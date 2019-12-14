 Міністр у справах ветеранів Коляда про справу щодо вбивство Шеремета: Чим би вона не закінчилася - програє держава

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда написала на своїй сторінці в фейсбуці в суботу вранці.
"Оскільки всі з обвинувачених є беззаперечними авторитетами у ветеранському і волонтерському русі, відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа – програє держава, насамперед репутаційно", - написала Коляда.
Вона також підкреслила, що Мінветеранів буде виконувати свої безпосередні функції щодо бенефіціарів."Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті", -повідомила міністр.
Крім того, Коляда зазначила, що з огляду на чутливість теми, суспільної значущості постаті самого Павла Шеремета, а також фігур обвинувачених, рівень доказової бази у справі має бути абсолютно переконливим для всіх.
"У разі, якщо виникатимуть найменші сумніви у адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази. І останнє. Звертаюся до всіх – чиновників, правоохоронців, журналістів, ветеранів, волонтерів. Ми всі хочемо жити у правовій держави, із сильними інституціями громадянського суспільства.
Навіть не прошу, вимагаю – слідкуйте за формулюваннями, вивіряйте кожне слово коли даєте оцінку людям та діям. Є правові рамки, а є ще морально-етичні", - сказано в повідомленні.
Міністр додала, що вбивство Шеремета має бути розслідуваним, але так, щоби ні у кого в державі не виникало сумніві щодо доказової бази.
"Образ ветерана і волонтера – це образ героя і захисника. І він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці", - підсумувала Коляда.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Тоесть мог спокойно быть даже агентом ФСБ...
"Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу".
Мнения 14-дек, 00:059 3 731 0
Стоило только российским тележурналистам "Звезды" приехать в Киев, как вдруг в столице, внезапно начались аресты добровольцев и ветеранов и АТО с целью найти среди них вероятного убийцу белорусского журналиста Шеремета,
Неожиданно в Киев приехала российская съемочная группа телеканала «Звезда» Министерства обороны России, которая вероломно напала на Украину и оккупировала Донбасс и Крым.
Заметьте, в Украину срочно приехали не либеральные журналисты «Эхо», «Новой газеты» или телеканала «Дождь», а военные журналисты.
Но стоило только российским тележурналистам "Звезды" приехать в Киев, как вдруг в столице, внезапно начались аресты добровольцев и ветеранов и АТО с целью найти среди них вероятного убийцу белорусского журналиста Шеремета, погибшего несколько лет назад.
Три года шло огромное и тщательное расследования этого преступления, но именно сегодня, в день прибытия группы военных корреспондентов России начались аресты подозреваемых - ни днем раньше, ни днем позже.
Какое совпадение. Зато, мы теперь знаем каким будет первый пропагандистский и антиукраинский материал телеканала «Звезда» - нашего противника. Это будет репортаж из Киева о разгуле преступности среди украинских добровольцев и ветеранов АТО, которые превращаются в банды, запугивающих и убивающих честных бизнесменов, и политических противников власти.
А что еще нужно российскому телезрителю в информации из Украины под Новый год, кроме такой «чернухи».
В свою очередь, МВД Украины,под Новый год, есть чем отчитаться перед украинским обществом в своих успехах в борьбе с элитной коррупцией и мафией, в отличии от «вялотекущих» ГПУ, НАБУ, СБУ и ГБР, у которые так и «не дошли руки» до посадок видных коррупционеров прошлого и нынешнего режима власти.
А министр МВД Украины Аваков выглядит настоящим «железным человеком», мужественным борцом на фоне полупрофессиональных, "искусственных", случайных депутатов и министров.
При этом не следует забывать, что во времена бывшего президента Порошенко правоохранительные органы усердно «кормили» нас сенсационной информацией о заговоре Савченко, убийстве Бабченко, бунте «Торнадо», нагнетая социально-политическую напряженность в стране.
Надеемся, что в этот раз, у этих же правоохранителей «прокола» не будет и они, действительно, ищут убийцу Шеремета, а не отвлекают общественное мнение от какой-нибудь политической авантюры.
Только непонятно, зачем это все, именно сейчас, президенту Украины Зеленскому?
Виктор Небоженко
но выигрывают МВФ, Сорос, соросята и прочий иудо-криминал международной агромафии
Я каждый день жду сообщения - под шумок об убийстве Шеремета рынок земли проголосовали, землю продали и , теперь нам,хохлам, здесь ничего не принадлежит! Мы чужие в собственной стране
Звинувачувати Авакова в тому, що він "вивалює таємницю слідства", також, не правильно. Він вже встиг зробити заяву, що доступною для загалу в цій справі буде лише незначна частина інформації. Це вказує на те, що має місце не тільки турбота про збереження таємниці слідства, але й про недопущення розголошення державної таємниці. А це, вкупі з тим, що все те, що зараз випливає на поверхню, всім, хто займався цією справою, вже було відоме ще до зміни політичної влади в країні, може свідчити про досить пікантні аспекти цієї історії
І зводяться ці цікавинки не до того, що медсестра з сержантом, знічев'я, при допомозі протипіхотної міни, вирішили похитати ситуацією. Поки ситуація хиталася ті, що взялися її розхитували, якихось проблем не мали, і раптом ситуація посипалася.
Це був Ківа! Нарешті ми розкрили цей злочин.
И ГЛАВНОЕ - в части мотива! На хера героям и патриотам Украины "дестабилизировть обстановку" в этой самой Украине?!!!! И зачем для этого убивать детскому врачу (!) дружественного Украине журналиста из Белоруси?!!!
Просто Павловка в разгар сезона!
Аж обидно - какие идиоты гробят сейчас Украину!
Он работал ведущим на сепарском промосковском радио "Вести", хотя и слыл либералом и оппозиционерм режиму *****. Имел зарплату шестизначную...