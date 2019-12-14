 Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля", - йдеться у повідомленні.

Глава держави та учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.

Разом із президентом у заході взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков та прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Зазначимо, 14 грудня в Україні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День встановлений в Україні згідно з указом президента від 10 листопада 2006 року в пам'ять про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.



