 У справі Шеремета подружжя Грищенків фігурує як особи, які володіють інформацією, не виключаємо, що вони стануть підозрюваними, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це 13 грудня в ефірі "Громадського" повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.
Він пояснив, що подружжя Грищенко з'явилися в справі Шеремета після того, як вони стали фігурантами справи про замах на бізнесмена у місті Косів на Івано-Франківщині.
"На підозру у справі Шеремета вийшли через увагу про замах на бізнесмена у місті Косів, зокрема, у такому елементі, як дуже подібний вибуховий пристрій", — уточнив Шевченко.
За його словами, подружжя Грищенків "поки не стали підозрюваними безпосередньо у справі Шеремета, але їхні контакти, зв’язки, розмови та інші факти в сукупності всіх нам говорять, що це ті особи, які дуже цікавлять слідство, зокрема у справі Шеремета".
Спікер МВС не виключив, що Владислав і Інна Грищенки можуть стати підозрюваними у справі Шеремета.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Статус "как источники информации", это что то новое, не только в украинской, но в мировой юриспруденции...
Hellis @13Hellis_13
господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе. https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
проект про невідкладні зміни в Конституцію внесен, как неотложный. НО! На сайте Рады под проектом нет текста. И это проект об изменениях в Конституцию!!!! 1. Или Вове еще не подогнали текст ( а значит он дупля в нем сам не тямит) 2. либо текст подогнали еще в Париже, и он боится его заранее выкладывать.
Штепсель и розетка, глаз и пипетка)
Зек-сиделец и надсмотрищица из Бучанской колонии!
Это шедевр!
Та й вряд знають, хто то такий.
Їм аби: «Посадіть Порошенка. Доллар по 8. Колбаса по 2:20, і «Свати.»
им предлагают сделку со следствием, они подписывают всё то, что им дадут менты,
а те в свою очередь выводят их из дела по Шеремету и они там идут, как свидетели ...,
как альтернатива, если не согласятся пойдут соучастниками.
устроили брифинг, что бы разогнать "справедливый пролетарский гнев" и тут мимо.