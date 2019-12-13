 Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Клопотання задовольнити. Застосувати проти підозрюваної Кузьменко Юлії Леонідівни запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 08.02.20", - зачитав рішення суддя.
Рішення суду може бути оскаржене впродовж п'яти днів. Адвокати Кузьменко заявили, що обов'язково подаватимуть апеляцію.
Оголошення рішення суду супроводжувалося криками "Ганьба!"
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Директор департамента коммуникации МВД Шевченко:
-Обвиненным в убистве Шеремета может быть любой.
Кароч,готовьтесь
Теперь понятно - к чему эта расправа...
Ну, суки, вы сами напросились.
А как соевая ботоферма рвет и мечет в их защиту! Это клиника, друзья. Это позор и проклятья на головы всех украинцев. Иметь 5лет президентом махрового циника и заказчика политических убийств. Но ничего, ваше время прошло, прошло навсегда.
он мне на фоне етих недосперматазоидых слуг все адекватнее и адекватнее кажется.
UPD. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 08 лютого 2020 року.A на наступному тижні у Юлия Кузьменко призначено 9 операцій діткам. Пацієнти віком: 2 місяці, 1 рік, 4 роки, 6 років, 7 років і 10 років.
Вона єдиний лікар в Україні, який володіє рядом методик з надання ендоваскулярної допомоги дітям з вадами серця.
З 2002 року здійснила понад 3000 операцій.
Сім патентів на методики, які першою впровадила в дитячу кардіохірургію.
70 друкованих робіт.
Кандидат медичних наук.
Десятки подяк, нагород, грамот.
Медик Майдану. Волонтер. Мама.
УБИВЦЯ ПАВЛА ШЕРЕМЕТА?
П.С. ВУЗы каждый год выпускают сотни профессиональных молодых специалистов, в том числе и медицинских работников! Я думаю, чехи и поляки не обидятся, если пара кардиохирургов останется в Украине и не уедут туда на заработки!
"A на наступному тижні у Юлия Кузьменко призначено 9 операцій діткам.
Пацієнти віком: 2 місяці, 1 рік, 4 роки, 6 років, 7 років і 10 років."
Вчерашние студенты детей не прооперируют.
Ты не знаешь, как работает медицинская система на Западе.
Я человек добрый, но и тебе, и детям твоим я желаю, чтобы вас оперировал ординатор (спроси начальника, может, он разъяснит).
И хоть бы один показал цитату, а не свой вольный пересказ непонятно чего.
При владі житокацапські фашисти, ви ще позволікайте пару місяціа, то вони вас по одному понищать, як у тридцятих.
РФ впервые с 2014 была вынуждена занять деньги.
И РФ не хватает средств на содержание ЛДНР и поддержание курса гривны (достигается выпуском "грязных" гос. облигаций, которые скупает РФ). Вспоминаем, что дефолт 1998 случился именно из-за невозможности РФ обслуживать долг по облигациям, только сейчас эти облигации украинские, да вот "на руках" то они у РФ, так что грохнутся вместе, и Квартал, и Кремль.
Репутация Квартала находится ниже плинтуса, дутый рейтинг хидранта, созданный ему телевизором, не поднимет больше ни одна виагра.
Рейтинг Авакова с его полицией - мусорный, население им не доверяет, более того, откровенно брезгует. Алексей Арестович как-то назвал Авакова "человеком со стратегическим мышлением". По результатом данного дела, "состряпанного на коленке", я не вижу мышления даже неандертальца. Впрочем, бизнес Авакова, его и решение, раз вынес сам себе приговор.
Остается единственная сила в стране - армия.
Ее репутацию и замазывают.
Если бы Квартал мог, они давно бы уже обратились со словами "путен, введи", но они не могут.
Держитесь от этого мерзкого, грязного, гнусного дела подальше, об него никто мараться не хочет, ни один человек, оттого и вытащен на свет божий судья Вовк, подозреваемый по уголовному делу, открытому против него Генпрокуратурой, другие самоустранились, а этому деваться некуда - свои подельщики убьют.
https://www.youtube.com/watch?v=sjqJVwy9XcA