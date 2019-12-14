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Все про:Аваков (1109) Сурков (130) нормандська четвірка (919)

 "Радники вийшли, і у Суркова сталася істерика", - Аваков розповів про подробиці поведінки радника президента РФ у Парижі

Коли Зеленський попросив Путіна "просто вивести свої війська" з окупованого Донбасу, радник президента РФ Владислав Сурков почав кричати і кидатися паперами.

Про це розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Там був момент дуже зрозумілий. Путін каже: "Давайте розводити вздовж всієї лінії розмежування". Володимир Зеленський говорить: "Ну, хвилиночку. Я порахував, ми так будемо розводити 20 років. Ви не можете просто вивести свої війська?". Проста розмова", - розповів Аваков.

За словами глави МВС, вирішили, що цей пункт узгодять окремо радники.

"Радники вийшли, і ми бачили психоз пана Суркова, який сказав:"Як це? Ми так не домовлялися!" Став жбурляти папери тощо. Вадим (Пристайко, міністр закордонних справ України. - Ред.) був, як скеля, Єрмак (радник президента України. - Ред.) був, як скеля, ми всі були ... а він переживав", - додав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Суркова здали нерви, папери кинув, кричав "ми так не домовлялися", - Аваков про переговори в "нормандському форматі"

"І пана Суркова дратувало, що українська делегація говорить українською", - доповнив представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

На питання про те, хто саме домовлявся з Сурковим від імені України, що Зеленський буде поступливим, Резніков відповів, що це не був хтось із української делегації.

"Вони ж вели переговори в тому числі з представниками французької та німецької сторони. Можливо, у них там проблема з комунікацією сталася. Він думав, що там домовилися, і що вони з нами домовляться. Ось і все. Я думаю, що це втрата сигналу ", - пояснив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі "Нормандської четвірки" РФ відкинула можливість змін мінських угод, але вони необхідні, і пізніше Кремль це усвідомить, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165347
 
   
 Топ коментарі
 
то есть аваков признает закулисные договоренности зебилов с кацапами?
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психоз господина Суркова. Который сказал: "Как это? Мы так не договаривались! Источник: https://censor.net.ua/n3165347

То есть вы таки договаривались продать Украину но те 2 тысячи человек ночью на Банковой реально заставили передумать.
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В эфире «Право на владу» Аваков подтвердил, что власти рассматривают возможность организации совместных пограничных патрулей с представителями ОРДЛО.
«Мы готовы, как только будет заключена дипломатами адекватная сделка, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. И идея была такая, что например, мы заходим, патруль из 5 человек, группы: 2 украинских полицейских, один представитель специальной полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы. Я это не придумал из головы, мы воспользовались опытом мировых конфликтов, такова ситуация была в Хорватии», - сообщил Аваков.
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ПЛАНУЮТЬ патрулі не з представниками лугандона а з представниками ГРОМАД після ВИБОРІВ по УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНАМ на тих теріторіях.
тах що лахтинський покидьк НЕ БРЕШИ "Радники вийшли, і у Суркова сталася істерика", - Аваков розповів про подробиці поведінки радника президента РФ у Парижі - Цензор.НЕТ 9427
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"Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже



ну да типа пабедил зелескис путена,
только в результате обязался пастроить 3 перехода- моста в бамбас с макаронами,
новые савместные камисии-патрули с бамбасом,

пенсии для 600 тыс данецкого быдла платить без регистрацыи...

и так по всем 10 пукнтам...

ну расея что??
да ничаго - ноль взамен

но быдло киевское схавает

ахахаха


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Если бы не украинцы возле Банковой, то все было бы по другому.
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Да, совершенно верно - Майдан ещё никто не отменял, да и никто не сможет отменить.
Майдан это атрибут свободы за который Украина заплатила кровью.
Майдан это наивысшая форма законодательной власти в Украине.
И никому не будет позволено ''слить'' демократические достижения,даже если кто-то подпишет какой-то пакостный договор - то по этому сценарию существует такое слово денонсация.
Слава Украине!





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Ты не знаешь, как все было бы, ты не Ванга и не Нострадамус.
А потому учись грамотности - свои фантазии и предположения принято писать "МОГЛО БЫЛО БЫТЬ", а не "было бы".
А то тебе извилину промыло соевой пропагандой и ты во всех, кроме петекантропов видишь агентов кремля.
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Не поможет.
Репутация Авакова у населения мусорная, им с его полицией население откровенно брезгует.
Так что не поможет лепить из него "государственного деятеля".
Мартышкин труд.
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Ермак как скала , Зеленский всех перехитрил, украинская делегация говорила только на мове... у Суркова истерика.... астанивитесь, голова кружится от успехов.
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Да не "как скала" Ермак был, а просто, "в ступоре", "в прострации" - "хотели, как лучше, а получилось - как всегда...". Наобещал "кремлёвским", что Зеленский "сделает всё, как надо...", но, оказалось, что "Блазень" посчитал, что своя голова дороже, чем "обещалки" Ермака... Путину Сурков тоже обещал, что весь восток и юг Украины встретит "ихтамнетов" цветами, а встретили - пулями...
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Сурков, а Сурков, вот ты пиз...ы от ***** получишь......Могу себе только представить.Ты ж ему несколько лет подряд ******, что достаточно толкнуть Украину и она снова поплетется в хвосте РФ....А получили такой пиз...ы, что уши загнулись. Только попробуйте ввести регулярные войска открыто - мы вас вые....м, как собак дворовых,весь мир встанет на уши! ты полагаешь, что мир тебе подобное простит???? НИКОГДА,запомни это - НИКОГДА Украина больше не ляжет под Россию.И если вы попробуете усилить воннные действия, у нас уже есть чем ответить.Вам Афган (где я сам был непосредстенно) на границе таких пиз....лей даст, что вы охренеете. И для никого не секрет, чтот в Украинской Армии уже есть Javellin - только суньтесь - вам Афган и Сирия медом покажется. Вам 7-го февраля в Сирии показали, чего вы стоите? 276 200-х - мало????? еще надо?:?? Получите -только суньтесь.
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А в какой туалет Сурков ходил Авакян случайно не рассказал и что кушал на ужин???
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Щось сабакяну цей сурьковь сподобався. Напевно ніколи чеченів не"кохав"!
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ого як петєдрочерів плющить, скавчать наперебій )))
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На следующей недели СЛУГИ НАРОДА будуть голосувати за закон 0931 Запрет свободы слова!
Нивелирование 34 статьи Конституции! =========
За критику, за слова "ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕДЕТ УКРАИНУ К КАПИТУЛЯЦИИ" БУДУТ САЖАТЬ
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Следите за Аваковым! -- очень скользкий инструмент...
-- ещё и Хунту возглавит...
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Ну да... Маркс, Бланк, Бронштейн, Джугашвили, Каганович... Коломойский, Зеленский ...всё -- соседнего поля ягоды...
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Він не тільки нацмен ,він ще й сексмен, а може й вомен -може кірш якось розкаже!
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А это не смешно... от него реально избавиться в легкую практически не возможно
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Нынешняя власть безмозглая, такая же, как и предыдущая.
Ведёт к капитуляции, к гибридной зраде, при которой красные линии преодолеваются постепенно, что бы общественное мнение успело приспосабливаться.
Мы движемся внутри минского формата, который призван, что бы украинцы смерились с капитуляцией.
Если реализовать минские протоколы сразу, будет взрыв.
Поэтому они делают всё хитро и действуют постепенно, гибридная зрада.
Эта гибридная зрада просто не видится народу.
Красные линии, это гибридная зрада.
Хороший Стратег, сыграет путина на раз, два.
Но эти архаичные тупоголовые не имеют стратегии.
Народ дезориентирован. Громада убита.
Как шарик в лузу, идут на капитуляцию.
Это будет мировой позор государства публичного унижения.
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Аваков рассказал

...как они с Коломойский, сделали Зеленского президентом. ...или это Коломойский про Авакова рассказывал? ...шо-то я запутался... *)
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авакян делает потуги поднять рейтинг своего патрона =умнейшей и мужественной= моники
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И почались охренительные истории -кацапов бесило, что украинская делегация говорила на украинском... Кто ж из вас может говорить на украинском, лять?))))
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Подивився бубочка в очі путіну і росія вивела всі війська з Донбасу.Настав мир. Треба перевірити президента лікарям--можливо він не має мізгів?
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У Суркова истерика?
Не смешите мои колеса. "Радники вийшли, і у Суркова сталася істерика", - Аваков розповів про подробиці поведінки радника президента РФ у Парижі - Цензор.НЕТ 3922
Истерика может быть у того у кого есть чувства и эмоции.
У злобной, бездушной машины не может быть истерики. Только холодный расчет!
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У нього істерика тому що сабакян на нього "так пасматрел, так пасматрел". І що тепер у гремлівській гей-тусовці подумають?
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Не покидає враження, що зелені не державу захищають, а намагаються довести, що вони не гірші за Пороха. Ось тільки про цю сварку розповів не кишеньковий міністр Аваков, а президент Франції !!! "Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент было так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это показало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - цитирует издание мемуары французского президента.
По словам Олланда, Порошенко защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов."
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Все це - порожні брехливі слова. окозамилювання й очЬковтіратєльство. Бо вовік вже подав у Раду законопроект путіна про федералізацію України.
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КОРОТШЕ... всралась та четвірка поцованих ашкєназі на чолі з пукіним(шаломовим).. "Радники вийшли, і у Суркова сталася істерика", - Аваков розповів про подробиці поведінки радника президента РФ у Парижі - Цензор.НЕТ 1311
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ну млять авакина послушать, так там одни скалистые горы, а на встрече с ******, жабоедом и фру риббентроп гор и не видно было, так себе,просто бугорок улыбчивый!
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