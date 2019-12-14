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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Положинський (3) Зінкевич (24) запобіжний захід (72) Антоненко Андрій (7)

 Нардеп Зінкевич і музикант Положинський готові взяти Антоненка на поруки

Депутат від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич і лідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявили, що готові взяти на поруки підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу суду.

Про готовність взяти Антоненка на поруки заявили, крім Зінкевич і Положинського, ще кілька людей, в тому числі військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров.

Крім цього, захист Антоненка заявив про відведення прокурорів через невідповідність в документах. Його адвокати також просили допитати свідків, які нібито можуть підтвердити алібі Антоненка, і оголосити перерву до ранку.

Суд відмовив за всіма цими пунктами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165352
 
 
 Топ коментарі
 
Не знал Зинкевич и Положинского?
Кацап что ли?
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Да-да, этот как раз из них, верю.))
И ошиваясь на украинском политическом форуме, этот "украинец" не знает кто такая Яна Зинкевич...
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опередил....
все кто пришли с поддержкой в суд пойдут 2-й или 3-й волной....как пособники врагов народа..
Диды зеленских так с такими и поступали раньше...
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C того что это ложь. Ложь это сознательные попытки ввести в заблуждение. Именно этим занимаются те, кто устраивает это судилище.
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Когда ты называешь честных людей убийцами, то ты лжешь. Вот Аваков и Зеленский лжецы.
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А вдруг у прокураторы есть доказательства, факты и улики. о таком варианте не думал?
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На данный момент у них есть легко опровергаемое вранье. И проблема с алиби, которые есть у всех остается.
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бедная несчастная врач мелькает в футболке Свастон.. погугли хоть что это. не все там просто с этими делами
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О Зеленском- умолчу. Нет фактов. Аваков- мерзкая тварь. Есть факты. Много.
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Если закон не защищает права и свободы граждан, то в такой стране нельзя построить достойное будущее.,
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Нашли Васю, которая хотела Градами Киев обстрелять. Она говорит, что хорошая девочка, просто упоротая немного. Короче, злая Вася оказалась не подсадной уткой.
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Ну нехай там Зінкевич... яку ніхто не знає.... Але Положинський? Не думаю, що він стане ризикувати своєю репутацією популярного музиканта та виконавця....

Щось тут дійсно не чисто у цій справі.... Шота аваківці нечисте мутять....
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Кузьма написал "Кинули", Вакарчук "Весели часы насталы", а Сашко "Я не хочу буты героем Украины - не цинуе героив моя краина". Еще лет десять назад. Как в воду глядел.
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никто не знал о Яне Зинкевич, пока мародьор не решил, что она будет шикарно выглядеть на фотосессии в первой десятки его партии и привлечение инвалида добавит ему рейтингу
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і ти ще називаєш себе волонтером ?
і як тільки язик повертається...
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На следующей недели СЛУГИ НАРОДА будуть голосувати за закон 0931 Запрет свободы слова!
Нивелирование 34 статьи Конституции!
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Спільники чи замовники?
Потрібно з'ясувати.......
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Вся эта возня напоминает анекдот про фокусника с чаном дерьма на арене в цирке. Особенно концовку: "...Все в дерьме. И тут появляюсь я во всём белом!". Верить всему этому балагану вокруг настоящих защитников Украины - себя не уважать!!!
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Суд розбереться кого від кого і за скільки вони "захищали"........... чи зачищали.

Україну саму потрібно захищати від таких "захисників".
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Вы действительно верите, что эти суды могут разобраться? Ага, сейчас! Не смешите людей!
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простите, а вы по каким законам живёте ? ну к примеру, не дай бог, произошло по отношению к вам что то криминальное, вы не полицию зовёте ? вы не в те же суды будете обращаться ? или вы "дворовой" и всё будете решать иным способом ? или может просто "схаваете" и будете "жить" дальше ?
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Сразу виден человек, имеющий отношение к нынешним правоохранителям! Вы ведь сами и ответили на свой вопрос. Ну, ясен пень, что любой пострадавший будет обращаться в МВД. ведь другой, альтернативной, структуры нет. Вопрос в том, что доверие полицаям нужно заслужить, а до этого, ой как далеко! Буквально каждый день идет информация о коррупции в правоохранительных органах. Можно сказать, что это показатель самоочищения т.н. "органов" от скверны. Но, как говаривал Станиславский - НЕ ВЕРЮ!!!
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Петровный А Вы что, верите в сказки о том, что в насквозь коррумпированной стране может быть честным одно отдельное министерство?
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Всех уродов которые хотят брать на поруки, нужно сажать вместе с подозреваемыми, потому что они возобновляют с себя небог что, а на это есть суд.
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Нардеп Зинкевич и музыкант Положинский готовы взять Антоненко на поруки.



Это что,неудачная шутка,или цирк шапито,брать на поруки подозреваемого в убийстве,организованной группой людей,с использованием взрывных механизмов собственного производства?Похоже на какой то дурдом.
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До речі, Ріфмастер рушить всю теорію Авакяна, бо в нього навіть власної квартири немає - він кімнату знімає
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