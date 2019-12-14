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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:суд (5662) Олег Богачук (940) Антоненко Андрій (7)

 Суд заарештував до 8 лютого 2020 року сержанта ССО Антоненка, підозрюваного у справі вбивства Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 лютого 2020 року ветерану АТО і музиканту Андрію (Riffmaster) Антоненку, який є підозрюваним у справі про вбивство Павла Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання задовольнити. Застосувати щодо Антоненка Андрія Сергійовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном до 08.02.2020 року", - зачитав рішення суддя.

Суд заарештував до 8 лютого 2020 року сержанта ССО Антоненка, підозрюваного у справі вбивства Шеремета 01

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Суд заарештував до 8 лютого 2020 року сержанта ССО Антоненка, підозрюваного у справі вбивства Шеремета 02
Суд заарештував до 8 лютого 2020 року сержанта ССО Антоненка, підозрюваного у справі вбивства Шеремета 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Особливості людини і її рухи - вони як почерк, їх змінити неможливо", - експерт Рувін, який ідентифікував Антоненка і Кузьменко на записах камер спостереження

Суд заарештував до 8 лютого 2020 року сержанта ССО Антоненка, підозрюваного у справі вбивства Шеремета 04

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165348
 
 
 Топ коментарі
 
Наче і не було п'яти років... Все як перед Майданом...
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Зе-уроды прокололись со своими "доказательствами" и "эХпертами".
Уже понятно, что дело ЛЖИВОЕ и ПОДЛОЖНОЕ!
Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 2740
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Мета- дискредитація АТОшників та волонтерського руху. Ну і перед Хуйлом Зеленський хоче вислужитися.
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В рядах порохоботов паника! Разброд и шатание. Шарахание. Я теперь, когда вижу посты (заметьте, не читаю) всяких ведан и ксений сразу вспоминаю стиль общения всяких пум, лис, марусь зверойобов и прочих воинствующих сиповок-хабалок. Собирайтесь на Майдан. И пусть это стадо баранов возглавит ваш Сусанин Порошенко. Слабо? Давайте определимся с вашими требованиями. Чего вы хотите? Чего хочет Пэдро - понятно. Он не может смириться, что потерял власть и желает реванша. Он неумолимо теряет активы и чувствует угрозу таких потерь в будущем. Для самосохранения ему нужна власть. А вы чего хотите, порохоботы? У вас есть какие-то политические требования? Или вы хотите снова нам привести Пэдро во власть и на этом ваши хотелки заканчиваются?
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да какой там парашенко.. политическая проститутка и, к счастью, политический труп.. его дом - тюрьма и он это хорошо понимает
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Возвращайся в космос, зелебобик. Там тебе уютнее будет.
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Вони хочуть бачити з екранів побільше гарно зрежесованих, заспокійливих роликів Петра про те як відродилася армія, не маючи бойових літаків та систем ППО,
про те як в якомусь там році зроблять три ракети і ми будемо наводити їх на ЧФ та сцяти пускати...
Щоб ще запустили пару катерів, бажано подарованих американцями, а агресор їх агресивно захопив, та волати на весь світ, гарно поставленим голосом, створюючи звукові коливання, що всім байдужі, крім прахоботні...
про те як гарно намахав Путіна полководець-Петро, здавши в полон сотні наших воїнів з чергового котлу та підписавши гарні для нас угоди в якомусь Мінську, бо нам потрібно було пауза в протистоянні.
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в спам свинособачее зеленое говно
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Насправді московити-ординці переписували історію ще з часів івана грозного. Цар петро теж теж доклав до цього руку, хоча найбільший внесок звісно зробила катерина і її спецкомісія
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Подобью итог. Сегодня в Европе родился новый диктатор - Владимир Зеленский.
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А я оце подумав. Можливо вони реально хочуть Майдан. За планом Кремля в другий тур мали вийти Тимошенко і Зеленський, в результаті чого виграла б Юлька. От і намагаються переграти все спочатку. Кремль прорахувався в тім що Юлька насправді вже всім осточортіла, а Порошенка підтримали патріоти.
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кацахол? Из какого Дурдома ты сбежал??
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Да у вас целая теория заговора! Юлька был бы наилучший вариант для Украины и украинцев. Но все свои усилия Порошенко направил против Юльки, чтобы выбить её из гонки, полагая, что она серьёзная угроза ему во втором туре и считая, что легко обойдёт Зеленского. Но он не учёл главного - настроения народа. То есть как он сам осточертел народу! Ржу с этой фразы - кремль просчитался, что Юлька всем осточертела, а Порошенка поддержали патриоты)))
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А чё, смешно, когда он Ющенко мазуриком назвал. В итоге оказалось, что это не шутка даже.
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Одной из причин тест. Проверить реакцию пасионариев на ,Абиссинского шпиона как при сталине' Промолчат,прокатит можно и дальше делать следующий беспредел, чтоб всех способных восстать против марадеров, отправить за заграты и на бойню. И возможность потом беспрепятствено стричь и сдирать шкуры с молчащего большинства. Распродажа страны соросятами не за горами.
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Вообще, конечно, уроды! Убивать невиновных и патриотов во благо каких-то мифических целей - просто уродство! Если их вина будет доказана, а пока видно что будет, они должны быть наказаны по полной. Таким не место в обществе.
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Малюнок того що зараз відбувається.немовля, яке сере, сцить, тілки жре та щось таке миле булькотить, грається та весь час вимагає цицю. і оточуючі так милуются цим. А на що сере, від кого сциться та яку цицю весь час вимагає вирішуйте саміСуд заарештував до 8 лютого 2020 року сержанта ССО Антоненка, підозрюваного у справі вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 1582
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У нас полно каких-то непонятных "активистов",и праворадикальных организаций, каких-то частных армий. Они все должны быть распущены и поставлены под строгий контроль. Нужно усилить ответственность за хранение незарегестрированного оружия и боеприпасов
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МВД - частная армия ЗАО "Беня и подельники".
Распустить немедленно !
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миллион незарегестрированных стволов это тема для шуток?
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Это просто воплощение 2-й Поправки к Конституции США. Адаптировано к местным условиям, конечно.
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Где Антоненко взял радиуправляемую мину??
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Савченко с Рубаном и двумя бусами оружия на свободе. Заказчик Бабченко, сознавшийся и осужденный, на свободе. Голобородько на ТНТ, Звезда на Майдане, Зеля дает обширное интервью России-1. Беня сжигает дом Гонтаревой, Квартал поет об этом в эфире.
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Олег, Савченко закрыли по подозрению. И она около года отмотала в следственном изоляторе. Притом без всякой мокрухи. Только за базар. Ну, а за дом Гонтаревой скажу так - какое тебе дело до разборок между ней и Коломойским? Мне ближе версия, что это был самоподжог. Там 6 чел охраны! О чём ты? Про остальное вообще молчу. Сериалы снимаются, чтобы их крутили по телевизору. Интервью даются тоже. Посмотри лучше новый сериал "Папик". Очень душевное кино от квартала.
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Який Антоненко сержант ССО? Він зовсім не військовий!!!!
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Музыканта приняли в ССО, куда спецура не могла просто попасть, в 2017 году . А звание сержанта Хз где взял .
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Який Антоненко сержант ССО? Він зовсім не військовий!!!!
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він їм пісеньку написав вони його прийняли...повинен-же бути при полку полковий оркестр...
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Кроме Путина, есть много желающих поиграться в консолидацию народа со своим лидером перед внешней угрозой, помните, был мутный взрыв в Минском метро. Скорее всего, убийство Шеремета это рязанский сахар порошенковского разлива. Дело фиктивного убийства Бабченко, когда вроде планировалось убийство 42 человек по списку, уже рассыпалось, Герман вышел на свободу и обещал кучу шокирующих разоблачений против Порошенко
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Эти разоблачения, даже если они будут, не будут стоить выеденного яйца. Что до рязанского сахара порошенковского разлива, так зачем ему было нужно дестабилизировать свой режим?
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Аваков указал вчера на два важных факта. Во-первых подозреваемые отказываются давать показания в свою защиту. Такое поведение однозначно аморально конкретно в этом случае. Во вторых указано на появление машин контроля во время акции по Шеремету. Что это такое? Необходимо контролировать исполнителей, для этого нужна машина с номерами прикрытия. Но такие номера легко вычислить ! Что тогда? Тогда находится машина местных условно гольф 13-ого года синий аа3344аа и точно такая тачка ставится на место преступления. Настоящую надо при этом мотивированно держать с владельцем в другом месте. Такое по силу только спецслужбам!!!!!¡!!!!!!!!!!!!! Что это? Это прямое указание на контроль над этой бандой со стороны СБУ или военной разведки. Второе более очевидно.
Нас ждут самоубийства и треш разоблачений!
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Прискорбно, если здесь большинство в комментах действительно не сборище гадящих за деньги, а глас народа и истинное мнение активной части общества. Судя по тому, как дружно забрасывают дерьмом любое здравое рассуждение, работают командой. Работают на врагов Украины даже к бабке не ходи.
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Большинство комментаторов - здравомыслящие люди, прекрасно понимающие, куда ведет страну новый главнокомандующий.
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