 "Радники вийшли, і у Суркова сталася істерика", - Аваков розповів про подробиці поведінки радника президента РФ у Парижі

Про це розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Там був момент дуже зрозумілий. Путін каже: "Давайте розводити вздовж всієї лінії розмежування". Володимир Зеленський говорить: "Ну, хвилиночку. Я порахував, ми так будемо розводити 20 років. Ви не можете просто вивести свої війська?". Проста розмова", - розповів Аваков.

За словами глави МВС, вирішили, що цей пункт узгодять окремо радники.

"Радники вийшли, і ми бачили психоз пана Суркова, який сказав:"Як це? Ми так не домовлялися!" Став жбурляти папери тощо. Вадим (Пристайко, міністр закордонних справ України. - Ред.) був, як скеля, Єрмак (радник президента України. - Ред.) був, як скеля, ми всі були ... а він переживав", - додав Аваков.

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"І пана Суркова дратувало, що українська делегація говорить українською", - доповнив представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

На питання про те, хто саме домовлявся з Сурковим від імені України, що Зеленський буде поступливим, Резніков відповів, що це не був хтось із української делегації.

"Вони ж вели переговори в тому числі з представниками французької та німецької сторони. Можливо, у них там проблема з комунікацією сталася. Він думав, що там домовилися, і що вони з нами домовляться. Ось і все. Я думаю, що це втрата сигналу ", - пояснив Резніков.

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