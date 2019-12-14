EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Події
  736  23
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5788) операція Об'єднаних сил (1860)

 Найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн має бойову травму, - штаб ООС

Незаконні збройні формування російсько-окупаційних військ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, український військовослужбовець зазнав бойової травми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Так, 13 грудня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі воїна 14-ї ОМБ Сергія Сироту поховали на Волині. ФОТОрепортаж

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:
двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;
неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 13 грудня, бойової травми внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об’єднаних сил.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було", - додали в штабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС у районі Мар'їнки, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165354
 
 
 Топ коментарі
 
Собственно, вся движуха вокруг Шеремета - это начало 1937-го года. Очевидно что всё это "дело" является апофеозом абсурда. Важна не суть предъявленных "обвинений", а важно: кому они предъявлены. То есть обозначены три категории граждан, против которых направлен удар режима (обговоренный, естественно, на парижских посиделках). Это:
- военные (арестован известный всем боец ССО);
- волонтёры;
- военные врачи.
Недавно Зеленский назначил 93 судей. То есть теперь есть 93 новых "печерских суда". Списки на арест резервистов, волонтёров и медиков уже где-то лежат в папочке "вскрыть такого-то числа". Ну а чтобы остальные не вздумали возражать, из Донбасса привезены останки показательно казнённого Романа Беспалого.
 показати весь коментар
 
В Парижі путін вимагав від зеленського розігнати націоналістів. Зеленський почав виконувати. Мабуть слабо. Путін посилив обстріли.
 показати весь коментар
 
Их вдохновляют процеси миротворение нашего гаранта
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Их вдохновляют процеси миротворение нашего гаранта
 показати весь коментар
 
 
Ну слава богу, что зеленский НЕЛОХ. Он еще и НЕДОПОБЕДИЛ
 показати весь коментар
 
 
В Парижі путін вимагав від зеленського розігнати націоналістів. Зеленський почав виконувати. Мабуть слабо. Путін посилив обстріли.
 показати весь коментар
 
 
В 1979 -- СССР -- который был гарант мира для всего прогрессивного человечества, тоже войну начал.
Печально я смотрю на ваше поколение... -- ничему вы от нас не научились.
В Украине Делов не будет! ...делишки будут ... ...а жаль!
 показати весь коментар
 
Бубочка прекратил огонь, а противные "повстанцы" его не шлюхают.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський не врубився, що путін всіх, хто проти нього воює, вважає націоналістами.
 показати весь коментар
 
 
Собственно, вся движуха вокруг Шеремета - это начало 1937-го года. Очевидно что всё это "дело" является апофеозом абсурда. Важна не суть предъявленных "обвинений", а важно: кому они предъявлены. То есть обозначены три категории граждан, против которых направлен удар режима (обговоренный, естественно, на парижских посиделках). Это:
- военные (арестован известный всем боец ССО);
- волонтёры;
- военные врачи.
Недавно Зеленский назначил 93 судей. То есть теперь есть 93 новых "печерских суда". Списки на арест резервистов, волонтёров и медиков уже где-то лежат в папочке "вскрыть такого-то числа". Ну а чтобы остальные не вздумали возражать, из Донбасса привезены останки показательно казнённого Романа Беспалого.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ РЕБЯТА -ВРАГ ЗА СПИНАМИ В КИЕВЕ СИДИТ И НА БАНКОВОЙ И НА ГРУШЕВСКОГО -ВАС В ОКОНЦОВКЕ СОЛЬЮТ -ПОСАДЯТ ИЛИ БУДЕТЕ В КОЛЯСКАХ НА БАЗАРАХ ПОБИРАТЬСЯ
 показати весь коментар
 
Капс в спам, винторогий і зміни методичку.
 показати весь коментар
 
 
ТВОЙ ВИНТОРОГИЙ С 95 КВАРТАЛА ВМЕСТЕ С ВАЛЬЦМАНОМ МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ ПРИ ОВОЩЕ
 показати весь коментар
 
Зєлібобін мирний план,такий самий як і Поцін))
 показати весь коментар
 
Десь через три місяці будеш писати що Зе - мародер, краще б був Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Ні в якому разі,Поця лайно,барига та мародер.І Зєлєбоба це той самий Поця,тільки молодший та худіший.
 показати весь коментар
 
Та ні. Пропаганда расіся-24 та Г+Г з нього так швидко не вивітриться.
 показати весь коментар
 
 
Путін на посідєлкі приїздив заради одного - нагнути зеленського, щоб той винищив націоналістів. Обидва тупі, бо голови набиті ватою. Таке неможливо. Навіть сталін не зміг збороти націоналістів. А клоуни й поготів.
 показати весь коментар
 
 
ВСЕ УКРАИНСКИЕ ЧИНУШИ И СИЛОВИКИ ХОТЯТ КАК В РФ ---А НАСЕЛЕНИЕ ХОЧЕТ КАК НА ЗАПАДЕ -ЧТО **** ДЕЛАТЬ С ЭТИМ НАСЕЛЕНИЕМ ????
 показати весь коментар
 
А ничего не надо с ними делать. Это пассивная биомасса. Они ни за кого и ни за что не будут воевать. Будут бухтеть на любую власть. Начхать на них.
 показати весь коментар
 
 
СТРАШНЫЙ СОН ПУТИ -ФСБ -СБУ -АВАКЯНА -КОЛОМОЙШИ -ЭТО СВОБОДНЫЙ РЫНОК ОРУЖИЯ В УКРАИНЕ -ЛЮБОГО ОРУЖИЯ -ДЕШЕВОГО И БЕЗ БУМАЖЕК -КАК В ТЕХАСЕ -МОЖНО КУПИТЬ ВСЕ ДО 155 ММ. ХОТЬ ГАУБИЦУ СО СНАРЯДАМИ
 показати весь коментар
 
Цинизм нынешнего рководства ВСУ зашкаливает.Эксперты,отслеживающие события с зоне войны,констатируют расхождения в колличествах обстрелов и потерь МО и ФАКТИЧЕСКИИ.МинОбороны ЗАНИЖАЕТ цыфры и фальсифицирует информацию.Оец получил ранение,его показывают как травмированного.Они уже умер в скорой,а проходит как раненый.ЛГУТ!Безсовестно ЛГУТ!
 показати весь коментар
 
 
"Боевая травми", це що, пальчика порізав? Тварюки брехливі. Одужання нашому Герою
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору