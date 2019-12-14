 "Радники вийшли, і у Суркова сталася істерика", - Аваков розповів про подробиці поведінки радника президента РФ у Парижі

Про це розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"Там був момент дуже зрозумілий. Путін каже: "Давайте розводити вздовж всієї лінії розмежування". Володимир Зеленський говорить: "Ну, хвилиночку. Я порахував, ми так будемо розводити 20 років. Ви не можете просто вивести свої війська?". Проста розмова", - розповів Аваков.
За словами глави МВС, вирішили, що цей пункт узгодять окремо радники.
"Радники вийшли, і ми бачили психоз пана Суркова, який сказав:"Як це? Ми так не домовлялися!" Став жбурляти папери тощо. Вадим (Пристайко, міністр закордонних справ України. - Ред.) був, як скеля, Єрмак (радник президента України. - Ред.) був, як скеля, ми всі були ... а він переживав", - додав Аваков.
"І пана Суркова дратувало, що українська делегація говорить українською", - доповнив представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.
На питання про те, хто саме домовлявся з Сурковим від імені України, що Зеленський буде поступливим, Резніков відповів, що це не був хтось із української делегації.
"Вони ж вели переговори в тому числі з представниками французької та німецької сторони. Можливо, у них там проблема з комунікацією сталася. Він думав, що там домовилися, і що вони з нами домовляться. Ось і все. Я думаю, що це втрата сигналу ", - пояснив Резніков.
«Мы готовы, как только будет заключена дипломатами адекватная сделка, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. И идея была такая, что например, мы заходим, патруль из 5 человек, группы: 2 украинских полицейских, один представитель специальной полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы. Я это не придумал из головы, мы воспользовались опытом мировых конфликтов, такова ситуация была в Хорватии», - сообщил Аваков.
тах що лахтинський покидьк НЕ БРЕШИ
ну да типа пабедил зелескис путена,
только в результате обязался пастроить 3 перехода- моста в бамбас с макаронами,
новые савместные камисии-патрули с бамбасом,
пенсии для 600 тыс данецкого быдла платить без регистрацыи...
и так по всем 10 пукнтам...
ну расея что??
да ничаго - ноль взамен
но быдло киевское схавает
ахахаха
Майдан это атрибут свободы за который Украина заплатила кровью.
Майдан это наивысшая форма законодательной власти в Украине.
И никому не будет позволено ''слить'' демократические достижения,даже если кто-то подпишет какой-то пакостный договор - то по этому сценарию существует такое слово денонсация.
Слава Украине!
А потому учись грамотности - свои фантазии и предположения принято писать "МОГЛО БЫЛО БЫТЬ", а не "было бы".
А то тебе извилину промыло соевой пропагандой и ты во всех, кроме петекантропов видишь агентов кремля.
Репутация Авакова у населения мусорная, им с его полицией население откровенно брезгует.
Так что не поможет лепить из него "государственного деятеля".
Мартышкин труд.
Нивелирование 34 статьи Конституции! =========
За критику, за слова "ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕДЕТ УКРАИНУ К КАПИТУЛЯЦИИ" БУДУТ САЖАТЬ
-- ещё и Хунту возглавит...
Ведёт к капитуляции, к гибридной зраде, при которой красные линии преодолеваются постепенно, что бы общественное мнение успело приспосабливаться.
Мы движемся внутри минского формата, который призван, что бы украинцы смерились с капитуляцией.
Если реализовать минские протоколы сразу, будет взрыв.
Поэтому они делают всё хитро и действуют постепенно, гибридная зрада.
Эта гибридная зрада просто не видится народу.
Красные линии, это гибридная зрада.
Хороший Стратег, сыграет путина на раз, два.
Но эти архаичные тупоголовые не имеют стратегии.
Народ дезориентирован. Громада убита.
Как шарик в лузу, идут на капитуляцию.
Это будет мировой позор государства публичного унижения.
...как они с Коломойский, сделали Зеленского президентом. ...или это Коломойский про Авакова рассказывал? ...шо-то я запутался... *)
Не смешите мои колеса.
Истерика может быть у того у кого есть чувства и эмоции.
У злобной, бездушной машины не может быть истерики. Только холодный расчет!
По словам Олланда, Порошенко защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов."