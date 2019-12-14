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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Аваков (1118) розвідка (1515) СБУ (4920) Шеремет (280)

 Для пошуку замовників убивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков

Для визначення замовників вбивства відомого журналіста Павла Шеремета необхідна допомога Служби безпеки та головного управління розвідки.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб визначити замовників, мені потрібна допомога, мені не вистачить Генеральної прокуратури - потрібно з СБУ говорити і потрібно говорити з головним управлінням розвідки. Я сьогодні ( 13 грудня) вже мав контакт із главою СБУ, він сьогодні зустрічався з главою поліції. Ми підключимо певні наші можливості", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час вбивства Шеремета. ФОТО

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165350
 
 
 Топ коментарі
 
Французские вертолеты и катера привлеки, барыга.
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Дестабилизировать ситуацию путём убийства журналиста - невероятный бред.
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Авакове, ти ще виконавців не знайшов, а вже замовників берешся шукати. Таке враження, що вже наперед вирішили, хто виконавець, без суду. А чому? Та, мабуть, це комусь вигідно. Авакове, ти вже знайшов вбивць Сашка Білого? Ні? А чому? Замовників? Ні? А чому? Ти прослухав тисячі телефонних дзвінків, щоб знайти вбивць Сашка Білого? Ні? А чому? Бо він українець? А для Шеремета прослуховував? Так? А чому? Мабуть, бо він не українець!
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Цей злочин має бути розкритий, а злочинці - покарані.
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Авакове, а чому ви думаєте, що Шеремета вбили? Чому ви не можете здогадатися, що його не вбивали. Це ж було самогубство. Ви ж змогли здогадатися,що Сашко Білий вчинив був самогубство, два рази вистріливши собі в серце? А тут, чомусь не можете здогадатися, що Шеремет сам собі підклав вибухівку.
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Слабо це, не допоможе. Потрібно МОССАД і ФБР підключити.
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і ще, звичайно,дрони і підрозділ "бойових плавців' Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков - Цензор.НЕТ 9973
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Один из резидентов фсб на совести которого убийство не только патриота Сашка Музичко, но и другие преступления
Враг захватил практически все ключевые посты в силовых структурах Украини.
Проник в армию, органи безопасности, разрушая
нашу страну изнутри ...
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Версія мотиву злочину - дестабілізація суспільства, абсурдна. Вона лише відводить слідство від реального замовника. Зверніть увагу на того, хто цю версію висуває. Значно реальніша версія - професійна діяльність журналіста. Наприклад, (нічого і нікого не підозрюю конкретно) за рік до вбивства Шеремет їздив у Бендери (Придністров'я), батьківщину Порошенка, який був тоді і на момент вбивства Президентом України.
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Теперь расскажи, почему на Бабченко наняли киллера атошника?
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досить ймовірна версія..

Зауважте-Барига не реагував на різні звинувачення в пресі..
а от на натяки на вбивство брата зреагував..
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Зачем его искать, он сидит на месте.

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та не форсируйте так процесс, уже и авто наверное утилизировали, и доказательной базе прийдет капец, а найденная мина, так человек скажет, когда возвращался с войны сослуживцы так пошутили в рюкзак ее положили, а я ее не заметил, и делов.
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Ти б ще агента Малдера,і скалі підключив! Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков - Цензор.НЕТ 8087
Вийшов би непоганий 96-й квартал.
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у меня простой вопрос - где они ( группой) проходили спец подготовку - все сделано профессионально - значит у исполнителей была спец подготовка - вопрос - где,когда, за какое время и главное кто учил - минимум надо 3 месяца - как то так
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диверсантов для нас, готовят в цапии, под Ростовом, а может в странах НАТО(ну это так,на всякий случай) - но как то так
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шото слишком много стало Авакова - обычного, казалось бы, министра ВД..
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ну СБУ понятно, а разведка что разведывать будет?
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розвідка (КОНТРРОЗВІДКА СБУ)ПІДЕ У НІРВАНУ.
БУДЕ "КОПАТИСЬ У СОБІ"

ГАРАНТОВАНО ПЕВНІ ЛАНКИ ЛАНЦЮГА "НАКОПАє'

ВІД БІЛОРУСЬКОЇ ЧАСТИНИ(КГБ бІЛОРУСІ) ДО ВИКОНАВЦІВ(НЕ ЦИХ 5-Х ОЗВУЧЕНИХ ГЛАВМЄНТОМ)
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Легитимный, [13.12.19 22:13]
#Слухи
Аваков так и не сказал прямо, что всем этим подозреваемым в убийстве Шеремета помогали «люди» внутри силовой системы. Скорее всего, высокие чины.
Наш источник в силовых ведомствах сообщает, что подозреваются некоторые «личности» в контрразведки СБУ.
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Д.Корнейчук.

«А тем временем президент Зеленский в пятницу, втихаря, внёс в Раду изменения в Конституцию о децентрализации власти.

Вот там и будет особый статус Донбасса.

В понедельник от царя Зеленский команду в Париже получил ускорить выполнение «Минска», вылизав попутно царский сапог языком. Уже в четверг продлили особый статус Донбасса в виде закона. А в пятницу - и изменения в Конституцию подсуетили.

У Путина не забалуешь. Особенно - если ты просто зелёная марионетка и «фунт»…».
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Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди.
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Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков. Правильно. Адже СБУ розпочало своє розслідування ще ДО теракту. Недарма співробітника СБУ Ігора Устименко було помічено біля будинку Шеремета принаймні упродовж кількох годин тієї ночі, коли під автівку журналіста було закладено вибухівку.

J Jack 9877a296

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.

Згідно з даними розслідування, співробітника СБУ Ігор Устименко був помічений біля будинку Шеремета принаймні упродовж кількох годин тієї ночі, коли під автівку журналіста було закладено вибухівку. Вот в это я больше верю.
13.12.2019 01:04
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Поздно вкрались вьі со своим Шереметом - кому он сдался, кроме Литвина ?
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зеплесень поменяло СБУ на фсбу теперь все пойдет по сценарию и домашняя работа будет выполняться.
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Шукати замовників ....тоб то самі проти себе....."цікаво дівки танцюють".
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