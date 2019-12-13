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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:суд (5662) Олег Богачук (940) Вовк Павло (71) запобіжний захід (72) Кузьменко Юлія (8)

 Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський суд відмовився здійснити відвід судді Павла Вовка, який обирає запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Шеремета медику і волонтеру Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє з суду кореспондент Цензор.НЕТ.

Рішення прийняла суддя Світлана Шапотько. На її думку, заяви адвоката Кузьменко Добоша про те, що Вовк залежить від ГПУ і ненавидить Майдан "всіма фібрами душі" є не фактами, а особистим припущенням.

Присутні в суді висловили Шапотько своє обурення - вона виходила із залу суду разом з поліцією.


Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду 01
Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду 02
Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду 03

Фото, відео - Олег Богачук

Читайте також: За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри. ДОКУМЕНТ

Раніше захисник підозрюваної у вбивстві Шеремета медика і волонтера Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив відвід судді Павлу Вовку.

Печерський суд сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненку.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165312
 
 
 Топ коментарі
 
Судья Вовк чист как прошлогодний снег.
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Моніка зеленська пообіцяла путіну пересадити всіх українських патріотів і тим самим доказати свою вірність пуйлу ! Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 5795
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Если бы он был бы непредубежденный он бы отпустил Яну, а не отправил под домашний арест, ведь документы опровергают доказательства подозрения.
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Судья Вовк чист как прошлогодний снег.
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Доказано предыдущими пятью годами безупречной работы в суде! 😂
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Дед, ты это....зелебот короче, вражина и огенд КрЫмля ***
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Привезли к голодному волку судить двух баранов...
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кристально чист и ниразу не заангажирован...
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Доказано 5-тю годами реформы судебной системы
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ты дурак. реформируют правила игры, а не людей. на людей надо надо лет 15...
быстрее НИ У КОГО В МИРЕ не получалось
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Ну потерпим волчару лет 15. Не нашлось у петруши сил на увольнение волчары
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так ты вдвойне дурак.. разве петя увольняет судей?
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Нет. Не увольняет. И не сделал с подконтрольной радой так что бы было легко уволить. Вот и терпите теперь честного судью. Реформа ж с переатестациями завершена. Вовк честный и професиональный
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Та ну нафиг. РашнТВ-одна неделя. Как скажет сикель-соловейка, так и бендже. Ну, ты как не порохобот Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 3170
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Борислав Береза
Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое - 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе - 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС.
И теперь у меня два вопроса.
1. Как он за сутки так похудел?
2. Как ему удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки?
Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает что это один и тот же человек. Или это не точно?Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 8425
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Скорпи, это выше твоего предела IQ, не заморачивайся
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"непридубежденные" - они такие:

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
Кроме Вовка, в Генпрокуратуру по повесткам на допрос и подозрениям пришли судьи Окружного админсуда Киева Игорь Погребниченко и Евгений Аблов, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко.
Согласно повесткам, обвинения по подозрению касаются:
вмешательства в работу ВККС;
превышения власти;
мошенничества;
служебного подлога и халатности;
незаконного препятствования митингам;
постановления заведомо неправосудных решений;
предложения или предоставления взятки;
вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
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вот за какие ниточки ГПУ дергает вовка-непридубежденного
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...Вовк зависим от ГПУ и ненавидит Майдан "всеми фибрами души" являются не фактами, а личным предположением...

Нее, нисколько "не зависим" - просто полностью под колпаком у ГПУ по статьям:
- вмешательства в работу ВККС;
- превышения власти;
- мошенничества;
- служебного подлога и халатности;
- незаконного препятствования митингам;
- постановления заведомо неправосудных решений;
- предложения или предоставления взятки;
- вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
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Ну, и что сделал/делаешь, для чтобы привести свой бред в соответствие с реальностью?Ну, двай, расскажи, с нетерпением жду
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Непредубежденный?
Тогда должен попросить у прокуратуры доказательства того, что подозреваемые сторонники нацистской идеологии, как утверждают прокуроры.
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если бы он знал так КПК и УК как вы, может и попросил, а так ...
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Для этого даже не нужно знать КПК.
Еще вчера на шоу-брифинге с участием преЗедента было заявлено, что внерсий о мотивах преступления несколько. А уже сегодня в суде прокуроры выкатили обвинение с одной мотивацией

"...увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу,.."




Они за одну ночь прозрели, нашли доказательства для одной единственной версии?

Источник: https://censor.net.ua/n3165257
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Про нацистів повна брехня, бо Шеремет був білим, а Яна Дугарь українка, яка має кров тюркю.
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Если бы он был бы непредубежденный он бы отпустил Яну, а не отправил под домашний арест, ведь документы опровергают доказательства подозрения.
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А подсудимых судят за нацизм чтоб такое требовать???
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Преступление должно чем-то быть мотовировано!
Если прокуроры строят свое обвинение на каком-то мотиве, то наличие этого мотива у подозреваемых должно быть ДОКАЗАНО в суде.
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У них вообще доказательств никаких нет. Вообще.
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Вы увидели на каком-то видео как прокуроры приводили факты, подтверждающие их утверждение о нацистских убеждениях подозреваемых?
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Их суд попросил предоставить факты? Если да пускай предоставят, если нет - честному вовку и того хватит
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ну во первых суд только начался.
во вторых , вы лично и все на ветке не знакомы с материалами дела.
в третьих , если бы охранник Вороненкова не убил киллера, который кем оказался , не помните ? , то такой же срач стоял и тогда , что судят атовцев ни за что. И в третьих. А что там с "Торнадо" при пэтре, вас всё устроило в "доказательной" базе ?
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а если нет мотива и нет ПРЯМЫХ улик..
то о чем собственно речь ??)))))
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Я не знаю есть или нет. С материалами дела не ознакомлен как и все.
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Моніка зеленська пообіцяла путіну пересадити всіх українських патріотів і тим самим доказати свою вірність пуйлу !
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Первое "громкое" решение Вовка было принято в 2012 году, тогда он приговорил Юрия Луценко, который с декабря 2007 года по январь 2010-го занимал должность министра внутренних дел, к четырем годам тюрьмы за якобы незаконное празднование Дня милиции во дворце "Украина".

В Европейском парламенте это решение осудили и заявили, что оно не соответствует международным стандартам справедливого, прозрачного и независимого судебного процесса.
В том же году Волк председательствовал в коллегии судей, которая приговорила к пяти годам тюрьмы бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко. Его признали виновным якобы в злоупотреблении служебным положением при подписании в 2009 году санкции по реализации Феодосийского судомеханического завода в Крыму. Европа снова не поддержала это решение и признала Иващенко осужденным по политическим мотивам.

Были попытки привлечь судью Вовка к уголовной ответственности.
4 марта 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского райсуда Киева, среди них был и Сергей Вовк. Его подозревали в том, что он, злоупотребляя служебным положением и намеренно нарушая требования закона, постановил заведомо неправосудное решение по гражданскому делу. Своим решением судья Вовк незаконно лишил гражданина права собственности на принадлежащее ему имущество
Тогда его временно отстранили от работы, но в 2016 году Вовка восстановили в должности.
По информации движения "Честно", работая с 2006 года в должности судьи, Вовк до 2010 года успел заработать на квартиру площадью 205 кв. м, земельный участок площадью 0,18 га, грузовой Ford, а также автомобили Toyota и Honda для семьи. В 2011-м он задекларировал земельные участки площадью 0,09 га в пгт. Каролино-Бугаз (Одесская область) и 0, 07 га в пгт. Затока (Одесская область), а также две квартиры в Одессе площадью 24,3 кв. м и 177 кв. м и два крошечные помещения, принадлежащие членам его семьи в столице - 13,4 и 9,5 кв. м.

Также судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.
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тут інфа про Павла Вовка, а це - про Сергія?
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Да это Цензор опять накосячил. Вовк Павел Вячеславович - глава Окружного Админсуда Киева, а Вовк Сергей Владимирович - судья Печерского суда.
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Судье вовку позвонили и внушили-или судит или сядет. Решение ОП.
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так була же інфа, що вовк взяв САМОвідвід, нехай навіть з-за наполягання адвокатів! Самовідвід - ЗАВЖДИ ПРИЙМАЄТЬСЯ!
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>>был ведущим на радио "Вести"<<
Nothing to add...
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Киваловский выпердыш, такие засранцы любой власти нужны...
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А в Україні ,є ще якісь судді окрім судді вовка? Таке враження що він єдиний у всій судовій ланці.
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Когда надо липовое дельце провернуть против патриотов и ветеранов АТО то сепар Вовк самое оно...
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Вы имеете в виду таких же честных и неподкупных?
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Я маю на увазі,що він взагалі єдиний,а який у нас чесний в непідкупний суд,знає весь світ. Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 3593
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так это... вовка назначают ритуальной жертвой? Он хотел самоотвестись, но заградотрят был против.
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Меня терзают смутные сомнения .... Цирк начался после встречи в Нормандии ... Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 3355
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В этом случае прослеживается совпадение .
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Все.

Епоха: «Пістолет схожий на пістолет», позаду.
Зараз всьо чотко і понятно для бидла: «Вона принесла бомбу. Підклала під машину. Підірвала.»
Все ясно.
Без суду.
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«Схемы»: Коломойский обеспечил Портнова жильем и машиной (с)
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это новый анекдот "суддя Вовк не ручной!"
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Вовка як не годуй, а він у ліс дивиться🤯
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Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. ( В 2016 году, Карл )
Так они, выходит, Пороху навредить хотели, возможно и с поста сковырнуть, не могли потерпеть до выборов три года ? И почему тогда успокоились, не достигнув своей цели, и больше Попыток дестабилизировать ситуацию попыток не делали ? Где логика, где разум ?
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Там сплошные нескладухи. Прокуроры заявляли, что подозреваемые хотели "привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".


Но! после убийства Шеремета никто не вышел и не заявил о своих убеждениях.
Липа!

Источник: https://censor.net.ua/n3165257
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Хроника одного ПрепреЗЕбила....
13.12.2019 г.
Технический анализ телефонных соединений по делу Шеремета (свыше 80 млн. по данным следствия) проводился на мощностях компании "Киевстар" находящаяся в собственности российского олигарха Михаила Фридмана (Альфа Групп)

Чем дальше, тем интереснее. Оказывается, что в июле (23) следственная группа по требованию президента Украины Зеленского предоставила ему доступ к секретной части данных расследования в деле Шеремета. На каком основании ? УПК не предусматривает ознакомление с делом (а тем более секретной частью дел) третьих лиц.и не делает исключение ни для кого. Требование Зеленского - это явно превышение служебных полномочий и давление на следствие.
Под бешеным нажимом Зеленского Витренко не отступил ни шагу. В общем "договорились договариваться"

Газовые переговоры в Вене. Украинская делегация дважды прерывала заседание на выслушивание Зеленского по телефону. Переговоры идут по принципу "у кого лопнет терпение"
Иногда хочется смеяться Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 528

13.12.19 13:11 "Оккупанты усиливают передовые подразделения снайперскими парами, состоящими из кадровых военных РФ" - прес-служба МО Украины со ссылкой на ГУР.

14.10.2019 г. Повідомлення військової комісії tZe
На территорию временно оккупированную территорию Украины дополнительно к имеющимся тут переброшено 6 укомплектованных снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) общей численностью около 30-35 человек Группы той же не стандартной комплектации из 5 человек, два из которых - снайперы. Связь так же обеспечивается вне общей системы связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ.находящихся в Луганске.
Газовые переговоры в Вене. Делегации собрались но заседание не начинается. Россияне чего то ждут..
СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.

Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. .
По "Адмиралу Кузнецову"
Версия теракта подтверждается. В розыск объявлен руководитель ремонтного дивизиона, который ремонтировал корабль. "Кузя" горит до сих пор Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 528
Обыски у главных фигурантов дела Шеремета дали нулевые результаты. Потому решили перейти на тех, кто пока в деле не фигурирует - полиция обыскала дом Евгения и Натальи Аскалевых. Шоу продолжается.
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Гебня кремлёвская всегда работала топорно как дегенераты, но мля они просто ювелиры против вот этого Шапито 95...
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дебилам пох. оні заняти прєдновогоднєй суєтой...
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Кого ты спрашиваешь? Тех 73% хохлов малороссов латентных сепарков? так они именно за это и голосовали шоб "агрессивное меньшинство" убрать..бо с Расиюшкой мешают дружить... Я уверен что в душе вся эта 73% сепарня вполне довольна. Да и по форуму видно как вылезли все сепарки и начали лить грязь на Украину и проукраински настроенных людей. Латентно сепарское быдло просто ждало своего преЗЕдента прокацапского, а как дождалось так сразу забурлило..
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Они еще не знают, что когда сегодня садят таких каких как Кузьменко, то завтра по ментовскому произволу закроют лояльного зелибобу за что угодно. Так происходит в соседних странах.
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Для них головне: «Посадіть Порошенка, потому, что он заставил нас проголосовать за Зєлєнского !»

Виступав по радіо НВ дєятєл - ватник-патріот: «Я два раза іспортіл бюллєтєнь, потому чьто, как понімаєтє, вибірать одін сорт із другого...Порошенко - барига...»
Матінко Ненько, ну чому ти замість розумних українців, народжуєш таких от «патріотів»?
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суд Печерський суддя Вовк............. як за бандюковича
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Дежавю. Таке враження, що повернулися у кінець 2013
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Ой лишенько, тепер всім злочинцям сидіти прийдеться, дома за заставу. Чи хто в це не вірить?
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Мотив убийства Шеремета "По приколу" выглядел бы более правдоподобно, чем озвученный на брифинге министром МВД.
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Цензор, какой нахрен Павел Вовк?
Вовк Павел Вячеславович - глава Окружного Админсуда Киева, а Вовк Сергей Владимирович - судья Печерского суда.
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Похоже, что зе-бобики хорошо вызубрили кацапские лозунги про нацистов. Скоро всех самых активных участников Майдана будут судить за экстремизм и нацистскую идеологию.
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судєйскіх с прокурорскімі кладут под бульдозєр
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Світоч демократії,та дуже порядна людина! (Ще й не матюкається,правда ж зебікі)?
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Ще «Печерськи Суд». Навіть у Конго знають.
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ЗЕмародёры кремлёвские подстилки...хуцпа урода..
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Верю. Я как слышу слово "правосудие", так судью Вовку представляю. Эталон честности.
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Как это непредубежденный? Он сам похож на подозреваемого! И заинтересован в том, чтобы увести следствие от себя!


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