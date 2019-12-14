 Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час вбивства Шеремета. ФОТО

Фото жінки Аваков показав в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам зараз покажу маленьку фотографію, ми вчора про це не говорили. Це дівчина в перуці, в спеціальних окулярах. Потім вона виходить з іншого місця в іншому одязі. Це та людина, яка натискала на кнопку. У нас є гіпотези, хто ця людина, але ми не знаємо точно", - розповів Аваков.

Відповідаючи на питання, чи можна говорити, що фігуранти злочину розраховували на прикриття спецслужб, українських або іноземних, Аваков сказав: "Так, в розмові наших підозрюваних є кілька сторінок тексту, де вони апелюють до якогось свого покровителя, який їх має витягнути і захистити" .

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Він підкреслив, що злочин було підготовлено "дуже продуманно і дуже терміново".

"Це багатофакторний злочин - розвідка, відхід, побудова маршруту, сховалися після злочину, заклали машини ... вони створювали ... дублі (машин, припаркованих в районі злочину. - Ред.). Це складний технічний злочин", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".