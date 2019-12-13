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 Антикорупційний суд розглядає справу судді Малиновського райсуду Одеси, який попався на хабарі 0,5 млн грн у 2016 році

За участю прокурорів САП в Антикорупційному суді відбулося судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього судді Малиновського районного суду Одеси і його пособника в отриманні 500 тис. гривень хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні прокурор САП зачитав короткий виклад обвинувального акта. Після чого колегія суддів визначила порядок і обсяг вивчення доказів у справі.

Крім того, колегія суддів задовольнила клопотання прокурорів і продовжила для обвинувачених обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК", - йдеться в повідомленні.

Наступні засідання відбудуться 10, 11 і 12 лютого 2020 року.

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Нагадуємо, суддя Малиновського райсуду Одеси був спійманий у лютому 2016 року на отриманні півмільйона гривень хабаря від фізичної особи за винесення судового рішення про задоволення позову в її інтересах. Суддю затримали 31 березня 2016 року, після того як Верховна Рада дала згоду на його затримання й арешт.

Його дії кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 368 і ч.1 ст. 345 КК України. Пособнику судді інкримінується ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 368 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165314
 
 
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А что так быстро в феврале. Не нужно спешить, можно в мае . Созданные при шоколаднике антикорупционные структуры,работают только для себя и шоколадника .
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не може бути! - він же реформатор, яких світ ще не бачив!
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вангую , завтра отпустят , не страна , а бандустан
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Простить и *забІть*.
Забити, так буде краще
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извените за каламбур, но судить судью у нас както не совсем принято
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они же не берут взятки а просто колядуют, круглый год
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Суддя сам став "кабанчиком". Тепер його патрають колеги. Але так, лагідно, бо кожен з них в будь який момент може опинитися на його місці...
В нормальній країні зловлений на хабарі суддя за 72 години отримав би вирок суду і опинився в місцях позбавлення волі з конфіскацією здобутого злочинним способом майна. Автоматично університети та установи де він захищав наукові ступені відкликали б дипломи і викреслили з списку випускників. І вийшов би чорт на волю без пенсії, грошей, професії, житла і доживав би на соцдопомогу в якомусь хостелі для бомжів...
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Ану, дайте угадаю рішення. Винесуть догану?!
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Юрий Бутусов - цього суддю затримали не у лютому, а 30 березня 2016-го, він ще при затриманні стріляв у СБУшників. Призвище в нього - Олексій Буран
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