 Досягнуто домовленісь про допуск на окупований Донбас представників МКЧХ, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю.
"Ми домовилися, що Червоний Хрест буде допущений на неконтрольовану (України. - Ред.) територію. Ніколи за п'ять років Червоний хрест не міг потрапити до місць, де утримуються наші заарештовані і військовополонені, а також не могли потрапити до місць поховань", - сказав Пристайко.
Пристайко нагадав, що до сьогоднішнього дня сепаратисти не пускали представників Червоного Хреста на окуповану територію.
"Наступного тижня місія Червоного Хреста спробує вкотре туди потрапити", - повідомив міністр.
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Не забув шо у тебе порядковий номер 10 в списку тріпачів?
28.09.2019 14:45
Мене також бісять виродки, що жартують про Голодомор. Їхні тупі жартики за 3 гривні не те , щщо не смішні, вони образливі. Я такого жартуна знаю, травить то про "********* палички", то про "сеньйора голодомора"... Жесть просто
в тебе, певно, серденько защемило ?
Мечты-мечты, где ваша сладость?
Нехай самі побачать все на власні очі.
Все подарки приносили
Иванов принёс с собой стакан...
Я не стережу на дорозі,
і то за п'ять років мінімум 5 разів бачив проїзд джипів Червоного Креста.
11.12.19 21:00 На Донбассе зафиксированы современные российские
комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm. ФОТО
https://censor.net.ua/news/3164883/na_donbasse_zafiksirovany_sovremennye_rossiyiskie_kompleksy_radioelektronnoyi_borby_informnapalm_foto
А за «гражданскую войну» тут розпилюють на електрони.
парикмахеры-таксисты-шахтеры из ЛДНР очень смекалистые, а шахты у них - очень богатые.
Граница на замок! Все бабки варятся внутри -- Всё для Фронта -- всё для Победы!
Нафиг с коррупцией бороться, если все вклады в банках аннулированы -- как по Плану Маршала? И каждому на руки -- 30 немецких марок -- 1945 года разлива... ...недовольных было очень много -- жалко, шо у них интернета тогда небыло.
...но мы ж играем в демократию на советском поле для .. -- это Украина! -- пыздэць и сбоку бантик...
Чи Пристайко хоче сказати.що цих грантожерів пустять до заручників в погріби і ями ?
І от питання.Владіміри домовлялися в Парижі між собою ,представляючи свої (нібито)країни,а ситуація,озвучена Супрун чомусь не змінилась :
За її словами, вона неодноразово просила "Червоний Хрест", "Лікарі без кордонів", Amnesty Internationa та інші міжнародні організації відвідати украЇнців.
"Ми просили, щоб вони відвідували наших полонених в російських в'язницях. Вони відмовлялися. І мені в приватному порядку сказали, що вони не хочуть образити росіян, тому що тоді не зможуть працювати на їх території. Це дуже негативне явище. Я б хотіла, щоб наші іноземні гості розуміли, що Червоний Хрест і "Лікарі без кордонів" відмовилися відвідувати наших полонених. Коли в своїх державах будете вирішувати, чи давати їм гроші, подумайте про це", - зазначила вона.
Схоже на жалюгідне намагання дармоїдів реабілітуватися.