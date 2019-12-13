 Денісова спробує витягнути з в'язниці двох українців, засуджених у Таїланді до 25 років ув'язнення

Про це омбудсмен написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Денісової, 1 жовтня у неї на прийомі були батьки В'ячеслава Хлєбки і Ярослава Яновського, які відбувають у Таїланді покарання за ввезення наркотиків. Батьки просили омбудсмена поїхати до їхніх синів.
"Саме сьогодні отримала підтвердження, що така поїздка відбудеться і, терміново зустрілася з мамою одного із засуджених хлопців - В'ячеслава Хлєбки", - написала Денісова.
Мати українця розповіла, що не бачилася з сином більше чотирьох років, а по телефону востаннє говорила більше двох місяців тому. Також, за її словами, стан здоров'я обох українців погіршився.
"В'ячеслава Хлєбку і Ярослава Яновського засуджено в 2016 і 2018 роках відповідно на 25 років позбавлення волі. Більш того, Міністерство соціальної політики в 2017 році встановило, а в 2019 році продовжило нашим громадянам статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми", - написала Денісова.
"Буду стукати в кожні двері, щоб прискорити процес звільнення наших громадян, які стали жертвами торгівлі людьми, на Батьківщину", - додала вона.
не зашкодить..
буде потім іншим розповідати що таке "захист прав увязнених ' в азії...
Нам хотелось бы сделать лирическое отступление от сухих фактов, и рассказать немного о тайских тюрьмах. Представьте себе тесное помещение, 5 на 6 метров, в котором одновременно находятся 30-40 человек. Туалетов и канализации, как таковых нет или они очень условны, обычно вместо них пластиковые бутылки и сливные ямы. А из-за жары и влажного климата все это испаряет, прямо таки, чудовищные миазмы, которые очень ценят местные мухи. Из-за тесноты полноценно лечь для ночного отдыха нет возможности. Обычно заключенные укладываются рядами, головой к ногам, и кладут ноги на плечи соседям снизу. Прибавьте ко всему этому тропическую жару и духоту, и вы сможете представить некое слабое подобие тайской тюрьмы. Даже несколько проведенных в таких условиях часов (не то, что лет) способны сломать психику человека или лишить здоровья.Смертная казнь
А теперь самое главное. В Таиланде за продажу наркотиков казнят. В смысле расстреливают, в смысле на смерть, в смысле навсегда. А это значит, что любой незадачливый турист, купивший несколько доз тяжелого наркотика (что может сойти за опт), рискует без лишних вопросов отправиться к праотцам.
Вони ризикнули.Їх власний ризик.
Проверка в барах и ночных клубах
Помимо всего прочего, в Таиланде наказывают и за содержание в крови наркотических веществ. Случается так, что в ночных клубах страны в самый разгар веселья, заведение посещают милые джентльмены из местной полиции и вежливо просят сдать анализ мочи на содержание в ней наркотиков. И никакие выступления о правах человека и неприкосновенности личных анализов обычно не помогают. А если тесты на наркотики дадут положительный результат, неприятностей не избежать. Мало того, в стране изначально действует презумпция виновности. А это значит, что если человека подозревают в чем либо, то это он должен доказывать свою невиновность, а не наоборот.
В августе прошлого года в Хошимине состоялся суд над россиянкой, жительницей Ростова-на-Дону Марией Дапиркой. Девушку обвиняли в контрабанде наркотиков. В тайнике, вмонтированном в ее чемодан, обнаружили около 3 кг кокаина. За подобное преступление во Вьетнаме закон предусматривает смертную казнь.
Дело отправили на доследование.
В декабре 2016 года на острове Бали был задержан 29-летний россиянин, повар из Сургута Роман Калашников. При досмотре багажа сотрудники таможни обнаружили у него несколько тюбиков из-под зубной пасты, набитых гашишем. Калашникова задержали и заключили под стражу.
Россиянину грозила смертная казнь, но в итоге суд приговорил его к 17 годам тюрьмы.
Также в декабре 2016-го в аэропорту Манилы задержали 32-летнюю гражданку России, пытавшуюся ввезти в страну кокаин. Двумя месяцами ранее по такому же обвинению там был задержан гражданин России. Смертная казнь грозила обоим, но при содействии МИД она была заменена длительными сроками заключения.
хрен докажешь потом
Клизма решила за казенный счет по заграницам покататься.... Торговцев наркотиками будет выручать... Больше заняться нечем...