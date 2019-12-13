 "Особливості людини і її рухи - вони як почерк, їх змінити неможливо", - експерт Рувин, який ідентифікував Антоненка і Кузьменко на записах камер спостереження

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рувина, інститут, яким він керує, вже 100 років проводить портретні експертизи, і лише цього року провів понад 20 експертиз із невербальної поведінки людини.

"Це психологічні особливості людини, тому що кожна людина ходить по-своєму, руку піднімає по-своєму, ногу ставить по-своєму. І тут не обов'язково було запрошувати людину з Великої Британії", - сказав він.

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Залучити іноземного експерта довелося через те, що висновки експерта не збігалися з тим, чого очікувало слідство. Слідчі думали, що вибухівку під машину Шеремета закладало подружжя Грищенків, але висновки експертизи це не підтверджували.

"Разом ми проводили. Не він (експерт з Великої Британії Айвон Бірч. - Ред.) проводив, разом ми проводили. Комісія сиділа, ми перевіряли всі відеозаписи, дивилися, як хто ходить, ставить ноги, і все інше. І прийшли до одного і того ж висновку", - сказав Рувин.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".