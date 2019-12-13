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 Під час розслідування вбивства Шеремета зникли записи з 4 камер спостереження, а підозрюваним хтось передавав інформацію, - Аваков

Вбивство журналіста Павла Шеремета не розслідуване, силові органи перебувають тільки в першій фазі його розслідування.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, організатори вбивства поки перебувають за кадром. Аваков сказав, що вони, вочевидь, набагато професійніші, ніж виконавці злочину.

Глава МВС розповів, що слідство вивчило записи з близько 200 камер спостереження. Але записи з 4 камер знайти не вдалося.

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Крім того, від самого початку силовики бачили, що хтось надає підозрюваним інформацію. Саме тому розслідування впродовж 3 із половиною років проходило в режимі секретності.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165339
 
   
 Топ коментарі
 
Так, я прекрасно бачу що коли президент і міністр МВС особисто обвинувачують людей в страшному злочині, то це політика і це тиск на слідство, суд і суспільство. Тобто хто за мене - то повірте на слово цим непрямим доказам.
Я вже взагалі в шоці від того що відбувається.
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и эти "спецы" получая информацию от следствия оставались в Украине?
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Кроме того, с самого начала силовики видели, что кто-то предоставляет подозреваемым информацию. Именно поэтому расследование в течение 3 с половиной лет проходило в режиме секретности.Источник: https://censor.net.ua/n3165339

Дядя хочет в 95-й квартал. Очень.
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Адвокатам буде тяжко захищати підозрюваних.
Матеріалів дуже багата.
А після сьогоднішнього дня їх стане ще більше.
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На жаль в Україні дуже багато кацапсячих консервів у яких ще не закінчився термін придатності... Дуже багато...
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