 Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.
"У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля", - йдеться у повідомленні.
Глава держави та учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.
Разом із президентом у заході взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков та прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Зазначимо, 14 грудня в Україні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День встановлений в Україні згідно з указом президента від 10 листопада 2006 року в пам'ять про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.
"Если украинцы светятся от радости, то это после Чернобыля"..
дарю эту шутку ребяткам шоб в очередном номере быдло проржалось хорошенько.
но Рашке ничего не сделаешь - "этонеони" же.
а вечером на "Вечерний квартал" и "Рассмеши
клоунакомика" ???
---------------------------------------------------------------------
16:30"Вечірній квартал . проект студии «Квартал 95» в формате интеллектуального юмора .
"18:30"Розсміши коміка", 16 сезон
19:30Тсн
20:15"Українські сенсації"
21:30"Вечірній квартал"
23:20"Світське життя"
01:20"Ліга сміху", 4 сезон, 20 еп
Федеральні збори Швейцарії обрали Велі Маурера президентом у 2019 році.
Про це повідомляє видання Basler Zeitung.
Кандидатуру Велі Маурера підтримали 201 з 209 депутатів, чиї бюлетені були визнані дійсними. Це один з кращих результатів в історії виборів швейцарських президентів.
Президент Ален Берсет, чий строк повноважень добігає кінця, переміг з результатом 190 з 210.
Велі Маурер вже вдруге буде президентом Швейцарії. Перший його строк припав на 2012 рік.
Президента Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на сім років на один рік.
Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради.
Однак президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду.
Пора працювати і обирати по швейцарські.