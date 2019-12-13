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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:нормандська четвірка (919) Пристайко (282)

 Наступна зустріч нормандської четвірки має відбутися у квітні, але для цього треба зробити "домашню роботу", - Пристайко

Наступна зустріч нормандської четвірки має відбутися у квітні 2020 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що в квітні, не обов'язково 9 квітня - рівно чотири місяці, але ми готуємося на квітень", - сказав чиновник.

За словами міністра, для України важливо, що російська сторона погодилася на наступну зустріч, часові рамки якої були окреслені завдяки Німеччині і Франції.

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Відповідаючи на запитання про те, які саме рішення Україна має прийняти, щоб зустріч через 4 місяці справді відбулася, глава МЗС сказав: "Для того, щоб ми не просто зустрілися, а пропустили деякі непотрібні для нас моменти, і вийшли на реальні рішення, нам необхідно зробити певну домашню роботу, яку ми і так збиралися зробити: узгодити легальні рамки всіх наших домовленостей, і це чотири закони, про які говорив президент. Це і питання амністії, і питання проведення виборів, і питання особливого статусу, - ці всі питання мають бути вирішені".

За словами Пристайка, що більше Україна зможе зробити до наступної зустрічі в "нормандському форматі", то сильнішою буде її позиція на переговорах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165337
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте зустрічайтеся 1 квітня, бо це день дурня.
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...Богдан не забрал свою зарплату за ноябрь и остался без денегГлава Офиса президента Украины Андрей Богдан остался в ноябре без зарплаты. Об этом сообщили Украинские новости.
Чиновнику было начислено более 46 тысяч гривен за ноябрь. Налоги и сборы составили почти 9 тысяч гривен.
Но он свои деньги так и не получил.
"Руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И. в ноябре 2019 года начислено заработную плату в сумме 46 022 гривны... После удержания обязательных налогов и сборов в сумме 8 974 гривны заработная плата депонирована", - сказано в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/346552-bogdan_ne_zabral_svoju_zarplatu_za_nojabrj_i_ostalsja_bez_deneg
...
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Він просто не думав, що там ще й зарплату нараховують.
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Всем зеленым рептилоидам зарплату платят олигархи в конвертах. А этот рептилия Пристайко на всю Украину объявляет, что будет выполнять домашнюю работу, которую ему Путин задал. Идиота кусок.
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вот-вот, ужо дєлают

Диванный Мусаши‏ @ikrukinogi 10 часов назад

Основное что надо знать ветеранам и волонтёрам - их всех слушает полиция. Незаконно. От страха; беркута и обычные мусора слушают участников боевых действий. И знают всех кого скоро посадят и застрелят. В принципе начиная со вчера мусора перешли на сторону врага в открытую.
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Олександр Бригинець‏ @bryhynets 3 часа назад
Антоненко в ніч вбивства Шеремета був у гостях і є купа свідків!
Ну, блін, невдача! І МВС, і Зеленський ніколи нікого безпідставно не звинувачували, а тут знов! Не сидіть вдома! Більше спілкуйтеся і ходіть в гості! Бо кожен день без свідків підстава зеленим на вас щось повісити!
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Portobello‏ @missy_porto 4 ч.4 часа назад

- дорогой, где ты был?
- бегал
- странно, но твоя футболка со специфическим принтом.
ты что, опять ходил дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране?
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Давайте зустрічайтеся 1 квітня, бо це день дурня.
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хватит может? первый тур вроде тоже был 1 апреля. Я начинаю нервничать от этой даты.
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О. Уже "домашняя работа" появилась. А говорили, что не задавали.
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Амнистия ???? Да вас по законам военного времени...надо свора уе..в
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"Домашнюю работу", что-то где-то мы уже слышали это выражение.
Ученики, б-ь.
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Сдать пол страны отдать газ трубу и повесить белый флаг капитуляции мир дружба жвачка геноцид
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МоторСич уже продали китайцам. На месте АНТК Антонов хотят построить жилмассив для биомассы... Земля на подходе...Вот такие "домашние задания".
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Так зєля сказав, що немає домашки. Чи ***** окреслив зєлі перелік задач?
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Вода в Крым, Харьков, Днепр? Что Вам задали? Порох от кацапов требовал, эти прям сами горят все слить.
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Домашня робота ???
Тобто посадити волонтерів, атовців бойових офіцерів ?
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Отложили капитуляцию на апрель и так далее.
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА... это пересажать всех патриотов и разосрать тех, кого не посадят?
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пристайко, ХТО из вас врет? ты или моника10.12.19 09:22 Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленскийhttps://censor.net.ua/news/3164433/net_usloviyi_dlya_sleduyuscheyi_vstrechi_v_normandskom_formate_domashnego_zadaniya_ne_suschestvuet_zelenskiyi
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Если с такой скоростью будут сдавать интересы Украины, то апрель может и никогда не наступить...
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домашняя работа, это испытание новых вооружений Украины и которые прислали штаты на
наёмниках дыры и лугандона............
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10.12.19 09:22 "Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский" . Дристайка, що, обізвав Янелоха брехуном, чи як? Хто ж домашку, дристайці, задає? Мабудь пуйло. Баканов, перевір цього чорта
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Домашняя работа до апреля Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1882 :
1. Дискредитация ВСУ, добробатов и волонтеров
2. Запрет ПЦУ
3. Запрет украинского языка
4. Закрепление федеративного устройства под видом децентрализации, парад суверенитетов бывших областей Украины

5. Вступление в ОДКБ для подавления недовольства Центральной и Западной Украины

6. Ликвидация Украины и образование Малороссийского федерального округа
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Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

А вот и домашняя работа ЗЕсепаров -- федерализация Украины.
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Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко

Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей же чаю. Пожри ещё немножко зелёного говна, рядовой зелибоба.

Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский
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Лови своё "домашнее задание" от Ху*ла, зебил. Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2776
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Придурок, тобі ***** вже домашню роботу задає? Грьобана зєлєнь...
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От лицеміри. Шмаркля казав що ніякого домашнього завдання немає. Пристайко каже , що є.
Ви самі себе палите.
Але я знаю точно, що автономія ордло в Україні викличе такий спротив, що Майдан буде квіточками.
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Осталось уточнить кто дал домашнее задание, а главное кто его будет проверять. Одно дело если домашнее задание получено от немцев и французов, другое если от сцаря. Я так понимаю ученик был один, учителей было двое и еще один просто Х.йло строил рожи собравшимся.
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Нічия в пользу Пу.
А Зе ще повинен домашнє завдання виконати,
і ось тут треба дзвінок "другу" у Кремль, бо нотатки не можна було робити, а у Пу записано.
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Зелна шобла поспішають до нового року виконати всі забаганки кремлівського щура.А там і "Корпоратив на миллион" можна проводити.Зелені довб..би .
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