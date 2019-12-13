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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:експерт (62) експертиза (138) Рувін (10) Шеремет (267)

 "Особливості людини і її рухи - вони як почерк, їх змінити неможливо", - експерт Рувін, який ідентифікував Антоненка і Кузьменко на записах камер спостереження

Залучити британського експерта Айвона Бірча довелося через те, що висновки київського НДІ судових експертиз не збігалися з очікуваннями слідства.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рувіна, інститут, яким він керує, вже 100 років проводить портретні експертизи, і лише цього року провів понад 20 експертиз із невербальної поведінки людини.

"Це психологічні особливості людини, тому що кожна людина ходить по-своєму, руку піднімає по-своєму, ногу ставить по-своєму. І тут не обов'язково було запрошувати людину з Великої Британії", - сказав він.

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Залучити іноземного експерта довелося через те, що висновки експерта не збігалися з тим, чого очікувало слідство. Слідчі думали, що вибухівку під машину Шеремета закладало подружжя Грищенків, але висновки експертизи це не підтверджували.

"Разом ми проводили. Не він (експерт з Великої Британії Айвон Бірч. - Ред.) проводив, разом ми проводили. Комісія сиділа, ми перевіряли всі відеозаписи, дивилися, як хто ходить, ставить ноги, і все інше. І прийшли до одного і того ж висновку", - сказав Рувін.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165343
 
 
 Топ коментарі
 
Якась фантастика. І вигадки.
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интересный поворот
а ведь всего прошло чуть больше суток и пирамида (гребаный гордон) уже валится...
результаты экспертизы не подошли под версию следствия - закажет незаконную экспертизу у непонятного фрика издалека
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Всё. Ждем волну раскрытых дел, начиная с дела Майдана по походке.
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единственное доказательство - ПОХОДКА в видеозаписи дешевой замыленной камере

да это же ДЕЛО ВЕКА !
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Щиро украинской национальности, только нос великоват и пейсыки торчат из под ермолки, а так 100% украинцы.
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Так !!!! ахтунг!! тут вже вы подпадаете подпризнаки нелюбови к не арийской нации и т.д. Так что смотрите ... где то 5-00 грохот в дверь.... и понеслась ( Надеюсь глупая шутка!!!) Сорри
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Ещё на месте адвокатов, я бы поинтересовался у этого "эксперта", где он проходил обучение для опознания людей по походке и телодвижениям. Имеется ли у него диплом и сертификат именно для такого опознания? Ведь, если это научно обосновано и вполне возможно, то этому должны обучать криминалистов по всему миру, это должно быть общепринятой практикой, которую умеют делать многие. Ну, а если он такой один во всем мире, то его смело можно посылать накуй - всё это фантазии, выдумки и мошенничество.
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Айвону Бирчу большая благодарность и респект. Уголовный элемент должен назвать заказчиков убийств и понести заслуженное наказание. Так и будет.
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Х-се если хромой совершит преступление то всех хромых по улицам ловить и в тюрьму сажать? Ну и мотив убийства не выдерживает никакой критики. Вымысел на вымысле и вымыслом погоняет.
Зельц решил запугать активных АТОшников
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"Это психологические особенности человека, потому что каждый человек ходит по-своему, он руку поднимает по-своему, он ногу ставит по-своему. И тут не обязательно было приглашать человека из Великобритании", - сказал он Источник: https://censor.net.ua/n3165343 Господин Рувин. Допустим я не совсем дурак и подозреваю что изобрели промышленное телевидение и кругом насталены камеры. Что я делаю для изменения всего антуража. С одеждой и бородой ясно - был с бородой сбриваю, без бороды наклеиваю. В туфлю вкладываю камушек -хромаю в кадре. Одны руку подвязываю елластичным бинтоми она или виситнехарактерно мне или болтается не стандартно.Ето же елементарно., ребята или вы серйозно думаете что вокруг одеи убийцы дебилы. Привет и "британскому ученому" . К стати никогоне собираюсь убивать или взрывать.Просто люблю современные детективы.
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Имеет место широкоизвестный факт из биографии Чарли Чаплина, что он принимал участие в конкурсе двойников Чарли Чаплина. Он действительно принимал участие в одном из таких конкурсов, но проходил этот конкурс в театре Сан-Франциско, а не в Монако, Сан-Франциско и Швейцарии, как указывается в некоторых источниках. История умалчивает о том, какое место он занял на конкурсе, но точно известно, что Чарли не прошел даже в финал!

Говорят, его походка на конкурсе была совсем не похожа на его собственную.
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Уже полночь на улице мысли ужасные в голове - сивочолий гетьман заслав у стан Зельцмана рюкзакова шоб того помаленьку на дно того потянуть....Та неее, це вже я того ... стомився
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Уже то, что:
1. Аресты пошли после капитуляции в Париже - где соучаствовал Аваков - превентивный удар против путча, который зебилы анонсировали на декабрь. Поэтому в августе они говорили, что Аваков останется до декабря
2. Аресты проводит МВД Авакова, а не СБУ (его профиль дела)
3. формулировка мотивов убийства - "Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине" ( через убийство малозначимого украинцам человека)- такую типичную формулировку шитого дела могли сочинить только в кремле.
Из ушей Авакова торчат нитки от колорадской ленточки.
Другими словами автору гимна спецназа явно нет места в интегрированной с лугандоном Украине. Поэтому он арестован.
Это нейтрализация знаковых людей и демонстрация лояльности "той стороне"
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Поразительно, просто поразительно.
Мэра Гданьска порезали на дуршлаг прямо на сцене - и никакой дестабилизации, а убийство журналиста - это "дестабилизация социально-политической ситуации в Украине".
Кто был тот Шеремет?
У него была армия?
Он был главой мафии?
Кем же был этот скромный труженик пера, что его убийство должно было вызвать "дестабилизацию социально-политической ситуации в Украине"?
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на фамилию Рувин в гугле выстакивает стока ответов, шо я уже почти одной национальности с зелей...)))
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та завалят ща потные всех зеленой откравухой...
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Это полный писец. Т.е. сами признаются, что подгоняют под ответ.
Что ж вы тогда расстрел Небесной сотни до сих пор не раскрыли? Там по походке можно каждого мусора вычислить на раз.
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Это чмо которое с понтом ученный Оно что досконально в течении нескольких месяцев изучало походку подозреваемой ?Нет оно не изучало Может оно сличало походку подозреваемой с нескольких видеокамер ? Нет оно не сличало да и у следствия их нет этих записей с камер Тем более в разных ракурсах Здается банобаков обосрамшись Будут суки воду мутить Ведь времячко то прошло Нужны непрооовержимые доказательства а их нет Только всраные домыслы Какого то журналиста валянули дабы дестабилизировать обстановку Тьфу придуры Целого Олеся Бузину грохнули Хоть один человек дестабилизировался?
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Так была ли независимая экспертиза или Аваков соврал? Этот говорит, что вместе сидели, а Аваков врал, что экспертизы были независимыми.... Отакої...
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"Эксперт Рувин" - прям таки "вишенька на тортике".
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Ну вот какая разница, как он шел. У Антоненко узкие плечи и высокая крутая трапеция (из-за которой плечи и кажутся узкими). Вот это и есть физиологическая особенность, которую нельзя изменить. Сколько бы он не пытался накачать и визуально расширить плечи, рост трапеции будет опережать рост плечей. Таких людей довольно мало. И на видео с камер наблюдения явно не один из таких людей. Я не эксперт, но железо в зале тягал не один год, особенности физиологии знаю. А британский дядя - шарлатан. Будет обидно, если Антоненко шантажом заставят признать свою вину - я ничему не удивлюсь.

То, о чем я говорю, хорошо видно и здесь https://www.youtube.com/watch?v=Ob2h_4kg-zo
и здесь в форме https://www.youtube.com/watch?v=Ob2h_4kg-zo
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Блин, сам пересмотрел. У Riffmastera помимо этого еще и шея длинная - вообще никакого сходства. И борода на его не похожа. Иксперду повылазило?
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Персональні дані Ейвона Бьорча в інтернеті відсутні. Але якщо його ім'я пишеться як "Іван Береза", то виникає питання: до якої церкви він в Британії ходить? Чи часом не до РПЦ ?
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Очень кстати заметили

Портняжки шьют стремное дело без зазрения совести на виду у всех...
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Церковь без разницы.
Это благотворительная организация (где консультирует эксперт), сделайте взнос - и получите первоклассное обслуживание.
Много на свете существует благотворительных организаций, "потрясти" бы их государству, то есть Скотланд-Ярду, не каждая благотворительная организация - это Армия Спасения.
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Не позорьтесь, мусора.

Вот вихляние задом Мэрилин Монро, эта походка ею создана:
Вихляние задницей

А вот ее нормальная походка:
Нормальная походка, природная
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Какой-то идиот. Нельзя изменить отпечатки пальцев, а походку и жестикуляцию изменить может любой, и для этого даже не обязательно быть хорошим актером. Обвиняемый и человек на фото разной весовой категории и это явно бросается в глаза, а судя по ширине ягодиц и бёдер - это Гадя Шавченко.
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по ширине ягодиц и бёдер - это Гадя Шавченко
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За деньги чего только не скажешь, чего только не засвидетельствуешь.
Дешево стоят "международные" эксперты, цена - пятачок за пучок.
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Граждане украинцы, это какой то вселенский пи**ец.
Этот эксперт, Ivan Birch, он работает в
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
https://www.csofs.org/Ivan-Birch
" Professor Ivan Birch - Society Role Assessor"

The Chartered Society of Forensic Sciences is a registered charity no. 1156052.
https://www.csofs.org/About-us

Я же написала, что дешево. "Особливості людини і її рухи - вони як почерк, їх змінити неможливо", - експерт Рувін, який ідентифікував Антоненка і Кузьменко на записах камер спостереження - Цензор.НЕТ 4306
Авакян просто сделал благотворительный взнос и вы можете
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