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Все про:миротворці (509) Донбас (12725) Пристайко (287)

 Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом"

Україна може повернутися до ідеї розміщення миротворчого контингенту Організації Об'єднаних Націй на тимчасово окупованій території Донбасу, якщо будуть вичерпані всі можливості Мінських домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю.

"Наша команда намагається зробити все, що в рамках Мінська, а коли ми зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом, тоді ми будемо звертатися до наступного кроку ... це буде рішення не моє , а президента ... буде, напевно, миротворча місія. І така можливість у нас є", - сказав Пристайко.

Він нагадав, що українська сторона офіційно не зверталася в ООН з приводу введення миротворчої місії, але така пропозиція надійшла від Російської Федерації. Пристайко підкреслив, що воно не влаштовує Україну, оскільки Росія пропонує розмістити миротворчий контингент тільки уздовж лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досягнуто домовленісь про допуск на окупований Донбас представників МКЧХ, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165358
 
   
 Топ коментарі
 
Перекрийте КПВВ,і Лугандон здохне через три місяця.
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Хуже войны с россией,может быть только мир с россией.
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ЗЕкоМанда не то что перекроет, а готова ещё открыть новые КПВВ.
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ахаха, вот и весь патриотизм--уехать из страны и менторским тоном учить оставшегося гражданина Украины родину любить Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 8569
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а в чем полезность твоя заключается?в дельных советах?я хоть налоги тот тут плачу
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В том что я , тебе тролю диванному , зарплату плачу из саоих налоговая
А БУДЕШЬ МНОГО ВЫДЕЛЫВАТТСЯ- перестану платить 😀😀😀
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аргументы закончились, пошел тупой чес?ну ок, диалог закончен, слив засчитан Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 5099
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Да это лахтинская тварюка ,там бесполезно что либо говорить,только бан
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я уже не говорю, что национальность совершенно справедливо убрана с документов
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нет, просто считаю это некоторым пережитком, анахронизмом в нашем глобализованном мире
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А люди пишаються, бережуть. Бо саме це робить світ різноманітнішим, яскравішим, багатшим.
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ну как элемент культурной самобытности---несомненно, это должно быть, но не в каком то политическом плане, тем более не в плане, что если "титульный", то имеешь какие то преимущества перед "нетитульными"
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ТО ЕСТЬ НЕМЦАМ В ГЕРМАНИИ ПОЗВОЛЕНО НАЗЫВАТЬСЯ ТИТУЛЬНОЙ НАЦИЕЙ( при большом количестве евреев, турков, Чехов, кацапрв) А УКРАИНЦАМ - НЕТ? С какой жто стати? Потому что Вы против? Тогда едьте в страну вашей национальности. А украинцев есть только жта земля
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а ты все не угоманиваешься, патриотка из за поребрика называйся, как хочешь, только не требуй каких то прав или привилегий, относительно других, и будет тебе счастье
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Як на мене, глобалізований світ - це не громада, що складається з окремих людей, які слабкі і смертні. Світ це перехрестя де стикаються нації, які, принаймні, живуть довше, але так само можуть вмирати або поглинати інші.
Я розумію, що приємно мислити себе вільним і могутнім, але смерть усіх рівняє. На відміну від роду, в якому виживають ваші діти і нації, де виживає ваш нарід.
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к чему вот этот картиночный спам?и еще вопрос, ходит кто то где то в нац.костюмах кроме каких то праздников?
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опять таки, сколько таких примеров?и не понятен уровень "официоза"...как я понимаю, действующие(участники переговоров) официальные лица тут мужчины , они по "униформе" соответствующей
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ВЫ министра иностранных дел АВСТРИИ явно не узнали
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Я забыла как называется этот национальный костюм, в Германии (в Баварии) такой же.
Он не так прост в пошиве, как кажется, и очень недешев.
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красивый современный костюм -продается в магазинах ГЕРМАНИИ
Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 2001
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Да-да, похож. Те, что дорогие, те более аутентичные, исторически более точные, что ли. Там петли сложные, ткани натуральные, работы много, оттого и дорого.
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Традиционным костюмом баварцев является достаточно известный трахтен (нем. Trachten) - и мужской и женский костюмы и дирндль (нем. Dirndl) - только женский национальный костюм.
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Вы подменяте понятия.
Русский по национальности прекрасно может быть украинским националистом.
Вот я, например, сионист, хотя я не еврейка.

Вопрос не в национальности "бубочки".
Вопрос в том, на какое государство "бубочка" работает.
Как по мне - на ЛДНР.
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так я ничего и не подменяю, это Софи тут что грезит национальностями, я как раз доказываю, что сейчас более корректен термин "политический украинец", в независимости от его истинной нацональности
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Для этого и есть термин "националист".
Или патриот своей страны.
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я думаю, есть градация, по степени любви даже если применять иную, нежели в совке трактовку "националиста"...т.е националист сильно любит, а пересiчний в принципе не возражает
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Твоя позиция ,гнида лахтинская,понятна ,вас устраивает такая обезличенная общность людей ,как *сАвецкий чИлаверт* ! Отвечать не надо,негодяй фсбэшный
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божечки ще ода тупорила"богообрана"...
ТА ЯКЕ Ж ВІДНОШЕННЯ релігія(єврей це релегійна ознака а не національна!! Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 7932) має до НАЦІОНАЛЬНОСТІ?? а сіонізм та"богообраність" це Ж не націоналізм а "лайт-форма" нацизма представників РІЗНИХ РАС і НАРОДІВ що скупчились під релегійними гаслами що "єврейство це народність"
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как то коряво пишешь "добробаты увлекаются"..правильнее---отдельные личности из добробатов увлекаются, и не "проукраинскими", а "проарийскими" какими то идеями
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когдато КГБ И ХРЕМЛЬ обгадили понятие АРИЕЦ всязи с нацистами
хотя АРИИ существовали в истории до нашей эры и в украинцах течет их кровь и в индусах течет их кровь
гугл ВАМ в помощь .человек без национальности
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я не против ариев и не против какой то национальности, я против того, чтоб это ставилось во главу угла, противопоставляясь каким то другим национальностям, "неариям"
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В Украине должен быт главным УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК . Также официальным национальным костюмом должен быть украинский костюм
И когда армяне- азербайджанец Аваков лепит документы- "увлеклись национальными идеями" - ЭТО ПОЗОР НА ВЕСЬ МИР
ОБ ЭТОМ Я И ПИШУ
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да, так же как в Ирландии--ирландский и в Финдляндии--финский, только почему там языки бывших метрополий не только в ходу, но даже и государственные...про костюмы--и комментировать эту бредятину не буду...насчет обвинений авакаова---конечно мотивировка еще та, но хз, надо смотреть доказательную базу и ждать суда
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Короче Вы согласны, что в Украине ( при вашем личном одобрямс) убивают за украинский язык и национальные идеи.
На жтом дискуссию можно остановить. Бо совковости из вас так и лезет 😀😀😀
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убивают за что угодно, и даже без причины, но объяснять это тупому запоребриковому трорллю у меня желания нет
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Це не просто ганьба. Звинувачення Рябошапки (не Авакова) - це 58-ма стаття КК СРСР (54 - КК УРСР), за якою судили українських націоналістів. Але нема чому дивуватись, у звинуваченні присутні мотивування, які корелюють із ст. 62 КК УРСР, за якою Медвечук, що живий і доволі вгодований, здав Стуса.
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Причина існування українського націоналізму не в тому, що українці це такі вже махрові націоналісти. Якраз навпаки. Українці історчино є не достатньо агресивними по відношенню до своїх сусідів. Це робить націю і державу вразливими до зовнішніх зазіхань.
А от росіяни - майже поголовно є шовіністами. Вони схильні до зовнішньої агресії. Український націоналізм, це імунна система яку виробляє нація, яка захищає від зовнішнього ворога і змушує внутрішніх ворогів і колаборанів бути обережними.
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ТИ РІЗНИЦЮ між нацизмом та НАЦІОНАЛІЗМОМ розумієш??
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Напевне, ВИ взагалі читати не вмієте. Ідіть собі лісом.
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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, лично настаивал, что Украина якобы развязала войну.

Об этом рассказал известный российский политолог Андрей Пионтковский в интервью «Ложь путинского режима», пишет «Поштівка».

В частности, он поведал, откуда возникли Формула Штайнмайера и обязанности Украины отступить в трех местах на линии соприкосновения.
«Оказывается, Ермак подписал от линии Украины такие соглашения 12 июля и 2 сентября на контактной группе.Волкер рассказывал фантастическую вещь: лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко - партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками», - заявил Пионтковский.
По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, как ненавидит Петра Порошенко, никогда ему «не простит их гибель, и что считает лично его виновником смерти, а не президента РФ Владимира Путина».
«Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства.То есть Ермак - так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно так же вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак - сознательно действующий агент путинского режима.Вот эти четыре человека - высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля и, может быть, невинный дурачок или прекрасно играющий такую роль актер Зеленский.Эта четверка подставила Украину», - резюмировал он.
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ВОТ ВАМ ВИДЕО КТО ВЕДЕТ БУБОЧКУ НА ПЕРЕГОВОРЫ
а где ПРИСТАЙКО? министр . которому платят зарлпату?

https://youtu.be/P_5sL_0vkbY
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О!
Пионтковский, сидящий за океаном и желающий лично воевать с Россией до последнего украинца - это, конечно, авторитет.
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российский политолог Андрей Пионтковский -- дальше читать смысла НЕТ Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 7472
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Понятно,что ЗеКоМанда не єжираф,но.....
Не прошло и двух лет,как выдвинули идею Порошенка.
Если вспомнить,что в августе - сентябре 2018 Меркель заявляла,что добилась устного согласия на миротворцев 3х стран на границе Украины/Рф...
Потом "партия войны"... "замирлюбойценой"....
Сколько времени и людей потеряли из-за ЗеКоМанды!
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как то у меня большие сомнения, что раша согласилась на миротворцев именно на границе Украины с рашей, а не на линии разграничения...
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Сейчас не хочет и на линии разграничения! Уже забыл.
Это заявляла Меркель в интервью газете (?sori),о достижении устной договоренности по тлф.
Именно треьих стран. Не НАТО и не сателитов РФ.
Пакистанцев/ малазийцев/ бразильцев - не помню. И речь о формуле вообще не шла.За нее благополучно забыли.
Но тут началась президентская кампания и все заглохло.
Ну а о спускании в унитаз кампанией зелибобы с расеянами и олигархами имиджа не писал только ленивый на западе.
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вот бы ссылочку еще, интересно на каких условиях раша соглашалась, если это действительно было...или может согласились просто 3 стороны нормандской четверки из 4ех?
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Непонятно написал. На миротворцев ТРЕТЬИХ стран. Не НАТО и не сателитов РФ.
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Не может быть! Это же "Президент войны" не хотел ее заканчивать.А Россия была вообще не при чем! А сейчас вдруг выяснилось,что и "Президент мира" войну закончить не может! Шож такое?
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Да ничего такого.
Просто минские соглашения надо выполнять. На которые пошел Порошенко и которые одобрены мировым сообществом.
Кстати, "Президент мира" рядом с Порошенко не стоял в момент согласования позорных для Украины капитулянских минских соглашений. Это напоминание тем, у кого короткая память.
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Господи что можут понять жители палаты №6 ?
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Dzyndzia Andriy

@dzyndzia

·10 ч

Влада робить,щоб сказати,що ти був активістом Майдану,волонтером чи добровольцем було соромно.Щоб у майбутньому кожна патріотична людина тричі подумала чи приймати участь новомуМайдані,допомога армії чи ну його,все ж таки вірю,що Зе та його куратори помиляються.Не та країна!!!
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Зелёная чума вызывающе врёт мне прямо в глаза. Ублюдки!
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Когда поймем/ слуга народа Коломойского робко пытается изобразить самостоятельность. Хозяин чётко заявил : Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский.
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понти бєні - атракціон для бидла Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 8779
бєня вже ПРОСРАВ більше ніж вкрав Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 8030 і алхімічний процесс перетворення "блискучого" (для шлємазлів) поца в шмат лайна приває
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Дурачек. ***** не даст ввести на окупированную территорию миротворцев особенно на границу. А вот ввести миротворцев в зону разграничения ето давняя мечта *****. Ето будет означать что Украина никогда не будет иметь контроль над дамбасом а только будет его содержать и слушаться.
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А кто у ***** спрашивать будет? Примут решение на генасемблее и введут!
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Такое решение может принять только совбез.
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Я не пойму, почему тут а форуме все так не любят Порошенко? Обзывают зебилом, моникой, шмарклей, зрадныком, капитулянтом, клоуном, зебобиком. Имейте уважение к бывшему.
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У вас, запоребриком, слабо с арифметикой.
В этом ваша проблема непонимания.
Скажите мне, "девушка', сколько будет два плюс два?
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это не у меня. а у вам за поребриком, я то в/на Украине. Я не понимаю, у вас дислексия и дискалькулия? вы не можете читать и считать? два плюс два посчитайте на калькуляторе. Но там был вопрос, почему экс преза обзывают зебилом, моникой, шмарклей, зрадныком, капитулянтом, клоуном, зебобиком. Нет ответа.
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Ну предположим вы плохо знаете местную "феню"... Долг зовёт помочь женщине!
Теми словами что вы сказали обзывают не Порошенко - а Зеленского. Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 6241
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Миротворцами может быть только украинская армия.
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Нарешті до них дійшло як до жирафи. А як верещали шо ми всьо порішаєм і без них. Нада пагаваріть з ****** і всьо владнається.
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Повернетесь взад в минуле до розбитого корита в Ростові.
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Печально что глава мида полный имбецил
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1) без согласия РФ их не введут.
2) РФ согласится только на те условия ввода, которые максимально не выгодны Украине.
3) никто и никаким образом заставить РФ поменять намерения не в состоянии
4) ввод миротворцев = проигрыш Украины.

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та ЛЮДСТВУ глибоко насрати на те що жид*ліліпуку хочеться Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 8879це Ж всім вже зрозуміло... Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 1288 і лише лахта(така у них робота) та бидловаті совки-пропукінці і досі вірять в "великого" жид*ліліпука=пукіна(шаломова)
пс. А тим часом
1)за 5 років ціна на нафту впала в3рази(!!!)до найнижчого рівня за останні 5,5 років. і ціна на газ ТЕЖ
2) Росія втратила 150 мільярдів доларів за 5 років анексії Криму
3) приватний бізнес в фєдєрастії в СТОГНАЦІЇ а "державний" згріває в купу все що луснуло а ці судоми ВЖЕ ознаки близької(5-7р) катастрофи економіки..
4) і жид*ліліпук ВЖЕ УСВІДОМИВ що не вклався в той проміжок часу коли воно здатне було б щось викрутити... КОРОТШЕ ВСРАВСЯ і усвідомлює це
а ДАЛІ Ж БУДЕ...
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Экономическая ситуация в РФ в данный момент, значительно лучше чем скажем в 2015. Просевшие в 15 году на ваши 150 млрд $ ЗВР - полностью восстановлены. При том даже в текущих условиях в резерв покупается по 5 - 10 тонн золота в неделю. Ох не ждал бы я на вашем месте что в РФ случится "катастрофа экономики". Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом" - Цензор.НЕТ 5859
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А позвольте поинтересоваться, что тогда есть выигрыш для Украины?
Что предлагаете конкретно?
Морочить и дальше голову Западу, как это делал Порошенко 5 лет, отказываясь выполнять минские соглашения?
Так этот номер больше не пройдет. Запад об этом сказал. Будьте любезны выполнять то, что было согласовано в Минске.
А кстати, что там было согласовано в первых пунктах?
Ах, да...
Амнистия боевикам и проведение выборов в лугандоне.
Петя эту почетную обязанность на Зеленского возложил, надо полагать?
Разгребать мусор, который после себя оставил?
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кстати, закон про амнистию вроде как при пете приняли, но он просто не подписан
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На мой взгляд - просто официально признать независимость ЛДНР, и строить гос границу (хуже - автономия по манеру Приднестровья). Отвоевать территорию Украине не дадут. Сама РФ не уйдёт. "Мирным путём" вернуть выйдет только на неприемлемых условиях. Пока Украина будет пытаться сохранить территорию - война продолжится, будь это хоть 5 лет, хоть 10, хоть 20.
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а почему заспамили? только потому что "агент кремля" пишет?
но непонятно, почему п4 проигрыш...как бы не была проигрышем реализация минских, по крайней мере так, как они сейчас записаны
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мнение кацапофашистов не должно никого интересовать.

мы независимое государство и можем на своей территории размещать миротворцев не спрашивая козломордых тварей.
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Расийских миротворцев поищи в Осетии. Или в Приднестровье....
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А до цього ви не знали? Де ви весь час війни були, коли народ армію створив, вдихнув в неї життя, і ціною своєї крові зупинив жорстокого супротивника. У литарнічному сні, чи чекали на результат, хто переможе?
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А ТИПА СЕЙЧАС ОНА НЕ УПИРАЕТСЯ В КАЖДОМ ПУНКТЕ? И НИКАКИХ МИРОТВОРЦЕВ НЕ БУДЕТ, ПУЙЛО НАЛОЖИТ ВЕТО И ВСЕ. ПРОСТО ПУСТЬ СКАЖЕТ ПРАВДУ ЧТО ПУКИН НЕ ДОГОВОРОСПОСОБЕН И НАДО ЖДАТЬ РАЗВАЛА ИЛИ СМЕНУ ГЛАВАРЯ ОПГ РФ
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Тілько-но Україна почала знову замерзати без газу, як прийшло в грудні потепління до 5-7 градусів с завтра. А Бог таки все бачить.
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Ну во первых,а что он (приставка)решает?Ничего.Все действия по донбассу происходят по линии сурков-ермак.Всех остальных ставят перед фактом.И второе - когда поймете?Когда под видом децентрализации впарите федерализацию?Или когда под видом разоружения и деокупации,втюхаете Украине тех же боевиков,только в другой форме и с другим названием - муниципальная стража?Как достала эта ЗЕЛЕНАЯ ЛОЖЬ!
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Ничего от слова абсолютно не может самостоятельно придумать ЗЕкоМАНДА. Как-бы это тупое быдло не срало на Пороха и обвиняло его во всех грехах, эти дебилы возращаются к тому, что делалось Порохом, потому что на данном этапе это единственно правильный вариант.
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разговоров кацапы не понимают, только силу и санкции.

поэтому с козломордыми нет никакого смысла разговаривать и договариваться, на них нужно только давить.(с)
кацапы должны вывести свои войска и своих наемников с территории Украины без каких либо условий.
нужны не только миротворцы, но также и базы НАТО, усиление санкций, запрет гундяйской секты. смертная казнь за пособничество террористам, за пропаганду террористов и даже за сочувствие террористам, а также конфискация имущества у пособников террористов.

только тогда наступит мир.
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"Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН по поводу введения миротворческой миссии /о_О!!!/, но такое предложение поступило от Российской Федерации /о_О!!!/. Пристайко подчеркнул, что оно не устраивает Украину /о_О!!!/, поскольку Россия предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения /о_О!!!/"
А чего ж не устраивает? Чем миротворцы ООН хуже рва с крокодилами?
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Новости из зоны: проблемы ОРДЛО, которые накроют Украину
Мнения 14-дек, 01:559 2 647 0

Прежде, чем начать разговор о проблемах, которые аккумулируются в ОРДЛО, я хотела бы поговорить о другом, о мирных территориях Украины.

Даже не поговорить, просто задать вопросы:

1. Как вы считаете, коснутся (повлияют) ли проблемы, возникшие за время оккупации в Крыму и в ОРДЛО на мирные территории Украины в случае реинтеграции (возвращения) территорий?

2. Как вы видите сам процесс реинтеграции ОРДЛО и Крыма в Украину, думали ли вы о пошаговом плане?

Почему задаю вопрос читателям? А как бы и некому, это, раз, а во-вторых, любой удар (социальный, экологический, экономический, криминальный, психологический), который нанесет нам "особый статус", реинтеграция ОРДЛО и Крыма, в первую очередь прочувствуют на себе среднестатистические граждане Украины. Поэтому им и думать, важно оно или нет, так сойдет или нет, стоит об этом беспокоиться сейчас или нет.

Это сейчас можно убеждать себя, что война далеко, не со мной, лично меня не касается, ведь именно так делает большинство людей.

Но, вот когда во все среднестатистические дома и судьбы придет беда под видом ущемления свобод и прав, снижения доходов, болезней, эпидемий, ухудшения условий жизни и безопасности, и тогда они вскрикнут "как же так, мы не этого хотели - нас обманули", начнут винить Государство, которое их не защитило, начнут искать виноватых вокруг себя, но своей вины, вряд ли заметят.

Именно так было на Донбассе в 2014-м. И зайдя в любую соцгруппу ОРДЛО или группу переселенцев из ОРДЛО, вы увидите именно этот вал обвинений - не защитили, не объяснили, не рассказали.

Вот я 5 лет и рассказываю обществу, что с ним будет, если играть в кремлевские игры "россиия наш друг и партнер", "не моя война", "какая разница", "после меня хоть потоп", "я свалю, мне все равно", "хуже не будет".

Я показываю Донбасс-ОРДЛО, который став мертворожденным детищем кремлевского Франкенштейна-Путина, одновременно стал и нашим кривым, черным зеркалом, в котором мы можем увидеть всех мертворожденных монстров наших душ.

Любой социально-политический толчок, который мастерски может устроить нам РФ в любой области Украины, и среднестатистическое общество выпустит в мир своих демонов.

Социальный импринтинг - еще не изученное явление - удачный эксперимент, поставленный над нами в СССР. Вернее, не эксперимент, а грамотное использование пропаганды, которая 70 лет, впитывалась и передавалась через поколения.

Уже не СМИ и ЦК КПСС зомбировали население, а мамы, папы, бабушки и дедушки говорили с поколениями привычным языком верных ленинцев, прививали устойчивые ценности совка, меняли красные линии морали, опускал планку человеческих ценностей. Деградация общества, как фактор управляемости и зависимости общества. Чем ниже мораль социума, тем легче его вести и манипулировать им.

И те, кто говорит, что, мол, пропаганда в ОРДЛО ничего не значит, не влияет на людей, а тем более на детей - врет и манипулирует, пытаясь защитить что-то свое, лично оберегаемое, как и те, кто отчаянно спорит "СССР нас не изменил, мы все были пионерами, и ничего".

80% населения поддерживает насилие в любой форме: политическое (закрыть рот оппонентам, врагам народа, расстрелять всех, кто против), домашнее (бьет, значит любит, это мой ребенок - моя собственность), экономическое, социальное, любое.

Если усилить пропаганду брендов "враг народа", "враг власти", "расстрелять", через месяц-другой мы не узнаем свою страну, ведь все эти нарративы будут ложиться на импринтинговые программы, оставшееся в нас из СССР, от бабушек дедушек, от мам и пап.

Это подсознательные процессы. Это, как вроде бы нормальный, интеллигентный человек резко в разговоре в ответ на какое-то слово-маркер, разбудившее в нем импринтинговую память, выдает - "бей, ж*дов, спасай" (нужную страну подставить), "забрать расстрелять", "враги народа"…

Следом последует оправдание погромов, убийство по национальному или расовому признаку, поддержка диктатуры и террора власти. Далее все банально: доносы, насилие, кровь, падение морали, стертые общечеловеческие ценности, красные линии, передвинутые на новые уровни новых правил.

Все это прожили оккупированные территории, и люди, живущие там, привычно задергивают шторки от рвущихся с улицы криков, прячут глаза, когда видят, как знакомых кидают в "воронок" и оправдательно шепчут- "значит, так нужно, значит, виноват, значит, было за что".

Далее мир летит в тар-тарары, и уже не понятно, и безразлично, что тебя убьет: ихтамнет-освободитель, опочленец-защитник, свой, чужой, водка, наркотики, ядерные отходы, грязная вода, безработица, голод, мины, пули, СПИД, сифилис, туберкулез.

Все становится не важно. Ведь красные линии, которые раньше было страшно переступать, теперь где-то позади, все не важно, совсем другие принципы, совсем другая мораль, совсем другая совесть.

Я часто пишу о том, что преступления оккупантов, это важно, но очевидно. А вот преступления граждан своей страны, совершенные против граждан своей страны, это намного страшнее. Сталин организовал Голодомор, но в продзаградотрядах принимали участие и местные жители.

Страну многое может уничтожить: забрать память, мову, историю, образование, подменить понятия морали, сместить красные линии, деградация общества… Война!

Но, страшнее всего то, что страну могут уничтожить свои же граждане. Они откажутся от мовы, перепишут историю, сдвинут на низ шкалы ценностей красные линии, назначат новых врагов народа и установят новые культы личности, оправдают убийц и оккупантов, деградацию, падение морали и нравов назовут свободой или еще лучше-скрепам, войну назовут миром, капитуляцю-победой.

Все это сделают люди, чаще всего, не враги, пришедшие к нам из других галактик, а учителя, профессора, историки, политики, а дальше уже социум подхватит "какая разница". Деградируя морально общество, тут же деградирует по всем параметрам своей жизнедеятельности: образование, культура, экономика, здоровье, экология.

На сцене появляются низкосортные клоуны с шутками про "вуйки спустились с гор", в зале низкосортные "вуйки" смеются, чаще всего над своими дедами. Из культуры "Воровайки" и "Владимирский централ", блатняк, жаргон.

Образование переводится с разряд "купил диплом".

Здоровьем, культурой, образованием и экономикой страны занимаются купившие диплом. Экология? О чем речь, быдло гадит под себя, жрет там, где нагадило, и лыбясь выставляет это в Инстаграмм.

Потом появляются толпы антипрививочников, молебны против чумы или чумки (а какая разница)… И вот страна, еще вчера делающая заявку на "мы Европа", сегодня пахнет потными лаптями, кислыми щами, а остатки разумного, доброго, вечного, умоляют руководство страны не предавать ее, и не отдавать на уничтожение врагу.

Ну, хватит философии, набрались сил и мудрости? Перейдем к новостям из ОРДЛО, и анализу проблем, которые накроют нас после реинтеграции.

Напомню, с 2014-го я настойчиво пишу о том, что почему-то строители "маленькой угольной швейцарии" закрыли в ОРДЛО все туберкулезные и кожно-венерологические диспансеры, я уже промолчу про инфекционные больницы.

То есть те, кто орал "хунта угнетает", рвался защищать русскоязычное население Донбасса, разом взяли и поставили крест на здравоохранении, а значит, безопасности "граждан республики". Почему?

Здесь опять ремарка: а сколько людей связывают здравоохранение с личной безопасностью, не говоря уже о безопасности страны? Правильно, меньшинство.

Поэтому закрытию ряда узкопрофильных диспансеров в ОРДЛО никто не возмутился, наоборот, порадовались, экономия!

Здесь и до войны образование у людей хромало настолько, что ДЦП они считали сглазом или порчей, люди не знали, что заразится СПИДом, гепатитом и другими веселым болезнями можно в стоматологии или во время маникюра в сомнительном салоне "соседка делает". А вера в то, что от аварии на дороге спасает иконка на торпеде, освячивание авто, а не знание ПДД, ремень, и во время поменянная на сезонную резина, здесь просто ошеломляет.

Я веселилась, когда с начала войны опочленцы со средне-техническим и высшим образованием табуном ходили к экстрасенсам-гадалкам заговариваться от пули укропской, а чтобы казаки-защитники не отжали машину - вешали иконку царя Николая.

Да и туберкулез здесь опасной болезнью всегда считали единицы. Я помню, как возмущались и смеялись судьи в Свердловском горсуде, когда их юная коллега, только пришедшая после института судья, потребовала средства индивидуальной защиты и отдельный защищенный стеклом зал для проведения слушаний с участием осужденных -подозреваемых с туберкулезом.

За время оккупации защитники-освободители из РФ поставили в ОРДЛО все: просроченную тушенку, наполненные червякам макароны, лекарства с стекшим сроком годности и снятые с реализации на России,

Но, вот средства предохранения ихтамнетам, не привозили ни разу, а там где война и бамбас, там сразу мораль превращается в рудимент. Сексуальное насилие, сексуальные преступления и сексуальная вседозволенность на войне - это нормы.

Общество в ОРДЛО пустилось во все тяжкие, и здесь давно никого не удивляют 12-летние беременные в школах, 19 сифилитичек на 20 рожениц в роддоме, сифилис и гонорея у подростков до 18-ти лет, мужская подростковая проституция здесь развита даже сильнее женской, в том числе подростковой проституции.

Вакцины, в том числе и для проб Манту, в ОРДЛО получают из РФ. Про их влияние и побочные эффекты, не в рамках этой статьи.

В 2018 и 2019 годах первых раз была зафиксирована 100% положительная реакция у детей всех возрастов ОРДЛО на туберкулез по пробам Манту.

Каждый второй житель ОРДЛ- носитель туберкулеза. Каждый пяты- болен открытой формой туберкулеза. По ВИЧ-инфекции, заболеваниям СПИД, сифил
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