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Все про:вбивство (1992) Варченко (41) Шеремет (267)

 Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета

Якби слідчі, які розслідують вбивство журналіста Павла Шеремета, намагалися знайти "цапа-відбувайла", то шукали б їх в менш резонансному середовищі. А нинішні затримання стали закономірним підсумком розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив в ефірі "ОбозTV".

На питання, чому брифінг Національної поліції і затримання підозрюваних відбулися саме зараз (12 грудня), Варченко відповів: "Це вічне питання. Чому зараз, чому не вчора, чому не завтра ... Це питання, яке не має під собою жодних підстав. Якщо ви ставите питання так: а не чи керувалися слідчі якимись іншими мотивами, наприклад, швидко це зробити, знайти "цапа-відбувайла" - то "цапів-відбувайлів", вибачте, шукають не в такому середовищі, який стимулює додатковий резонанс".

Він підкреслив, що слідчі затримали підозрюваних не "до Нового року під ялинку", а коли з'явилася необхідність і конкретні звинувачення.

"Чесно кажучи, якби шукали" цапів-відбувайлів ", для мене, як для громадянина, то шукали б в менш резонансному середовищі. І сказали б: так, справа розкрита", - пояснив радник голови МВС.

"А в цьому випадку кожен слідчий, причетний до справи, розуміє, що це питання не тільки його репутації. Це серйозне питання того, чи буде він надалі слідчим ... Спроби фальсифікувати таке резонансне провадження - це шалене самогубство. Тому я відкидаю момент будь фальсифікації", - запевнив Варченко.

При цьому він не відповів прямо на питання, чи готові в МВС надати докази достовірності телефонних записів підозрюваних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков

"Я категорично виключаю фальсифікацію, оскільки це питання не тільки репутації, але і кримінального злочину. Я абсолютно впевнений, що слідство було аргументовано в своїх висновках і жодною мірою не намагалося фальсифікувати докази", - сказав представник міністерства.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165363
 
   
 Топ коментарі
 
А разве не правдоподобная версия?
Расшатать обстановку в Украине решили медики армии Украины (!) и волонтёры армии Украины (!) и для этого взорвали беларусского (!) журналиста.
Что тут не так?
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Это если бы сверху не поступил звонок дискредитировать армию Украины и волонтёрское движение.
А так поиск козлов отпущения - основное прямой путь наверх и звёзды на погоны.
Вспомните "самоубийство" Ярослава Мазурка и т.д.
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Вы целенаправленно гадите на патриотов, лепите обвинение по Кремлевским методичкам, списываете их у Следкома РФ.

Прокуроры заявляли, что подозреваемые хотели "привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".





Где доказательства их национал-радикализма?
После убийства НИКТО не сделал никаких заявлений для привлечения внимания к национал-радикальным идеям.
Это опровергает то, что вы им лепите.
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Больше всего, чел на фотке похож на одного из солсберецких паломников, как там его...
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Вы целенаправленно гадите на патриотов, лепите обвинение по Кремлевским методичкам, списываете их у Следкома РФ.

Прокуроры заявляли, что подозреваемые хотели "привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".





Где доказательства их национал-радикализма?
После убийства НИКТО не сделал никаких заявлений для привлечения внимания к национал-радикальным идеям.
Это опровергает то, что вы им лепите.
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Так і я ж про це питаю другий день.
Жоден репетуючий "Аве, Аваков!" не відповідає на це питання.
Чому обвинувачені не довели до кінця свій задум і не заявили про свої "націонал-радикальні" погляди ні відразу після вбивства, ні протягом років після нього?
А на цьому нібито їхньому мотиві побудовано все обвинувачення.
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Потому что нет мотива для такого этого убийства.
Цель его же не достигнута?
Как можно убийством нетопового журналиста перевернуть обстановку в стране?
Пусть даже топового?
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Та да) вам, прикацапникам, именно это выгодно -обосрать Украину на весь Мир, а свинособак отмазать...
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Если бы следователи искали "козлов отпущения", то искали бы в менее резонансной среде/ Слугой народа Коломойского дана установка где искать: Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины .
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советник главы мвд, объясняю для тыпорылых почему нашли козлов отпущения именно в этой резонансной среде. эта резонансная среда , как ты нерезонансный ее называешь, а именно - нацики и ветераны АТО, сильно мешают нашему гарантику и слугам изи каломыйского задружить с путлером и лечь всей Украиной под рашку!
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"Думки голови ОП" як завжди відірвані від реальності. Як і в тих, кому він платить за ці "думки".
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Дык козлов и не искали. Цель была поставлена иная. Вот тока кто продюсер...
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Этот варченко пытается логически оьосновать абсолютный беспредел,который представляет из себя ментовская "малина". Это псы на службе того или иного режима,не более. Он бы еще про нквд слезные истории рассказал.
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ЗЕЛЕМОЙСКИЙ УЖО ПЕРЕШЕЛ ВСЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ КАКИЕ ТОЛЬКО ЕСТЬ НА УКРАИНСКОМ ГЛОБУСЕ
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А следователи не искали "козлов отпущения", а выполняли "политический заказ"... "Следствие" назначает "виновных", обвиняет и осуждает без доказательств, раздувает недостатки, возводит в преступление неосторожные, случайные высказывания и с тупой яростью набрасывается на очевидные доказательства противоположного... Именно таким образом в сознании общества создаётся "образ врага"...
Это обычные методы бихевиоризма, которые применяются при манипулировании сознанием в определённых целях...
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я понимаю что вам всё равно, но я был лучшего мнения о вас. Не хотите со своей юридической колокольни прокомментировать дело торнадовцев или аналогичные, которые были при порохе ?
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А как я могу "прокомментировать дело", если я его не видел? Я, недавно, составил, по просьбе человека, юридический документ. Направил ему. Потом звоню, интересуюсь его судьбой. Мне говорят: "Знаете, я тут с другим юристом посоветовался, и он мне более детальный документ составил, с посыланием на ведомственные приказы. Я именно его отправил...". Потом присылает мне ответ того, кому документ направлялся, и спрашивает у меня моё мнение относительно полученного ответа... А как я могу его высказать, если я первичного документа в глаза не видел? Вы требуете от меня, того же...
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На брифинге же представили по-крайней мере часть дела. Эту часть вполне можно комментировать.
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А без "матерщины" можно? Я, между прочим, не "дело коментирую", а высказываю своё мнение о поведении людей, которые не следствием занимаются, а "показухой", "игрой на публику"... ТАК "дела", не расследуют...
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Для влады опасна именно эта среда, а не стадо бесловесное. Покончив с ними тогда и стадо можно пустить под нож. Сделать рабами.
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Париж з фуйлом провалили, рейтинг летить в дупу, на Донбасі стріляють, економіка вже не дихає, продати нема чого, шукають козлів серед патріотів, пора на Ростов через Лукянівку.
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вспоминается разгон Аваковым протестующих волонтеров с показательным нагибанием в коленную позицию.. как тогда ПЕСики от радости брызгали слюнями и пели дифирамбы нынешнему министру МВД.. попандопулы, одним словом
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ну то было при барыге, а тут зебилы не могут прокомментировать текущие события не используя любимый прием кацапов - "а давайте посмотрим что было раньше, давайте учить историю"
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Їх почали активно шукати з літа.Авак отримав завдання-мєнти рили саме в цьому середовищі:В справі Шеремета готують появу новікових. Одного з них вже знайшли мертвим (стаття від 7 ЛИСТОПАДА 2019) :

Особливістю справи Шеремета є те, що в ній дуже мало залишених злочинцями слідів і зачіпок.
"Опитані Insider'ом джерела сходяться на трьох тезах.1 Активізація у справі Шеремета пов'язана зі спливанням "випробувального строку" Міністра внутрішніх справ. Називають дати у другій половині листопада, в межах яких поліція чи то повинна, чи то пообіцяла показати результат у цій справі.
2 За роки розслідування у справі фігурували десятки людей, які за своїми характеристиками, бекграундом, колом спілкування та способом життя схожі на тих, які могли б, однак достовірних доказів щодо будь-кого з них досі знайдено не було. Відтак півтора-два місяці тому розпочався кастинг на найбільш підходящих, правдоподібних персонажів. Іде пошук тих, кого суспільство прийме за виконавців злочину.
3 Доречно і емоційно переконливо буде відтак продемонструвати фігурантів, які вже знаходяться в СІЗО, мають кримінальну історію та хоча б віддалено схожий злочин в анамнезі.

Вочевидь, Грищенки і їх загиблий друг були не єдиними варіантами. Ще тиждень назад, розмовляючи з Інною Грищенко, авторка би не взялась стверджувати, що кастинг завершився кандидатурами Інни та її чоловіка"
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Он подчеркнул, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елку", а когда появилась НЕОБХОДИМОСТЬ и конкретные обвинения.Источник: https://censor.net.ua/n3165363
Т.е. появилась необхожимость указать нариду властным пальчиком, кто бяка, а кто " защитник" нарида от этих бяк...Предыдущие пару лет как-то не складывалось, бяки топтали землю и готовили новые "бесчинства"... Но тут .уяк, госпожа необходимость - и, о чудо, нарид апплодирует новоявленным робингудам...
Куйня на постном масле, ну вообще ни разу не палево...
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А как еще отвлечь внимание к изменениям в Конституции и провадах и сдачи Украины? Вот вам ответ
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Навіть мама Павла сказала, що не хоче, щоб постраждали безвинні, бо має великий сумнів. А ці щось мелють, що на вуха не налазить. Вбити Шеремета, це щоб розбурхати суспільство, а арештувати ветеранів і волонтерок- щоб заспокоїти? Це ж не влада, а якесь дніще, наступне
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Ну во первых врать не надо,а во вторых-разве это нормально ,когда ни одно покушение за все это время не раскрыто? А во втретих у вас может быть своя мотивация например добиться мира с россией любой ценой! В четвертых озвученая причина бредовая,для этих целей подошли бы другие люди облеченые властью. Как савченко хотела разебать парламент,тут сенс есть,учитываю вашу изложеную мотивацию.
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если бы януковощ действительно хотел воровать он бы делал это на менее заметном посту
если бы беня хотел украсть он бы делал это не с таким заметным банком и меньшей суммой
если бы Украине хотели вместо президента подсунуть бубочку то сделали бы это в Африке
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Всё в сатанинском духе геббельсовщины.
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так дайте мотив, - зачем детскому врачу Охмадета подрывать журналиста?
Какое ...ля "торжество белой расы" в итоге наступило, по вашей же версии?
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твоя гадя кацапская лахудра а тем как раз выгодно "дестабилизировать". Тут мотив очевиден.
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Надя - ветеран АТО, была в расийском плену, где вела себя достойно.
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но только не тогда когда именно такая цель и поставлена - добиться резонанса и очернить ветеранов\волонтёров.
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Суд заработал как в декабре 2013г.
Чем больше верещат - тем меньше веры.
Имея записи разговора по мобильнику любого тела (можно зеленого) на компе можно набрать ЛЮБОЙ текст. Не говоря о СМСках!
Имели больше года времени для работы с этими уликами. Самми признают "исчезновение" нескольких видезаписей.
Нет главного >зачем?/(мотив)
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У них есть основания считать народ идиотаме. По итогам-то выборов.
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они не только так считают но и ведут работу по отуплению населения
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Та иди ты лесом, Параша для Украины это смерть без вариантов, с зеленским - это возможный сценарий испании 1936-го, после которого и либералы, и комуняки, и олигархи будут сидеть в соседних камерах.
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Ты верно говоришь, зельц - предатель.
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Спросите про мотив у Нади Савченко - чем одномоментное уничтожение главнокомандующего, законодательной и исполнительной власти во время войны должно помочь победе над Путиным?
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сравнил волонтеров и ветеранов с шизофреничкой - чьих будешь?
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Так она тоже атовец и в плену показывала супер патриотизм, а на деле отстой. Что не понятно? Для сравнения гадя подойдет.
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непонятно почему у вас в кацапии принято лезть во внутренние дела Украины
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А кто сказал,что ищут козлов отпущения?Цель - дискредитация и устранение,из поля зрения добровольцев,волонтеров,активистов.Всех,как сказала "вскрывшаяся консерва" паличеевский на медведчуковском ТВАНАНАЕ,националистов,которые представляют опасность для ВАЗона.
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Есть предложения прекратить клюб правознавцив.
Будет следствие,будет суд,если конечно будет,потом можно будет делать выводы.
И даже если будет суд,то вероятно будет и аппеляция.Дело очень резонансное,фуфло мусорам впарить не удасться,и абсолютно верно,что если бы искали козлов отпущения,то нашли кого нибудь попроще!
Сразу замечу,что высновки британских вченых,здесь не прохиляют.Само сабой нужно будет,что либо болеее весомое,а не васян с бородой и походочкой.
Поэтому давайте по закону,а не по справедливости.
То справедливость у каждого своя!
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"...и абсолютно верно,что если бы искали козлов отпущения,то нашли кого нибудь попроще!" - Бооотя... Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 104
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оце називається виконати дурний наказ начальника ситуація блазень віддає наказ який може віддати блазень на посту президента а погони кидаються його виконувати для збереженя своїх посад в підсумку всі в гімні з репутацією блазнів
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"козлов опущения" нашли еще весной. Мнооооого, аж 13 миллионов с копейками. И теперь им ездит по ушам Беня, бубочка и его коМАНДА. А козлики в экстазе визжит от счастья, когда бубочка вытирает свой зад ихним рылом. Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6241 Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6241 Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6241
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даже если их осудят, вернее сделают виновными НЕ поверю ибо в резонансное время требуется резонансное дело на фоне потери рейтингов и замыливании очков простым. Пример-кацап орал ибо договоренности аннулировали-подтверждение от главного мента, что таковы были, но те 5 тыс. в Киеве сделали свое дело.Опять же вопли ОП тому подтверждение. Далее относительно КК, так он все время сновал туда и сюда, но обходя мирную Украину. Палкан не с бухты барахты заявил то что услышал.А самое главное Кацапия Не воюет, а контролирует. Это цитаты века от Зе. Так есть вера этому судилищу при камерах русру
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зелені і порошенківці,чому ви собачитесь.Україна у нас одна.Правда також одна.Були косяки у Пороха,вони є і в Зеленського.Вам ,нам треба виступить проти х"йла,проти бойка ,медведчука ,шуфрича,кернеса,добкіних,.....Може настав час порозумітись і виступить одним фронтом.Набридли.Лебідь,Щука, Рак....Тягнете не одіяло,а УКРАЇНУ!задумайтесь.
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Так себе отмазки, не верю мусорам, как говорил их шеф "мусора не люди".
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Одне "маленьке запитання", МОТИВ???Раніше всі казали і той же аваков, що це справа рук фесебе, тепер поворот на 180 градусів, лікарка дитяча, і атошникі!!! Це жарт якійсь???Ми чогось не знаємо???
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как раз все делают по сценарию ху..ла, ядро уничтожат, а остальные и сами разлетятся. Им мешают те кто не согласен с политикой власти и выходят под ОП высказать свои мнения.
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Нехай назве ці "менш резонансні середовища"...Взяли лікарів,музикантів і атошників...Менш резонансні тільки міністри,нардепи і президент...
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Мы (рашка) на вас не нападали, потому, что если бы напали то за 2 дня уже былибы в Берлине. Шото типа того...
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Если бы... Только цель ведь другая - дискредитация армии и волонтеров, и чем больше резонанса, тем ближе цель.
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Нужно ждать суда, и внимательно за ним следить.
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Зачем? Народ носитель власти, значит мы можем вполне заменить собой суд, где закон уже давно не равняется справедливости.
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Начнем махновщину - потеряем Украину.
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Если бы за убийством шереметы стояла кацапия, то все было бы сделано тихо и незаметно, ведь каждому понятно, что подозрение сразу же падает на *****. И наоборот, убийство, совршенное в такой громкой и заметной форме выгодно только тому, кто, решая свои задачи, хочет, что бы все обвинили в злодеянии кацапию. Отсюда две очевидных версии - или Шеремета как журналист узнал нечто такое, чего ему не следовало знать, и его решили ликвидировать, либо Шеремета стал жертвенной овечкой в какой-то игре украинских спецслужб. Второй вариант невозможен без разрешения высших должностных лиц государства.
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Украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша взорвали в автомобиле. Если бы за его убийством стояла кацапия, то все было бы сделано тихо и незаметно, ведь каждому понятно, что подозрение сразу же падает на *****.
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Українці, рідненькі мої. Це робиться навмисно, щоб викликати Майдан-3. Скоріш за все, коломойша домовився з путлєром про такий розвиток подій. Путлєру треба вода на Крим, треба війьскова промисловість, яка зосереджена на Сході та Півдні, треба втримувати владу на рашці та ще чого багато треба. Ви ж бачили, що планувалось в 14: які області путлєр хотів захопити. Жиди, які захопили владу розуміють, що нічого кардінального тут не вдіють. Щоб змінити курс: треба перш за все, щоб пішли посадки на всіх рівнях ( з голови та донизу), та приймати непопулярні рішення економії. Всі кошти від якої пускати в ефективні рушії економіки. Це робиться зараз? Ні. Зараз іде переділ влади та фінансових потоків - ось і все. Тому хитрі жиди зрозуміли, що "кіна не буде" принаймі надовго, та вирішили красти ще більше Порошенка: а після нас хоч потоп. А потоп буде у вигляді великої агрессії рашки, скоріш за все наступного року. До цього часу жидам треба зменшити боєздатність країни та раздмухати протести, щоб потім сказати: "Це все кляті майданівці винні!" Жиди втечуть на землю обєтованну, а нам, українцям тут жити чи помирати....
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Дые еще полужидок Геббельс говорил, что чтобы в брехню поверили она должна быть ужасающей. Вот только с украинцами вы там обосрались, даже если они и грохнули защитника меньшинств, то их жертвы Украине уже давно искупили "преступление", за которое в нормальной стране еще бы и железный крест дали.
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..гнилая отмазка, мусора..
у вас воры в законе, местные и заезжие, Приват-ватные воры-олигархи жЫруют, а вы акцентируете внимание на тех, кого выгодно мочить при мёртвозарождающейся диктатуре Зеленского-Ава(э)-Бени.. - ну вот никакого нет инстинкта самосохранения у "элитных" зебилов.. украинцам зекомандА - пофиг - от этого слабеет Украина, на радость хйла..(
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Истинных виновников в убийстве общественно опасным способом Шеремета хорошо бы жесточайше покарать, шоб другим неповадно было. Но только истинных. Проведённой презентации поверить пока что не получается - прямых доказательств нет, одни косвенные, хотя и много. Вспоминается помпезный арест прямо на заседании КабМина ДСНС-ника Бочковского. Тот же Аваков делал громкие изобличительные заявления и потрясал какими-то финансовыми документами, а каков итог? Бочковскому за счёт налогоплательщика возместили вынужденный прогул и тишина. А как насчёт патрульного Олейника, убившего невиновного пассажира БМВ? А как там с Княжичами дела? Зато прокрученный по ТВ ролик с сыном самого Авакова и рюкзаками в кабинете замминистра МВД не возымел никакого действия - без всяких экспертиз лично Аваков сделал заключение - фейк, "в Сірка очей позичив"© и "как с гуся вода"©. По линии других ведомств: и Насиров с одеялом, и Савченко с миномётами на баржах, а видео с Мосийчуком, Розенблатом и другие - где результат? Кроме того, нет бы провести презентацию силами пресслужбы МВД в деловом стиле, так устроили помпезную пиар-акцию для высших руководителей. Так что пока
"Свежо питание, да серется с трудом!"©
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