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 Генасамблея ООН 18 грудня винесе на голосування український проєкт резолюції щодо Криму

18 грудня Генеральна Асамблея ООН винесе на голосування проєкт резолюції щодо дотримання прав людини в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За доброю традицією перед Новим роком Генеральна Асамблея перетворює проєкти резолюцій на офіційні документи ООН. 18 грудня відбудеться голосування щодо українського проєкту резолюції про захист прав людини на Кримському півострові, який у листопаді був схвалений у Третьому комітеті", - повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Дивіться також: Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджує мілітаризацію Криму: 63 країни - за, 19 - проти. ІНФОГРАФІКА

Нагадуємо, Третій комітет Генасамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо ситуації в АРК вперше застосовано визначення "агресія". "За" проголосували 67 країн, проти 23, утрималися 82.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165342
 
   
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Ну и что???? Кацапы как ложили хер так и будут ложить.
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Зачем выносить если этот вопрос уже практически отпал сам собой. Не парьтесь Миросранцы усе сливают согласно алфавиту 🤪🤪🤪
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Ruslan‏ @77__ruslan 7 часов назад

Не забываем, что сегодня последний день подписания контракта на транзит.
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21:59, 13 декабря 2019.

Стало известно о беседе на «повышенных тонах» во время «нормандского саммита».
Беседа между участниками «нормандского саммита» периодически велась на «повышенных тонах». Об этом стало известно со слов заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко во время выступления на площадке клуба «Валдай», которое опубликовано на YouTube. «Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», - сказал Руденко.

По его словам, во время встречи выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, который был согласован в сентябре, однако российский президент Владимир Путин воспрепятствовал принятию этого решения.»
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По этому поводу так и слышится громкий и ехидный смех. Как его ещё называют - гомерический. Ха-Хе!
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про комунікє, і шо означаєт уся єта хуцпа

Hellis‏ @13Hellis_13

господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе. https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
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Выноси-не выноси, а Крымнаш, как был - да так и будет там.
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З львівської приватної "Школи вільних та небайдужих" звільнили вчительку за пропаганду українському мови серед переселенців.
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