 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

У картці законопроєкту №2598 зазначається, що документ отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву 13 грудня. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Зараз текст проєкту закону і супровідні документи до нього не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни

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