 У справі Марківа останнім часом вдалося встановити низку важливих деталей, - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
"Слідчі Національної поліції України продовжують роботу в цій справі, де останнім часом вдалося встановити низку важливих деталей, здатних наблизити нас до істини" - зазначив Аваков.
Зі свого боку омбудсмен Денісова повідомила очільнику італійської дипломатичної місії про своє звернення до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятовича із закликом тримати на контролі справу Марківа.
"Йшлося також про готовність України і представників сторони захисту Віталія Марківа застосувати всі правові засоби для забезпечення справедливості і перегляду вироку суду першої інстанції в апеляційному порядку", - сказано в повідомленні.
Крім того, міністр Аваков повідомив послу, що українська сторона активно опрацьовує запропонований на її розгляд проєкт Угоди між Кабміном і Італією про співпрацю у сфері безпеки.
Зазначається, що згаданий документ покликаний посилити двосторонню взаємодію в правоохоронній сфері на зміну чинній, але вже застарілій міжвідомчій угоді від 1993 року.
Як повідомлялося, 3 грудня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.
Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Держись за кресло зубами !!!
3 серебрянника получил??
Хочу обратить внимание, что Арсен Борисович Аваков это не чорт, а русня.
Потому что только русня выбивает двери в 5 часов утра, кладёт людей в пол, и 5 часов проводит обыск в квартире, где подозреваемый не живет.
Только русня будет изымать имущество квартиросъемщиков. #аваковрусня
какой же он молодец ?
Молодец - от слова молодой
но это не принципиально! )))
«По поводу Авакова. Я ничего ему не должен. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал: реальные дела принесите нам до конца года. Не будет - мы всех уволим», - прокомментировал Зеленский.
Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.
Почему же украинская прокуратура, возглавляемая выпускником филиала Соломонова института (документы которого бесследно пропали) , гражданином Франции (не верите? сделайте государственный запрос во Францию. вам сообщат) , проявляющая невиданную прыть в вопросах "закрыть боевого генерала и держать пока можно", вдруг молчит в тряпочку ?
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?
готовяцца...
Президент предложил премьеру Италии создать совместную следственную группу
На 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, с которым обсудил положение осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.
https://news.liga.net/politics/news/delo-markiva-zelenskiy-sdelal-konkretnoe-predlojenie-konte
Хоть разочек когда был президентом ещё?!
Мой ник- припев из одной песенки про одно *****.
Порошенко вообще игнорировал дело Маркива все это время, отец блин нации.
Диванный Мусаши
@ikrukinogi
·7 ч
Основное что надо знать ветеранам и волонтёрам - их всех слушает полиция. Незаконно. От страха; беркута и обычные мусора слушают участников боевых действий. И знают всех кого скоро посадят и застрелят. В принципе начиная со вчера мусора перешли на сторону врага в открытую.
Все ж таки європейська тюрма краще ніж наша.
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Блин прочитала без второй буквы.......😬