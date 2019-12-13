 У справі Шеремета подружжя Грищенків фігурує як особи, які володіють інформацією, не виключаємо, що вони стануть підозрюваними, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це 13 грудня в ефірі "Громадського" повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

Він пояснив, що подружжя Грищенко з'явилися в справі Шеремета після того, як вони стали фігурантами справи про замах на бізнесмена у місті Косів на Івано-Франківщині.

"На підозру у справі Шеремета вийшли через увагу про замах на бізнесмена у місті Косів, зокрема, у такому елементі, як дуже подібний вибуховий пристрій", — уточнив Шевченко.

За його словами, подружжя Грищенків "поки не стали підозрюваними безпосередньо у справі Шеремета, але їхні контакти, зв’язки, розмови та інші факти в сукупності всіх нам говорять, що це ті особи, які дуже цікавлять слідство, зокрема у справі Шеремета".

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Спікер МВС не виключив, що Владислав і Інна Грищенки можуть стати підозрюваними у справі Шеремета.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".