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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Аваков (1109) обшук (827) Антонюк (4)

 "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку", - Аваков розповів, що Антоненко під час затримання доручив винести з квартири міну

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко перед обшуком і затриманням написав братові дружини смс із проханням терміново винести з квартири "цю зелену штуку" - міну МОН-50. Саме тому вночі відбулися три обшуки. В результаті одного з них міну знайшли.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Авакова, під час затримання Антоненку згідно з вимогами закону слід було дочекатися прибуття адвоката. Поки його чекали, Антоненко був обмежений у пересуванні, але міг користуватися телефоном.

"Він написав людині, яка жила з ним в одній квартирі, братові своєї дружини: "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку. Терміново". Поки слідчі стоять разом із ним біля під'їзду, він пише цій людині. І брат його дружини забирає цю зелену штуку і виносить із квартири", - розповів Аваков.

Міністр внутрішніх справ заявляє, що поліції вдалося відстежити, куди саме брат дружини Антоненка відніс цей предмет. Саме з цим було пов'язано проведення 2 додаткових невідкладних обшуків у волонтерів вночі.

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"Там нічого не знайшли. Ми просимо вибачення у цих людей, але це була необхідність для слідства. Але третя адреса, за якою ми потрапили - ми знайшли цей предмет", - сказав Аваков.

"Маленька зелена штука", за його словами, виявилася міною МОН-50.

Згідно з даними слідства, таку саму міну використовували як вихідний матеріал під час вбивства Павла Шеремета і замаху на життя підприємця на Косівщині, за яке затримано фігурантів справи Шеремета подружжя Грищенків.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165335
 
   
 Топ коментарі
 
не верит зелЕным упырям никто!
собАков манатки на ростов собирай уде!
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Интересно: сколько таких мин было всего выпущено заводом. Наверное, то был уникальный штучный товар, партию которого закупил только Антоненко.

Чисто логически: тот кто подготовил теракт, первым делом избавился бы ото всех возможных улик. Оружие, боеприпасы, одежда и т.д. - всё выбросить или сжечь, немедленно. Наёмные убийцы после покушения первым делом выбрасывают пистолет.
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Вони під Коломойського копають, висуваючи версію про "дестабылызацыю"!
У дестабілізації на той час був зацікавлений лише КОЛОМОЙСЬКИЙ!
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!

Мотив був лише у Коломойського!
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МОН-50 - мина осколочная направленного действия. От машины большие куски металла отлетели бы. А в случае с Шереметом в машине вылетели, главным образом, стекла.
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Пане Аваков, ви поганий актор , провели б хоч одну репетицію своєї вистави
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Аваков дальше продолжает нести херню. Всё Арсенчик ты обосрался. Это зашквар из зашкваров. И с рук тебе это не сойдет.
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Легитимный, [13.12.19 22:13]
#Слухи
Аваков так и не сказал прямо, что всем этим подозреваемым в убийстве Шеремета помогали «люди» внутри силовой системы. Скорее всего, высокие чины.
Наш источник в силовых ведомствах сообщает, что подозреваются некоторые «личности» в контрразведки СБУ.

до появи "білоруського сліду' вже близько..
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Какой идиот будет подрывать автомобиль осколочной миной?
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Ну как видишь - подорвали. Наверное подрывники больше знали чем ты о минах.
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в этом случае погиб бы не только Шеремет...а на старом видео видно-один додик стоит спиной к взрыву и даже не шелохнется...то бишь-взрыв был направленным...а МОН-50 другого назначения...
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ну а если направить взрыв вверх....
Смотри реально. Информация о типе мины была в первую очередь. Когда ещё не было никаких идей о подозреваемых и.т.д. Плюс иностранцев к расследованию допустили. Потому врятли они теперь решили вот так лгать о типе мины.... Слишком не реалистично.
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Если бы это была МОН-ка, то там бы с десяток людей пострадало, - Шеремет стоял на сыетофоре в момент взрыва. Был направленный взрыв, - шеремету ноги оторвало, а люди которые в метре от машины стояли его вытаскивали..
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Бутусуву плюс! Хорошие вопросы про косвенные улики задает!
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Не я один по заголовку сразу подумал, что "зеленая штука" находится на Банковой и ее оттуда надо забрать?
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полиция у квартиры и в подъезде. ждут адвоката. в это время пишется смс человеку который находится ВНЕ квартиры с просьбой и он уносит мину не только ИЗ квартиры но и ИЗ дома.
никому ничего странным не кажется?
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ну це уже "кино"...в деле "Савченко -Рубана" таких "зелёных штучек" был целый бусик...и ШО...?!! тоже мне-"сенсация"...
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дело нечисто, в телефонных разговорах явно упоминается Шеремет. Тем более в последнем блоге Павла на Украинской Правде описан беспредел добробатов https://blogs.pravda.com.ua/authors/sheremet/578b240b93ecf/ Через три дня его убили.
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Чрезвычайно мутный текст, из которого не видно логики. Такое впечатление что целью было запутывание читателя.
Что ещё раз подтверждает: вся история - разборки между олигархическими кланами, в борьбе за контрабандные потоки.
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то есть это уже не нога Москвы? Вы подаете надежды, а то я уже переживал что в Украине борьба за бабло и власть пропала, усьо огенты кремля и крадут и крадут
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Попробуйте избавиться от бессвязности речи, и выразить свои мысли в виде набора тезисов.
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Какая логика не видна? Логика проста как ИМ-100 - с фронта в криминал. Олигархические кланы приплёл. Девочки по вызову в камуфляже, кто платит тому и дают.
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Сюжет для поднятия читательского внимания. Чисто логически - бред из заказухи.
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Авакова спросили за мотив - нечего ответить, давит на эмоции, "какой мотив! какой мотив! - это просто шизофрения, она шизофреничка" - которая операции делала детям в таком шизофреническом состоянии надо полагать)))
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Та ты шо,мину носил по знакомым волонтерам,зная что на хвосте полиция...Даже интересно стало нахера он это делал,мог же просто в мусор,речку выбросить,на любой остановке на крышу забросить-вариантов уйма.
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Каждый,уважающий, себя террорист пишет смс с персонального телефонного номера) разве нет?
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Он должен был попросить телефон у следака?
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Може у них є докази, які вони тримають для суду!!!!!!!!?
Експертиза нагадує висновки про парнографію.
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Гордон-пирамидочник поныть пришел к Шустеру , что на него ещё кто-то покушался. А вдруг и с этого какой-то гешефт будет
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и пока искали шоб "подкинуть"...чего ж только одну...? видимо та что под руки попала... "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку", - Аваков розповів, що Антоненко під час затримання доручив винести з квартири міну - Цензор.НЕТ 933
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Вы в курсе что имея доступ к серверам оператора можно сочинить целый роман в смс о котором Вы ни слухом ни духом?
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а про "разговоры" -там вообще такого можна настряпать шо "Джокер" отдыхает... "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку", - Аваков розповів, що Антоненко під час затримання доручив винести з квартири міну - Цензор.НЕТ 7967
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"Маленькая зеленая штука", по его словам, оказалась миной МОН-50.....и все вздохнули, кто то с облегчением, а кто то с разочарованием.))
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Помимо Путина, тогда и Лукашенко поигрался в консолидацию нации с лидером перед внешним врагом, помните, был мутный взрыв в Минском метро. Вполне возможно, убийство Шеремета это такой рязанский сахар порошенковского разлива. Дело против Бабченко, где планировалось 42 убийства по списку, уже рассыпалось, Герман вышел на свободу и заявил, что там будет столько разоблачений, что Порошенко не поздоровится
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ух поток сознания от авакянвсвских потешен- иди к пружинам
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Только вот проблема в том, что всем начхать на этого Шеремета.
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Зелень везде преследовала разухарившихся "патриотов" и таки догнала. "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку", - Аваков розповів, що Антоненко під час затримання доручив винести з квартири міну - Цензор.НЕТ 6357
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Маленькая зеленая штучка может быть и граната. Сейчас у каждого второго АТОшника такая штучка имеется на черный день.
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Радиус поражения МОН-50, - 50 метров. Шеремет стоял на светофоре в момент взрыва. Никто кроме Шеремета не пострадал. Аваков несет херню..
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Информация о мон-50 была где-то вначале 2017 опубликованная после экспертиз, консультаций с иностранными правохранителями и экспериментов с подрывом макетов. Ты думаешь что они с 2017 придумали что в конце 2019 подкинут кому-то мон50 ?
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ну разве что ошиблись. Но это сложно на практике в суде оспорить. Но то что они тогда придумали взять определить фабричную мину, чтобы потом было легко подкинуть, слабо вериться. Не тот уровень.
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Не надо смотреть на ТТХ стандартного изделия.
Надо иногда думать головой. И понимать, что стандартная мина лишь послужила исходным материалом для самоделки. Точнее, некоторые ее части.
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тебе оленю хотя тебе чесать ты ведь не мурчавый или у пружиных ауе в почёте "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку", - Аваков розповів, що Антоненко під час затримання доручив винести з квартири міну - Цензор.НЕТ 147
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Правильно сделали, что не забрали телефон: он тут же сдал остальных и сам дал в руки следствия новые доказательства)))) Лошара этот Буча))))))))))))))))))
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Доказательства чего ? Того что у него хранились осколочные мины ? Так оружие того или иного типа есть у всех дембелей, пришедших с войны
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Пока его ждали, Антоненко был ограничен в передвижениях, но мог пользоваться телефоном.
"Он написал человеку, который жил с ним в одной квартиры, брату своей жены: "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку. Терміново".

Пока следователи стоят вместе с ним у подъезда, он пишет этому человеку. И брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры", - рассказал Аваков.

Следователи стоят у квартиры, а в это время, брат спокойно из квартиры выносит зеленую штуку?
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Если воин света в течении года убил меньше трёх человек, так он тогда и невиновен.
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В новости вроде ясно написано: взорвали не миной МОН-50, такая мина была исходным материалом для изготовления взрывного устройства. Поэтому нет смысла рассуждать, почему пол-квартала не снесло.
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Что общего между ёлкой, гарантом и миной МОН-50?
Они зелёные и их рано или поздно выносят...
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Просто влом фотошопить- Аль Пачино, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Леонардо ди Каприо, Роберт Дауни(младший),ZZ Top, Метью Макконахи(как же без него), Джордж Клуни ну и Джонни Депп.
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Достаточно ДНК для создания полного профиля ДНК будет разве что в идеале. На деле это не всегда возможно.
Если ДНК восстанавливается только в небольших количествах или деградирует под влиянием температуры, влажности или других факторов, ряда маркеров не будет.
А значит, останется возможность составить только частичные профили ДНК. Сокращенное число маркеров усложняет поиски различий между людьми. Итог: вероятность того, что частичный профиль ДНК совпадет с другими, гораздо выше.

Вот если мне, в Украине говорят про следы ДНК на мине - я не верю. Проверить сейчас, действительно ли есть на этой мине ДНК, уже не возможно. Но для фальсификации - это звучит, для большинства людей, убедительно. Как же - ДНК нашли.
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