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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Гордон (14) охорона (200) СБУ (4906) вбивство (1990)

 Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні

Журналіст Дмитро Гордон розповів, що перед виборами СБУ отримало інформацію про те, що спецслужби РФ збираються вбити його для дестабілізації ситуації в країні.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гордона, він був змушений певний час жити під державною охороною.

"Охороняли близько 20 осіб із собаками, снайперами, броньованими машинам", - розповів Гордон.

Журналіст зазначив, що це було "не життя".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165340
 
 
 Топ коментарі
 
Дуремар решил попиарится под шумок Гордон рассказал, что накануне выборов его собирались убить для дестабилизации в стране - Цензор.НЕТ 4900
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хотели бы - давно бы убили...
и вообще, гордону место заказали, а оно - прогуливает...
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бозе пирамидкой в зад Гордон рассказал, что накануне выборов его собирались убить для дестабилизации в стране - Цензор.НЕТ 6686 А покушавшийся на него- Балашов Гордон рассказал, что накануне выборов его собирались убить для дестабилизации в стране - Цензор.НЕТ 9059
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это днище.. кому ты нахер нужен пирамидопродавец? что ты такое?
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ну ну...бузина тоже вроде как никому не нужен был, но таки убили
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и замечательно. если бы перебили и повыгоняли всех украинофобов сейчас бы зеленая шмаркля небыл бы **************
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Еще один юморист. Это просто вирус какой-то!
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он считает себя видным политическим деятелем....

Все кругом посходили от этой зелени с ума...
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Котелок у лысого сказочника протек походу от недостатка внимания))
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Что там было, как ты спасся? Каждый лез и приставал,

Но механик только трясся и чинарики стрелял.

Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,

Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
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Одним евреем было бы меньше. По мне ничего плохого в этгм нет
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вот и в РФ считают, стало на 15 000 украинцев меньше - ничего плохого в этом нет
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Понятное дело, что евреи, что кацапы, одного поля ягоды. Они становятся хорошими только на кладбище....
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Если много пить ЗЕлёнки и не то померещится.
Клоун, мля...
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Что этот продавец пирамидок, себе позволяет?
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"Поверите, у меня лёгкость необыкновенная в мыслях!" (Гоголь, "Ревизор").
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Я вижу это - убивают конъектурное говно по фамилии гордон. Волны народного гнева!!!Палатки на майдане!! До-КО-Ко-ЛЕ!!! очередь в колонный зал длинной 40 км к телу Отца Нации...
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Вся страна бы рассыпалась ...
Хорошо , что спасли .
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Милиция? Милиция? Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я с вами поеду... Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома...
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Он же обещал, что его гнусную рожу мы больше не увидим на эфирах, если победит Зеленский. Но что значат обещания журналюги с гнусной физиономией? Ничего. И даже меньше.
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Изнасиловать ево москкккккк...
И ваще- инцест сам себе...
😜
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Шо опять? Помнится этот полудурок уже ныл, шо его Фарион прибить хочет...
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та яный мендель - волна пошла и шо бы на ней не попиариться?
всех убить гардона оставить - интерeсно шо оно тогда выхлопнет?
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Кстати, считаю этот вопрос, как и коммент- Лучшим Из Всех! Не в обиду остальным, попавшим в "десятку"- комментаторам. Но! Вот эта пуля- легла точно в центр мишени! Так- бывает.
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Діма,не лякай мою бабусю,бо вона мріє купити твою золоту пірамідку,гроші збирає з пенсіі
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Як би хотіли - то вбили би. Нахій ти кому треба.
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А що заговорені пірамідки вже рейтинг не піднімають😆
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вот почему всей правды народу не говорят? ведь Аваков лично предотвратил самое циничное покушение на Зелепукина - в момент когда тот долбил своим органом по клавишам, должен был сработать разработанный злобными волонтерами специальный механизм захлопывающий крышку рояля!
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"А может его наградят. Посмертно!" (С) майже за класикою...
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гордон, а папой римским тебе стать не предлагали? ну сколько самомнения у этих людей! клава я куею... ну кому ты нужен?
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Странно почему Мертвечука или Бойка не грохнули ради дестабилизации в стране? Я бы не против чтобы такдестабилизировали ситуацию каждый день убивая сепарскую тварь. Причем же был Шеремет?
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В засаде люди между собой говорили, что у них есть приказ расстрелять кортеж президента и никого не оставить в живых
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рассказал, что накануне выборов его собирались убить для дестабилизации в стране, спасибо пирамидке, все удалось стабилизировать, и в стране тоже.
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извините, но труп Гордона тоже не может никак дестабилизировать страну, как ни натягивай одеяло на себя...
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Он не одєяло а "іздєлійо нр2" даавно
себе наттягіваєт на балдєнь..))
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Нє, ващє єнто головодупоє созданійо
ракообразним стало...
Даавно із спісков ісключіл..
🤗
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буба на скользанке, - иолка ....
папа янык знает декабрь - страшная пора....
в аутомобиль стреляли те подлые украинцы, а я се тихо валил на кацапию...
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на его месте должен быть я, напьешся будешь.
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Да кому этот «Фантомас»...........
Этот трешняк - лютый звиздец.........
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Скорее правда, так как петин грицак может легко опровергнуть, если это ложь. А гордону это надо?
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Как и целый список журналистов после спецоперации "Бабченко". Только что там с делом? Вроде всё, всех отпустили?
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ось на кому тримається стабільність країни нарешті ми знаєм імя цього атланта
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Кстати реальных дестабилизаторов, готовящих реальное убийство, (Вышинский и ко) клоун Рашке на моряков выменял.
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Убить , натянув продавця пирамидок - гандона,на кадыровскую пляшку?😁😁😁
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Охраняли его 20 человек, снайперы, собаки и бронированные машины... Лечись, идиот!))))
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Ага... сфинкс покушался за то что Гордон пирамидками пользовался не по назначению.
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Після важкого дня, ця новина прямо сатиричне ревю
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Гордон и есть дестабилизация которая так выгодна *****. Аферист врет как всегда и щеки надувает. Тоже как всегда. Если кто то просто с карабином собрался бы его пристрелить, то шансов выжить у него было бы ровно ноль. Прям таки "чудесно спасшийся"...
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Правильно редактора цензора - выделите жирным шрифтом тему. Всем очень интересно....
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сайт Гордона - рассадник ФСБшной шушеры, оставляющих унижающие Украину комментарии без оглядки, не боясь быть забанеными ватными модераторами.. Не удивлюсь, если в последствии выяснится, что Дима и сам работает на некие российские структуры
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МАКСИМУМ НЕМНОГО В ИНЕТЕ ПОМЕШИВАЛИ С ГОВНОМ, А ТАК КОМУ ОН НАДО.
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Гордона темные силы решили сделать сакральной жертвой для дестабилизации нашей Галактики ... Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні - Цензор.НЕТ 9078 И, как результат, созвездие Козерога рисковало сменить название на созвездие Гордона ... Гордон розповів, що напередодні виборів його збиралися вбити для дестабілізації в країні - Цензор.НЕТ 7153
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То він голову кнура з #андоном на носі перед виборами згадав. Видають до ворожки треба переляк виливати😋
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Нужно фильм снять, где Гордон-супергерой будет спасать стабильность Украины.
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сегодня по радио "шансон" в интервью дрочер кива рассказывал что мол на него тоже готовили покушение (2 раза) ради дестабилизации обстановки в стране. потом крутили песню "владимирский централ".....
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