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Все про:ВР (5401) виплати (112) депутат (954)

 Рада позбавить депутатських виплат 81 парламентарія за прогули засідань

Верховна Рада України позбавить 81 парламентарія депутатських виплат за листопад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 грудня повідомила пресслужба комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Відповідне рішення пов'язане з тим, що ці нардепи не брали участі в більш ніж 30% голосувань і більш ніж 50% засідань комітетів Ради.

Серед тих, хто залишиться без виплат, - п'ятий президент, депутат від партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, парламентарії від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа і Юрій Бойко, депутати від партії "Слуга народу" Максим Бужанський і Олександр Дубинський.

Наразі народним депутатам не виплачують зарплату, якщо вони не приходять на засідання. В апараті ВР повідомляли, що в 2018 році Україна заощадила понад 16 млн грн на зарплатах депутатам, які пропускали засідання Верховної Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165336
 
 
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FИсточник: https://censor.net.ua/n3165336
А ЗЕЛЕНОЕ ХУ*ЛО ОБЕЩАЛО ЧТО БУДЕТ ЛИШАТЬ МАНДАТА ЗА ПРОГУЛЫ! ЗЕЛЕНОЕ ХУ*ЛО ЛИШИ МАНДАТОВ СВОИХ ЗЕЛЕНЫХ ХУ*Л - депутаты от партии "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.Источник: https://censor.net.ua/n3165336
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Зеленым рептилоидам выплачивает Коломойский, а эти копеечные выплаты за прогулы пусть они себе в задницу засунут. Очковтиратели.
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Ну всьо, тримайтесъ, зубожілі, Порох ціну на картоплю підніме...😁
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Наверное депутаты прогульщики повесятся от обиды.
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Порошенко включили в список «нарушителей» ВР за его рабочие визиты в ЕС и Канаду за свой счет, где он лоббировал политико-оборонные интересы Украины! Рада лишит депутатских выплат 81 парламентария за прогулы заседаний - Цензор.НЕТ 9414
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Отлично, пусть сдает мандат и лоббирует сколько руке душе угодно, а на работу нужно ходить
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Поверь, что он поболее твоего работает.
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Давно пора, а при повторном лишать мандата навсегда. При невозможности больше баллотироваться. Они просто уже достали уже всю Украину.
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