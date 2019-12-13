 На зустрічі "Нормандської четвірки" РФ відкинула можливість змін мінських угод, але вони необхідні, і пізніше Кремль це усвідомить, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер".
"Але є певні зміни, які необхідно внести в мінські домовленості, хоча б хронологічно, вони мали б закінчитися до кінця 2015 року і багато дат не відповідають реальності", - сказав він.
Міністр також допустив, що РФ згодом усвідомить необхідність змін у мінських угодах.
"Думаю, що Росія розуміє, що вимоги, записані в Мінську, не є реальними... Те, що вони зараз заявляють, що "і жодних маневрів", - це зазвичай підвищення ставок перед наступним раундом переговорів", - висловив думку Пристайко.
ети зеленые падлы еще не все с вами сделали.....
а потом на посмешище будут, как Цемаха, объявлять в международный розыск
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ПО ФАКТУ ??????!".
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ВЫ ТВАРИ НЕ ПОДНИМАЕТЕ ВОПРОСС - КАК БЫЛИ ПОДПИСАНЫ -"договоренности ""..
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И там рОССИЯ - НЕ УЧАСНИК КОНФЛИКТА !!
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ПОСЛЕ БОИНГА-- РОСЦИИ --НЕДОВЕРИЕ --КАК МИНИМУМ !!!!!!!!!!!!!!!!
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