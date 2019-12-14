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Все про:США (5813) Трамп (2002) Джуліані (83)

 Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити

Колишній адвокат Дональда Трампа заявив, що під час поїздки в Україну зібрав дуже багато корисної інформації, щоб захистити президента США від можливого імпічменту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Рудольф Джуліані розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Як нагадує видання, Джуліані зараз є фігурантом справи, що розглядається прокуратурою Нью-Йорка. Крім того, це одна з ключових фігур розслідування з імпічменту Трампа - його називають куратором неофіційного каналу впливу на українському напрямі. Минулого тижня Джуліані відвідав Європу для зустрічей з деякими українцями, аби отримати інформацію, що має скомпрометувати позицію демократів у процесі імпічменту.

За словами Джуліані, Трамп зателефонував йому, щойно його літак приземлився в Нью-Йорку. "Що вдалося добути?" - спитав президент США. "Більше, ніж ви можете уявити", - відказав Джуліані.

Він пояснив виданню, що зараз працює над викладенням для Трампа своїх висновків з поїздки у 20-сторінковому звіті. Подробиць Джуліані не повідомив, однак, зауважив, що його зусилля були "виправданими, аби захистити Трампа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів"

Окрім того, колишній особистий адвокат господаря Білого дому працює над документальним серіалом, який готує консервативна мережа One America News. Як стало відомо з інтерв'ю, у стрічці йтиметься про розслідування проти родини Байденів та газової компанії Burisma, а також про втручання у вибори - щоправда, не уточнюється, з якого саме боку.

Як запевняє Джуліані, від початку розслідування з імпічменту у вересні його відносини з Трампом тільки зміцніли. За словами юриста, один з одним вони спілкуються телефоном щонайменше кілька разів на тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про поїздку Джуліані в Україну: він знайшов багато хорошої інформації

Як повідомлялося, Джуліані погодився стати адвокатом Трампа у квітні 2018 року, аби допомогти йому під час розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165356
 
 
 Топ коментарі
 
Что он мог накопать, в говорящей жопе Коломойского.
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А документи, отримані незаконним шляхом, матимуть хоч якусь юридичну силу у США?
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кстати стороники импичмента Трампа только и ждут когда Джулиани вывалит все то лайно что собирается и это окончательно отправит Трампа в небытие.... то еврейскеи угрозы под которыми есть фантазии "старого пердуна и постаскушки дешевого ранга...."
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_Джулик - покайся, бандюган окаянный. Приспешник и подельник путлеровского холуя и шизофреника!
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А документи, отримані незаконним шляхом, матимуть хоч якусь юридичну силу у США?
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Для трампофилов это это не имеет значения. Это аналог наших зебобиков.
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Что он мог накопать, в говорящей жопе Коломойского.
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Ямки за собой закапывай, копатель, а то куда не пойдешь на коп - одни ямы.
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Какой-то Джулиани,
поехал в какую-то Украину... ...всех трясёт и все валяются...*)
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страшно представить, что такой опытный адвокат Джуллиани, оказался наивным дурачком, которому ФСБ через своего агента Деркача скормила "дезу" на Байдена..
похоже, наш ждет сезон полит/сериала "Фантастические твари и Трамп на белом единороге"..
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Не, это он американских избирателей трампа за наивных дурачков принимает
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цього може виявитись достатньо для неімпічменту Трампа

Наші постмайданні дегенерати Порошенко добряче,виявляється,сіли в калюжу"поставивши ставку' лише на демократів
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А мне понравилось,как сегодня сказал МАРК ЛЕВИН:"Каждый бывший президент в таком случае должен был-бы быть подвергнут импичменту в соответствии с текущими статьями, обсуждаемыми в Палате представителей сегодня: Джон Адамс за то,что закрыл газеты изаключил в тюрьму журналистов. Авраам Линкольн- Он закрыл 300 газет; он заключил в тюрьму журналистов. Томас Джефферсон -за покупку без одобрения бюджета от Конгресса. Вудро Вильсон,который повторно сегрегировал государственную службу и посадил политических противников и репортеров в тюрьму. Великий ФДР- за японцев-американцев, итальянцев-американцев, немцев-американцев,у которых забрал их имущество, их дома.За использование Службы внутренних доходов против владельца «Филадельфийского следователя», против владельца Ганнетта.За использование IRS против своих политических противников.Джон Кеннеди- использовал IRS и ФБР против своих политических противников, утечку информации против них. Линдон Джонсон-исползовал ЦРУ, чтобы привлечь своих политических противников и стал мультимиллионером, когда был сенатором.У нас было бы много импичментов в соответствии с этими поддельными правилами, которые были введены этим мошенническим руководством ДП.Поэтому республиканцы не могут жить по одной Конституции, когда демократы живут по другой Конституции. Нельзя допускать, чтобы одна сторона злоупотребляла Конституцией и размахивала ею, пока другая сторона сидит там и соблюдает ее. Следующий президент-демократ, если они на основании этой фабулы проголосуют за импичмент против президента Дональда Трампа, должен быть привлечен к импичменту соответственно их же циркуляров.https://www.realclearpolitics.com/vi
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"Не будем судить трампа, потому что и до него нарушали закон " Так что ли??
Почему то скандал вокруг клинтонши с перепиской республиканцы раздули , а трамп что?? Неприкасаемый??
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Какой Закон нарушил Трамп?Одно дело скандал и другое -нарушение Закона.Партии из плантаторов и ккклановцев нужны рабы,люмпены,вата для их бредовых идей глобализма, "открытых границ",транснациональных картелей соросятины-это уже изначально нарушение Закона и вмешательство во внутренние дела других держав.Вот Байден прилетел в Украину и сказал:"Я не дам вам миллиард помощи,если в течение 6-и часов не прогоните Генерального Прокурора,который расследовать вздумал "грязные" деньги за уворованные у украинского народа надра,которыми ворочает там мой сын"Вот это изначально-нарушение Закона Байденами.Трамп поднял этот вопрос и ему обявили импичмент?Смешно,глупо,незаконно.Ослы,короче.
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Открывайте опубликованные документы по импичменту и читайте. Там всё написано, какие законы нарушил и тд
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)))) у тебя, как и у всех зебанатов, тема о том что Пете нифига не будет, от слова вообще- -каждый раз серпом по яйкам... зебанутый, твоя жизнь -боль
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Нихто Тов. Трампа не скинет раньше Срока! Я сам, был недавно возле евоного Белого Дома и могу достоверно подтвердить! *)
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Майкл Блумберг,бывший Мэр New-Yorka опустит Путлерскую камарилью на Землю грешную вместе с Трампом и плешивым кгбистом,он идет в президенты
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мер Садовий(Гепа,труханов,Кличко)теж опустив Зе Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 7706
тому що хто такий президент порівняно з МЕРОМ Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 492
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В Украине мало и то что надо было подбросить Московии ,весь компромат на Трампа и других лидеров государств находиться в архивах московской Орды Джулиани: Я "накопал" в Украине больше, чем Трамп мог себе представить - Цензор.НЕТ 8406
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Ну а что он должен сказать. Так же и шоколадника доят на деньги .
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трампушке вчера уже удавку на шею надели... Смотри ж не опоздай)))
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І СНІТСЯ МНЕ НЕ РОКОТ КОСМОДРОМА
ЗЕЛЬОНАЯ,ЗЕЛЬОНАЯ "ТРАВА" Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 1869
НЕ ТРАМП НА МЕСТЕ ПРЕЗІДЕНТА
А ПОРОШЕНКО-ПАТРИОТ...
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Я себе уже представил, так, живенько представил, Джулиани бегает по Киеву с лопатой и копает, копает, копает. Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 2824
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Я не пойму, все порохоидиоты против Трампа, а он ведь вам давал Джевелины, помощь, чего вы такие не нависные. Какая вам разница, кто там президент, ну дал Пэтруха маху, так кто виноват, попешил малехо, насмешил.
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У ПОРОХОБОТІВ ЦЕНЗОРА ненависть до ВОРОГІВ ПЄТІ-НА РІВНІ ІНСТИНКТІВ "собачки Павлова"
у деяких навіть добре оплачувана Джуліані: Я "накопав" в Україні більше, ніж Трамп міг собі уявити - Цензор.НЕТ 1626
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,,а разве было официальное обращение сего "копателя" на проведение каких то "раскопок" в украинском огороде ,и оно получило разрешение от украинского "разрешателя" ..который выдал разрешалово на земельные работы в Украине?
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Плохо закончат ЗЕдроты свой политический сезон. США не Украина...
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Якщо це свідчення Дубінського ,Шокіна і Деркача-могилу для Трампа він накопав.
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А поросвиньи и ослы-это ведь скот,как-никак-откуда им знать,что Трамп уже вошёл в историю Первым Президентом США,предоставившим оружие Украине и от границы Украины вынудившим агрессора убраться в ассад.
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