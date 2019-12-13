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Все про:обмін (546) Пристайко (282) Тристороння контактна група (162) розведення сил (108)

 Сподіваюся в середу в Мінську домовляться про обмін полоненими до кінця року і нові ділянки розведення сил, - Пристайко

У середу, 18 грудня на засіданні Тристоронньої контактної групи будуть уточнені списки для обміну утримуваних осіб і дата припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що в середу буде оголошено конкретну дату припинення вогню... До кінця року, сподіваюся, ми обміняємо наших військовополонених, і ця домовленість теж буде досягнута в середу", - сказав міністр.

Глава МЗС висловив сподівання на те, що в середу відбудуться засідання робочих груп ТКГ: "група з безпеки оголосить про припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення, і вимагатиме від ОБСЄ верифікації. Гуманітарна група остаточно звірятиме списки на обмін".

У вівторок, 17 грудня, за словами Пристайка, Україна проситиме в ОБСЄ зміни мандата Спеціальної моніторингової місії таким чином, щоб отримати точну інформацію щодо розведення сил на Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми готові до дуже серйозних компромісів, щоб забрати максимальну кількість наших людей, - Пристайко про підготовлюваний обмін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165333
 
 
 Топ коментарі
 
У Зеленского в ускоренном темпе готовят обмен "всех на всех".
Точнее "всех кого согласна отдать Россия - на всех кого она требует отдать"
Список Россия уже прислала.
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а что сепары что-то отвели, почему развод называют разведением
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уступки неограничены.....
тупой зеленый казловец - они сегодня етих оттадут, завтра других наберут.
и все террористы будут...не штукатуры там и плотники - 2 млн украинских безмозговых террористов в кацапляндиии
а вы уступайте ...
я так понимаю ета игра в менялово никогда не закончится....
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У Зеленского в ускоренном темпе готовят обмен "всех на всех".
Точнее "всех кого согласна отдать Россия - на всех кого она требует отдать"
Список Россия уже прислала.
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да № 1 ЗЕЛЕНСКИЙ В.А КЛОУН ...ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ "ПРеПРИЗДЕДЕНТ ОКРАЙНЫ"..... Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9053 Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3684 Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9385 Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8181
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Хотя бы и так, а если бы ты был там, в застенках ФСБ? Хотя кому я говорю, ты от туда из Мордора или на них работаешь, по комментариям все видно и никуда не девается эта инфа. Против Украины ты, ни дать, ни взять.
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Зебилам ху*ло разрешил менять только украинцев на украинцев с лднр чтобы потом кацапы говорили что в Украине идет гражданская война
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 1 час назад

Оу, феде-рали-заци-я?
Из-за этого каток заливали?
Из-за этого военных и волонтеров начинают прессовать?

Ukrinform‏Подлинная учетная запись @UKRINFORM

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації
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п.с. аваков такаю пургу несет у шустера - это ппц... и стадо лохов молча слушает. ток бутусов иногда кривится - видать даже его этот идиотизм смущает))
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tZE inform

@tZEinform

·11 чСБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена. Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. Хроника одного Президента .. (обновление)
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а что сепары что-то отвели, почему развод называют разведением
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Мы не знаем-не отводят? Ты сейчас там, как обстановка?
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На парламентских выборах миллионы людей отдали свой голос не за капитуляцию, а за сражение к победе; не за Малороссию, а за Украину в НАТО и ЕС: Миллионы людей. Если каждый из них перечислит стоимость чашки кофе или пачки сигарет, или кружки пива ... мы сможем собрать средства на правовую помощь. Что такое не выпить лишнюю чашку кофе? Крупица ... Но гривня к гривне = миллионы неравнодушных, которые ткнут в морду системе: "Своих не бросаем".
Для желающих помочь:
Наименование получателя: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
UA543007110000026005052698006
код ЕГРПОУ / ИНН: 42992954
Наименование банка: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банка (МФО): 300711
В строке "Назначение платежа" важно отметить: пожертвование от (фамилия, имя, отчество) и номер телефона.
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А після обміну росія буде ловити нових бранців.
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про пленных - под сомнением (та дай то Бог!)
а вот с отводом...надо поторопиться...чтоб наши к Новому году себе хоть землянки нарыть успели... (это горький сарказм)
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С пленными - большой вопрос=>попадают ли в списки ребята, которые в плену(!!!) у орков с начала войны........
Вот этих ребят нужно вытягать с ада, а не тех кто по своей наивности/глупости/тупости едет на оккупированные территории и Крым/на кацапию
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Тю. Так Мендель трубила, что гномы про обмен ещё в Париже порешали... Тогда выходит, что в результате исторической встречи имеем в сухом остатке х.й да них.я?
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уступки неограничены.....
тупой зеленый казловец - они сегодня етих оттадут, завтра других наберут.
и все террористы будут...не штукатуры там и плотники - 2 млн украинских безмозговых террористов в кацапляндиии
а вы уступайте ...
я так понимаю ета игра в менялово никогда не закончится....
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я бы тупо закрыл ету тему в микрофон - поехал в рашку? - твои проблемы и нихто за тобой казлом, не скучает....
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"Терміново винеси з квартири цю зелену ШТУКУ!"

Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9894
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Замглавы МИД РФ: Дискуссия в Париже прошла на повышенных тонах - лига.нет - довольно интересная новость
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тока Украина кацапии отдает кацапских террористов,
а кацапия Украине отдает плотников.... - завечательное менялово....
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Ладно,я даже готов согласиться с версией петькОв,что оба минских были подписаны вынуждено,иначе нам были бы кранты(бред полный,но допустим).Но это было ратифицировано в СовбезеООН.(это пытались вживить и у нас,но взорвалась граната под Радой и петя отступил)Под это заточены санкции.Делать вид,что мы это исполняем-задача теперь любого президента.петя подписывал рамочное соглашение об отводе и исполнял его.Никакой истерики не было...Ну и уж совсем по-скотски выглядит реакция петькОв о возврате наших пленных.Полный по"уизм.Мол,уступка рашке...
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. все кацапердовские СМИ угорают Сегодня импорт электроэнергии из России востановлен. с 11 по 13 декабря с 480тыс. Квт .час до 1268000 КВт -час https://ukranews.com/news/672084-import-**************-iz-rossii-vosstanovleno-smi
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Заради пі-ара Моніки обмін полонених на територію України??? ЗЄЛЄПУХИ, так????
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мова ніяк не про ув'язнення
мова про здачу "на обмін" ху*лу ритуальних жертв, які він вимагає
потрєщалі у Парижу тет-а-тет...



Сподіваюся в середу в Мінську домовляться про обмін полоненими до кінця року і нові ділянки розведення сил, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6251

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