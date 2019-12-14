 Суд заарештував до 8 лютого 2020 року сержанта ССО Антоненка, підозрюваного у справі вбивства Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Клопотання задовольнити. Застосувати щодо Антоненка Андрія Сергійовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном до 08.02.2020 року", - зачитав рішення суддя.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
про те як в якомусь там році зроблять три ракети і ми будемо наводити їх на ЧФ та сцяти пускати...
Щоб ще запустили пару катерів, бажано подарованих американцями, а агресор їх агресивно захопив, та волати на весь світ, гарно поставленим голосом, створюючи звукові коливання, що всім байдужі, крім прахоботні...
про те як гарно намахав Путіна полководець-Петро, здавши в полон сотні наших воїнів з чергового котлу та підписавши гарні для нас угоди в якомусь Мінську, бо нам потрібно було пауза в протистоянні.
Распустить немедленно !
Нас ждут самоубийства и треш разоблачений!