 Генасамблея ООН 18 грудня винесе на голосування український проєкт резолюції щодо Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За доброю традицією перед Новим роком Генеральна Асамблея перетворює проєкти резолюцій на офіційні документи ООН. 18 грудня відбудеться голосування щодо українського проєкту резолюції про захист прав людини на Кримському півострові, який у листопаді був схвалений у Третьому комітеті", - повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
Нагадуємо, Третій комітет Генасамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо ситуації в АРК вперше застосовано визначення "агресія". "За" проголосували 67 країн, проти 23, утрималися 82.
Не забываем, что сегодня последний день подписания контракта на транзит.
Стало известно о беседе на «повышенных тонах» во время «нормандского саммита».
Беседа между участниками «нормандского саммита» периодически велась на «повышенных тонах». Об этом стало известно со слов заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко во время выступления на площадке клуба «Валдай», которое опубликовано на YouTube. «Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», - сказал Руденко.
По его словам, во время встречи выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, который был согласован в сентябре, однако российский президент Владимир Путин воспрепятствовал принятию этого решения.»
Hellis @13Hellis_13
господа.... это ЖЕСТЯК в полном смысле слова. Зеленский в Париже продал Украину с потрохами и согласился на создание российского анклава в Украине с правом влиять на политику Украины во всех сферах жизни на постоянной основе. https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2863956736959765
Чиновник Львівської ОДА Роман Матис розповів, що вчительку попросили написати заяву на звільнення "через надмірну пропаганду української мови та боротьбу з суржиком серед російськомовних", повідомляє "Вголос".
Вчителька Іванна Ружан повідомила, що викладачка української мови стала жертвою переселенців із Донецька. Їхні діти заявили, що виженуть її зі школи.
У школі заявили, що звільнили вчительку української мови через нетолерантне ставлення до деяких дітей.
Приватний навчальний заклад "Школа вільних та сміливих" належить "Холдингу емоцій!Фест".