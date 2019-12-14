 Міністр у справах ветеранів Коляда про справу щодо вбивство Шеремета: Чим би вона не закінчилася - програє держава

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда написала на своїй сторінці в фейсбуці в суботу вранці.

"Оскільки всі з обвинувачених є беззаперечними авторитетами у ветеранському і волонтерському русі, відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа – програє держава, насамперед репутаційно", - написала Коляда.

Вона також підкреслила, що Мінветеранів буде виконувати свої безпосередні функції щодо бенефіціарів."Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті", -повідомила міністр.

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Крім того, Коляда зазначила, що з огляду на чутливість теми, суспільної значущості постаті самого Павла Шеремета, а також фігур обвинувачених, рівень доказової бази у справі має бути абсолютно переконливим для всіх.

"У разі, якщо виникатимуть найменші сумніви у адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази. І останнє. Звертаюся до всіх – чиновників, правоохоронців, журналістів, ветеранів, волонтерів. Ми всі хочемо жити у правовій держави, із сильними інституціями громадянського суспільства.

Навіть не прошу, вимагаю – слідкуйте за формулюваннями, вивіряйте кожне слово коли даєте оцінку людям та діям. Є правові рамки, а є ще морально-етичні", - сказано в повідомленні.

Міністр додала, що вбивство Шеремета має бути розслідуваним, але так, щоби ні у кого в державі не виникало сумніві щодо доказової бази.

"Образ ветерана і волонтера – це образ героя і захисника. І він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці", - підсумувала Коляда.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".