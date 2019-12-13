 У ДСНС Одеської області намагалися знищити документи з перевірки коледжу, в якому сталася пожежа, - СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це передає пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "Служба безпеки України проводить обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини через пожежу в "Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу".

Співробітники спецслужби перевіряють посадовців щодо неналежного виконання ними службових обов’язків та використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 осіб.

За оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу. Для документування дій посадовців тривають слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління та Головного Управління ДСНС України в Одеській області.

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Наразі вилучаються матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Викриття зловмисників здійснювалось спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Миколаєві та прокуратурою".

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.