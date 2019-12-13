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Все про:запобіжний захід (72) Кузьменко Юлія (8)

 Прокурори вимагають для підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Прокурори у справі вбивства журналіста Шеремета вимагають визначити запобіжний захід для підозрюваної в цій справі Юлії Кузьменко у вигляді арешту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Згідно з підозрою, яку озвучили прокурори, Кузьменко і Дугарь брали участь у розробці плану здійснення вбивства Шеремета, до чого їх залучив Антоненко.

За даними слідства, вони проводили розвідувальні заходи, збирали інформацію про Шеремета. Крім того, розробили план із метою вбивства журналіста.

За даними слідства, Кузьменко дистанційно здійснила підрив автомобіля, в якому перебував Шеремет.

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Прокурори зазначають, після вибуху Кузьменко переодяглася і пішла з місця злочину.

Прокурор просить застосувати до неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165326
 
 
 Топ коментарі
 
Прийде час, і ці прокурори самі будуть давати покази під вартою. Дарма зелена банда почала воювати з патротами.
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Честно какое-то говно в стране происходит,ничем не лучше времён Яныка. Самое печальное что нет никаких дел в адрес антиукраинских персонажей, никаких обысков, и так д. Зато против добровольцев, волонтёров, это всё регулярно. Такое чувство что наши мусора реально на кремль работают, в прочем как и раньше.
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Острая, острая!!!! Просто дебилизм не лечится.....
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Гробить жизнь невинному человек ради премий и новых должностей. Позорище.
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Конечно же нет! Ставки в игре гораздо выше, чем премии и должности.
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Милиционеры и судьи работают за паек. Они тут винтики. И вот про них и пишу. Обслуга НЕ народа.
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Прийде час, і ці прокурори самі будуть давати покази під вартою. Дарма зелена банда почала воювати з патротами.
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Я как то н5 совсем понял, а какой холеры этим атошникам мочить Шеремета????
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Я понимаю, есть только одна не правильная раса. Видимо как в анекдоте. Звонит секретарша шефу Босс, по радио передают, что по трассе по который вы едите какой то придурок едет по встречной полосе. Шеф отвечает Да какой один, их здесь сотни...
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Деньги. Заказ. А они под колпаком. Или на них есть компромат. Угроза жизни им или детям или родителям. Вариантов много.
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Я что то не помню, чтобы можно было запугать смертью того, кто не раз смотрел ей в глаза.. Заказ, но они ведь не безбашенные, чтобы мочить известного журналиста
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Откуда ты знаешь? Психолог? Беседы с ними вел?
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Я общался с такой публикой. Они свихнутые по полной программе. Поэтому, я с трудом представляю, чтобы они взяли такого рода заказ. Я вполне допускаю, что они мо6ли мочить по заказу. Но, у них есть своя мораль и оправдания пред самими собой. Это не профессиональные киллеры, ко орым наплевать ктго мочить.
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У них нет достаточной квалификации, чтобы устраивать заказные убийства. Они же медики и музыканты. Чисто психологической и технической подготовки. Будь это аматоры, а не профи, то дело бы раскрыли давным-давно. Они бы спалились не раз.
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Мля опять ты. Для того чтобы магнитную закладку установить, нужно уметь ходить, наклоняться, работать руками, быстро бегать. Все.
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Нужно не спалиться. Они не спалились, если их искали три года. Для этого надо быть профи высшего разряда.
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У меня главный вопрос - где они научились быть профи в заказных убийствах? Ведь всем хорошо известно, что срок киллера невелик и их ловят очень быстро и даже профессиональные шпионы, типа, Баширова и Петрова палятся когда "что-то идет не так". А тут явно были профи, убийство круто исполнено.
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Пересмотри ещё раз то в чем из обвиняют. Я не хочу все пересказывать. Сорри. Пока
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Я знаю в чем их обвиняют. В убийстве с помощью дистанционного взрыва. Такие акции устраивают смертники-арабы, которые проходят до этого месяцы обучения в лагерях и при этом они считаются расходным материалом.
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Вот вспомни 9/11 где половина терактов не удалась по разным причинам, а террористы готовились к этому специально. Разрабатывали планы месяцами, подбирали нужных людей. И всё равно неудачно. Ибо устроить спланированное убийство не так просто как кажется.
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Ты не путай большие объекты и известных людей, (сорри за ранее) и Шеремета. А вообще череда случайностей возможна. Из разряда "дуракам везёт" (сарказм)
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Да посмотри внимательно брифинг. Несколько эпизодов, которые потом свели в кучу и определили группу.
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Где они выучились, что их не смогли словить три года?
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Я просто допускаю. По максимуму. Что касается аматоров. Но уровень нашей полиции, говорит о том, что у нас лицо, находящиеся в розыске ОФИЦИАЛЬНО меняет фамилию.....
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Могли мотивировать убеждениями. Типа это просто напугать, показать значимость угрозы, но не убивать. Из могли в темную использовать.
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Я не уверен, что они все были на нуле.
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По той открытой информации, мне трудно судить об их боевой деятельности.
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И я о томже. Не инфы. Поэтому наш спор строится на вероятностях, а следовательно к компромиссу мы не придем )))
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У меня нет необходимости находить с вами компромисс. Я мею собственное мнение. У вас свое.
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Я имел ввиду другое. Ну да ладно. Мы останемся каждый при своем мнении. Вы правы.
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И ты же понимаешь, что этот свихнутый "Пистолет" не случайно застрелился. Психика не выдержала. Это подтверждает лишь то, что они дилетанты.
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Согласен. Крававченко, министр, мужественно сделал себе два чыстрела в голову в 2005...
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Кравченко. Да подстава. Но два выстрела. Здесь гдин
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У вас есть доказательства что пистолет сам нажал на роковой крючек
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Об этом следствие умолчало. Значит нет.
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Я имею личный опыт. Мой отец был зверски убит, официальное следствие признало самоубийство. В видел раны на одежде. Ну не может человек нанести себе три удара ножем в спину. А у следователей мог.....
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Сочувствую. А следователи - сволочи.У меня есть знакомые следователи, нормальные ребята, и опера тоже. Но всяко бывает.
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Дело не в том, что это не нормальные следаки. Был приксз, они выполнили. Когда говорят о мусорах явспоминаю одну фразу. Оцените ее. Водитель увеличил скорость путем торможени, оставив след тормозного пути на асфальте длиной... метров...
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Приказ это такое. Я мог бы его не выполнить. Они выполнили. И вернется бумерангом. Понятно, что это не вернет близкого человека. Но...
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А ничего , что на месте убийства Пистолета помповое ружье из которого он застрелился аккуратно к стенке стояла и гильзу не нашли
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https://censor.net.ua/news/3165044/veteran_ato_ivan_vakulenko_doljen_byl_figurirovat_v_dele_ob_ubiyistve_sheremeta_no_posle_polucheniya
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Однозначно. Это терракт. Без залога и всей прочей фигни.
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А что делать с тем, что доказательств никаких нет, кроме фантазий следователей?
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Для тебя фантазии, для следователя - доказательства. Или изучай, защищай. В чем проблема. Я посмотрел, мне хватило даже этого мизера понять, что деньги это основной мотив.
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По таким доказательствам можно закрывать любого. Но это и есть судейский и ментовский беспредел. Анархия.
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24 февраля 2019 был уволен и он хотел идти в мэры Мариуполя.
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Честно какое-то говно в стране происходит,ничем не лучше времён Яныка. Самое печальное что нет никаких дел в адрес антиукраинских персонажей, никаких обысков, и так д. Зато против добровольцев, волонтёров, это всё регулярно. Такое чувство что наши мусора реально на кремль работают, в прочем как и раньше.
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Они и работают. Вчера же об этом сказал вояка, что россиянские братушки. С ними легко найти общий язык. А вот народец неправильный. Надо бы его поджать чуток, а то места в стойле не помнит.
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Эти самые антиукраинские персонажи инкорпорированы в нынешнюю власть, в основном неформально. Не станут зеленые стрелять себе в конечности, разве что случится внутренний раздор и предел.
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То есть взять под арест лишь на основании россказней прокуроров? Вот бы зелеюблюдков,воняющих здесь в комментах так закрыть для ума.
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Не мля. Нужно чтобы они прилюдно, на площади, при свидетелях кого-то убили. И даже тогда ты скажешь, что это постановка.
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Не,мля. Нужны лишь пара фактов,а не фотки не пойми с кем и телефонные разговоры не пойми о чем. Да еще и щедро приправленные ментовскими домыслами. По стране рыскает фсбшная агентура как у себя дома,но зелебаны почему-то свято уверовали что Шеремета завалили ветеран АТО и волонтер. Трэш какой-то.
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самое интерестное, что зеленые прокурвы так и не предоставили реальных доказательств убийства именно этими перснажами. с таким успехом можно любого на улице выловить и обвинить в убийстве. поэтому я не верю в правдивость этого судилища. похоже зелескот отрабатывает хотелки кремля по дискредитации воинов АТО и волонтеров.
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Потому что нет у них доказательств. Это висяк. Классическое убийство, где ребята должны попасться на других преступлениях и тогда станет понятно что они участвовали и в этом. До того времени вычеслить их будет нельзя.
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Первое, что надо в деле это N дело. Всё!
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Вони під Коломойського копають, висуваючи версію про "дестабылызацыю"?
У дестабілізації на той час був зацікавлений лише КОЛОМОЙСЬКИЙ!
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!
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Мусора продолжают пробивать дно...)
Оказывается, теперь доказательством является не только то, что телефон сабжа находился на МП, но и то, что телефон находился где-то в другом месте, но сабж им в момент совершения преступления не пользовался...)))
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