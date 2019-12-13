 Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Гордона, він був змушений певний час жити під державною охороною.
"Охороняли близько 20 осіб із собаками, снайперами, броньованими машинам", - розповів Гордон.
Журналіст зазначив, що це було "не життя".
А скільки коштів платників податків було витрачено?
Чи він оплатив?
и вообще, гордону место заказали, а оно - прогуливает...
Все кругом посходили от этой зелени с ума...
Но механик только трясся и чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
- А за что?
Клоун, мля...
Хорошо , что спасли .
И ваще- инцест сам себе...
😜
всех убить гардона оставить - интерeсно шо оно тогда выхлопнет?
себе наттягіваєт на балдєнь..))
ракообразним стало...
Даавно із спісков ісключіл..
🤗
🤑
папа янык знает декабрь - страшная пора....
в аутомобиль стреляли те подлые украинцы, а я се тихо валил на кацапию...
Этот трешняк - лютый звиздец.........