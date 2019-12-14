 В окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини, - Єврокомісія

Про це повідомляється в доповіді Європейської комісії про імплементацію Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
У документі наголошують, що в поточному році, як і у 2018 році, тривають систематичні репресії щодо осіб, які виступили проти окупаційної "влади" Криму.
Діяльність кримськотатарського Меджлісу відповідно до російського законодавства залишається під забороною із 2016 року. Єврокомісія наголосила, що на півострові тривають "широкомасштабні залякування та переслідування". У 2019 році арешти кримських татар і обшуки в будинках почастішали.
Єврокомісія фіксує обмеження основних свобод, зокрема права на освіту.
У документі згадано повідомлення про нелюдські умови в місцях тримання під вартою у Криму, які регулярно надходять управлінню верховного комісара ООН.
Окремо згадано, що окупаційна влада організувала місцеві "вибори" на півострові, які відбулися 8 вересня – у єдиний день голосування в Росії.
желелки нет....
не вижу нарушений
никогда не думал, шо диживу до етого зеленоного позорняка.
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На следующей недели СЛУГИ НАРОДА будуть голосувати за закон 0931 Запрет свободы слова!
а вот тут в письме написано, что и как будет после принятия закона: https://drive.google.com/file/d/1WXONr8uJbEjD6eHuzNz-KDMWv_x2bjlL/view
можешь разъяснение адвоката посмотреть тут (правда он разьясняет на примере гражданских отношений, но это так же будет работать и на госслужащих, тем более, что суды у нас ручные. ) https://www.youtube.com/watch?v=ajp5bYjNnlY
Был я в Крыму перед Войной...-- нихрена там украинского небыло -- окромя Ялтинских Соглашений. Совки кругом одни -- из параши. И татары, шо им прислуживали -- в хорошем смысле! Татарский сервис -- это Сервис! ...а не, как бурятский в Бурятии! ...я их обоих знаю... -- лично каждого! *)
Если Вы спросите, шо делать теперь? ...так я скажу: отрезаться от них и от куска парашного Донбаса -- у нас свой Донбас есть -- где не стреляют и там люди живут! ...а вместо Крыма -- безвиз во все концы...
Если Украина скажет, что у неё одной, сил нет, защищать все международные договоры и обещалки, а есть только силы, сдохнуть на своей оставшейся территории, "Немов сiреньки мишенята... " ...ну, я не знаю... Драться надо за своё! ...пока оно твоё...
Это всё наши деньги и мои в том числе .
Если бы раша ге совала туда свой нос и ге разжигала антиукраинские настроения, то там было бы больше украинского
Если бы не дрались, раша бы уже захватила половину Украины .
Что в дамбасе? Наших людей там мало осталось. Поэтому люди и против принимать их назад на каких-то особых условиях.
Я не могу отвечать за голос народа с дамбаса.
Ги.
Пока с Шотландии... ...а там, им мало не покажется... -- зелёной ботвы везде -- ни пером описать, ни экскаватором вскопать ... -- чиста Украина' мать их -- Королеву Английскую -- заногу! ...*)