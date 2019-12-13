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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Шевченко Артем (140) Грищенко Інна (3) Владислав Грищенко (1)

 У справі Шеремета подружжя Грищенків фігурує як особи, які володіють інформацією, не виключаємо, що вони стануть підозрюваними, - МВС

Учасники АТО, подружжя Владислав Грищенко (Буча) та Інна Грищенко (Пума), не стали підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета у зв'язку з тим, що вони поки розглядаються як джерела інформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 13 грудня в ефірі "Громадського" повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

Він пояснив, що подружжя Грищенко з'явилися в справі Шеремета після того, як вони стали фігурантами справи про замах на бізнесмена у місті Косів на Івано-Франківщині.

"На підозру у справі Шеремета вийшли через увагу про замах на бізнесмена у місті Косів, зокрема, у такому елементі, як дуже подібний вибуховий пристрій", — уточнив Шевченко.

За його словами, подружжя Грищенків "поки не стали підозрюваними безпосередньо у справі Шеремета, але їхні контакти, зв’язки, розмови та інші факти в сукупності всіх нам говорять, що це ті особи, які дуже цікавлять слідство, зокрема у справі Шеремета".

Читайте також: Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль

Спікер МВС не виключив, що Владислав і Інна Грищенки можуть стати підозрюваними у справі Шеремета.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165344
 
 
 Топ коментарі
 
Как я понял из рассказа Авакова они сначала хотели повесить убийство Шеремета на эту парочку. Но не получилось, потом они нашли других похожих под силуеты на видео.
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Всё правильно - запасные подозреваемые, на случай, если у мусоров не выгорит с теми, что есть сейчас...))
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Виявилось, що 80% аудиторії зєлєпузіків, на Шоу Шустера, навіть не дивились брифінг про Шеремета.

Та й вряд знають, хто то такий.
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Куприк думает , шо это все постановка . Театральна вистава .
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В СРСР, у 1938, багато теж думали, що то театральна вистава.
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Эти уже переплюнули НКВД!
Статус "как источники информации", это что то новое, не только в украинской, но в мировой юриспруденции... В деле Шеремета супруги Грищенко фигурируют как лица, владеющие информацией, не исключаем, что они станут подозреваемыми, - МВД - Цензор.НЕТ 9623
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в тебе, зебіл, ознакою патріотизму є провайдер? Нє, ну, в дебілів таке буває...
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про комунікє, і шо означаєт уся єта хуцпа у пятніцу 13

Hellis‏ @13Hellis_13

господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе. https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
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Hellis‏ @13Hellis_13

проект про невідкладні зміни в Конституцію внесен, как неотложный. НО! На сайте Рады под проектом нет текста. И это проект об изменениях в Конституцию!!!! 1. Или Вове еще не подогнали текст ( а значит он дупля в нем сам не тямит) 2. либо текст подогнали еще в Париже, и он боится его заранее выкладывать.
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А чому не весь батальон Донбас?Чи Азов?Оце так кілєри,а Гадя одна міномети тягать хотіла))
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Война для "сорви-голов" то время, когда они могут показать себя лучше других на пользу народа. Но на гражданке они теряются и идут не всегда честным, а часто криминальным, путем. Кстати грищенко до АТО 6 раз судимый.
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Такі вбивства не роблять кагалом,таке роблять особисто,або з одним помічником,а не бандою.
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Время покажет. Нейтрален я. И там и там свои пухнастые фейсы. Депутаты-атовцы показали свою гнилость на гражданке.
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Всё правильно - запасные подозреваемые, на случай, если у мусоров не выгорит с теми, что есть сейчас...))
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Как я понял из рассказа Авакова они сначала хотели повесить убийство Шеремета на эту парочку. Но не получилось, потом они нашли других похожих под силуеты на видео.
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Именно так и было. Был еще один парень, но он самоубился. Так что пришлось брать музыканта.
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пол-Украины планировали убийство Шеремета... В деле Шеремета супруги Грищенко фигурируют как лица, владеющие информацией, не исключаем, что они станут подозреваемыми, - МВД - Цензор.НЕТ 3601
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Та зачем так.... просто группа дебилов.
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А другая половина Украины даже и не знала про существования этого "журналиста"...
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может проверить походку зели. Мало ли...
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Я и сара клёва пара, пара набер ван!
Штепсель и розетка, глаз и пипетка)
Зек-сиделец и надсмотрищица из Бучанской колонии!
Это шедевр!
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Угу, и сядут за изнасилование мозгов следователя. Хотя у них смягчающие обстоятельства - у следака мозгов небыло. Только гов"о
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Виявилось, що 80% аудиторії зєлєпузіків, на Шоу Шустера, навіть не дивились брифінг про Шеремета.

Та й вряд знають, хто то такий.
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а зєлєпузікам на все похер.
Їм аби: «Посадіть Порошенка. Доллар по 8. Колбаса по 2:20, і «Свати.»
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в переводе с ментавского:
им предлагают сделку со следствием, они подписывают всё то, что им дадут менты,
а те в свою очередь выводят их из дела по Шеремету и они там идут, как свидетели ...,
как альтернатива, если не согласятся пойдут соучастниками.
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а это говорит о том, что "доказательная база" у ментов полное *овно
устроили брифинг, что бы разогнать "справедливый пролетарский гнев" и тут мимо.
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вцепилась бульдовня зеленая - ну не верю я им. ..
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Тоді я логіки взагалі не бачу... Аваков ж сказав, що саме ДНК Владислава Грищенка знайшли на вибухівці, тобто по ідеї саме він мав би бути підозрюваним №1. А він лише свідок! Значить напрошується висновок, що діло шиють і це підстава...
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знайшли до того як вона вибухнула чи після?
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то взагалі звіздець ... немає в цій справі жодного підозрюваного який б не був б АТО або волонтером (!!!) Брати Грімм нервово курять в сторонцi
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Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-ФранковщинеУ справі Шеремета подружжя Грищенків фігурує як особи, які володіють інформацією, не виключаємо, що вони стануть підозрюваними, - МВС - Цензор.НЕТ 2296Ветеран Владислав Грищенко, которого подозревают в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следователи предлагали ему признать себя виновным в убийстве журналиста Павла Шеремета. За это якобы обещали выпустить на свободу его жену Инну Грищенко (Пуму).Об этом Владислав Грищенко заявил на заседании суда по продлению сроков расследования по делу о покушении на убийство на Ивано-Франковщине до 16 февраля 2020 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду"."Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал. - Ред.), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит (из-под ареста. - Ред.)", - сказал Грищенко.
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