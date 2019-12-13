 "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку", - Аваков розповів, що Антоненко під час затримання доручив винести з квартири міну

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Авакова, під час затримання Антоненку згідно з вимогами закону слід було дочекатися прибуття адвоката. Поки його чекали, Антоненко був обмежений у пересуванні, але міг користуватися телефоном.
"Він написав людині, яка жила з ним в одній квартирі, братові своєї дружини: "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку. Терміново". Поки слідчі стоять разом із ним біля під'їзду, він пише цій людині. І брат його дружини забирає цю зелену штуку і виносить із квартири", - розповів Аваков.
Міністр внутрішніх справ заявляє, що поліції вдалося відстежити, куди саме брат дружини Антоненка відніс цей предмет. Саме з цим було пов'язано проведення 2 додаткових невідкладних обшуків у волонтерів вночі.
"Там нічого не знайшли. Ми просимо вибачення у цих людей, але це була необхідність для слідства. Але третя адреса, за якою ми потрапили - ми знайшли цей предмет", - сказав Аваков.
"Маленька зелена штука", за його словами, виявилася міною МОН-50.
Згідно з даними слідства, таку саму міну використовували як вихідний матеріал під час вбивства Павла Шеремета і замаху на життя підприємця на Косівщині, за яке затримано фігурантів справи Шеремета подружжя Грищенків.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Чисто логически: тот кто подготовил теракт, первым делом избавился бы ото всех возможных улик. Оружие, боеприпасы, одежда и т.д. - всё выбросить или сжечь, немедленно. Наёмные убийцы после покушения первым делом выбрасывают пистолет.
У дестабілізації на той час був зацікавлений лише КОЛОМОЙСЬКИЙ!
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!
Мотив був лише у Коломойського!
#Слухи
Аваков так и не сказал прямо, что всем этим подозреваемым в убийстве Шеремета помогали «люди» внутри силовой системы. Скорее всего, высокие чины.
Наш источник в силовых ведомствах сообщает, что подозреваются некоторые «личности» в контрразведки СБУ.
до появи "білоруського сліду' вже близько..
Смотри реально. Информация о типе мины была в первую очередь. Когда ещё не было никаких идей о подозреваемых и.т.д. Плюс иностранцев к расследованию допустили. Потому врятли они теперь решили вот так лгать о типе мины.... Слишком не реалистично.
никому ничего странным не кажется?
Что ещё раз подтверждает: вся история - разборки между олигархическими кланами, в борьбе за контрабандные потоки.
Експертиза нагадує висновки про парнографію.
Надо иногда думать головой. И понимать, что стандартная мина лишь послужила исходным материалом для самоделки. Точнее, некоторые ее части.
"Он написал человеку, который жил с ним в одной квартиры, брату своей жены: "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку. Терміново".
Пока следователи стоят вместе с ним у подъезда, он пишет этому человеку. И брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры", - рассказал Аваков.
Следователи стоят у квартиры, а в это время, брат спокойно из квартиры выносит зеленую штуку?
Они зелёные и их рано или поздно выносят...
Если ДНК восстанавливается только в небольших количествах или деградирует под влиянием температуры, влажности или других факторов, ряда маркеров не будет.
А значит, останется возможность составить только частичные профили ДНК. Сокращенное число маркеров усложняет поиски различий между людьми. Итог: вероятность того, что частичный профиль ДНК совпадет с другими, гораздо выше.
Вот если мне, в Украине говорят про следы ДНК на мине - я не верю. Проверить сейчас, действительно ли есть на этой мине ДНК, уже не возможно. Но для фальсификации - это звучит, для большинства людей, убедительно. Как же - ДНК нашли.