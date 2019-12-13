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Все про:Денісова (401) наркотики (874) Таїланд (28) українці (532)

 Денісова спробує витягнути з в'язниці двох українців, засуджених у Таїланді до 25 років ув'язнення

Уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова вирушить в Таїланд, щоб клопотати там про помилування українців В'ячеслава Хлєбки і Ярослава Яновського. Обоє відбувають покарання за перевезення наркотиків.

Про це омбудсмен написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Денісової, 1 жовтня у неї на прийомі були батьки В'ячеслава Хлєбки і Ярослава Яновського, які відбувають у Таїланді покарання за ввезення наркотиків. Батьки просили омбудсмена поїхати до їхніх синів.

"Саме сьогодні отримала підтвердження, що така поїздка відбудеться і, терміново зустрілася з мамою одного із засуджених хлопців - В'ячеслава Хлєбки", - написала Денісова.

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Мати українця розповіла, що не бачилася з сином більше чотирьох років, а по телефону востаннє говорила більше двох місяців тому. Також, за її словами, стан здоров'я обох українців погіршився.

"В'ячеслава Хлєбку і Ярослава Яновського засуджено в 2016 і 2018 роках відповідно на 25 років позбавлення волі. Більш того, Міністерство соціальної політики в 2017 році встановило, а в 2019 році продовжило нашим громадянам статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми", - написала Денісова.

"Буду стукати в кожні двері, щоб прискорити процес звільнення наших громадян, які стали жертвами торгівлі людьми, на Батьківщину", - додала вона.

Денісова спробує витягнути з вязниці двох українців, засуджених у Таїланді до 25 років увязнення 01
Денісова спробує витягнути з вязниці двох українців, засуджених у Таїланді до 25 років увязнення 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165327
 
 
 Топ коментарі
 
Патріоти їй по барабану,її наркоторговці важливі.Сука.
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цих обовязково треба витягнути..... вони ж не волонтери і не АТОшники...... та й дорожки для презе можуть насипати
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Якщо за наркоту, то хай сидять увесь термін.
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Патріоти їй по барабану,її наркоторговці важливі.****.
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это практически не реально .... но я желаю ей удачи ... рождественского чуда
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Звільнити - це можливо ВИКЛЮЧНО або через хабар на "місцевом рівні"або через помилування..Але на рівні Особистих контактів Зе як президента з Королем..але і там і там -без "афішування події"...
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цих обовязково треба витягнути..... вони ж не волонтери і не АТОшники...... та й дорожки для презе можуть насипати
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Давай вытаскивай,будет на два порохоботы больше
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Правильно,нехай наркоту ввозять в Україну,розумниця пані денисова
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Вы ето серьезно преступников решили выручать? Может ето в Украине наркодилеров половина мусоров и прокуроров а в других странах ето серьезные преступники.
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НЕхай поїде.
не зашкодить..
буде потім іншим розповідати що таке "захист прав увязнених ' в азії...
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Якщо возили кокаїн- то для нашої зеленої як огірок влади просто святе.
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Якщо за наркоту, то хай сидять увесь термін.
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Че пристали к Денисовой? Сейчас в Тае, самый кайф, дождей нет, 30 градусов.. пусть дефка отдохнет, ну и между отдыхом, за наркош потрещит.
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Погода в Таиланде в декабре прекрасная, этот месяц считается самым подходящим временем для курортного отдыха. Что может быть лучше, чем вырваться из суровой русской зимы и очутиться на жарком побережье, смотри Людмила не сгори на работе.
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А на хрена?!! Пусть сидят себе! Башкой надо было сначала думать!
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Тайская тюрьма
Нам хотелось бы сделать лирическое отступление от сухих фактов, и рассказать немного о тайских тюрьмах. Представьте себе тесное помещение, 5 на 6 метров, в котором одновременно находятся 30-40 человек. Туалетов и канализации, как таковых нет или они очень условны, обычно вместо них пластиковые бутылки и сливные ямы. А из-за жары и влажного климата все это испаряет, прямо таки, чудовищные миазмы, которые очень ценят местные мухи. Из-за тесноты полноценно лечь для ночного отдыха нет возможности. Обычно заключенные укладываются рядами, головой к ногам, и кладут ноги на плечи соседям снизу. Прибавьте ко всему этому тропическую жару и духоту, и вы сможете представить некое слабое подобие тайской тюрьмы. Даже несколько проведенных в таких условиях часов (не то, что лет) способны сломать психику человека или лишить здоровья.Смертная казнь
А теперь самое главное. В Таиланде за продажу наркотиков казнят. В смысле расстреливают, в смысле на смерть, в смысле навсегда. А это значит, что любой незадачливый турист, купивший несколько доз тяжелого наркотика (что может сойти за опт), рискует без лишних вопросов отправиться к праотцам.
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Сумнівно що поїздка Денисової щось дасть..

Вони ризикнули.Їх власний ризик.

Проверка в барах и ночных клубах
Помимо всего прочего, в Таиланде наказывают и за содержание в крови наркотических веществ. Случается так, что в ночных клубах страны в самый разгар веселья, заведение посещают милые джентльмены из местной полиции и вежливо просят сдать анализ мочи на содержание в ней наркотиков. И никакие выступления о правах человека и неприкосновенности личных анализов обычно не помогают. А если тесты на наркотики дадут положительный результат, неприятностей не избежать. Мало того, в стране изначально действует презумпция виновности. А это значит, что если человека подозревают в чем либо, то это он должен доказывать свою невиновность, а не наоборот.
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Хлопців засудили за ввіз 5 грам маріхуни, їх потрібно звільнити терміново.
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Пусть сидят. Они оба, как "две белые принцессы", будут очень "популярны" в тайской тюрьме. Идиоты.
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"Коммерсантъ FM" от 18.01.2018, 11:41
В августе прошлого года в Хошимине состоялся суд над россиянкой, жительницей Ростова-на-Дону Марией Дапиркой. Девушку обвиняли в контрабанде наркотиков. В тайнике, вмонтированном в ее чемодан, обнаружили около 3 кг кокаина. За подобное преступление во Вьетнаме закон предусматривает смертную казнь.
Дело отправили на доследование.
В декабре 2016 года на острове Бали был задержан 29-летний россиянин, повар из Сургута Роман Калашников. При досмотре багажа сотрудники таможни обнаружили у него несколько тюбиков из-под зубной пасты, набитых гашишем. Калашникова задержали и заключили под стражу.
Россиянину грозила смертная казнь, но в итоге суд приговорил его к 17 годам тюрьмы.
Также в декабре 2016-го в аэропорту Манилы задержали 32-летнюю гражданку России, пытавшуюся ввезти в страну кокаин. Двумя месяцами ранее по такому же обвинению там был задержан гражданин России. Смертная казнь грозила обоим, но при содействии МИД она была заменена длительными сроками заключения.
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там никому доверять нельзя а что если тебе просто в чемодан подложат
хрен докажешь потом
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Людмила Денисова отправится в Таиланд..

Клизма решила за казенный счет по заграницам покататься.... Торговцев наркотиками будет выручать... Больше заняться нечем...
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В тайских тюрьмах отбывают наказание 24 гражданина Украины, осужденные за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и подделкой банковских карточек.
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