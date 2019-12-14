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Все про:Зеленський (3877) пам'ять (647) ЧАЕС (134)

 Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 14 грудня, вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля", - йдеться у повідомленні.

Глава держави та учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.

Разом із президентом у заході взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков та прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку 2019 року Зону відчуження ЧАЕС відвідали 107 тис. туристів, 80% із них - іноземці

Зазначимо, 14 грудня в Україні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День встановлений в Україні згідно з указом президента від 10 листопада 2006 року в пам'ять про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Зеленський вшанував память ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 01
Зеленський вшанував память ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165365
 
 
 Топ коментарі
 
почтил чем?!.. дурноватой шуточкой в стиле 95 квартала, типа:
"Если украинцы светятся от радости, то это после Чернобыля"..
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И ни слова о украинском военном, тело которого мрази вернули без органов и со следами пыток. Никаких тебе пресконференций и прочей лабуды.
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Не в тему...обратил внимание, что последние несколько дней по Украинским ТВ каналам в часности на Г+Г крутят много совковых фильмов.зеклован дал задание приручать лохторат к неизбежному возвращению в "родную говень"
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почтил чем?!.. дурноватой шуточкой в стиле 95 квартала, типа:
"Если украинцы светятся от радости, то это после Чернобыля"..
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эх, была Страна с полным социальным равенством...я ей присягу давал
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шикарная была страна. Весь Киев выпустили на первомайскую демонстрацию в разгар аварии - офигенная страна.
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...ликвидаторы почтили память Зеленского...*)
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И ни слова о украинском военном, тело которого мрази вернули без органов и со следами пыток. Никаких тебе пресконференций и прочей лабуды.
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Ну чого ж, прикладаються просто титанічні зусилля, щоб цієї теми не було у медіапросторі. Судмедексперти вмюисновки не можуть дати, коли у людини органи забрали, чому око видавлене і т.д. Бо це завадить Ноздрачовч говорити про спільну інтеграцію, а Аваков - про спільні патрулі на Донбасі. Самому ж Зєлєнскому це заважає проштовхувати амністію.
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І в цьому весь Зеленський. Ось. Скріни сторінок, один день, один час.
Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС - Цензор.НЕТ 6023
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А если бы реактор был эбонитовым, а персонал в шерстяных костюмах, сколько бы электричества добыли?(гы-гы-гы)
дарю эту шутку ребяткам шоб в очередном номере быдло проржалось хорошенько.
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та це зрозуміло,а от у відповідь отримать не хоче....
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Оно хотело лишь показать всему Цензору свою вавку в голове . Не более . Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС - Цензор.НЕТ 616 .
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Не в тему...обратил внимание, что последние несколько дней по Украинским ТВ каналам в часности на Г+Г крутят много совковых фильмов.зеклован дал задание приручать лохторат к неизбежному возвращению в "родную говень"
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Беня, Зе лише відзеркалення його окремого нервового тіку. Це нав'язливі мимовільні одноманітні скорочення певних м'язів або групи м'язів обличчя, шиї, рук тощо. Є симптомом деяких хвороб. Причиною тику можуть бути неврози, ураження центральної нервової системи, іноді він виникає як наслідування (здебільшого у дітей).
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это еще что, вот с теми атаками вирусов что было - запросто "могли повторить"(чернобыль то), так как оно к аэс-ам тоже было подгружено.
но Рашке ничего не сделаешь - "этонеони" же.
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Да просто 90% совковых фильмов лучше 90% сегодняшнего кинодерьма.
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А фуйлонелох еще не почил, продовжує гатити на Донбасі, він ложив на Париж і на зепіоніно.
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протокольное мероприятие...обязан.
а вечером на "Вечерний квартал" и "Рассмеши клоуна комика" ???
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Суббота, 14 декабря телепрограмма 1+1

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16:30"Вечірній квартал . проект студии «Квартал 95» в формате интеллектуального юмора Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС - Цензор.НЕТ 7334 .

"18:30"Розсміши коміка", 16 сезон

19:30Тсн
20:15"Українські сенсації"
21:30"Вечірній квартал"

23:20"Світське життя"
01:20"Ліга сміху", 4 сезон, 20 еп
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Да, надоели уже. Хотя вечерний квартал люблю
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С такими темпами,думаю вряд ли кто-то почтит память самого зели.
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ОПЯТЬ ФСБ В УКРАИНЕ ЧЕРНОБЫЛЬ УСТРОИЛО С ПОМОЩЬЮ КЛОУНОВ И РАСТОВЩИКОВ
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Зеленуха и сам работает ликвидатором. Украины.
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И чё, Снял видасик? Ему пох на Украину, не то что на Чернобыльскую катастрофу и на ликвидаторов... вилла в Италии уже куплена и ждет...
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Под каждый памятник цветочек, далее - каждую ленточку перерезать....
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порохнявые гниды! заткните в ЭТОТ ДЕНЬ свои вонючие рты!
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чого це Гончарук в якомусь шарфі та без самоката.
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Федеральні збори Швейцарії обрали Велі Маурера президентом у 2019 році.
Про це повідомляє видання Basler Zeitung.
Кандидатуру Велі Маурера підтримали 201 з 209 депутатів, чиї бюлетені були визнані дійсними. Це один з кращих результатів в історії виборів швейцарських президентів.

Президент Ален Берсет, чий строк повноважень добігає кінця, переміг з результатом 190 з 210.
Велі Маурер вже вдруге буде президентом Швейцарії. Перший його строк припав на 2012 рік.
Президента Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на сім років на один рік.
Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради.
Однак президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду.
Пора працювати і обирати по швейцарські.
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Да, дожила Украина, что клоуны возлагают венки к мемориалу погибшим, и отпускают шуточки в стиле 95-го квартала. В гробах переворачиваются патриоты, сложившие свои головы за Украину. Но всё ещё впереди. Будет такое, что дурдом 95-г квартала покажется вершиной торжества интеллекта-полное торжество 73% украинского охлоса. За главклоуном и его гопоты не задержится.
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та краще би вчасно виплати робили, зокрема, ті же чорнобильські! Бо вже була тримісячна затримка т.зв. "харчових" за серпень, вересень, жовтень! А чого наші пільги комунальщикам не компенсуються, ось уже два місяці?
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