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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Зеленський (3856) Звіробій Маруся (18)

 "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським

Підозрювана в погрозах президенту волонтер Маруся Звіробій хоче віч на віч зустрітися з главою держави і пояснити йому, чого хоче "войовнича меншість".

Про це вона написала в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу зустрітись із Зеленським. Один на один! Можна з прослушкою і відеонаглядом. Але віч на віч. Без сторонньої гопоти!", - написала Звіробій.

Волонтер вважає, що йдеться про "питання національної безпеки".

"Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось не знав", - пояснила вона.

"Володя, я думаю ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах чого хочуть ті що постійно гудять в тебе під офісом! А ти далі, знаючи те все, приймай рішення, які схочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти вкурсі, що в тебе під вікнами відбувається. Зустріч не відтягуй поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то лише за це потисну руку", - додала Звіробій.

Читайте також: Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Маруся Звіробій - волонтер, ветеран. Підозрювана у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

12 грудня заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль заявив, що підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета обговорювали можливість вбити Марусю Звіробій, зробивши її "сакральною жертвою" заради дестабілізації ситуації в країні.

Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165321
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а как так получилось что эта женщина служила, а ваш ссаныч прятался от военкоматов? "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским - Цензор.НЕТ 7593
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О какой безопастности речь? Уже Зеленский подал изменения в Конституцию об особом статусе Донбаса, так что сушите весла, молодым и умным советую валить подальше. Нам пенсахионера особо ничего не светит. Очень печально и обидно.
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и кто же подписал положения о этом особом статусе, тебе подсказать соя?
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тикайте порохохобиты
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Скоріше за все зєля всциться, бо Богдан скаже, що Маруся його задушить колготками...
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Прикиньте, как сцыкотно его окружению от такой перспективы. А вдруг она ему расскажет, что на самом деле происходит, а не в его вымышленном мирке.
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Они такими рождаются или их где-то специально готовят?
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Навіщо взагалі піарити якихось психопаток? "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским - Цензор.НЕТ 651
Жив і не знав ні про яку марусю, доки не почув хамовитий суржик і побачив неврівноважену хабалку, яка через кожну хвилю чухається в голові. Та й з яких то пір лєнка самбул "марусею" стала? Швидко перевзулась)))) Нема про кого говорити.
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+100500. Самонакручивающаяся истерическая тусовка
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Разве в "прокурорской" палате еще не отбой?
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королевскую забыл добавить и "гарри потера " в юбке...
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соседка баба Тоня , тоже хочет с Зеленским встретиться - поговорить .
Маруся , ты хороший волонтер , лучше занимайся своим , а то так сопьешся .
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так я ж мужик-а ты то баба...а понял -лесби...ф-ууууууууууууууууууууууу... "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 8130
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Скажите преЗеденту, что в соцстраха больным людям можно получать памперсы бесплатно!
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Хрен простишь где правда. Но когда схемы гудят, то что то, явно не работает ладом. Настроения у людей нынче сомнительные по поводу зе, а тут еще и муть мутная без вопиющих доказательств. Все сперва на вид и прям патриот и дела добрве делает, а потом под прикрытием творят дела по заказу, от бабла все, все так же с трудом не отказываются, но от больших денег поди вообще минимум. Так что ждем докази.
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Это фсе барихосінарчліпецмальдівафшорщики..

"Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Владимиром Зеленским - Цензор.НЕТ 1249
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Капецць, маруся, люся, катя, аня, чи як там її насправді звати, ну якщо коротко , то ніхто і звати ніяк, щось там ще випендрюється і чогось хоче. Прикольно))
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Ду́рні запам'ятайте:

Слуги тимчасові -
Герої Вічні ...
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....хочет один на один встретиться с главой государства и объяснить ему, чего хочет "воинствующее меньшинство"... Без посторонней гопоты", - написала Звиробий.Источник: https://censor.net.ua/n3165321 - тобто вона свою "меншість" вже відкрито гопотою називає ?! "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 1557
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дурик-гопота-то окружение Зе..."саветники" то бишь...
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Якщо ця дозволяє собі розмовляти з Президентом на ти то хай сидить. Жаргон як у гопоти, як вона сама сказала.
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а как президент с добровольцами разговаривал...?! шо посеешь-то и пожнёшь... "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 4489
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МУРка Гопота-жги-ПО кыдки точно прибют-скажут-"Зеля петреотых убывает!Уси на Майдан-Ввернём Петрыло в зад!"
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Москаль, свого прапора стидаєшся настільки, що піндостким прикрився.
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Українець мав би розуміти,що не стидатися,а соромитись, тай пен(тагон)д(епартмент)о(ф)с(екюріті)скорочено піндос не відовідає катсапсвиному твому менталу.Тому катсапсвин i не може зрозуміти,чому ПОкидьок порось може служити чортом МП з 2009-го в Україні,а українець може жити в Америці.
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Ти диви, як воно заверещало. Може ще водою окропити москаля))
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Як же подобаються мені всі, хто вважає блазня центральною фігурою у цьому дійстві.
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верно-там таки есть кукловод... "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 6927 канал "24" про него сегодня "показал"...в 21.20
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Сегодня Маруська Звiробiй заявила, что хочет встретиться с Зеленским. Неделю назад о таком же желании заявила Федина. С такими темпами завтра и Таня Черновол и Гадя тоже захотят встретиться.
Они что серьезно думают, что Зеленский будет встречаться с выжившими из ума бабами!?
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зато он хател взглянуть в глаза пу...и пажать этому убийце РУКУ...ты "За"...? то ты-зебил... "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 8501
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напиши краще , як твій Соєвий з Пу не тільки ручкався , а ще й бухав ! "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 6602
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это у тебя твоя баба номер тебе присвоила - а в Украине - женщин уважают.любят и забояться - они у нас лучшие, в мире
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Готов на 100 баксов поспорить ( с одним желающим, так как деньги, если проспорю - переведу) - зассыт. Я сто раз в разных темах писал-ни одна лингвистическая экспертиза не найдет в словах Маруси « прямой и непосредственной угрозы, совместимой с исполнением» имеется в в иду объективная экспертиза, разумеется. Не пойдет он с ней на встречу, скажет : СБ-шка не рекомендовала». Вот стыд - то какой.... так обосраться в первые полгода......рейтинг падает, как топор, он об этом наверняка знает, но «шут у трона Короля никогда не станет королем....»
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а поправить его пытаются таким "постыдным"образом как суды над волонтёрами и добровольцами...косточка для "лехтората 73"...
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Так я не понял, готов кто-нибудь со мной поспорить на 100 баксов или нет?
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ПОкидьок порось такій "гопоті"7-м років через прокурора озвучував,давали 4.5,а відсиділа 2.5.А при Зелі подібна шобла ще зустрічатися хоче?Ви ипаньки там всі поросячі обтирки гноєрийні,чи вас катсапорила льоха навстоячки поросила-головками билися об залізне корито?Прапорець американський не дає вияснити,що обмамка за погрозу в Твітері рік тюрьми хлопцеві дав,та ще й три роки під наглядом поліції після терміну?Де вас Пітрила набирає-я в шоці-нормальна людина про таке й не подумає,тільки тварина,та й то-дика.
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Ось до кого наказав хутін прислухатися вовє, а не до патриотів, захищающих Україну... Тоді дасть заробити мільйярд - два на газових оборутках...
"Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 1952
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Вова не рискуй,она бешенная,еще покусает.
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ні ... вона просто до усрачки налякана ! "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 4659 Її господарі просто "розвели по повній" , спровокували і кинули !
Федтина ще може сховатися за депутатською недоторканістю , а ця Маруся-Оленка буде крайньою ! "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 5928
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таварисч...ты плохого мнения о девушке...видимо мусчинок любишь...?! "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським - Цензор.НЕТ 2276
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Та ладно, його після пуйла лише Ван Хельсінг може стримати
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Клован-ссикло,і воно це підтвердило не один раз.Перед Кадировим просив пробачення,перед кремлядским карликом зовсім дар речі зник у пісюніста.Воно тільки перед Порошенко,і Защітниками України скаче, Лошара позорний.
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Маруся, ты кто ? Из гнезда феникса обпатранного ? В смысле из Бирюковичей ? Он шо, не поделился ? Достали уже права качать...5 **** лет лизали Пэте зад, а теперь возбудились.
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рогатий, що ти тут ригалетиш виродок?? да така жінка як Маруся з тебе скальп зніма на раз два...
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Помимо Путина, тогда и Лукашенко поигрался в консолидацию нации с лидером перед внешним врагом, помните, был мутный взрыв в Минском метро. Вполне возможно, убийство Шеремета это такой рязанский сахар порошенковского разлива. Дело против Бабченко, где планировалось 42 убийства по списку, уже рассыпалось, Герман вышел на свободу и заявил, что там будет столько разоблачений, что Порошенко не поздоровится
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Какой же надо быть кретинкой, шизонутой на всю голову, чтобы сначала обругать матами, угрожая убийством Президенту своей страны, а потом требовать с ним встречи ...Если её пошлют, то правильно сделают.
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Хоч я і чоловік та зараз мушу визнати, що таки жінки в нас більш чоловіки, а чоловіки підкаблучники в основному, слимаки та тупаки... Тому видно по тенденції, що їх скоро будуть мінять в прямому сенсі цього слова.... Природній відбір.
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Эдик, сходи с мужиками побухай, о наших мужских проблемах-интересах поболтай, подерись наконец...глядишь самооценка и поднимется.
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Що і потрібно було довести..... Тобі б моєї впевненості та самооцінки хоча б 50% то ти б бігав і копитом бив та носом фиркав....
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я уже одной дамочке здесь писал ….. что если бы охранник Вороненкова не завалил киллера, а потом их где то поймали и оказалось что они кто ?????? Правильно, участники АТО !!! Вот мне кажется тогда бы крик по хлеще этого стоял. А так молчок, тишком нишком …
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Что эта ************ о себе возомнила?
Неужели считает себя Жанноц Д'арк среди 8%-ой свиноэлиты?
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