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Все про:суд (5662) Сергієнко Василь (45)

 Суд продовжив на два місяці арешт трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Сергієнка

Суддівська колегія Городищенського районного суду Черкаської області продовжила на два місяці арешт трьом підозрюваним у вбивстві журналіста, активіста Євромайдану Василя Сергієнка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ґрати" з посиланням на прокурора.

Арешт продовжили двом спортсменам Віктору Горбенку і Роману Недибалюку (перебувають під домашнім арештом), а також Володимиру Воронкову (перебуває у СІЗО), які підозрюються у вбивстві журналіста.

Зазначимо, в п'ятницю, 13 грудня, у всіх трьох закінчився запобіжний захід. Суд скасував засідання, але прокурори подали клопотання про його продовження. Колегія їх задовольнила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі про вбивство журналіста Сергієнка перенесли на 13 грудня - день, коли закінчується термін тримання обвинувачених під вартою. ФОТО

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.

1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.

У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.

На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165357
 
 
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Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест. -РЕХФОРМЫ ПОРОСЯ В ДЕЙСТВИИ -И ЗЕЛЕМОЙСКИЙ ИЗ ТОЙ ЖЕ ОПЕРЫ Источник: https://censor.net.ua/n3165357
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Цих Зеля випустить.
За них фуйло просив.
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Феерический обосрамс с попыткой обвинения настоящих героев в убийстве никому не нужного Шеремета, показал нам реальных врагов в нашем тылу - именно они сейчас активно топят на стороне этого смехотворного обвинения, позволяя нам пополнить свои расстрельные списки.Суд продлил на два месяца арест троим подозреваемым в убийстве журналиста Сергиенко - Цензор.НЕТ 2330
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А чим Сергієнко гірший за Шеремета? Чому не всіх учасників убивства заарештовано? Чому не займається цим персонально Аваков?
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Убийства Политковской в день рождения фюрера,а Немцова на мосту Москва реки были ритуальными,а посему убийство Шеремета в Киеве тоже можно причислить к разряду ритуальных,и Вороненкова кстати тоже.Рука Москвы не спит 25 часов в сутки
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Комментировать украинское законодательство не буду, но! ...даже при Совке всё было ясно и чётко -- я там силел. А тут, ничего понять не могу... -- бо не сидел при этом... ,-- но при немцах сидел! *)
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