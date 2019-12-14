 Найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн має бойову травму, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Так, 13 грудня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;

біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 13 грудня, бойової травми внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було", - додали в штабі.

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