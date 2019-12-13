 Ми працюємо над організацією повноцінного візиту Зеленського в США, - віце-прем'єр Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми працюємо над організацією повноцінного візиту президента Зеленського до США. Запрошення було передано президентом Трампом президенту Зеленському відразу після виборів. Необхідно згадати про NDAA (Закон про державний оборонний бюджет - ред), що було ухвалено лише два дні тому, який ясно свідчить про рівень підтримки, яку США надає Україні", - сказав Кулеба у Вашингтоні.
Так Кулеба відповів на запитання журналіста, про що свідчить те, що глава МЗС Росії Сергій Лавров уже вдруге зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого Дому, тоді як президент України ще не мав такої можливості, і чи не свідчить це про недостатню підтримку Сполученими Штатами України в конфлікті на Донбасі.
Кулеба також зазначив, що допомога США Україні, передбачена в NDAA, зросла на $50 млн порівняно з попереднім роком.
"Не зрозумійте мене неправильно. Моя точка зору дуже проста. Може бути велика політика, потрясіння, але стратегічна природа наших відносин зі США залишається непорушною і ми рухатимемося вперед", - наголосив Кулеба.
ну готовьте.. подтяните его там.. везде
Когда сдохнет?
BREAKING: House Judiciary Committee passes both articles of impeachment against President Trump, setting the stage for a historic full House vote next week https://www.cbsnews.com/news/house-judiciary-committee-vote-impeachment-articles-today-live-updates-2019-12-13/
Бо Ваш рівень поняття дотепності, це: «Magdalena Zurbiene не обзывай пецю моникой.»
хватит.. уже позвонил монике
горбатого президента - могила виправить
два придурка в ограниченом пространстве до ху... короче много будет..
"Позвони мне, позвони..."
он тут никому никуда не вперся...
все о своем - спилить-продать...
tZE inform
@tZEinform
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"Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в США" - вице-премьер Кулеба Обязательно сообщите об этом Трампу. У него будет инфаркт и Байден выиграет по неявке соперника
наши Питерные рассы встречаться с агентом кремля Трампом-не переживут-будут "Зраду" вайданить!
Так я вас питаю: піаніну повезуть разом з пісюаністом, чи візьмуть в аренду вже в Америці, бо навряд чи хто з американських музикантів схоче торкатися клавіш інструменту після т.з. "виступу" нашого пасажіра ???