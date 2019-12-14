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 Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час вбивства Шеремета. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продемонстрував фотографію жінки в перуці. За версією слідства, саме вона натиснула на пристрій, який віддалено підірвав бомбу, яка вбила журналіста Павла Шеремета.

Фото жінки Аваков показав в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам зараз покажу маленьку фотографію, ми вчора про це не говорили. Це дівчина в перуці, в спеціальних окулярах. Потім вона виходить з іншого місця в іншому одязі. Це та людина, яка натискала на кнопку. У нас є гіпотези, хто ця людина, але ми не знаємо точно", - розповів Аваков.

Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час вбивства Шеремета 01Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час вбивства Шеремета 02

Відповідаючи на питання, чи можна говорити, що фігуранти злочину розраховували на прикриття спецслужб, українських або іноземних, Аваков сказав: "Так, в розмові наших підозрюваних є кілька сторінок тексту, де вони апелюють до якогось свого покровителя, який їх має витягнути і захистити" .

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Він підкреслив, що злочин було підготовлено "дуже продуманно і дуже терміново".

"Це багатофакторний злочин - розвідка, відхід, побудова маршруту, сховалися після злочину, заклали машини ... вони створювали ... дублі (машин, припаркованих в районі злочину. - Ред.). Це складний технічний злочин", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165351
 
   
 Топ коментарі
 
не верят конечно, но дескридитацию АТОшников и волонтёров ЗЕбилы малороссы поддерживают целиком и полностью.
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Идентификация по походке и парику, да это повод для массовых репрессий!
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ты тожё такой жё? "сансарист" то

че мне "попробовать" то? разобраться в сортах кала? Так это к Африкану Свиридовичу и Ахриппу Опанассовичу, а не ко мне то
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Сортах кала? Ну ты загнул, большой специалист в этом? Династия золотарей? Не буду тебя расстраивать, человек это кожаный мешок из мяса и кала, тут ты прав.
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Вистачає послухати тупе бубоніння АресТовича і людину вже не врятувати -рештки розсудливості змиваються як хвекалії в унітазі!
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Нехватка глюкозы отсюда нарушения работы ЦНС и такая муть.
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Ошибаешься, я очень люблю фрукты и овощи, там хватает природней глюкозы и фруктозы.
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Не напружуйся. Ми це бачимо. "Природней" ти наш.
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Все смешалось и люди , и кони в вашем так называемом пророчестве. Вы смешали законы Сансары с Христианством.

Вам бы за собой смотреть, а не пугать здесь самого себя зловещими прогнозами по Украине. Вы с точностью копируете тупые речи всевозможных педиков из нарассеи типа соловьева и жириновского. Вы просто пересмотрели телевизор. Я бы на вашем месте посмотрела на вашего тупина и его схожесть с тем же лениным , труп которого валяется в мавзолее.
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Он не мой! "Путь Инь"- верно, странные совпадения не правдали! Если хочешь что то спрятать, положи на самое видное место! Вам все понятно или нет? На вопрос кто это?
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речевые обороты соловьева - это не странное совпадение это логическая закономерность. Лучьше молчи кацап.
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А причем здесь Соловьев? Я его не смотрю вообще! Путь Инь- я открыл для себя еще лет пятнадцать назад, когда сидел и смотрел поздравления с Новым годом. Стоит он в черном пальто, что то говорит- а у меня в голове- блин, ну ведь этоже Бес, Демон! Как люди этого не видят!
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Ставлю лайк чисто из любви к искусству. Тогда имена Ян-Ин-а и Ян-а звучат играя совсем другими красками.)))
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Что касается Хрестианства как религии- это одно, а как учения- это совершенно другое. Если я начну приводить вам цитату из Махапхараты ,которую сказал Брахма Кришне" Ты из меня вышел , в меня и вернешься"- вам будет понятно, но это не является для вас авторитетным, а вот " Отец и Сын одно есть", что по сути своей, тоже самое, вы воспримите более серьезно, поскольку Библия для вас- авторитетная Книга! Правда вы ее не читаете, как правило, а слушаете что вам говорят жрецы!
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каких только ********* тут не встретиш )))
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Розумні речі, Моїсей 40 років водив євреїв,щоб змінити, малоросів прийдеться,мабудь, довше.
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40 років йшли двотижневий маршрут?
(ахаха, ти віриш не просто в маячню, а любиш літератуурні екскременти)
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В первый раз, наши оценки намного разошлись, и к сожалению, я прав!\\\\\\\\\

Будда, Вы? Ааааа(бросается медитировать, молиться, распространяет "благую весть")

\\\\\\\\ Материальный мир- это Бог- Твореу! Ему все равно что Добро что Зело, поскольку ваша сущность бессмертна, поэтому смерть , есть по сути своей- изменение Меры жизни или существования. Для него важна Духовная Целостность. Я уже не раз писал, что самой страшной катастрофой для Украины при выборе Зеленского будет очередной заход на Круг Сансары - повторение не усвоенного урока снова и снова, пока вам самим не надоест и вы не поймете, чего от вас хотят! Как правило, каждый неусвоенный урок будет проходить по одному и тому же сценарию, но в более жестких условиях. Каждый новый круг- более жесткие условия! До тех пор, пока урок не будет усвоен полностью, тогда- переход на новый этап. Не получается у вас осознать через голову, значит будут учить через жопу!\\\\\\\

А - стандартный набор бреда шарлатанов - высрал чет про "сансару" и наплел чего хотел.

в принципе, чет такое может и есть - но вот кацапы сколько десятков миллионов уничтожили и че?
самая большая территория, и весь мир их боится - че их сансара то не "учит"?
че, нету ответа? так потому шо твои верования - бред(даже не околонаучный)
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" Ибо Отец и Сын- одно есть".\\\\\\\\

= Яхве(Иисус)?
тот старозаветный упырь и поехавший раввин?(если ваще раввин не выдумка как и его "отец"(или он сам, так как там матрешка походу - ссын, отец, святой ух))
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они обьясняют убийство шеремета желанием названой группы лиц"дестабилизировать ситуацию в стране".возникает тут же логичный вопрос: ЗАЧЕМ?? Для чего атошникам и волонтерам" дестабилизировать ситуацию"?
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бо вони захопились націоналістичними ідеями !
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А зачем атошниками и волонтерам защищать коррупционеров и барыг . Шеремет полез в эту тему, и организаторы решили выполнить две задачи - убрать расследователя использования активистов по вызову и подставить тех же активистов, с целью преследования неугодных добровольцев, которые начали мешать мародерить.
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Сверхпродуманно и сверхточно. С нулевым результатом в "дестабилизации".
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И почему сверхпродуманные и сверхточные не поехали дестабилизировать ситуацию в Москву, а захотели дестабилизировать у себя дома?
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Было там такое.
Убили Политковскую.
и как это убийство расшатало Москву?
Убийство Бузины дестабилизировало?
После убийства Гонгадзе народ не поднял восстание.
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Прошу ВНИМАНИЯ, заинтересованных, людей в честном расследовании дела Шеремета!
Во время брифинга "О результатах разследования..." было представлено видео подрыва автомобиля, где в начале, на 4.45 времени брифинга, появляется авто Шеремета, после проезда авто, на дорогу выходит женщина в джинсах, это происходит в правой части экрана. Эта женщина переходит после проезда Шеремета, идет и оглядывается в сторону авто Шеремета, а потом правой рукой как бы что то манипулирет и происходит взрыв. Затем ускоряет шаги и уходит с поля зрения. Все это не вяжется с представленным фото Аваковым в студии Савика Шустера, где показана девушка в коротких брюках.
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Бубочка обещал, что Собаков будет работать до Нового года. Время поджимает, вот Собаков и выдал подобную хрень, что-бы удержаться у корыта. А что, для ЗЕбилов, как для банального тупого быдла вполне подходит этот бред. В нормальной стране Собакова засадили-бы за фабрикацию дела, а у нас вполне прокатит. Да, ЗЕбилы?
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ну ведь уже написали . что это просто актуальный подарок от рюкзакова для бубочки
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Получается они умные и сверпродуманные , только как убийство будет способствовать дестабилизации-хз.
Ну там еще расьянские корреспонденты были, чуть ли не прямой репортаж вели, куда оно подевалось ? Тоже-хз
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Во как Аваков из кожи лезет, пытаясь показать новой власти что враги - патриоты, а без не го, Авакова, новой власти ну никак: проклятые патриоты Зелю сожрут.

Ну что, план не слишком сложный, но пока работает.
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Учитывая то как народ поверил в независимого преЗедента,так удачно слепленного политтехнологами теперь можно втулять любую муйню.
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Лет пятьнадцать назад теща одного знакомого доказывала, что передача по зомбоящику "Судебное дело с кем-то там"- это реальная трансляция из зала суда, а шоу Комиссарова "Моя семья"- чистая правда, а не актеры за деньги. Так что нечему удивляться.
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У меня когнитивный диссонанс возник при прочтении вот: "Это девушка в парике, в специальных очках... У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно". Т.е. кто этот человек он не знает, но что именно девушка, знает точно. Следовательно гинекологи ее осматривали и установили, что-таки девушка, а не женщина. Или, скажем, мужчина. А фамилию забыли спросить?
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у меня простой вопрос - где они ( группой) проходили спец подготовку - все сделано профессионально - значит у исполнителей была спец подготовка - вопрос - где,когда и за какое время - минимум надо 3 месяца - как то так
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Ну дуже хочеться Авакову залишитись в своєму кріслі.Як про мене його давно треба гнати в шию,згадайте наприклад недавні події в Прилуках.
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Цей незаміний міністр МВС і олігарх ,який так чипляєтся за криісло і хоче догодити українофобам, принизити весь вулантерський рух і добровольців, хай розповість про справу рюкзаків свого сина ,що це як не мародерство ?
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- Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Нет, нет, нет...Боже мой! Иннокентий Смоктуновский. Кеша!...
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Склепанная на коленке туфта... Для дибилов и электората зеленского.
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Сильно кому то насолил Шеремет!
И заказчик явно не муж любовницы.
Возможных заказчиков не так уж и много, минимум трое, максимум человек 10. Троих мы все знаем.
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Машина возможно ее, можно предположить что исполнители ошиблись с обьектом, почему соответсвующие службу ничего о этом не говорят, кто эксплуатировал авто постоянно.
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Кроме Путина, есть много желающих поиграться в консолидацию народа со своим лидером перед внешней угрозой, помните, был мутный взрыв в Минском метро. Скорее всего, убийство Шеремета это рязанский сахар порошенковского разлива. Дело фиктивного убийства Бабченко, когда вроде планировалось убийство 42 человек по списку, уже рассыпалось, Герман вышел на свободу и обещал кучу шокирующих разоблачений против Порошенко
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Вот это поворот! Порох заказал Немцова и Политковскую? Я в шоке от разоблачений Германа!
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фото подписано жинка *********, как в комиксе, это что доказанный факт? слепите фото всех якобы подозреваемых и напишите, жинка ********* с подельниками, и резолюцию как берия - расстрелять.
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В Украине есть такой деятель,который не вылазит из медведчуковских ТВ АНАЛОВ,пальчевский.Где-то три недели назад он заявил,что главная задача - УБЕРЕЧЬ ЗЕЛЕНСКОГО ОТ НАЦИОНАЛИСТОВ.При зеленском УЖЕ работают люди,которые занимаются этим вопросом.Создается впечатление,что процесс защиты пошел.
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...преступление было подготовлено сверхпродумано і сверхточно...
чому цей замах називають дуже професійно зробленим. як на мене навпаки получається не дуже професіонали організовували цей замах бо один з головних учасників виконання замаху людина яка живе поруч (значить часто має появлятися на камерах поблизу) може шкутильгати і любить ходити на "діло" в футболці з дуже видним навіть вночі принтом.

ще розумію коли наймають професійного снайпера але коли група людей яким є чим зайняти себе в цьому житті і які є відомі в своєму середовищі обирають таке дивне для себе зайняття в довільний час.

трохи на голову не налазить - дитячий кардіохірург разом з музикантом вирішили підірвати журналіста щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

більше віри розслідуванню якщо воно йде по гарячим слідам і навпаки якщо в справі є великі паузи це свідчить про можливі маніпуляції і тому відповідно довіри до таких результатів не багато. приклад справа мандзюк. спочатку був момент коли затримали невинного але потім правоохоронці виправились і швидко знайшли виконавців і по ним немає жодних сумнівів. але потім пауза на півроку і вже знову справа виринає і з замовниками(мангер) де теж тільки опосередковані докази.
тут така ж історія більше трьох років справі і зараз з'являються підозрювані але докази тільки опосередковані.

якщо людина не винна то прямих доказів не може бути за те може бути купа опосередкованих доказів. тому докази мають бути прямими і переконливими.
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Пів України ходить з рюкзаками. Та і якість фото викликає ідозру. Занадто якісно для фотофіксації.
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Один вопос к Авакову - ЗАЧЕМ? Зачем этим людям убивать Шеремета, что за бред?
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За деньги. Всегда убивают только за деньги или из-за денег.
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Даже из этого делают шоу. ***@ные клоуны.
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Чекайте, раніше ж казали, що це хірург з бомбою возилася. Виявляється, вже ні? То чому хірурга закрили на 2 місяці в СІЗО? А в неї найближчим часом - кілька операцій на дітках 2 і 4 роки
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