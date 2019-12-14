 Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час убивства Шеремета. ФОТО

Фото жінки Аваков показав в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я вам зараз покажу маленьку фотографію, ми вчора про це не говорили. Це дівчина в перуці, в спеціальних окулярах. Потім вона виходить з іншого місця в іншому одязі. Це та людина, яка натискала на кнопку. У нас є гіпотези, хто ця людина, але ми не знаємо точно", - розповів Аваков.
Відповідаючи на питання, чи можна говорити, що фігуранти злочину розраховували на прикриття спецслужб, українських або іноземних, Аваков сказав: "Так, в розмові наших підозрюваних є кілька сторінок тексту, де вони апелюють до якогось свого покровителя, який їх має витягнути і захистити" .
Він підкреслив, що злочин було підготовлено "дуже продуманно і дуже терміново".
"Це багатофакторний злочин - розвідка, відхід, побудова маршруту, сховалися після злочину, заклали машини ... вони створювали ... дублі (машин, припаркованих в районі злочину. - Ред.). Це складний технічний злочин", - зазначив міністр.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Навіть не встановлено особу, а впевнено говориться,що ця особа 'натиснула кнопку' радіокерованої міни (
ПРИПУСТИМО,ЗАПАЛ НЕ ВІД МОБІЛЬНОГО..
у аВАКОВА Є ШАНС ПРЕДЯВИТИЩЕ КУПУ ФОТОК )
ЩО ЗА ТУФТУ ВПАРЮЮТЬ НАРОДУ?(
Понятно что суд будет тянуться долго-долго. Аваков будет периодичесик вбрасывать новые "липовые факты" и новых подозреваемых, чтобы тянуть судебное рассмотрение.
А тем временем, как говорит восточная пословица - "Или султан(Зе) умрет или осел сдохнет"
Никакие ветераны и волонтеры после этой аферы-заказухи Авакова не станут его защищать. Нацкорпус Белецкого тоже осудит Авакова.
Зе и Рябошапка спокойно возбудят против Авакова пару уголовных дел и ему пиз***!
Будет полная и окончательная "зачистка" политической оппозиции.
как какой-то подчиненный
Зе полный идиот
Дигинираты,бл...ь
А вот ты очевидно ДЕГЕНЕРАТ
Почему каждая новость при открытии отображается внизу страницы за белым полем?
перевантажте браузер
В моєї дружини таке саме, в один день трапилось. Але я на Brave, вона на Mozilla. Провайдер теж не до чого. Я в Києві, вона зараз в іншому місті.
точніше став.
на пропагандистських рашенканалах.
Посмертно
Если всё это сопоставить с тем что Херсонской и Донецкой ментовкой руководил Кива... То можна уверенно говорить о том, что со времён ухода Кивы,в мусорке, уровень IQ, в сторону повышения не изменился...
які претензії до "успішно реформованих Порошенко" судів?
Та й Авакову Пєтя довіряв..
Депутат от партии президента Александр Дубинский на протяжении 5 лет рассказывал о коррупции Авакова, однако потом проголосовал за назначение этого человека главой МВД.
Нібито агент російських спецслужб Порошенко обіцяв завершити війну за два тижня.
Хоча і крав всі п"ять років!!!
Тепер з"явився зелений фігляр якій дуже впенено тримав свою головку перед журналістами зі всього світу в Парижі.І нібито не здав ***** національнині інтереси України - бо наголошував,що Україна Унітарна держава. А тількі приїхав і одразу його зелена шобла прийняла закон про особливий статус Домбаса на термін один рік.І бубочка на другий ж день вніс законопроект про внесення змін до Конституціі в частині децетраліхзаіціі влади(Зараз текст проєкту закону і супровідні документи до нього не оприлюднено https://censor.net.ua/ua/n3165334)
А що поєднує цих горе державників які нібито відстоюють інтереси України,а не тількі свого бізнесу в РФ,так це те.Що жоден з них навіть не спробував звернутись до країн гарантів
Будапештського меморандуму...
На видео последствия атаки будущих избирателей Зеленского
https://youtu.be/0IdtI9DEXbU
"Черная вдова" для этой роли подходит по всем параметрам, да и рыжий парик ей тоже подходит. Неотличимость с фото в руках Авакяна налицо самой Алены Юрьевны Притулы - любовницы Гонгадзе, Литвина, Шеремета и в 90-х по совместительству работник в пресс-службе администрации президента Украины Л.Кучмы. В блогосфере Алену Притулу называют Аленой Дуделкиной, которая получает деньги от Фонда развития демократии, штат Вашингтон.
3 ч.
Думаю, большинство украинцев уже догадалось, чем сейчас занимается глава МВД Аваков в рамках договоренностей с Москвой. А именно - "зачисткой" добровольцев и активных бывших "атошников" (не контролируемых МВД или СБУ), которые могли бы помешать выполнению Минских соглашений.
Порошенко в политическом плане прикрывает "зраду" Зеленского, рассказывая о том, что в Париже никто не перешел "красные линии". Аваков -выполняет более "грязную" работу, начав арестовывать добровольцев.
На самом деле Аваков выполняет одну из важных для Москвы пиар-задач: показывает Донбассу, что в Украине нет больше "разгула радикальных патриотов". И можно возвращаться в Украину.
Думаю, все понимают, начиная с 2014 года Аваков специально показывал этот "разгул" тоже в угоду Москве. И на Майдане, и на Донбассе. Это на тему наших политиков, которые не подыгрывали Кремлю в начале войны.Или просто так не выполняли Минские соглашения.
Собственно, именно благодаря поддержке Москвы Аваков и остался в Кабмине. Ну, а для "прикрытия" он имитирует, с согласия Кремля, антироссийскость в виде фейков про Лаврова или Суркова. Или "наездов" на российского спикера Володина.
Мораль сей басни такова. Все в Украине всегда шло и идет по российскому сценарию. Главное - чтобы украинцы верили при этом в "ногу Сороса" или "ухо Байдена". Или - в Голобородько из народа.
Надеюсь, эта свинья загремит в тюрягу за все свои деяния.
Всё как учил
великий.недомерок Путин взрывая жилые дома в 2000 году.
Бог даст на этой провокации шею свернёт не только Аваков, но и Зеленского с собой прихватит.
100 000 баксов Пересчитали-не хватило сотни
Значит терористка
Легенда от КГБ за доверие --
за Тайния им Резидент Аваков,
сценка -- какъв е герой, ха-ха, елементарна КГБ скърцулка!
И после ,,героят,, Аваков хваща лошите, които се борят срещу кръволока путлер, как да не му вярваш, той надвил Сурковците
Защото е техен човек!
"Проходить Василь Іванович мимо Петьки, який сидить на пеньку і щось пише.
- Що пишеш, Петька?
- Оперу, Василь Іванович.
- То ти ж не забудь там серед дійових осіб мене, Фурманова, Анку....
- Не хвилюйтесь, Василь Іванович, опер наказав усіх записати".
Я до чого? Здається саме цей анекдот реалізується зараз на очах мільйонів українців і не лише. "Опер" Аваков наказав своїм "петькам" записати вбивцями Павла Шеремета добровольця Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлію Кузменко, військову медсестру Яну Дугарь.
Чому роблю такий висновок?
Сьогодні до 3.00 дивився на сайту UNN стрім (зараз чомусь його на там вже немає, але короткий виклад перебігу подають "Букви" https://bykvu.com/…/polskyi-ievrei-shcho-zakhopyvsia-ultra…/ ) із засідання Печерського суду щодо обрання запобіжного заходу до Андрія Антоненка. Мав терпіння вислухати і сторону обвинувачення, і сторону захисту, і самого Андрія. Упевнений - ця "справа" є суто замовним фальсифікатом, яким нас хочуть отруїти. Хто у цьому має сумніви - відшукайту відеозапис судового засідання, наберіться терпіння все переглянути, або ж хоча б послухати адвокатів. Вважаю також, що захисники мали б десь публічно викласти тексти своїх виступів. Бо їх аргументи цілком обгрунтовані. І все суспільство матиме змогу переконатися, що в цій "справі" все зшито білими никами. Закликаю всіх тверезомислячих не вірити "петькам" Авакова і йому самому.
На мою думку, все що зараз відбувається довколо "справи убивць Шеремета" є калькою тих судилищ, які проходять зараз у Москві над учасниками серпневих протестних виступів за допущення опозиції до виборів у Москдуму, які дирегуются з Кремля. Це що, саме для того в Парижі "дивився в очі" Путіну наш призедент і для цього брав із собою Авакова? Це що, Кучма уже геть не правий і Україна вже Росія?
Исус- это инкарнация ученика Ильи Пророка - Елисея. Почитайте Ветхий Завет, там все написано. Илья Пророк в Еврейской религии является самым почитаемым, наряду с Моисеем.
Я не буду персказывать и тянуть сюда цитаты о том как Елисей набрал силу в три раза больше чем его учитель, которого забрали на небесса живым и неаредимым. Отом что они инкарниции, говорит диалог между Иоанном Крестителем( реинкарнация Ильи Пророка) и Исуса Христи, в момент крещения его на реке Иордан. Суть его в том, что Иоанн говорит своему бывшему ученику- о том что я не могу завязать подвязки на твоих сандалях( ибо он стал в три раза сильнее, то есть перерос своего учителя) а Исус говорит о том ,что нет, сделаем так как то должно быть, признавая Иоанна своим учителям и принимая от него крещение водой на исполнение своей миссии. Кроме того, на вопрос же одного из апостолов, о том что Иоан- это реинкарнация Ильи, исус прямо дает утвердительный ответ.
В чем была миссия Христа- это миссия была направлена На исправления чудовищной несправедливости- а тменно, отсутствия возможности реинкарнации, а значит эволюции, у евреев. Такова была природа и остается их природа, отсутствие Духа. Вспомните как создавался первый еврей а не человек, ибо в главах той же Библии- два этапа творения, в первой главе Иллохим( что в переводе Они Или Боги во множественном числе) создают Людей по Образу и подобию своему- Мужчину и Женщину одновременно. А во второй главе- Яхве создает Адама из праха земного а потом вдыхает в него дыхание жизни- то есть становится он живою Душою. Тело есть, Душа есть, Дух и Совесть- отсутствуют. И обратите внимание что в Ветхом Завете, абсолютно четко это прослеживается, ибо в первой Главе используется слово Бог, а вот во второй - словосочетание Господь Бог- а это не одно и тоже. Кроме того, во многих переводах- пишут " человеков и людей"- а что это не одно и тоже? Оказывается гет, это разные понятия, р ВВС з их разделили, тогда кто такие Люди и Кто такие- человеки? После смерти они так грешили, продавая своих жен в наложницы, как история с Авраамом, что заполнили самые глубинные места Ада. Ад и Пекло- это разные вещи, Пекло- это чистмлища, где души очищаются от накопленной темной энергией, где специальные служебные сущности, питаясь твоей же отрицательной энергией отбирают ее у тебя,ты при этом испытываешь тоже, что и жертва твоей агрессии, и это записывается в твоей памяти, эти ощущения. Далее, став чистым, на отдых в Рай и в очередь на инкарнацию, с новым домашним заданием.
Ад- это миры тьмы, абсолютной тьмы, и войти и выйти из этой тьмы может только Бог Мира Слави. У Демонов нет такой квалификации, это есть только у Светлых Богов. Но если ты живешь без Совести, у тебя нет шансов остаться в Пекле и почиститься. Ты проваливаешься в Мир Тьмы и выйти оттуда ты не можешь. Вот там за долгие годы и скопились души твореня Бога Яхве. Это не порядок, поэтому Светлые выставили притензии Темным, что вы суки творите? Те гоаорят, нет у нас квалификации! Ничего не можем сделать, помогите. Те говорят, хорошо, выберете достойного из вас! Выбор пал на Елесея! Через весь Новый Завет Исус им талдычит" Я пришел только к погибщим овцам Дома Израилева" " Примите Духа Святого, вы станете как Дети малые, и вас Совесть пробудется" " Я изучал много Вер, но такой как у Сам Арян( Арии) я нигде не встречал" " Идите ипаче ... где живут погибщие Овцы Дома Израилева, на путь же язычников, не идите, и в города СамАрянские не входите, ибо не здоровые нуждаются в лекаре а больные!!!!!". А история с самарянкой - это вообще цирк, как трактуют их христианские попы. Во первых, с каким презрением говорят о ней его Апостолы, второе, что он ей говорит-" Я послан только к погибшим овцам Дома Израилевого" - он ей прямым текстом говорит- я не могу тебе помочь, иди к своим жрецам и решай свои проблемы! А где она, жена легионера найдет в Еврейском городе языческих жрецов и целителей???? Где ,если Моисей всех вырезал! Но что она ему отвечает, про крошки со стола для нуждающихся! И что он ей говорит- иди! ТВОЯ ВЕРА ТЕБЯ СПАСЛА!". А что говопят эти все Петры и прочие " апостолы"-" Зачем ты помог Самарянке, Язычнице???" Упрекают его за это. А что он им ответмл-" А если язычеики делают Богу угодные дела, то в чем их Вина?"