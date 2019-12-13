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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
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Все про:Шеремет (267) Кузьменко Юлія (8)

 Вперше про Шеремета почула в день його вбивства, - волонтер Кузьменко заперечує свою причетність до загибелі журналіста

Волонтерка та лікарка Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заперечує свою причетність та вважає хибними результати експертиз у справі.

Про це вона заявила, виступаючи в суді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Вчорашній день, напевно, почався звичайно. Я була на роботі, у мене було 3 дитини в операційній. Найнеприємніше – це зараз постфактум розуміти, що коли я ще перебувала в операційній, в цей момент уже готувався брифінг. Я вже стала "вбивцею".

Шеремет. Я вперше про Шеремета почула у день, по-моєму, його вбивства. Я сиділа на роботі, відкрила facebook, прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді ще полізла читати, хто це.

"Я не знаю, як закінчиться моє життя, але вчора закінчили мою кар'єру. У мене тисячі пацієнтів… Що повинні думати батьки дітей, яких я оперувала, що хірург був вбивця? Кому вони віддавали своїх дітей?" - сказала підозрювана.

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Кузьменко розкритикувала експертизи, за якими слідчі встановили її нібито причетність. Зокрема, жінка обурилась, що опис її та вбивці склали і співставили за нечіткими записами відеокамер. Підозрювана зазначила, що "навіть в 19 столітті система антропометрії складалася з дуже багатьох показників".

Коментуючи іншу експертизу, яка порівняла ходу Кузьменко та вбивці на записах, підозрювана сказала, що хода може змінюватись, якщо людина несе щось важке. На думку Кузьменко, вибухівка МОН-50, яку несла вбивця Шеремета, важить близько 5 кілограм. Тому, на думку підозрюваної, неправильно було порівнювати ходу вбивці з кадрами, де Кузьменко не несла тяжких сумок.

Водночас, волонтерка каже, що в день убивства була на роботі. Хоча того дня вона виклала у facebook фото, написавши у коментарях, що перебуває у відпустці.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165320
 
   
 Топ коментарі
 
у моники зе!лоха нет алиби в день убийства.. Но есть 20 квартир в Киеве, купленных. в т.ч. за украденные деньги из Приватбанка и на дотации на съемки сватов и слуг урода - от МинОбороны Расеи...
И на брифинг оно приперлось - оказываьт давление и злоупотреблять служ.положением..
Совпадение?
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Убийца Шеремета - слуга народа Дубинский. У него элитные квартиры в Киеве. причем, десятки квартир, и непонятно откуда.
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А откуда у Коломойского в собственности личный президент Украины? Первый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста - Цензор.НЕТ 7741
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В темную.
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Корчинский назвал настоящего заказчика Шеремета

https://youtu.be/t1aZiTZ-JhQ

Первый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста - Цензор.НЕТ 8904
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Корчинский еще тот паразит на патриотизме.
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причем платный! помниться, как его орлы заказы на Майдане для Беркутят отрабатывали: сначала побили срочников цепью, а потом нырнули за их ряды, когда пошла атака мусоров на людей.
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Какой-то кошмарный сон...
Нет не рузкие убили шеремета. А детский врач хирург и волонтер
Яяяя
БРЕД
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Терпение. Шеремет не та фигура, чтобы кацапов раздраконить на убийство.
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Ну есть и ещё одна сторона которая была заинтересована в этом.
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Вопрос от противного. А что был Шеремет для Украины и украинцев? Та фигура?
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Шеремета убрали за наказом Авакова на проханя Суркова, якщо це українцям цікаво.
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Такие заангажированные решения суда начинают напоминать законы от 16-го января 14-го года. Помнится мне, тогдашнему президенту, итог не сильно понравился.
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і потому етот зєзідєнт провєдьот корпоратів на вєртодромє "ПарковиЙ" того присєдєнта
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Если бы менты пришили им работу на фсб, то тогда бы хоть логика какая то была. И этим можно было всё объяснить.
Но они начали шить какую то нэзрозумилу дестабилизацию. Т е херню полную.
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у білоруській філії ка ге бє - кадровий голод
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В то же время, она говорит, что в день убийства Шеремета была на работе. Хотя в тот день она выложила в facebook фото, написав в комментариях, что находится в отпуске.
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Вам нужно идти работать в наше МВД, у вас как и у них получается находить неопровержимые улики.
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Она на следующий день пошла на работу. Она же приехала только в тот день из Румынии или откуда там. Так что это просто к словам прицепились.
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Да в принципе наверное никто точно не помнит что делал летом 4 года назад в определенный день.
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Які бідні у нас лікарі... По Румуніях катаються... Доводиться волонтерити, щоб кінці з кінцями звести...
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Не видел не одного бедного хирурга даже в Украине.
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Не обращай внимания, это очередной зубажилый ..для него Румыния сказочная страна нереально дороХая!
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"...ни одного...", по-перше. По-друге, на офіційну зарплату по закордонах не покатаєшся. Значить що?
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Ты шо нищеброд безработный что ли???Пролетариат голосракий начни работать. Поехать в Румынию это копейки даже для простого рабочего..
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А как это совмещается с волонтерством? Как собсно и множество квартир и элитных авто? Почему не продала половину и не отдала Армии? Она же фалантер! Неужели совесть позволяла собирать бабло с обычных людей по копейке? При этом живя раскошной жизнью?
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Я не знаю какая зарплата у хирургов официальная, но думаю она не маленькая так это очень сложная профессия. А в частных клиниках зарплата должна быть очень высокой. Да и мне пофиг на подобное правописание в русском языке, потому что он конченный и там много бредовых противоречий. Я на нём пишу только по привычке так как вырос в русскоговорящей среде.
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Она работает в гос клинике. И поверь ЗП там - говно. А если учесть, что она якобы волонтер, то появляется много вопросов к ней от простых людей, которые ей скидывали денюжку на Армию... Какого эта С!"!№!№ ездит в Румынию на отдых а не в АТО?
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НЕТ! Гос. Она бюджетница! Откуда нахер куча элитных квартир, машин, и при этом Валантер! У меня просто рветься шаблон! Прикинь, эта особь еще и собирала бабло с граждан, некоторые впечатлительные бабули этой Мадам по пол пенсии переводили... Это норм?
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Ну так многие волонтёры не бедные люди. Заниматься волонтёрством нужно на что-то жить, и нужно иметь средства чтобы помогать. Не все волонтёры конечно добросовестные. Я честно не увидел там ничего элитного. Небольшой дом, тойота прадо, и какая-то малолитражка. Это состояние среднего класса. Элитная недвижимость и машины это у наших депутатов, начальников МВД, и других силовых структур. Ну или он как у Свинарчука меньшего Феррари. Ото я понимаю элитка.
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ЗЕбил ты шо не вкурсе у нас же конец эпохи бедности? Забыл наверное ...
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А, ЗУБОЖІЛИХ багато бачив в Україні?


Доречі, куди ті ЗУБОЖІЛІ, після 21.04.2019 подівались ?!
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Тоесть она поехала в Румынию а не отдала деньги на армию, как сама собирала с простых людей? Шаблон не рвет, соевый?
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А шо у вас, ольгінських, за цифірки з буковками після імені/прізвища? Ви усі так поміченіПервый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста - Цензор.НЕТ 7034
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Шта?) Я наоборот угораю с таких "улик". Ну и циферки это так регистрация на цензоре работает дописывает эти циферки сама.
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А чому ж у мене цих міток немає? НеподобствоПервый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста - Цензор.НЕТ 4626
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Какая ты рузькая деревня без газа и асфальта..циферки дают всегда автоматически если заходишь с под любого акаунта Гугл или Фейсбук..
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Google, fb... ні, не чув. І тут не про "заход с аккаунта", а про реєстрацію йшлося. І "рузькая деревня"... Ну, от ти ймовірно звідти, якщо і російської толком не знаєш. Бурят, мабуть
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А ты сможешь точно рассказать, что делал в тот день? Я например - нет, за несколько лет это вполне можно забыть.
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...не подобається вона мені. Дуже не подобається... Нє, ну, може вона бомбу не під те авто причепила, але ж причепила...
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Невже націоналісти Шеремета ненавидять більше Червоненка, Бужанського, Співака?
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Если бы их, то были бы бурные и продолжительные аплодисменты.
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Як, наприклад, за Бузину - респект і уважуха Первый раз про Шеремета услышала в день его убийства, - волонтер Кузьменко отрицает свою причастность к гибели журналиста - Цензор.НЕТ 5028
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Во всех тюрьмах мира сидят самые невиновные люди.
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Я была на работе, но всем рассказывала, что в отпуске. Маленько палевно.
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Почему все молчат оверсии Шеремет - убийство Завадского - Нац. дружины- Аваков?
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Я сам про нього почув перший раз після вибуху,а ось про ворогів України різних там медведчуків,труханових,рабіновичей по сто раз на день.І вони живуть спокійно і далі шкодять і зраджують державу.Дивно.
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Коротких и Нац. жены - убийцы Шеремета.
Нац. жены сделали много для победы Зеленского. При живом Шеремете, Нац. жены априори не могли бы существовать, так как их руководитель Коротких причастен к убийству оператора Шеремета - Завадского , в Беларуси.
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З рюкзачним баригою все зрозуміло, хоче і далі гріти дупу, гріти руки на призначеннях, кришувати "лоторейки-гральні автомати", сертифікацію техоглядів на автобуси, таксі та вантажівки .....! Але незрозуміло, навіщо на брифінг приперся легітимний полудурок?! І я за "це" голосував! Втім, як і за мальдівську наволоч!
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Ты голосовал за ПеПе, так шо не ври тут)
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за пе-пе на попередніх, на чергових за зеленого полудурка, на жаль!
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врач??? и что???...в Одессе тоже врач (!!!!!) закладывал мины в 2014 г.
Вот когда несла мину и закладывала чувствовала себя "хероем",а как взяли за ж...у - страшно признаться в содеянном.
Шеремета взорвали скорее всего как "черную метку" для Притулы.
А вот КТО заказал????
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Шизуха, быдло обсуждает чужие квартиры и машины. Савченко с Рубаном минометы и БК в Киев везли, и на свободе, а тут хотят посадить за ночное говновидение, и телефонные разговоры на отвлеченные темы? Вперёд, готов досмотреть этот сериал до конца...
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Ты невнимательно сериалы смотришь. Где сейчас Рубан то? А то что суда по Савченко еще не было по факту? А признание самой Савченко? Фсе фейк, все якобы "патриоты" неувиноваты? Менты фсе выдумали? И Бус и оружие и тел. переговоры. и показание комбата и само признание Савченко, что да! таки ехала крошить Раду... все нахер фейк в голове соевого, даже когда его в Мордор пропишут незаметно, такие деятели, как ПеПе...
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зрозуміло, для нікчем все визначається серіалами!
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Это же явная ложь. Шеремет был слишком известным, чтобы такой политически подкованный индивид, да еще врач, то есть образованный человек, не знал о нем.
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