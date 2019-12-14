EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події
  2275  120
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1109) розвідка (1512) СБУ (4906) Шеремет (267)

 Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков

Для визначення замовників вбивства відомого журналіста Павла Шеремета необхідна допомога Служби безпеки та головного управління розвідки.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб визначити замовників, мені потрібна допомога, мені не вистачить Генеральної прокуратури - потрібно з СБУ говорити і потрібно говорити з головним управлінням розвідки. Я сьогодні ( 13 грудня) вже мав контакт із главою СБУ, він сьогодні зустрічався з главою поліції. Ми підключимо певні наші можливості", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час вбивства Шеремета. ФОТО

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165350
 
 
 Топ коментарі
 
Французские вертолеты и катера привлеки, барыга.
 показати весь коментар
 
Дестабилизировать ситуацию путём убийства журналиста - невероятный бред.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Авакове, ти ще виконавців не знайшов, а вже замовників берешся шукати. Таке враження, що вже наперед вирішили, хто виконавець, без суду. А чому? Та, мабуть, це комусь вигідно. Авакове, ти вже знайшов вбивць Сашка Білого? Ні? А чому? Замовників? Ні? А чому? Ти прослухав тисячі телефонних дзвінків, щоб знайти вбивць Сашка Білого? Ні? А чому? Бо він українець? А для Шеремета прослуховував? Так? А чому? Мабуть, бо він не українець!
 показати весь коментар
 
 
Цей злочин має бути розкритий, а злочинці - покарані.
 показати весь коментар
 
Авакове, а чому ви думаєте, що Шеремета вбили? Чому ви не можете здогадатися, що його не вбивали. Це ж було самогубство. Ви ж змогли здогадатися,що Сашко Білий вчинив був самогубство, два рази вистріливши собі в серце? А тут, чомусь не можете здогадатися, що Шеремет сам собі підклав вибухівку.
 показати весь коментар
 
 
Слабо це, не допоможе. Потрібно МОССАД і ФБР підключити.
 показати весь коментар
 
 
і ще, звичайно,дрони і підрозділ "бойових плавців' Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков - Цензор.НЕТ 9973
 показати весь коментар
 
Один из резидентов фсб на совести которого убийство не только патриота Сашка Музичко, но и другие преступления
Враг захватил практически все ключевые посты в силовых структурах Украини.
Проник в армию, органи безопасности, разрушая
нашу страну изнутри ...
 показати весь коментар
 
Версія мотиву злочину - дестабілізація суспільства, абсурдна. Вона лише відводить слідство від реального замовника. Зверніть увагу на того, хто цю версію висуває. Значно реальніша версія - професійна діяльність журналіста. Наприклад, (нічого і нікого не підозрюю конкретно) за рік до вбивства Шеремет їздив у Бендери (Придністров'я), батьківщину Порошенка, який був тоді і на момент вбивства Президентом України.
 показати весь коментар
 
Теперь расскажи, почему на Бабченко наняли киллера атошника?
 показати весь коментар
 
досить ймовірна версія..

Зауважте-Барига не реагував на різні звинувачення в пресі..
а от на натяки на вбивство брата зреагував..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зачем его искать, он сидит на месте.

 показати весь коментар
 
та не форсируйте так процесс, уже и авто наверное утилизировали, и доказательной базе прийдет капец, а найденная мина, так человек скажет, когда возвращался с войны сослуживцы так пошутили в рюкзак ее положили, а я ее не заметил, и делов.
 показати весь коментар
 
Ти б ще агента Малдера,і скалі підключив! Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков - Цензор.НЕТ 8087
Вийшов би непоганий 96-й квартал.
 показати весь коментар
 
у меня простой вопрос - где они ( группой) проходили спец подготовку - все сделано профессионально - значит у исполнителей была спец подготовка - вопрос - где,когда, за какое время и главное кто учил - минимум надо 3 месяца - как то так
 показати весь коментар
 
диверсантов для нас, готовят в цапии, под Ростовом, а может в странах НАТО(ну это так,на всякий случай) - но как то так
 показати весь коментар
 
шото слишком много стало Авакова - обычного, казалось бы, министра ВД..
 показати весь коментар
 
ну СБУ понятно, а разведка что разведывать будет?
 показати весь коментар
 
розвідка (КОНТРРОЗВІДКА СБУ)ПІДЕ У НІРВАНУ.
БУДЕ "КОПАТИСЬ У СОБІ"

ГАРАНТОВАНО ПЕВНІ ЛАНКИ ЛАНЦЮГА "НАКОПАє'

ВІД БІЛОРУСЬКОЇ ЧАСТИНИ(КГБ бІЛОРУСІ) ДО ВИКОНАВЦІВ(НЕ ЦИХ 5-Х ОЗВУЧЕНИХ ГЛАВМЄНТОМ)
 показати весь коментар
 
Легитимный, [13.12.19 22:13]
#Слухи
Аваков так и не сказал прямо, что всем этим подозреваемым в убийстве Шеремета помогали «люди» внутри силовой системы. Скорее всего, высокие чины.
Наш источник в силовых ведомствах сообщает, что подозреваются некоторые «личности» в контрразведки СБУ.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору