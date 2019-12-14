 Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час вбивства Шеремета. ФОТО

Фото жінки Аваков показав в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я вам зараз покажу маленьку фотографію, ми вчора про це не говорили. Це дівчина в перуці, в спеціальних окулярах. Потім вона виходить з іншого місця в іншому одязі. Це та людина, яка натискала на кнопку. У нас є гіпотези, хто ця людина, але ми не знаємо точно", - розповів Аваков.
Відповідаючи на питання, чи можна говорити, що фігуранти злочину розраховували на прикриття спецслужб, українських або іноземних, Аваков сказав: "Так, в розмові наших підозрюваних є кілька сторінок тексту, де вони апелюють до якогось свого покровителя, який їх має витягнути і захистити" .
Він підкреслив, що злочин було підготовлено "дуже продуманно і дуже терміново".
"Це багатофакторний злочин - розвідка, відхід, побудова маршруту, сховалися після злочину, заклали машини ... вони створювали ... дублі (машин, припаркованих в районі злочину. - Ред.). Це складний технічний злочин", - зазначив міністр.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
че мне "попробовать" то? разобраться в сортах кала? Так это к Африкану Свиридовичу и Ахриппу Опанассовичу, а не ко мне то
Вам бы за собой смотреть, а не пугать здесь самого себя зловещими прогнозами по Украине. Вы с точностью копируете тупые речи всевозможных педиков из нарассеи типа соловьева и жириновского. Вы просто пересмотрели телевизор. Я бы на вашем месте посмотрела на вашего тупина и его схожесть с тем же лениным , труп которого валяется в мавзолее.
(ахаха, ти віриш не просто в маячню, а любиш літератуурні екскременти)
Будда, Вы? Ааааа(бросается медитировать, молиться, распространяет "благую весть")
\\\\\\\\ Материальный мир- это Бог- Твореу! Ему все равно что Добро что Зело, поскольку ваша сущность бессмертна, поэтому смерть , есть по сути своей- изменение Меры жизни или существования. Для него важна Духовная Целостность. Я уже не раз писал, что самой страшной катастрофой для Украины при выборе Зеленского будет очередной заход на Круг Сансары - повторение не усвоенного урока снова и снова, пока вам самим не надоест и вы не поймете, чего от вас хотят! Как правило, каждый неусвоенный урок будет проходить по одному и тому же сценарию, но в более жестких условиях. Каждый новый круг- более жесткие условия! До тех пор, пока урок не будет усвоен полностью, тогда- переход на новый этап. Не получается у вас осознать через голову, значит будут учить через жопу!\\\\\\\
А - стандартный набор бреда шарлатанов - высрал чет про "сансару" и наплел чего хотел.
в принципе, чет такое может и есть - но вот кацапы сколько десятков миллионов уничтожили и че?
самая большая территория, и весь мир их боится - че их сансара то не "учит"?
че, нету ответа? так потому шо твои верования - бред(даже не околонаучный)
= Яхве(Иисус)?
тот старозаветный упырь и поехавший раввин?(если ваще раввин не выдумка как и его "отец"(или он сам, так как там матрешка походу - ссын, отец, святой ух))
Убили Политковскую.
и как это убийство расшатало Москву?
Убийство Бузины дестабилизировало?
После убийства Гонгадзе народ не поднял восстание.
Во время брифинга "О результатах разследования..." было представлено видео подрыва автомобиля, где в начале, на 4.45 времени брифинга, появляется авто Шеремета, после проезда авто, на дорогу выходит женщина в джинсах, это происходит в правой части экрана. Эта женщина переходит после проезда Шеремета, идет и оглядывается в сторону авто Шеремета, а потом правой рукой как бы что то манипулирет и происходит взрыв. Затем ускоряет шаги и уходит с поля зрения. Все это не вяжется с представленным фото Аваковым в студии Савика Шустера, где показана девушка в коротких брюках.
Ну там еще расьянские корреспонденты были, чуть ли не прямой репортаж вели, куда оно подевалось ? Тоже-хз
Ну что, план не слишком сложный, но пока работает.
И заказчик явно не муж любовницы.
Возможных заказчиков не так уж и много, минимум трое, максимум человек 10. Троих мы все знаем.
чому цей замах називають дуже професійно зробленим. як на мене навпаки получається не дуже професіонали організовували цей замах бо один з головних учасників виконання замаху людина яка живе поруч (значить часто має появлятися на камерах поблизу) може шкутильгати і любить ходити на "діло" в футболці з дуже видним навіть вночі принтом.
ще розумію коли наймають професійного снайпера але коли група людей яким є чим зайняти себе в цьому житті і які є відомі в своєму середовищі обирають таке дивне для себе зайняття в довільний час.
трохи на голову не налазить - дитячий кардіохірург разом з музикантом вирішили підірвати журналіста щоб дестабілізувати ситуацію в країні.
більше віри розслідуванню якщо воно йде по гарячим слідам і навпаки якщо в справі є великі паузи це свідчить про можливі маніпуляції і тому відповідно довіри до таких результатів не багато. приклад справа мандзюк. спочатку був момент коли затримали невинного але потім правоохоронці виправились і швидко знайшли виконавців і по ним немає жодних сумнівів. але потім пауза на півроку і вже знову справа виринає і з замовниками(мангер) де теж тільки опосередковані докази.
тут така ж історія більше трьох років справі і зараз з'являються підозрювані але докази тільки опосередковані.
якщо людина не винна то прямих доказів не може бути за те може бути купа опосередкованих доказів. тому докази мають бути прямими і переконливими.