 На зустрічі "Нормандської четвірки" РФ відкинула можливість змін мінських угод, але вони необхідні, і пізніше Кремль це усвідомить, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Але є певні зміни, які необхідно внести в мінські домовленості, хоча б хронологічно, вони мали б закінчитися до кінця 2015 року і багато дат не відповідають реальності", - сказав він.

Міністр також допустив, що РФ згодом усвідомить необхідність змін у мінських угодах.

"Думаю, що Росія розуміє, що вимоги, записані в Мінську, не є реальними... Те, що вони зараз заявляють, що "і жодних маневрів", - це зазвичай підвищення ставок перед наступним раундом переговорів", - висловив думку Пристайко.

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