 Боюся, щоб не постраждали невинні люди, - мати Шеремета

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Думаю, це може підтвердити або спростувати тільки суд. Єдине, чого я дуже боюся, щоб не постраждали невинні люди. Павла, його не повернеш... Звичайно, хотілося би правди. Але наскільки до неї наблизилися, дуже складно судити", - сказала Людмила Шеремет, відповідаючи на запитання, чи вірить вона, що затримані мають стосунок до злочину.
Вона також зазначила, що напередодні брифінгу представники українських силових структур з нею не зв'язувалися.
"Про брифінг я дізналася зовсім випадково. А взагалі роки два не було жодних контактів - ні на мене не виходили, ні я нікого не турбувала", - розповіла мати загиблого журналіста.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
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Пора сносить клоуна и весь этот ватный квартал предателей.
До речі, Палгєроіч готував матеріал про захоплення "Кордом" (екс-Беркут) Одеського припортового... не доготував.
"Когда-то будет снят сериал, сюжетом которого станет приватизация «Одесского припортового завода». Там будут интриги, убийства, суды, многомиллионные сделки и рейдерство.
На сегодня в борьбу за завод вступил Арсэн Аваков. Тот еще "миротворец". Помимо мировых производителей и инвесторов Yara, Koch Fertilizers, OCI, CF Industries, есть еще Фирташ, Коломойский, Гройсман. Теперь вот и Аваков. Откуда деньги - спросит обыватель. Ведь завод выставлялся на продажу за полмиллиарда долларов США. Сейчас, вероятно, будет выставлен в декабре за 200-300 млн.долл США.
«Зачем за деньги», - ответит Аваков? Мы ведь в Украине живем. Можно просто отобрать у государства. И написать какую-то ахинею в фейсбуке - народ все-равно ничего не понимает.
Так, отдал Арсэн Борисович распоряжение сформировать рейдерсую группировку для захвата этого лакомого куска украинской промышленности. Также Аваков является по совместительству владельцем батальона «Азов», и реализовать свою идею ему будет не сложно.
Александр Чигарёв, активист «Патриотов Черкащины», по совместительству рейдер, по указанию Авакова планирует в составе группировки из 50-100 человек посетить ОПЗ.
Арсэн Борисович, выбивший при помощи своего подразделения «Корд» людей Гройсмана с территории завода, окажет посильную поддержку своей группировке. Во-первых, в захвате запланировано участие псевдо-патриотов «Азова» под руководством Билецкого. А во-вторых, сотрудники МВД окажут посильную поддержку рейдерам своего босса.
Вспоминая о том, как полиция не раскрывает НИ ОДНОГО преступления, желаю Вам хорошего вечера. - Охрименко В. 16.10.2016 https://nk.org.ua/politika/vohrimenko-avakov-planiruet-zahvat-opz-74839
Это она точно про наш суд? Хоть, в принципе, да - он и подтвердит, и опровергнет всё, что угодно.
Именно так!
Ростов покажется раем. И твои же избиратели будут размазывать останки твои по всей стране.
А от «сідєть ровно», це 100%, що Україна буде знищена.
бідна жінка...і дуже вірно мислить - аби знайшли винних, а не призначили винуватих
Все підкріплено фактами.
Адвокати, працюйте.
Я не заздрю ані вам, ані вашим підзахистним.
Все в свій час взнаеєш.