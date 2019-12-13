 "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським

Про це вона написала в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу зустрітись із Зеленським. Один на один! Можна з прослушкою і відеонаглядом. Але віч на віч. Без сторонньої гопоти!", - написала Звіробій.

Волонтер вважає, що йдеться про "питання національної безпеки".

"Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось не знав", - пояснила вона.

"Володя, я думаю ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах чого хочуть ті що постійно гудять в тебе під офісом! А ти далі, знаючи те все, приймай рішення, які схочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти вкурсі, що в тебе під вікнами відбувається. Зустріч не відтягуй поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то лише за це потисну руку", - додала Звіробій.

Читайте також: Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Маруся Звіробій - волонтер, ветеран. Підозрювана у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

12 грудня заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль заявив, що підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета обговорювали можливість вбити Марусю Звіробій, зробивши її "сакральною жертвою" заради дестабілізації ситуації в країні.

Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета.