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Все про:Єврокомісія (306) Крим (6906) права людини (406)

 В окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини, - Єврокомісія

Протягом 2019 року на окупованому півострові погіршилася ситуація з дотриманням прав людини. У Криму тривають залякування і переслідування населення.

Про це повідомляється в доповіді Європейської комісії про імплементацію Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

У документі наголошують, що в поточному році, як і у 2018 році, тривають систематичні репресії щодо осіб, які виступили проти окупаційної "влади" Криму.

Діяльність кримськотатарського Меджлісу відповідно до російського законодавства залишається під забороною із 2016 року. Єврокомісія наголосила, що на півострові тривають "широкомасштабні залякування та переслідування". У 2019 році арешти кримських татар і обшуки в будинках почастішали.

Єврокомісія фіксує обмеження основних свобод, зокрема права на освіту.

У документі згадано повідомлення про нелюдські умови в місцях тримання під вартою у Криму, які регулярно надходять управлінню верховного комісара ООН.

Окремо згадано, що окупаційна влада організувала місцеві "вибори" на півострові, які відбулися 8 вересня – у єдиний день голосування в Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН 18 грудня винесе на голосування український проєкт резолюції щодо Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165353
 
 
 Топ коментарі
 
Она не то что ухудшилась, она просто закончилась однажды В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 8681
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нехай єврокомісія подивиться, що в нас відбувається в Україні при цій владі..найкращіх прессують, а все парашинське лайно жирує ...
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Уявляю, як можуть себе почувати в окупації звичайні люди, українці, татари, та й інші, хто не має змоги чи можливості виїхати чи покинути родичів чи дах над головою...
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Она не то что ухудшилась, она просто закончилась однажды
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Ну это уже слишком и с перебором ,проверь у себя в городе не важно в каком приляг на лавочку на остановке желательно ближе к ночи и обязательно с деньгами в кармане, можно даже трезвым (национальность роли также не играет ) ,чем позднее тем это мене важно ,потом отпишешься если не повезёт В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 149 Ладно пусть будет шутка, но в каждой шутке есть доля правды В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 7162
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нехай єврокомісія подивиться, що в нас відбувається в Україні при цій владі..найкращіх прессують, а все парашинське лайно жирує ...
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Уявляю, як можуть себе почувати в окупації звичайні люди, українці, татари, та й інші, хто не має змоги чи можливості виїхати чи покинути родичів чи дах над головою...
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скоты, под кацапню легшие . должны страдать...
желелки нет....
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неправа евокомиссия - кацапы в цепях ето их естесвенноое состояние..
не вижу нарушений
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Судячи по страві Шеремета ми наздоганяємо росію і теж порушуємо права людини.
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местами перегнали уже ...
никогда не думал, шо диживу до етого зеленоного позорняка.
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нормальное камнеснебова -страдать - участь предателей
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Можливо за такі фото скоро теж почнуть відкривати карні справи, але в мене є жагуча мрія...

В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 9124
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Права граждан Крыма закончились в 2014. Особенно для тех, кто приперся на псевдореферендум.
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За критику СЛУГ НАРОДА, АВАКОВА, ХОМЧАКА, ЗЕЛЕНСКОГО, судей, прокуратуры, зебобиков будут штрафовать или сажать
============
На следующей недели СЛУГИ НАРОДА будуть голосувати за закон 0931 Запрет свободы слова!


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Текст можно?? И где там про запрет свободы слова?
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66561 ищи тут текст. статья15

а вот тут в письме написано, что и как будет после принятия закона: https://drive.google.com/file/d/1WXONr8uJbEjD6eHuzNz-KDMWv_x2bjlL/view
можешь разъяснение адвоката посмотреть тут (правда он разьясняет на примере гражданских отношений, но это так же будет работать и на госслужащих, тем более, что суды у нас ручные. ) https://www.youtube.com/watch?v=ajp5bYjNnlY
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Авторы закопроекта - Ирина Геращенко, Климпуш-цинцадзе и другие свинореформаторы из соевой БудкиПП В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 6629 Спасибо ПЕСыку В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 8584
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Ну, так это и не факт, что закон примут. Прокатят. А лишний раз показывает, что такое данные политики
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Если вернутся к ссылке русского порохобота, то видно, что законопроект, подготовленный депутатами фракции кудрявого Мародера, включен до порядку денного 10 сентября. Рада приняла присягу всего за десять дней до этого. Не было еще ни комитетов, ни реального руководства фракцией Клованов, ни реальной работы парламента. Так что с вероятностью 99% можно предположить, что и на включении этого законопроекта настаивали порошенковские подсвинки
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Обратите внимание еще на один факт по тому же источнику. Этот законопроект уже ПРИНЯТ в первом чытанни 16 февраля 2016 года. Еще раз - 2016 !!!! Отжеж кляти зеленые клоуны! На свободу слова покусились. Законы как в Кацапии принимать убумали. При Свыне такого не было. Что ж вы наделали, зебилы??!!! В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 753
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ты пояснительные записки читай, зелелох, и почему его не приняли в 2016 году
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Во-первых, порохобот, приняли. Узнать об этом тебе не позволяет низкий интеллектуальный порог, непозволяющий перейти по собственной ссылке и убедиться в этом. А во-вторых, если после пояснювальной записки с поправками к свинозакону, он стал уже демократичным и реформаторским, а не таким как его написала поборныця свободы слова Ирина Геращенко из БудкиПП, то чего ж ты сейчас волаешь о зраде как белый медведь в теплую погоду? В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4893
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как бы между прочим: подобный закон приняли в РФ и по нему люди за лайки и перепосты уже сидят
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Мне все равно, что там на раше. Меня интересует только, что в Украине. Предпочитаю знакомиться с первоисточниками и уже по ним составлять свое собственное мнение
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Россия для примера, просто в наше время 73% и больше первоисточники не интересуют
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Никогда Крым небыл украинским... ...да и русским небыл. И не турецким, и не татарским... -- такая себе -- нейтральная Полоса, для боёв местечкового и промежуточного значения. За шо там воевать? -- шоб солдаты НАТО на крымских куррортах не отдыхали, вместо сочинских? *)
Был я в Крыму перед Войной...-- нихрена там украинского небыло -- окромя Ялтинских Соглашений. Совки кругом одни -- из параши. И татары, шо им прислуживали -- в хорошем смысле! Татарский сервис -- это Сервис! ...а не, как бурятский в Бурятии! ...я их обоих знаю... -- лично каждого! *)
Если Вы спросите, шо делать теперь? ...так я скажу: отрезаться от них и от куска парашного Донбаса -- у нас свой Донбас есть -- где не стреляют и там люди живут! ...а вместо Крыма -- безвиз во все концы...

Если Украина скажет, что у неё одной, сил нет, защищать все международные договоры и обещалки, а есть только силы, сдохнуть на своей оставшейся территории, "Немов сiреньки мишенята... " ...ну, я не знаю... Драться надо за своё! ...пока оно твоё...
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Вот именно драться надо за свое. Крым - украинская территория. И Украина вложила туда туеву тучу денег. Провела им газ, свет, воду. Они ща наш счет жировали и наживали свои капиталы. Украина построила там жилье для военных, которые остались со времен совка.
Это всё наши деньги и мои в том числе .
Если бы раша ге совала туда свой нос и ге разжигала антиукраинские настроения, то там было бы больше украинского
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Шо-то я не вижу драки, честно говоря... -- и про Донбас, всё базарят, как буд-то весь Домбас уже не наш. Кстати, шо говорят на нашем Донбасе -- наши люди? В том же Покровске, бывшем Красноармейске -- где Голос местного Народа? ...и тишина...
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Каждый день идет война. Какие еще драки?
Если бы не дрались, раша бы уже захватила половину Украины .
Что в дамбасе? Наших людей там мало осталось. Поэтому люди и против принимать их назад на каких-то особых условиях.
Я не могу отвечать за голос народа с дамбаса.
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Есть два Домбаса. ...чисто территориально... -- если ты не знал? Где Голос нашего Домбаса?
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АЙ-ЯЙ-ЯЙ-ЯЙ В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 6418 (это глубочайшая обеспокоенность, если шо)
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Хы... ...тут в Бритише дела интересные, бо перевыборы прошли -- с 1 января, Великобритания покидает ЕС! ... снаружи, вроде договорились... -- но теперь внутри разборки почались!
Пока с Шотландии... ...а там, им мало не покажется... -- зелёной ботвы везде -- ни пером описать, ни экскаватором вскопать ... -- чиста Украина' мать их -- Королеву Английскую -- заногу! ...*)
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да хоть чума , шо на даунбасии шо в крыму. Адекватных там очень мало , их то и жалко , а остальных на перевоспитание и тех дебилов ещёбы туда которые устали от войны и голосовали за блазня .
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А шо там теж "нащі люди"?А в Україні ми чиї?
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