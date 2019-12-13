 Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гордона, він був змушений певний час жити під державною охороною.

"Охороняли близько 20 осіб із собаками, снайперами, броньованими машинам", - розповів Гордон.

Журналіст зазначив, що це було "не життя".

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