 Вперше про Шеремета почула в день його вбивства, - волонтер Кузьменко заперечує свою причетність до загибелі журналіста

Про це вона заявила, виступаючи в суді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Вчорашній день, напевно, почався звичайно. Я була на роботі, у мене було 3 дитини в операційній. Найнеприємніше – це зараз постфактум розуміти, що коли я ще перебувала в операційній, в цей момент уже готувався брифінг. Я вже стала "вбивцею".
Шеремет. Я вперше про Шеремета почула у день, по-моєму, його вбивства. Я сиділа на роботі, відкрила facebook, прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді ще полізла читати, хто це.
"Я не знаю, як закінчиться моє життя, але вчора закінчили мою кар'єру. У мене тисячі пацієнтів… Що повинні думати батьки дітей, яких я оперувала, що хірург був вбивця? Кому вони віддавали своїх дітей?" - сказала підозрювана.
Кузьменко розкритикувала експертизи, за якими слідчі встановили її нібито причетність. Зокрема, жінка обурилась, що опис її та вбивці склали і співставили за нечіткими записами відеокамер. Підозрювана зазначила, що "навіть в 19 столітті система антропометрії складалася з дуже багатьох показників".
Коментуючи іншу експертизу, яка порівняла ходу Кузьменко та вбивці на записах, підозрювана сказала, що хода може змінюватись, якщо людина несе щось важке. На думку Кузьменко, вибухівка МОН-50, яку несла вбивця Шеремета, важить близько 5 кілограм. Тому, на думку підозрюваної, неправильно було порівнювати ходу вбивці з кадрами, де Кузьменко не несла тяжких сумок.
Водночас, волонтерка каже, що в день убивства була на роботі. Хоча того дня вона виклала у facebook фото, написавши у коментарях, що перебуває у відпустці.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
https://youtu.be/t1aZiTZ-JhQ
Нет не рузкие убили шеремета. А детский врач хирург и волонтер
Яяяя
БРЕД
Но они начали шить какую то нэзрозумилу дестабилизацию. Т е херню полную.
Доречі, куди ті ЗУБОЖІЛІ, після 21.04.2019 подівались ?!
Нац. жены сделали много для победы Зеленского. При живом Шеремете, Нац. жены априори не могли бы существовать, так как их руководитель Коротких причастен к убийству оператора Шеремета - Завадского , в Беларуси.
Вот когда несла мину и закладывала чувствовала себя "хероем",а как взяли за ж...у - страшно признаться в содеянном.
Шеремета взорвали скорее всего как "черную метку" для Притулы.
А вот КТО заказал????