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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:експерт (62) експертиза (138) Рувін (10) Шеремет (267)

 "Особливості людини і її рухи - вони як почерк, їх змінити неможливо", - експерт Рувин, який ідентифікував Антоненка і Кузьменко на записах камер спостереження

Залучити британського експерта Айвона Бірча довелося через те, що висновки київського НДІ судових експертиз не збігалися з очікуваннями слідства.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рувина, інститут, яким він керує, вже 100 років проводить портретні експертизи, і лише цього року провів понад 20 експертиз із невербальної поведінки людини.

"Це психологічні особливості людини, тому що кожна людина ходить по-своєму, руку піднімає по-своєму, ногу ставить по-своєму. І тут не обов'язково було запрошувати людину з Великої Британії", - сказав він.

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Залучити іноземного експерта довелося через те, що висновки експерта не збігалися з тим, чого очікувало слідство. Слідчі думали, що вибухівку під машину Шеремета закладало подружжя Грищенків, але висновки експертизи це не підтверджували.

"Разом ми проводили. Не він (експерт з Великої Британії Айвон Бірч. - Ред.) проводив, разом ми проводили. Комісія сиділа, ми перевіряли всі відеозаписи, дивилися, як хто ходить, ставить ноги, і все інше. І прийшли до одного і того ж висновку", - сказав Рувин.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165343
 
 
 Топ коментарі
 
Якась фантастика. І вигадки.
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интересный поворот
а ведь всего прошло чуть больше суток и пирамида (гребаный гордон) уже валится...
результаты экспертизы не подошли под версию следствия - закажет незаконную экспертизу у непонятного фрика издалека
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Всё. Ждем волну раскрытых дел, начиная с дела Майдана по походке.
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Уже полночь на улице мысли ужасные в голове - сивочолий гетьман заслав у стан Зельцмана рюкзакова шоб того помаленьку на дно того потянуть....Та неее, це вже я того ... стомився
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Уже то, что:
1. Аресты пошли после капитуляции в Париже - где соучаствовал Аваков - превентивный удар против путча, который зебилы анонсировали на декабрь. Поэтому в августе они говорили, что Аваков останется до декабря
2. Аресты проводит МВД Авакова, а не СБУ (его профиль дела)
3. формулировка мотивов убийства - "Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине" ( через убийство малозначимого украинцам человека)- такую типичную формулировку шитого дела могли сочинить только в кремле.
Из ушей Авакова торчат нитки от колорадской ленточки.
Другими словами автору гимна спецназа явно нет места в интегрированной с лугандоном Украине. Поэтому он арестован.
Это нейтрализация знаковых людей и демонстрация лояльности "той стороне"
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на фамилию Рувин в гугле выстакивает стока ответов, шо я уже почти одной национальности с зелей...)))
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та завалят ща потные всех зеленой откравухой...
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Это полный писец. Т.е. сами признаются, что подгоняют под ответ.
Что ж вы тогда расстрел Небесной сотни до сих пор не раскрыли? Там по походке можно каждого мусора вычислить на раз.
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Это чмо которое с понтом ученный Оно что досконально в течении нескольких месяцев изучало походку подозреваемой ?Нет оно не изучало Может оно сличало походку подозреваемой с нескольких видеокамер ? Нет оно не сличало да и у следствия их нет этих записей с камер Тем более в разных ракурсах Здается банобаков обосрамшись Будут суки воду мутить Ведь времячко то прошло Нужны непрооовержимые доказательства а их нет Только всраные домыслы Какого то журналиста валянули дабы дестабилизировать обстановку Тьфу придуры Целого Олеся Бузину грохнули Хоть один человек дестабилизировался?
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Так была ли независимая экспертиза или Аваков соврал? Этот говорит, что вместе сидели, а Аваков врал, что экспертизы были независимыми.... Отакої...
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