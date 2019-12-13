 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
У картці законопроєкту №2598 зазначається, що документ отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву 13 грудня. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.
Зараз текст проєкту закону і супровідні документи до нього не оприлюднено.
Нагадуємо, раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни
Зелю с сабакеном сыграли в темную.
Когда хотел лизнуть пуйло, то обязательно лизнешь ещё 100 раз.
Зеленский спортсмен, кивинист, кыгибист и просто красивый долб@**!
вспоминай..те карту из кинА..))) приехали....
А говорил С*ка зеленая что народ все через референдум будет решать. А тут что то подписал и холопов даже в известность не поставил. Зато каток сделал перед своим офисом чтобы рабы не пролезли за горло подержать. Уже напринимали столько говна что придется потом всю Конституцию выбрасывать и новую писать.
Н сайті президента змінено текст підсумкового комюніке нормандської зустрічі і тепер з нього чітко видно, що в Констиуцію мусить бути імплементовано цю автономію. А шоу із затримання "утранаціоналістичної банди" якраз добре відволікає від цього.
youtube.com/watch?v=ajp5bYjNnlY
У вівторок, 17 грудня 2019 року, Верховна Рада України планує голосувати у 2-му читанні небезпечну редакцію проекту Закону №0931 (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) з якої видалили поправки релігійної спільноти. Якщо цей закон буде прийнято, не можна буде без покарання висловлювати свою думку про гріх ЛГБТ чи публічно цитувати уривки Святого Письма про ці збочення...