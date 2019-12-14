 Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Рудольф Джуліані розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Як нагадує видання, Джуліані зараз є фігурантом справи, що розглядається прокуратурою Нью-Йорка. Крім того, це одна з ключових фігур розслідування з імпічменту Трампа - його називають куратором неофіційного каналу впливу на українському напрямі. Минулого тижня Джуліані відвідав Європу для зустрічей з деякими українцями, аби отримати інформацію, що має скомпрометувати позицію демократів у процесі імпічменту.

За словами Джуліані, Трамп зателефонував йому, щойно його літак приземлився в Нью-Йорку. "Що вдалося добути?" - спитав президент США. "Більше, ніж ви можете уявити", - відказав Джуліані.

Він пояснив виданню, що зараз працює над викладенням для Трампа своїх висновків з поїздки у 20-сторінковому звіті. Подробиць Джуліані не повідомив, однак, зауважив, що його зусилля були "виправданими, аби захистити Трампа".

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Окрім того, колишній особистий адвокат господаря Білого дому працює над документальним серіалом, який готує консервативна мережа One America News. Як стало відомо з інтерв'ю, у стрічці йтиметься про розслідування проти родини Байденів та газової компанії Burisma, а також про втручання у вибори - щоправда, не уточнюється, з якого саме боку.

Як запевняє Джуліані, від початку розслідування з імпічменту у вересні його відносини з Трампом тільки зміцніли. За словами юриста, один з одним вони спілкуються телефоном щонайменше кілька разів на тиждень.

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Як повідомлялося, Джуліані погодився стати адвокатом Трампа у квітні 2018 року, аби допомогти йому під час розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента США.