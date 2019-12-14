 Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб визначити замовників, мені потрібна допомога, мені не вистачить Генеральної прокуратури - потрібно з СБУ говорити і потрібно говорити з головним управлінням розвідки. Я сьогодні ( 13 грудня) вже мав контакт із главою СБУ, він сьогодні зустрічався з главою поліції. Ми підключимо певні наші можливості", - сказав Аваков.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Враг захватил практически все ключевые посты в силовых структурах Украини.
Проник в армию, органи безопасности, разрушая
нашу страну изнутри ...
Зауважте-Барига не реагував на різні звинувачення в пресі..
а от на натяки на вбивство брата зреагував..
Вийшов би непоганий 96-й квартал.
БУДЕ "КОПАТИСЬ У СОБІ"
ГАРАНТОВАНО ПЕВНІ ЛАНКИ ЛАНЦЮГА "НАКОПАє'
ВІД БІЛОРУСЬКОЇ ЧАСТИНИ(КГБ бІЛОРУСІ) ДО ВИКОНАВЦІВ(НЕ ЦИХ 5-Х ОЗВУЧЕНИХ ГЛАВМЄНТОМ)
#Слухи
Аваков так и не сказал прямо, что всем этим подозреваемым в убийстве Шеремета помогали «люди» внутри силовой системы. Скорее всего, высокие чины.
Наш источник в силовых ведомствах сообщает, что подозреваются некоторые «личности» в контрразведки СБУ.