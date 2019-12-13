 "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку", - Аваков розповів, що Антоненко під час затримання доручив винести з квартири міну

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Авакова, під час затримання Антоненку згідно з вимогами закону слід було дочекатися прибуття адвоката. Поки його чекали, Антоненко був обмежений у пересуванні, але міг користуватися телефоном.

"Він написав людині, яка жила з ним в одній квартирі, братові своєї дружини: "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку. Терміново". Поки слідчі стоять разом із ним біля під'їзду, він пише цій людині. І брат його дружини забирає цю зелену штуку і виносить із квартири", - розповів Аваков.

Міністр внутрішніх справ заявляє, що поліції вдалося відстежити, куди саме брат дружини Антоненка відніс цей предмет. Саме з цим було пов'язано проведення 2 додаткових невідкладних обшуків у волонтерів вночі.

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"Там нічого не знайшли. Ми просимо вибачення у цих людей, але це була необхідність для слідства. Але третя адреса, за якою ми потрапили - ми знайшли цей предмет", - сказав Аваков.

"Маленька зелена штука", за його словами, виявилася міною МОН-50.

Згідно з даними слідства, таку саму міну використовували як вихідний матеріал під час вбивства Павла Шеремета і замаху на життя підприємця на Косівщині, за яке затримано фігурантів справи Шеремета подружжя Грищенків.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".