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Все про:Зеленський (3856) США (5813) Кулеба Дмитро (188)

 Ми працюємо над організацією повноцінного візиту Зеленського в США, - віце-прем'єр Кулеба

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомивпро проведення роботи з організації візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над організацією повноцінного візиту президента Зеленського до США. Запрошення було передано президентом Трампом президенту Зеленському відразу після виборів. Необхідно згадати про NDAA (Закон про державний оборонний бюджет - ред), що було ухвалено лише два дні тому, який ясно свідчить про рівень підтримки, яку США надає Україні", - сказав Кулеба у Вашингтоні.

Так Кулеба відповів на запитання журналіста, про що свідчить те, що глава МЗС Росії Сергій Лавров уже вдруге зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого Дому, тоді як президент України ще не мав такої можливості, і чи не свідчить це про недостатню підтримку Сполученими Штатами України в конфлікті на Донбасі.

Кулеба також зазначив, що допомога США Україні, передбачена в NDAA, зросла на $50 млн порівняно з попереднім роком.

"Не зрозумійте мене неправильно. Моя точка зору дуже проста. Може бути велика політика, потрясіння, але стратегічна природа наших відносин зі США залишається непорушною і ми рухатимемося вперед", - наголосив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий проєкт оборонного бюджету США дає Україні подвійну підтримку, - віцепрем'єр Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165331
 
 
 Топ коментарі
 
а Трампу оно - надо, єто зеленое недоразумение?))
хватит.. уже позвонил монике Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5853
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ще одного "візиту" Штати не витримають ...Боже ! Бережи Америку
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без топоров и патриотов обратно не приезжай.
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а до этого был неполноценный? не ну я догадывался что с вовкой что то не так, но чтобы такие признания и от вицика....
ну готовьте.. подтяните его там.. везде
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Как там твой ***** поживает?
Когда сдохнет?
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Кому ваша моника там нужна теперь -трампуша сегодня очень ощутимый гвоздь в гроб получил
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наверно имелось в виду это

BREAKING: House Judiciary Committee passes both articles of impeachment against President Trump, setting the stage for a historic full House vote next week https://www.cbsnews.com/news/house-judiciary-committee-vote-impeachment-articles-today-live-updates-2019-12-13/
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Звичайно.
Бо Ваш рівень поняття дотепності, це: «Magdalena Zurbiene не обзывай пецю моникой.»
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у меня очень высокий уровень юмора. у тебя очень низкий - про рояль и т.д.
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а Трампу оно - надо, єто зеленое недоразумение?))
хватит.. уже позвонил монике Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5853
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Мы работаем над организацией полноценного визита неполноценного Зеленского....... Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4258

горбатого президента - могила виправить
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до тебе ще "альфа" не приходила ...прийде .
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сьогодні тут написали цікаве побажання - пане презеденте, мирної землі вам над головою Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5579
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Кому нужна эта плесень зелёная. Уважают сильных, а воно пока себя показало, как трусливое....
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глисти теж для чогось потрібні ...еволюція
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Ну тогда глистов зеленому недоразвитому и побольше....
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Обязательно сообщите об этом Трампу. У него будет инфаркт, а Байден выиграет соперника по неявке. И что это за истории с Притулой, у которого гибнут любовники, а при этом Лещенко и Найем делают какие-то телодвижения в связи с этим? Пападробней, пжлста. Народ имеет право знать.
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Байден умрет еще до начала выборов . Старик совсем плох .
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ще одного "візиту" Штати не витримають ...Боже ! Бережи Америку
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Та може ФБР нарешті займеться розслідуванням стосовно втручання секти хабад в американську політику?
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Повноцінний візит у США Зе здійснить разом із Коломойським.
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та чур на вас - держите ето зе при себе - привяжите его к роялю.
два придурка в ограниченом пространстве до ху... короче много будет..
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А він вам корпоративчик збацає на роялі.
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Будет для Трампа хером на рояле наигрывать старый шлягер
"Позвони мне, позвони..."
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у нас свой клован есть - вашего при себе держите,
он тут никому никуда не вперся...
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Штирлиц, твой клоун в мятом пинжаке по Раде рассекает. А ТУТ (в отличие от места, где ты сидишь), Зеле будут только рады. Не все же Трампу с унылыми лошадьми общаться.
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Штирлиц, пилите рацию, в ней есть драгметаллы!
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а даунбасянин, который мышебрат, шо ховайся,
все о своем - спилить-продать...
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Ну да, все как твой шоколадный хозяин завещал. Украл, выпил, созвал майдан. Романтика!
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бараны тебе завидуют, бо баранее тебя нету.....
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Абыдна, да? Ты так старался, флажок прицепил, и вдруг прокол.
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Прогиб будет засчитан и здесь и за морями. Только как быть с интересами народа?
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В Диснейленд его свозите и в ЛасВегас . Пусть ребенок порадуется .
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не понимаю, почему тут некоторые обзывают потужного папередника моникой?
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tZE inform

@tZEinform

·34 мин
"Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США" - вице-премьер Кулеба Обязательно сообщите об этом Трампу. У него будет инфаркт и Байден выиграет по неявке соперника
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З жахом уявляю цей туризм і скільки це "посміховисько" буде коштувати бюджету.
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Хлавное ху"ло ху"ляндии приглашайте-
наши Питерные рассы встречаться с агентом кремля Трампом-не переживут-будут "Зраду" вайданить!
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Зараз це вже має назву "офіціальнійвізіт". Раніше таку подію назвали б "ґастролі" або "карпаратів".
Так я вас питаю: піаніну повезуть разом з пісюаністом, чи візьмуть в аренду вже в Америці, бо навряд чи хто з американських музикантів схоче торкатися клавіш інструменту після т.з. "виступу" нашого пасажіра ???

Ми працюємо над організацією повноцінного візиту Зеленського в США, - віце-прем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 6306
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