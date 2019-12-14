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Все про:Червоний Хрест (148) Донбас (12678) Пристайко (282)

 Досягнуто домовленісь про допуск на окупований Донбас представників МКЧХ, - Пристайко

На переговорах лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня досягнуто домовленість про допуск представників Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю.

"Ми домовилися, що Червоний Хрест буде допущений на неконтрольовану (України. - Ред.) територію. Ніколи за п'ять років Червоний хрест не міг потрапити  до місць, де утримуються наші заарештовані і військовополонені, а також не могли потрапити до місць поховань", - сказав Пристайко.

Пристайко нагадав, що до сьогоднішнього дня сепаратисти не пускали представників Червоного Хреста на окуповану територію.

"Наступного тижня місія Червоного Хреста спробує вкотре туди потрапити", - повідомив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі "Нормандської четвірки" РФ відкинула можливість змін мінських угод, але вони необхідні, і пізніше Кремль це усвідомить, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165355
 
 
 Топ коментарі
 
Це в нас прохідний двір. А на окупованих територіях режим.
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зеля ще націоналістів арештує, це має пуйлу сподобатись.
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цей песик блюзнірствуєт не над темою Голодомору, а над руцкім міром.
в тебе, певно, серденько защемило ?
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А місію "Осиновий кіл для колаборастів" запускати не будуть?
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Не, они не такие, устроить шоу, попрыгать перед камерой, это да...
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Красный крест такой же как ООН, толк с него мизерный.Будут сепаров не замечать.
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А если не пустят, куда и кому жаловаться будет дядя? Или заплачет от обиды?
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зеля ще націоналістів арештує, це має пуйлу сподобатись.
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Медведько, Полищук, Хорт, Вита Заверуха...От клятый клован!
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Порохобот-альцгеймер, а кого ты вставил попереду меня? Раньше был 10-м, кто спалил твою каракулевую сущность
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Досягнуто домовленісь про допуск на окупований Донбас представників МКЧХ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6885 Не жри сою, последнюю крыхту памяти прожрешь, порохобот Досягнуто домовленісь про допуск на окупований Донбас представників МКЧХ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9168
5 копійок

Не забув шо у тебе порядковий номер 10 в списку тріпачів?
28.09.2019 14:45

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Я где то так и представлял скотину, которая блюзнирствует на теме Голодомора
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Скоты те, кто скалят свои кариесные зубы, выдумывая "жарты" на тему Голодоморов, и те плоскоголовые, которые потом тягают за штаны верховное божество, клянчя вытащить первого уже завонявшегося трупным ядом скота из могилы
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не знаю. тобі видніше, на що ти свою зуб'я скалив.
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Це тонкий натяк про автора жарьу "сєньйор голодомор"?
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Нет. Нелюди, о которых шла речь, давно все поняли и уже строчат втихаря доносы, растирая сопли со слезами
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Так а чим тобі не сподобався песик, що сере на тріКАЛор?
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Не надо приписывать срущему ПЕСыку патриотичность намерений. ПЕСыкам все равно где срать
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Я так зрозумів, що тебе ображає фото тріКАЛора з какулею, а не сам песик? І ти образився на автора, що запостив цю картинку?
Мене також бісять виродки, що жартують про Голодомор. Їхні тупі жартики за 3 гривні не те , щщо не смішні, вони образливі. Я такого жартуна знаю, травить то про "********* палички", то про "сеньйора голодомора"... Жесть просто
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цей песик блюзнірствуєт не над темою Голодомору, а над руцкім міром.
в тебе, певно, серденько защемило ?
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Ну, это вряд ли! Таких каждый второй, если не первый!

Мечты-мечты, где ваша сладость?
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Не станет он этого делать ,нет смысла , пока оне просто угрожают и ни чего не делают.
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Це в нас прохідний двір. А на окупованих територіях режим.
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От і чудово.
Нехай самі побачать все на власні очі.
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Договор с серпарами, что договор со стеной
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Т.е. грузы МКК отдает в ОРДЛО, а на территорию не может зайти. Кто то лжет .
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Все знакомые сходились
Все подарки приносили
Иванов принёс с собой стакан...
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Що бредятина?
Я не стережу на дорозі,
і то за п'ять років мінімум 5 разів бачив проїзд джипів Червоного Креста.
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Все ведь написано, допуск к местам содержания наших пленных, хотя я не верю этим скотам.
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Я просто акцентую увагу що треба так і писати.
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А почему с Чекатилой не договорились, а расстреляли?
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Так он же был не в мафии, а кустарь-одиночка
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Якщо навіть військовий Камаз завезен на територію Україну без її дозволу - то це міжнародний злочин.
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А я їх бачив. Новенькі, ще краска блистить і тенти не вигоріли.
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А кацапские трупы с оторванными ногами вас не впечатляют?
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Встречный вопрос, если на территории Украины 3 млн. Беженцев с Донбасса то кто там остался? И как им удаётся 6 лет оказывать вооруженное сопротивление Украинской армии? Ответы типа , они копают оружие в шахтах, не принимаются.
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Оружие выпущенное год назад в РФ или такое которое никогда не завозилось на территорию Украины в период независимости, они взяли до войны? У них временной портал? А так же неисчерпаемые источники современных боеприпасов и ГСМ? Ваша тупость поражает, вас укусил Соловьев со Скабеевой? Про беженцев вообще мимо таза, их нам трудно посчитать?
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такого озброєння ніколи не було.
11.12.19 21:00 На Донбассе зафиксированы современные российские
комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3164883/na_donbasse_zafiksirovany_sovremennye_rossiyiskie_kompleksy_radioelektronnoyi_borby_informnapalm_foto

А за «гражданскую войну» тут розпилюють на електрони.
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Сами разработали средства ПРО (недавно было сообщение в российских СМИ)
парикмахеры-таксисты-шахтеры из ЛДНР очень смекалистые, а шахты у них - очень богатые.
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Пристайко допускає перемовини з лугандонами. Та їх повну амністію. А з українськими націоналістами розмова в зелені одна - всіх за грати.
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Ой, все плохо, все. Порохоидиотам все плохо, а вот заводил за граты. Горлопаны те еще.
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***! ...ну я не знаю -- это ж так всё просто!
Граница на замок! Все бабки варятся внутри -- Всё для Фронта -- всё для Победы!
Нафиг с коррупцией бороться, если все вклады в банках аннулированы -- как по Плану Маршала? И каждому на руки -- 30 немецких марок -- 1945 года разлива... ...недовольных было очень много -- жалко, шо у них интернета тогда небыло.
...но мы ж играем в демократию на советском поле для .. -- это Украина! -- пыздэць и сбоку бантик...
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Подарили падлюки ЯО за просто так -- 3 по величине . даже если бы уран продали было бы 100млрд !!! Ничему нас жизнь неучит . и чем помогут нам импотенты из МККК ?
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А можна поцікавитись,з ким домовлялись ?
Чи Пристайко хоче сказати.що цих грантожерів пустять до заручників в погріби і ями ?
І от питання.Владіміри домовлялися в Парижі між собою ,представляючи свої (нібито)країни,а ситуація,озвучена Супрун чомусь не змінилась :
За її словами, вона неодноразово просила "Червоний Хрест", "Лікарі без кордонів", Amnesty Internationa та інші міжнародні організації відвідати украЇнців.
"Ми просили, щоб вони відвідували наших полонених в російських в'язницях. Вони відмовлялися. І мені в приватному порядку сказали, що вони не хочуть образити росіян, тому що тоді не зможуть працювати на їх території. Це дуже негативне явище. Я б хотіла, щоб наші іноземні гості розуміли, що Червоний Хрест і "Лікарі без кордонів" відмовилися відвідувати наших полонених. Коли в своїх державах будете вирішувати, чи давати їм гроші, подумайте про це", - зазначила вона.
Схоже на жалюгідне намагання дармоїдів реабілітуватися.
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Подозреваю, что представитель окажется с расейским паспортом, так, как было в миссии обсе (половина расеянцев).
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Территория не временно оккупированная,а взята в заложники,по Беслану и Норд=Осту,планы Путлера,планы рюсскава народа
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Интересно девки пляшут. Куда же красный крест 5 лет поставлял провизию и стройматериалы?
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