 Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю.

"Наша команда намагається зробити все, що в рамках Мінська, а коли ми зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом, тоді ми будемо звертатися до наступного кроку ... це буде рішення не моє , а президента ... буде, напевно, миротворча місія. І така можливість у нас є", - сказав Пристайко.

Він нагадав, що українська сторона офіційно не зверталася в ООН з приводу введення миротворчої місії, але така пропозиція надійшла від Російської Федерації. Пристайко підкреслив, що воно не влаштовує Україну, оскільки Росія пропонує розмістити миротворчий контингент тільки уздовж лінії зіткнення.

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