і красиві. І теж потім люди плескають руками і кажуть: Як так? Таке неможливо! Такі гарні дівчата як Софія Перовська чи Віра Фігнер (члени організації "Народна воля". – Ред.) не мають здійснювати терористичні акти", – зазначив радник глави МВС.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
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Ну шо, порохоботы? Может ваше осознание пробудится наконец? Это о вас...
"Чеченский дневник", фильм Павла Шеремета (полностью)
https://www.youtube.com/watch?v=hpD2BNcAh8A
Об этом было написано в ТЕКСТЕ ПОДОЗРЕНИЯ.
Уже сегодня у них, оказывается, был заказчик. Наверное Брейвик.
Но никак не лубянские или другие не патриоты Украины.
14.12.2019 10:25
14.12.2019 10:31
один в один - "розслідування" вбивства Нємцова
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Это не значит,что я прав
Пусть определяет суд кто виновен,а кто нет
ЦЕ логічно
бо
44 000
Зеля, ты - поц..
мама Римма, спасайте своего йурыста, пока не поздно.. оно из домашнего мелкого и тёплого бассейна на надувном матраце выплыло в реальный океан с акулами и штормами.. ну, или хотя бы с картинками поясните сынку, что ссать нужно вОвремя и не против ветра..(