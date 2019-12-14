 Пристайко допускає повернення до ідеї введення миротворців на Донбас: "Коли зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю.
"Наша команда намагається зробити все, що в рамках Мінська, а коли ми зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається за кожним пунктом, тоді ми будемо звертатися до наступного кроку ... це буде рішення не моє , а президента ... буде, напевно, миротворча місія. І така можливість у нас є", - сказав Пристайко.
Він нагадав, що українська сторона офіційно не зверталася в ООН з приводу введення миротворчої місії, але така пропозиція надійшла від Російської Федерації. Пристайко підкреслив, що воно не влаштовує Україну, оскільки Росія пропонує розмістити миротворчий контингент тільки уздовж лінії зіткнення.
А БУДЕШЬ МНОГО ВЫДЕЛЫВАТТСЯ- перестану платить 😀😀😀
Я розумію, що приємно мислити себе вільним і могутнім, але смерть усіх рівняє. На відміну від роду, в якому виживають ваші діти і нації, де виживає ваш нарід.
Он не так прост в пошиве, как кажется, и очень недешев.
Русский по национальности прекрасно может быть украинским националистом.
Вот я, например, сионист, хотя я не еврейка.
Вопрос не в национальности "бубочки".
Вопрос в том, на какое государство "бубочка" работает.
Как по мне - на ЛДНР.
Или патриот своей страны.
ТА ЯКЕ Ж ВІДНОШЕННЯ релігія(єврей це релегійна ознака а не національна!! ) має до НАЦІОНАЛЬНОСТІ?? а сіонізм та"богообраність" це Ж не націоналізм а "лайт-форма" нацизма представників РІЗНИХ РАС і НАРОДІВ що скупчились під релегійними гаслами що "єврейство це народність"
хотя АРИИ существовали в истории до нашей эры и в украинцах течет их кровь и в индусах течет их кровь
гугл ВАМ в помощь .человек без национальности
И когда армяне- азербайджанец Аваков лепит документы- "увлеклись национальными идеями" - ЭТО ПОЗОР НА ВЕСЬ МИР
ОБ ЭТОМ Я И ПИШУ
На жтом дискуссию можно остановить. Бо совковости из вас так и лезет 😀😀😀
А от росіяни - майже поголовно є шовіністами. Вони схильні до зовнішньої агресії. Український націоналізм, це імунна система яку виробляє нація, яка захищає від зовнішнього ворога і змушує внутрішніх ворогів і колаборанів бути обережними.
Об этом рассказал известный российский политолог Андрей Пионтковский в интервью «Ложь путинского режима», пишет «Поштівка».
В частности, он поведал, откуда возникли Формула Штайнмайера и обязанности Украины отступить в трех местах на линии соприкосновения.
«Оказывается, Ермак подписал от линии Украины такие соглашения 12 июля и 2 сентября на контактной группе.Волкер рассказывал фантастическую вещь: лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко - партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками», - заявил Пионтковский.
По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, как ненавидит Петра Порошенко, никогда ему «не простит их гибель, и что считает лично его виновником смерти, а не президента РФ Владимира Путина».
«Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства.То есть Ермак - так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно так же вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак - сознательно действующий агент путинского режима.Вот эти четыре человека - высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля и, может быть, невинный дурачок или прекрасно играющий такую роль актер Зеленский.Эта четверка подставила Украину», - резюмировал он.
За это судят
а где ПРИСТАЙКО? министр . которому платят зарлпату?
https://youtu.be/P_5sL_0vkbY
Пионтковский, сидящий за океаном и желающий лично воевать с Россией до последнего украинца - это, конечно, авторитет.
Не прошло и двух лет,как выдвинули идею Порошенка.
Если вспомнить,что в августе - сентябре 2018 Меркель заявляла,что добилась устного согласия на миротворцев 3х стран на границе Украины/Рф...
Потом "партия войны"... "замирлюбойценой"....
Сколько времени и людей потеряли из-за ЗеКоМанды!
Это заявляла Меркель в интервью газете (?sori),о достижении устной договоренности по тлф.
Именно треьих стран. Не НАТО и не сателитов РФ.
Пакистанцев/ малазийцев/ бразильцев - не помню. И речь о формуле вообще не шла.За нее благополучно забыли.
Но тут началась президентская кампания и все заглохло.
Ну а о спускании в унитаз кампанией зелибобы с расеянами и олигархами имиджа не писал только ленивый на западе.
Просто минские соглашения надо выполнять. На которые пошел Порошенко и которые одобрены мировым сообществом.
Кстати, "Президент мира" рядом с Порошенко не стоял в момент согласования позорных для Украины капитулянских минских соглашений. Это напоминание тем, у кого короткая память.
Dzyndzia Andriy
@dzyndzia
·10 ч
Влада робить,щоб сказати,що ти був активістом Майдану,волонтером чи добровольцем було соромно.Щоб у майбутньому кожна патріотична людина тричі подумала чи приймати участь новомуМайдані,допомога армії чи ну його,все ж таки вірю,що Зе та його куратори помиляються.Не та країна!!!
бєня вже ПРОСРАВ більше ніж вкрав і алхімічний процесс перетворення "блискучого" (для шлємазлів) поца в шмат лайна приває
В этом ваша проблема непонимания.
Скажите мне, "девушка', сколько будет два плюс два?
Теми словами что вы сказали обзывают не Порошенко - а Зеленского.
2) РФ согласится только на те условия ввода, которые максимально не выгодны Украине.
3) никто и никаким образом заставить РФ поменять намерения не в состоянии
4) ввод миротворцев = проигрыш Украины.
пс. А тим часом
1)за 5 років ціна на нафту впала в3рази(!!!)до найнижчого рівня за останні 5,5 років. і ціна на газ ТЕЖ
2) Росія втратила 150 мільярдів доларів за 5 років анексії Криму
3) приватний бізнес в фєдєрастії в СТОГНАЦІЇ а "державний" згріває в купу все що луснуло а ці судоми ВЖЕ ознаки близької(5-7р) катастрофи економіки..
4) і жид*ліліпук ВЖЕ УСВІДОМИВ що не вклався в той проміжок часу коли воно здатне було б щось викрутити... КОРОТШЕ ВСРАВСЯ і усвідомлює це
а ДАЛІ Ж БУДЕ...
Что предлагаете конкретно?
Морочить и дальше голову Западу, как это делал Порошенко 5 лет, отказываясь выполнять минские соглашения?
Так этот номер больше не пройдет. Запад об этом сказал. Будьте любезны выполнять то, что было согласовано в Минске.
А кстати, что там было согласовано в первых пунктах?
Ах, да...
Амнистия боевикам и проведение выборов в лугандоне.
Петя эту почетную обязанность на Зеленского возложил, надо полагать?
Разгребать мусор, который после себя оставил?
но непонятно, почему п4 проигрыш...как бы не была проигрышем реализация минских, по крайней мере так, как они сейчас записаны
мы независимое государство и можем на своей территории размещать миротворцев не спрашивая козломордых тварей.
поэтому с козломордыми нет никакого смысла разговаривать и договариваться, на них нужно только давить.(с)
кацапы должны вывести свои войска и своих наемников с территории Украины без каких либо условий.
нужны не только миротворцы, но также и базы НАТО, усиление санкций, запрет гундяйской секты. смертная казнь за пособничество террористам, за пропаганду террористов и даже за сочувствие террористам, а также конфискация имущества у пособников террористов.
только тогда наступит мир.
А чего ж не устраивает? Чем миротворцы ООН хуже рва с крокодилами?
Мнения 14-дек, 01:559 2 647 0
Прежде, чем начать разговор о проблемах, которые аккумулируются в ОРДЛО, я хотела бы поговорить о другом, о мирных территориях Украины.
Даже не поговорить, просто задать вопросы:
1. Как вы считаете, коснутся (повлияют) ли проблемы, возникшие за время оккупации в Крыму и в ОРДЛО на мирные территории Украины в случае реинтеграции (возвращения) территорий?
2. Как вы видите сам процесс реинтеграции ОРДЛО и Крыма в Украину, думали ли вы о пошаговом плане?
Почему задаю вопрос читателям? А как бы и некому, это, раз, а во-вторых, любой удар (социальный, экологический, экономический, криминальный, психологический), который нанесет нам "особый статус", реинтеграция ОРДЛО и Крыма, в первую очередь прочувствуют на себе среднестатистические граждане Украины. Поэтому им и думать, важно оно или нет, так сойдет или нет, стоит об этом беспокоиться сейчас или нет.
Это сейчас можно убеждать себя, что война далеко, не со мной, лично меня не касается, ведь именно так делает большинство людей.
Но, вот когда во все среднестатистические дома и судьбы придет беда под видом ущемления свобод и прав, снижения доходов, болезней, эпидемий, ухудшения условий жизни и безопасности, и тогда они вскрикнут "как же так, мы не этого хотели - нас обманули", начнут винить Государство, которое их не защитило, начнут искать виноватых вокруг себя, но своей вины, вряд ли заметят.
Именно так было на Донбассе в 2014-м. И зайдя в любую соцгруппу ОРДЛО или группу переселенцев из ОРДЛО, вы увидите именно этот вал обвинений - не защитили, не объяснили, не рассказали.
Вот я 5 лет и рассказываю обществу, что с ним будет, если играть в кремлевские игры "россиия наш друг и партнер", "не моя война", "какая разница", "после меня хоть потоп", "я свалю, мне все равно", "хуже не будет".
Я показываю Донбасс-ОРДЛО, который став мертворожденным детищем кремлевского Франкенштейна-Путина, одновременно стал и нашим кривым, черным зеркалом, в котором мы можем увидеть всех мертворожденных монстров наших душ.
Любой социально-политический толчок, который мастерски может устроить нам РФ в любой области Украины, и среднестатистическое общество выпустит в мир своих демонов.
Социальный импринтинг - еще не изученное явление - удачный эксперимент, поставленный над нами в СССР. Вернее, не эксперимент, а грамотное использование пропаганды, которая 70 лет, впитывалась и передавалась через поколения.
Уже не СМИ и ЦК КПСС зомбировали население, а мамы, папы, бабушки и дедушки говорили с поколениями привычным языком верных ленинцев, прививали устойчивые ценности совка, меняли красные линии морали, опускал планку человеческих ценностей. Деградация общества, как фактор управляемости и зависимости общества. Чем ниже мораль социума, тем легче его вести и манипулировать им.
И те, кто говорит, что, мол, пропаганда в ОРДЛО ничего не значит, не влияет на людей, а тем более на детей - врет и манипулирует, пытаясь защитить что-то свое, лично оберегаемое, как и те, кто отчаянно спорит "СССР нас не изменил, мы все были пионерами, и ничего".
80% населения поддерживает насилие в любой форме: политическое (закрыть рот оппонентам, врагам народа, расстрелять всех, кто против), домашнее (бьет, значит любит, это мой ребенок - моя собственность), экономическое, социальное, любое.
Если усилить пропаганду брендов "враг народа", "враг власти", "расстрелять", через месяц-другой мы не узнаем свою страну, ведь все эти нарративы будут ложиться на импринтинговые программы, оставшееся в нас из СССР, от бабушек дедушек, от мам и пап.
Это подсознательные процессы. Это, как вроде бы нормальный, интеллигентный человек резко в разговоре в ответ на какое-то слово-маркер, разбудившее в нем импринтинговую память, выдает - "бей, ж*дов, спасай" (нужную страну подставить), "забрать расстрелять", "враги народа"…
Следом последует оправдание погромов, убийство по национальному или расовому признаку, поддержка диктатуры и террора власти. Далее все банально: доносы, насилие, кровь, падение морали, стертые общечеловеческие ценности, красные линии, передвинутые на новые уровни новых правил.
Все это прожили оккупированные территории, и люди, живущие там, привычно задергивают шторки от рвущихся с улицы криков, прячут глаза, когда видят, как знакомых кидают в "воронок" и оправдательно шепчут- "значит, так нужно, значит, виноват, значит, было за что".
Далее мир летит в тар-тарары, и уже не понятно, и безразлично, что тебя убьет: ихтамнет-освободитель, опочленец-защитник, свой, чужой, водка, наркотики, ядерные отходы, грязная вода, безработица, голод, мины, пули, СПИД, сифилис, туберкулез.
Все становится не важно. Ведь красные линии, которые раньше было страшно переступать, теперь где-то позади, все не важно, совсем другие принципы, совсем другая мораль, совсем другая совесть.
Я часто пишу о том, что преступления оккупантов, это важно, но очевидно. А вот преступления граждан своей страны, совершенные против граждан своей страны, это намного страшнее. Сталин организовал Голодомор, но в продзаградотрядах принимали участие и местные жители.
Страну многое может уничтожить: забрать память, мову, историю, образование, подменить понятия морали, сместить красные линии, деградация общества… Война!
Но, страшнее всего то, что страну могут уничтожить свои же граждане. Они откажутся от мовы, перепишут историю, сдвинут на низ шкалы ценностей красные линии, назначат новых врагов народа и установят новые культы личности, оправдают убийц и оккупантов, деградацию, падение морали и нравов назовут свободой или еще лучше-скрепам, войну назовут миром, капитуляцю-победой.
Все это сделают люди, чаще всего, не враги, пришедшие к нам из других галактик, а учителя, профессора, историки, политики, а дальше уже социум подхватит "какая разница". Деградируя морально общество, тут же деградирует по всем параметрам своей жизнедеятельности: образование, культура, экономика, здоровье, экология.
На сцене появляются низкосортные клоуны с шутками про "вуйки спустились с гор", в зале низкосортные "вуйки" смеются, чаще всего над своими дедами. Из культуры "Воровайки" и "Владимирский централ", блатняк, жаргон.
Образование переводится с разряд "купил диплом".
Здоровьем, культурой, образованием и экономикой страны занимаются купившие диплом. Экология? О чем речь, быдло гадит под себя, жрет там, где нагадило, и лыбясь выставляет это в Инстаграмм.
Потом появляются толпы антипрививочников, молебны против чумы или чумки (а какая разница)… И вот страна, еще вчера делающая заявку на "мы Европа", сегодня пахнет потными лаптями, кислыми щами, а остатки разумного, доброго, вечного, умоляют руководство страны не предавать ее, и не отдавать на уничтожение врагу.
Ну, хватит философии, набрались сил и мудрости? Перейдем к новостям из ОРДЛО, и анализу проблем, которые накроют нас после реинтеграции.
Напомню, с 2014-го я настойчиво пишу о том, что почему-то строители "маленькой угольной швейцарии" закрыли в ОРДЛО все туберкулезные и кожно-венерологические диспансеры, я уже промолчу про инфекционные больницы.
То есть те, кто орал "хунта угнетает", рвался защищать русскоязычное население Донбасса, разом взяли и поставили крест на здравоохранении, а значит, безопасности "граждан республики". Почему?
Здесь опять ремарка: а сколько людей связывают здравоохранение с личной безопасностью, не говоря уже о безопасности страны? Правильно, меньшинство.
Поэтому закрытию ряда узкопрофильных диспансеров в ОРДЛО никто не возмутился, наоборот, порадовались, экономия!
Здесь и до войны образование у людей хромало настолько, что ДЦП они считали сглазом или порчей, люди не знали, что заразится СПИДом, гепатитом и другими веселым болезнями можно в стоматологии или во время маникюра в сомнительном салоне "соседка делает". А вера в то, что от аварии на дороге спасает иконка на торпеде, освячивание авто, а не знание ПДД, ремень, и во время поменянная на сезонную резина, здесь просто ошеломляет.
Я веселилась, когда с начала войны опочленцы со средне-техническим и высшим образованием табуном ходили к экстрасенсам-гадалкам заговариваться от пули укропской, а чтобы казаки-защитники не отжали машину - вешали иконку царя Николая.
Да и туберкулез здесь опасной болезнью всегда считали единицы. Я помню, как возмущались и смеялись судьи в Свердловском горсуде, когда их юная коллега, только пришедшая после института судья, потребовала средства индивидуальной защиты и отдельный защищенный стеклом зал для проведения слушаний с участием осужденных -подозреваемых с туберкулезом.
За время оккупации защитники-освободители из РФ поставили в ОРДЛО все: просроченную тушенку, наполненные червякам макароны, лекарства с стекшим сроком годности и снятые с реализации на России,
Но, вот средства предохранения ихтамнетам, не привозили ни разу, а там где война и бамбас, там сразу мораль превращается в рудимент. Сексуальное насилие, сексуальные преступления и сексуальная вседозволенность на войне - это нормы.
Общество в ОРДЛО пустилось во все тяжкие, и здесь давно никого не удивляют 12-летние беременные в школах, 19 сифилитичек на 20 рожениц в роддоме, сифилис и гонорея у подростков до 18-ти лет, мужская подростковая проституция здесь развита даже сильнее женской, в том числе подростковой проституции.
Вакцины, в том числе и для проб Манту, в ОРДЛО получают из РФ. Про их влияние и побочные эффекты, не в рамках этой статьи.
В 2018 и 2019 годах первых раз была зафиксирована 100% положительная реакция у детей всех возрастов ОРДЛО на туберкулез по пробам Манту.
Каждый второй житель ОРДЛ- носитель туберкулеза. Каждый пяты- болен открытой формой туберкулеза. По ВИЧ-инфекции, заболеваниям СПИД, сифил