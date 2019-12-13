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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
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Все про:розслідування (1593) Шеремет (267)

 Боюся, щоб не постраждали невинні люди, - мати Шеремета

Мати вбитого журналіста Павла Шеремета не хоче, щоб унаслідок розслідування постраждали невинні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Думаю, це може підтвердити або спростувати тільки суд. Єдине, чого я дуже боюся, щоб не постраждали невинні люди. Павла, його не повернеш... Звичайно, хотілося би правди. Але наскільки до неї наблизилися, дуже складно судити", - сказала Людмила Шеремет, відповідаючи на запитання, чи вірить вона, що затримані мають стосунок до злочину.

Вона також зазначила, що напередодні брифінгу представники українських силових структур з нею не зв'язувалися.

"Про брифінг я дізналася зовсім випадково. А взагалі роки два не було жодних контактів - ні на мене не виходили, ні я нікого не турбувала", - розповіла мати загиблого журналіста.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165328
 
   
 Топ коментарі
 
1. Из дела Шеремета убрали росс. след, сняли убийство с русни и повесили на атошников, ветеранов, волонтеров.
2. Вазелин вносит в ВР изменения в Конституцию Украины особый статус Донбасса

Пора сносить клоуна и весь этот ватный квартал предателей.
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відчуває материнське серце цю зелену мусорську лажу і не хоче, щоб постраждали ще кілька невинних людей
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Как говорил Глеб Юеглов Наказания без вины не бывает....
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1. Из дела Шеремета убрали росс. след, сняли убийство с русни и повесили на атошников, ветеранов, волонтеров.
2. Вазелин вносит в ВР изменения в Конституцию Украины особый статус Донбасса

Пора сносить клоуна и весь этот ватный квартал предателей.
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ФБР разберется, аставайтесь на связи.
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ога, уже боицца... а вчора ще не боялася


До речі, Палгєроіч готував матеріал про захоплення "Кордом" (екс-Беркут) Одеського припортового... не доготував.

"Когда-то будет снят сериал, сюжетом которого станет приватизация «Одесского припортового завода». Там будут интриги, убийства, суды, многомиллионные сделки и рейдерство.

На сегодня в борьбу за завод вступил Арсэн Аваков. Тот еще "миротворец". Помимо мировых производителей и инвесторов Yara, Koch Fertilizers, OCI, CF Industries, есть еще Фирташ, Коломойский, Гройсман. Теперь вот и Аваков. Откуда деньги - спросит обыватель. Ведь завод выставлялся на продажу за полмиллиарда долларов США. Сейчас, вероятно, будет выставлен в декабре за 200-300 млн.долл США.

«Зачем за деньги», - ответит Аваков? Мы ведь в Украине живем. Можно просто отобрать у государства. И написать какую-то ахинею в фейсбуке - народ все-равно ничего не понимает.

Так, отдал Арсэн Борисович распоряжение сформировать рейдерсую группировку для захвата этого лакомого куска украинской промышленности. Также Аваков является по совместительству владельцем батальона «Азов», и реализовать свою идею ему будет не сложно.

Александр Чигарёв, активист «Патриотов Черкащины», по совместительству рейдер, по указанию Авакова планирует в составе группировки из 50-100 человек посетить ОПЗ.

Арсэн Борисович, выбивший при помощи своего подразделения «Корд» людей Гройсмана с территории завода, окажет посильную поддержку своей группировке. Во-первых, в захвате запланировано участие псевдо-патриотов «Азова» под руководством Билецкого. А во-вторых, сотрудники МВД окажут посильную поддержку рейдерам своего босса.

Вспоминая о том, как полиция не раскрывает НИ ОДНОГО преступления, желаю Вам хорошего вечера. - Охрименко В. 16.10.2016 https://nk.org.ua/politika/vohrimenko-avakov-planiruet-zahvat-opz-74839
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Тут в Австрии недавно пару подстрекателей на лет 8 упрятали.
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відчуває материнське серце цю зелену мусорську лажу і не хоче, щоб постраждали ще кілька невинних людей
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Да не тебе, морда кацапская, укащывать матери, сына которой вы убили, свинособачьи твари
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доказательств нет, а подозреваемые - есть! это как такое может быть в 21 веке?!
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Ты судья что ли, доказательства ей подай..
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"Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд.

Это она точно про наш суд? Хоть, в принципе, да - он и подтвердит, и опровергнет всё, что угодно. Боюся, щоб не постраждали невинні люди, - мати Шеремета - Цензор.НЕТ 1168
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Зеля, если ты обосрешся с преамбулой к следствию по делу Шеремета (а ты уже близок), то тебе ******.
Именно так!
Ростов покажется раем. И твои же избиратели будут размазывать останки твои по всей стране.
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Украину специально подводят еще к одному Майдану - намеренно, побыстрее и неотвратимо. Кому это выгодно? Тут большая игра, а мы - разменная монета. Рашке нужно отхватить, что они планировали отхватить еще 5 лет назад, коломойше, видимо, заплатили миллиарды в эрэфии. В любом случае, нагнетать будут, будут убийства мирных демонстрантов: поджигать будут с разных сторон...
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Верно. Согласен. С первым предложением- всецело согласен, как и с последним.
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Ну, з Майданом, є шанси, врятувати Україну.
А от «сідєть ровно», це 100%, що Україна буде знищена.
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Мати Шеремета добре розуміє, що на вбивстві її сина спекулюють.
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а як вони схожі... ну просто одне лице (правда ж?)
бідна жінка...і дуже вірно мислить - аби знайшли винних, а не призначили винуватих
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Да они под мутина подкладывали, Шеремет нечаенно попал.
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В деле Шеремета привлекали западные спецслужбы. К этому делу широкое внимание. Если повесили на невиновных, это всплывет.
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Чомусь поки іноземні спецслужби були залучені, то основною версію був російський слід, а як тільки з іноземними спецслужбами перестали співпрацювати, так зразу перекинули вину на АТОвців...
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Хороший человек был Павел Шеремет,земля ему пухом.И мама у него хорошая,добрая.
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и мы все боимся...., первое громкое дело Авакова - убийство Саши Белого, обставленное как несчастный случай, никто уже и не помнит, но навыки обстряпывать подобные дела против неудобных людей ведь никуда не делись...
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заказчик.и его все знают,ну,кроме порохоботов естественно
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Была одна жертва - Шеремет, теперь их будет четверо и еще детишки, которые останутся без родителей. Поломанные семьи.
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У Порошенко было время расследовать дело и привлечь виновных. Аваков был с ним тогда. В чем проблема? Аваков черт а Порошенко умница?
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Чем больше здесь пытаются навязать свою точку зрения, тем больше я верю следакам, такая огласка им ошибаться нельзя, живьём закопают кремлевские "патриоты".
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Антоненко пішов на злочин в своїй улюбленій куртці, яку всі знають. Правда, посвідчення націоналістів на місці злочину не залишив. Ключовий свідок "застрелився". Нормально так виходить.
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незнаю чем все закончится , щас собаков у шустера планомерно убеждает публику в безальтернативности версии следствия , показывает всех виновных , ... но поднятая волна по поводу полузабытого журналиста на всю страну сразу после нормадского лобызания вызывает ну очень мутнячие сомнения и какие то тревожные опасения , что народ пытаются увести от чего то главного , и хорошо скрытого пока , шо то вроде дымовой завесы ...
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Ця безальтернативність підкріплена не тільки заявами.
Все підкріплено фактами.
Адвокати, працюйте.
Я не заздрю ані вам, ані вашим підзахистним.
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Ага, фактами... Уже довели, що Дугар була в АТО під час вбивства і за кордоном в той день, коли вона нібито камери фоткала...
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Недарма ж суд не посадив її у СІЗО, значить не надто достовірні факти...
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Мати Павла Шеремета назвала цих "людей" брудними після оприлюднення їх лайливих телефонних розмов.
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Не могу судить , виновны ли задержанные,но мотив не выдерживает никакой критики-"дестабилезировать обстановку".Ну и шо,дистабелизировали?Да и вообще не логично уничтожать людей близких тебе по взглядам,когда вокруг хватает скрытых врагов.
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Не боись - у мусоров нет невинных, есть только те, которых ещё не начали разрабатывать...
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это что война смнациами и ветеранами АТО которые мешают зеле начать дружить с рашкой и утрясти лугандонрвские дела. хитрый и изуверский план, но обречен на провал . с патриотами воевать нельзя.... на национальной идее строяться все государства. и рашка и даже, слышь зеля, Израиль.....
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Из-за её сына могут пострадать воины света и добра.
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