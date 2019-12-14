 Найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн має бойову травму, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"Так, 13 грудня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:
двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;
неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 13 грудня, бойової травми внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об’єднаних сил.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було", - додали в штабі.
Печально я смотрю на ваше поколение... -- ничему вы от нас не научились.
В Украине Делов не будет! ...делишки будут ... ...а жаль!
- военные (арестован известный всем боец ССО);
- волонтёры;
- военные врачи.
Недавно Зеленский назначил 93 судей. То есть теперь есть 93 новых "печерских суда". Списки на арест резервистов, волонтёров и медиков уже где-то лежат в папочке "вскрыть такого-то числа". Ну а чтобы остальные не вздумали возражать, из Донбасса привезены останки показательно казнённого Романа Беспалого.