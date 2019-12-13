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 Група "Ot Vinta" проведе концерт для збору коштів на внесення застави за генерала Марченка

Група в понеділок дасть концерт, всі виручені від якого кошти підуть на сплату застави 20 млн гривень як запобіжний захід у справі генерала Дмитра Марченка.

Про це музиканти повідомили в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У страшному 2014 році тоді ще майор Дмитро Марченко не кинув своїх побратимів. Не злякався і не сховався від війни десь у тилу! Ризикуючи життям, він воював за Україну проти російських окупантів!" - сказано на сторінці заходу.

"Тому зараз, коли кремлівські посіпаки кинули за ґрати Дмитра Марченка, нація не може і не стоятиме осторонь. Ми повинні вирвати воїна-десантника з лап портновських кишенькових слідчих", - додали музиканти.

Кількість місць обмежена, вартість квитка - 1000 гривень. "Не дуже велика сума для такої благородної справи!" - вважають у групі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Своїх не кидаємо": активісти оголосили про збір коштів для внесення застави за кіборга, бойового генерала Марченка

Група Ot Vinta проведе концерт для збору коштів на внесення застави за генерала Марченка 01

Читайте: Наша країна вірить, що ми готові піти на смерть, але при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого, - комбриг Миргородський, якому не дали на поруки генерал-майора Марченка

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165319
 
   
 Топ коментарі
 
А на концерте будет песня "Зеля ху*ло ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ? "Украинцы своих не бросают", - группа "Ot Vinta" проведет концерт для сбора средств на внесение залога за киборга, боевого генерала Марченко - Цензор.НЕТ 7761
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Какая разная судьба у двух Владимиров: один - хуйло, а другой - дурак набитый...
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а мені здається, що вони тезки.
якщо перше фуйло, то і друге теж "владімір".
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а за вчерашних не ?
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А на концерте будет песня "Зеля ху*ло ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ? "Украинцы своих не бросают", - группа "Ot Vinta" проведет концерт для сбора средств на внесение залога за киборга, боевого генерала Марченко - Цензор.НЕТ 7761
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Какая разная судьба у двух Владимиров: один - *****, а другой - дурак набитый...
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а мені здається, що вони тезки.
якщо перше фуйло, то і друге теж "владімір".
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А шо у мультимиллиардера олигарха и щирого патриота 20 млн не нашлось для Марченко?
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А мелкий проплаченный ******** все только о порошенко да о порошенко.
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А тим паче у своєї армії
"Украинцы своих не бросают", - группа "Ot Vinta" проведет концерт для сбора средств на внесение залога за киборга, боевого генерала Марченко - Цензор.НЕТ 8785
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Боевые генералы в снабжении не сидят в тылу, а находятся на поле боя, по тому и боевые генералы
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Главное что подобные тебе ублюдки сидят на диване. А марченко в 14 году в донецком аэропорту воевал.
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Заставу за ворюгу?!
Фу-у-у як огидно......
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Что он у тебя украл Зебилоид? Столько наворовал что на сьемной квартире живет.
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я ничего не имею против боевого генерала, однако тот кто сознательно покупал бракованные бронежилеты должен понести наказание, иначе никак по другому.
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Проблема в том, что ты к тому же и дупак. Потому что нет, то, что бронежилеты бракованные - сказало только портновско-трубо шайка. Далее - Марченко не покупал броники. Вообще. Он наоборот - проверял и писал требования. И вот все обвинение - что он не отреагировал на какой о пост в прессе.
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перед тим як підписати контракт та й потім по ходу виконання проводиться перевірка якості ...підписуються експерти ...якщо жилет відповідає тех.умовам то до чого тут генерал тут питання до тих хто складає тех.умови теж не генерал хоча там вже можна звинувачувати замовника (міністерство) ...а якщо не відповідають тех.умовам то винен виробник ...однозначно ... генерала можна звинуватити тільки у випадку якщо він прийняв завідомо невідповідні вироби і підробив висновки експертів ... але за таке хіба що самогубці підпишуться
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Дмитро "Калинчук" Вовнянко11 год ·
ТЕПЕР НАША ЧЕРГА ДОПОМАГАТИ. ЗГОДЕН?
Генерал Дмитро Марченко став уже практично символом нинішньої влади. За президента Порошенка він очолював управління, яке творило нове українське військо. За нинішньої влади його кинули до буцегарні. За що?
Дмитро Марченко - кадровий військовий, пройшов всі щаблі від солдата і курсанта, до офіцера по зв'язках з громадськістю 79-ї аеромобільної бригади.
Брав участь у виступі 79-ки в район Чонгару. Їздив у розвідку на територію Криму вже зайнятого росіянами. Під час Ізваринського мішку (оточення українських військ біля кордону) Марченко возив припаси для бійців - під ворожим вогнем. Брав участь у прориві з мішка. Потім воював у Донецькому аеропорту - так само возив в аеропорт вантажі. Під вогнем. Брав участь у боях. Був сильно контужений.
У 2015 р. коли ініціативна група волонтерського десанту на чолі з Тетяною Ричковою створювали Центр розвитку і супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, Марченко його очолив. А далі почалася низка скандалів - з генералами, з постачальниками, з бізнесменами, які звикли «рєшать вапроси». Ворогів Марченко собі нажив з достатком. Проте. Результати роботи Центру нині відомі всім.
Це сухі пайки у вакуумпакетах і з підігрівом. Це берці на мембрані, яких не мають ще й деякі європейські армії. Це нова форма «укропіксель» і нова парадна форма, що нагадує форму Дієвої армії УНР часів Перших Визвольних змагань. Це реформа харчування, яку на жаль не встигли перенести на всю армію. Це забезпечення армії бронежилетами. За бронежилети Марченко зараз і страждає.
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Дивина й годі. Марченка - посадили, а працівників лабораторій які видавали сертифікати якості на броніки, навіть не пожурили.
Броніки з партії якою дорікають Марченку, перевіряли вже кілька лабораторій - скрізь вони випробування проходили. Політичний ґрунт переслідування - очевидний. Характерно, що суд діючого офіцера і генерала відправив не на гауптвахту, як передбачено законом - а у СІЗО.
Президент запрошує до України російських журналістів - і з Майдану веде репортаж телеканал «Звезда». Коректувальники вогню, які наводили ворожу арту по українських містах, виходять на волю. Суд випускає під заставу «Беркутів» по справа Майдану.
І водночас влаштовують обшук у волонтера і добровольця Марусі Звіробій. Намагаються усунути з посади кіборга і героя України підполковника Євгена Межевікіна, «Адама» - не пройшов атестацію, мовляв. А генерал Марченко сидить у СІЗО.
Хто допоможе герою? Лише ми - більше нема кому. За Марченка призначено заставу у 20 мільйонів. Громадська організація «Справа громад» ініціює збір коштів на заставу Марченку. Колись кіборг ризикував життям і здоров'ям заради нас. Ми ризикнути мусимо лише грішми.Це - мало. Це дуже мало. Пропущена вечірка з пивом з друзями у «Портері» може врятувати людину яка творила нові ЗСУ. Кожен потрохи, і…Як перевести гроші - описано за посиланням.https://spgr.org.ua/nashi-proekti/free-marchenko?fbclid=IwAR1Sm1uvtEhg87TziKs8KkhSymE2RPA0tk3lxAdCpCdz5RfbMQqECF90qGc
І так, я свою допомогу уже перекинув.Тому що своїх - не кидаємо. Ніколи.
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А что вы хотели, генералы, которые проиграли войну, будут сидеть. И в принципе неважно за что.
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Только войну не генералы проиграли. А быдло, которое хотело пайку побольше и проголосовало за зеленого *****.
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Ну да Зеленое недоразвитое, пришло после поражения. Генералы продали свою честь, теперь пришла пора платить по счетам...
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Если бы они проиграли войну, то сегодня кое-кто не торговался бы с кремлем насчет ордло.
Все было бы решено уже давно.
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генерал у буцигарні за участь у відродженні ЗСУ
ганьба антиукраїнській владі
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Начинается слава Богу -воины прямым текстом называют зекретина с его шоблой кремлевскими запроданцами... Далі буде!
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А як же справа по Іловайську і генералу Хомчаку, який завів у пастку бійців і кинув їх там на призволяще.
Як просувається кримінальна справа про обстріл з "Градів" з тероиторії РФії українських військовослужбовців під Зеленопіллям.
Чи вже на радість ВПх покрили забуттям.
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добра справа для бойового генерала
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А як же справа по Іловайську і генералу Хомчаку, який завів у пастку бійців і кинув їх там на призволяще.
Як просувається кримінальна справа про обстріл з "Градів" з тероиторії РФії українських військовослужбовців під Зеленопіллям.
Чи вже на радість ВПх покрили забуттям.
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Мда,це вже якийсь абсурд і колективне божевілля.
А якщо він дійсно причетний до бракованих бронежилетів через які гинули хлопці.,то пісні і танці за упокій виходить
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Якщо він дійсно причетний, і броніки дійсно погані, то і виробника броніків мали б посадити в СІЗО, чи не так? Бо генерал лише приймав броніки, а справжній злочинець - виробник...
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З пяти підозрюваних,трьом обрали запобіжний захід тримання під вартою, а кінцевий винуватець,той хто прийняв брак, а не виготовив,так шо генерал якраз кінцевий
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Правильно, пусть сидит. Он выполнял пркступные приксзы Верховного главнокомандующего. И мне фиолетово, за что их посадят. Пусть даже за кражу конфет....
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Отвали недоразвитый. Мне фиолетово за что будут сидеть те, кто продал свою честь воина за звания и деньги....
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А якщо це їх євреї оббрехали, якщо це помста, за те, що не спільне з Ізраїлем підприємство, бєнєфіциаром якого мав бути Коломойсьий отримало замовлення на виробництво бронежилетів?
Ну,чисто теоретично таке можна припустити, конверсо?
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На парламентских выборах миллионы людей отдали свой голос не за капитуляцию, а за сражение к победе; не за Малороссию, а за Украину в НАТО и ЕС: Миллионы людей. Если каждый из них перечислит стоимость чашки кофе или пачки сигарет, или кружки пива ... мы сможем собрать средства на правовую помощь. Что такое не выпить лишнюю чашку кофе? Крупица ... Но гривня к гривне = миллионы неравнодушных, которые ткнут в морду системе: "Своих не бросаем".
Для желающих помочь:
Наименование получателя: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
UA543007110000026005052698006
код ЕГРПОУ / ИНН: 42992954
Наименование банка: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банка (МФО): 300711
В строке "Назначение платежа" важно отметить: пожертвование от (фамилия, имя, отчество) и номер телефона.Источник

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Сегодня самый лучший день,
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками
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Наденьте на этих музыкантов бронежилеты от их любимого Марченко и вперед в окопы.
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