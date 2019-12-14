 Для пошуку замовників убивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб визначити замовників, мені потрібна допомога, мені не вистачить Генеральної прокуратури - потрібно з СБУ говорити і потрібно говорити з головним управлінням розвідки. Я сьогодні ( 13 грудня) вже мав контакт із главою СБУ, він сьогодні зустрічався з главою поліції. Ми підключимо певні наші можливості", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час вбивства Шеремета. ФОТО

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".