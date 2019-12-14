 Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив в ефірі "ОбозTV".
На питання, чому брифінг Національної поліції і затримання підозрюваних відбулися саме зараз (12 грудня), Варченко відповів: "Це вічне питання. Чому зараз, чому не вчора, чому не завтра ... Це питання, яке не має під собою жодних підстав. Якщо ви ставите питання так: а не чи керувалися слідчі якимись іншими мотивами, наприклад, швидко це зробити, знайти "цапа-відбувайла" - то "цапів-відбувайлів", вибачте, шукають не в такому середовищі, який стимулює додатковий резонанс".
Він підкреслив, що слідчі затримали підозрюваних не "до Нового року під ялинку", а коли з'явилася необхідність і конкретні звинувачення.
"Чесно кажучи, якби шукали" цапів-відбувайлів ", для мене, як для громадянина, то шукали б в менш резонансному середовищі. І сказали б: так, справа розкрита", - пояснив радник голови МВС.
"А в цьому випадку кожен слідчий, причетний до справи, розуміє, що це питання не тільки його репутації. Це серйозне питання того, чи буде він надалі слідчим ... Спроби фальсифікувати таке резонансне провадження - це шалене самогубство. Тому я відкидаю момент будь фальсифікації", - запевнив Варченко.
При цьому він не відповів прямо на питання, чи готові в МВС надати докази достовірності телефонних записів підозрюваних.
"Я категорично виключаю фальсифікацію, оскільки це питання не тільки репутації, але і кримінального злочину. Я абсолютно впевнений, що слідство було аргументовано в своїх висновках і жодною мірою не намагалося фальсифікувати докази", - сказав представник міністерства.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Прокуроры заявляли, что подозреваемые хотели "привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".
Где доказательства их национал-радикализма?
После убийства НИКТО не сделал никаких заявлений для привлечения внимания к национал-радикальным идеям.
Это опровергает то, что вы им лепите.
Жоден репетуючий "Аве, Аваков!" не відповідає на це питання.
Чому обвинувачені не довели до кінця свій задум і не заявили про свої "націонал-радикальні" погляди ні відразу після вбивства, ні протягом років після нього?
А на цьому нібито їхньому мотиві побудовано все обвинувачення.
Цель его же не достигнута?
Как можно убийством нетопового журналиста перевернуть обстановку в стране?
Пусть даже топового?
Это обычные методы бихевиоризма, которые применяются при манипулировании сознанием в определённых целях...
Особливістю справи Шеремета є те, що в ній дуже мало залишених злочинцями слідів і зачіпок.
"Опитані Insider'ом джерела сходяться на трьох тезах.1 Активізація у справі Шеремета пов'язана зі спливанням "випробувального строку" Міністра внутрішніх справ. Називають дати у другій половині листопада, в межах яких поліція чи то повинна, чи то пообіцяла показати результат у цій справі.
2 За роки розслідування у справі фігурували десятки людей, які за своїми характеристиками, бекграундом, колом спілкування та способом життя схожі на тих, які могли б, однак достовірних доказів щодо будь-кого з них досі знайдено не було. Відтак півтора-два місяці тому розпочався кастинг на найбільш підходящих, правдоподібних персонажів. Іде пошук тих, кого суспільство прийме за виконавців злочину.
3 Доречно і емоційно переконливо буде відтак продемонструвати фігурантів, які вже знаходяться в СІЗО, мають кримінальну історію та хоча б віддалено схожий злочин в анамнезі.
Вочевидь, Грищенки і їх загиблий друг були не єдиними варіантами. Ще тиждень назад, розмовляючи з Інною Грищенко, авторка би не взялась стверджувати, що кастинг завершився кандидатурами Інни та її чоловіка"
Т.е. появилась необхожимость указать нариду властным пальчиком, кто бяка, а кто " защитник" нарида от этих бяк...Предыдущие пару лет как-то не складывалось, бяки топтали землю и готовили новые "бесчинства"... Но тут .уяк, госпожа необходимость - и, о чудо, нарид апплодирует новоявленным робингудам...
Куйня на постном масле, ну вообще ни разу не палево...
если бы беня хотел украсть он бы делал это не с таким заметным банком и меньшей суммой
если бы Украине хотели вместо президента подсунуть бубочку то сделали бы это в Африке
Какое ...ля "торжество белой расы" в итоге наступило, по вашей же версии?
Чем больше верещат - тем меньше веры.
Имея записи разговора по мобильнику любого тела (можно зеленого) на компе можно набрать ЛЮБОЙ текст. Не говоря о СМСках!
Имели больше года времени для работы с этими уликами. Самми признают "исчезновение" нескольких видезаписей.
Нет главного >зачем?/(мотив)
Будет следствие,будет суд,если конечно будет,потом можно будет делать выводы.
И даже если будет суд,то вероятно будет и аппеляция.Дело очень резонансное,фуфло мусорам впарить не удасться,и абсолютно верно,что если бы искали козлов отпущения,то нашли кого нибудь попроще!
Сразу замечу,что высновки британских вченых,здесь не прохиляют.Само сабой нужно будет,что либо болеее весомое,а не васян с бородой и походочкой.
Поэтому давайте по закону,а не по справедливости.
То справедливость у каждого своя!
у вас воры в законе, местные и заезжие, Приват-ватные воры-олигархи жЫруют, а вы акцентируете внимание на тех, кого выгодно мочить при мёртвозарождающейся диктатуре Зеленского-Ава(э)-Бени.. - ну вот никакого нет инстинкта самосохранения у "элитных" зебилов.. украинцам зекомандА - пофиг - от этого слабеет Украина, на радость хйла..(
"Свежо питание, да серется с трудом!"©