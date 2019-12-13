 Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє з суду кореспондент Цензор.НЕТ.
Рішення прийняла суддя Світлана Шапотько. На її думку, заяви адвоката Кузьменко Добоша про те, що Вовк залежить від ГПУ і ненавидить Майдан "всіма фібрами душі" є не фактами, а особистим припущенням.
Присутні в суді висловили Шапотько своє обурення - вона виходила із залу суду разом з поліцією.
Фото, відео - Олег Богачук
Раніше захисник підозрюваної у вбивстві Шеремета медика і волонтера Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив відвід судді Павлу Вовку.
Печерський суд сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненку.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
быстрее НИ У КОГО В МИРЕ не получалось
Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое - 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе - 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС.
И теперь у меня два вопроса.
1. Как он за сутки так похудел?
2. Как ему удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки?
Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает что это один и тот же человек. Или это не точно?
Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
Кроме Вовка, в Генпрокуратуру по повесткам на допрос и подозрениям пришли судьи Окружного админсуда Киева Игорь Погребниченко и Евгений Аблов, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко.
Согласно повесткам, обвинения по подозрению касаются:
вмешательства в работу ВККС;
превышения власти;
мошенничества;
служебного подлога и халатности;
незаконного препятствования митингам;
постановления заведомо неправосудных решений;
предложения или предоставления взятки;
вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
Нее, нисколько "не зависим" - просто полностью под колпаком у ГПУ по статьям:
- вмешательства в работу ВККС;
- превышения власти;
- мошенничества;
- служебного подлога и халатности;
- незаконного препятствования митингам;
- постановления заведомо неправосудных решений;
- предложения или предоставления взятки;
- вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
Тогда должен попросить у прокуратуры доказательства того, что подозреваемые сторонники нацистской идеологии, как утверждают прокуроры.
Еще вчера на шоу-брифинге с участием преЗедента было заявлено, что внерсий о мотивах преступления несколько. А уже сегодня в суде прокуроры выкатили обвинение с одной мотивацией
"...увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу,.."
Они за одну ночь прозрели, нашли доказательства для одной единственной версии?
Источник: https://censor.net.ua/n3165257
Если прокуроры строят свое обвинение на каком-то мотиве, то наличие этого мотива у подозреваемых должно быть ДОКАЗАНО в суде.
во вторых , вы лично и все на ветке не знакомы с материалами дела.
в третьих , если бы охранник Вороненкова не убил киллера, который кем оказался , не помните ? , то такой же срач стоял и тогда , что судят атовцев ни за что. И в третьих. А что там с "Торнадо" при пэтре, вас всё устроило в "доказательной" базе ?
то о чем собственно речь ??)))))
В Европейском парламенте это решение осудили и заявили, что оно не соответствует международным стандартам справедливого, прозрачного и независимого судебного процесса.
В том же году Волк председательствовал в коллегии судей, которая приговорила к пяти годам тюрьмы бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко. Его признали виновным якобы в злоупотреблении служебным положением при подписании в 2009 году санкции по реализации Феодосийского судомеханического завода в Крыму. Европа снова не поддержала это решение и признала Иващенко осужденным по политическим мотивам.
Были попытки привлечь судью Вовка к уголовной ответственности.
4 марта 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского райсуда Киева, среди них был и Сергей Вовк. Его подозревали в том, что он, злоупотребляя служебным положением и намеренно нарушая требования закона, постановил заведомо неправосудное решение по гражданскому делу. Своим решением судья Вовк незаконно лишил гражданина права собственности на принадлежащее ему имущество
Тогда его временно отстранили от работы, но в 2016 году Вовка восстановили в должности.
По информации движения "Честно", работая с 2006 года в должности судьи, Вовк до 2010 года успел заработать на квартиру площадью 205 кв. м, земельный участок площадью 0,18 га, грузовой Ford, а также автомобили Toyota и Honda для семьи. В 2011-м он задекларировал земельные участки площадью 0,09 га в пгт. Каролино-Бугаз (Одесская область) и 0, 07 га в пгт. Затока (Одесская область), а также две квартиры в Одессе площадью 24,3 кв. м и 177 кв. м и два крошечные помещения, принадлежащие членам его семьи в столице - 13,4 и 9,5 кв. м.
Также судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.
Nothing to add...
Епоха: «Пістолет схожий на пістолет», позаду.
Зараз всьо чотко і понятно для бидла: «Вона принесла бомбу. Підклала під машину. Підірвала.»
Все ясно.
Без суду.
Так они, выходит, Пороху навредить хотели, возможно и с поста сковырнуть, не могли потерпеть до выборов три года ? И почему тогда успокоились, не достигнув своей цели, и больше Попыток дестабилизировать ситуацию попыток не делали ? Где логика, где разум ?
Но! после убийства Шеремета никто не вышел и не заявил о своих убеждениях.
Липа!
Источник: https://censor.net.ua/n3165257
13.12.2019 г.
Технический анализ телефонных соединений по делу Шеремета (свыше 80 млн. по данным следствия) проводился на мощностях компании "Киевстар" находящаяся в собственности российского олигарха Михаила Фридмана (Альфа Групп)
Чем дальше, тем интереснее. Оказывается, что в июле (23) следственная группа по требованию президента Украины Зеленского предоставила ему доступ к секретной части данных расследования в деле Шеремета. На каком основании ? УПК не предусматривает ознакомление с делом (а тем более секретной частью дел) третьих лиц.и не делает исключение ни для кого. Требование Зеленского - это явно превышение служебных полномочий и давление на следствие.
Под бешеным нажимом Зеленского Витренко не отступил ни шагу. В общем "договорились договариваться"
Газовые переговоры в Вене. Украинская делегация дважды прерывала заседание на выслушивание Зеленского по телефону. Переговоры идут по принципу "у кого лопнет терпение"
Иногда хочется смеяться
13.12.19 13:11 "Оккупанты усиливают передовые подразделения снайперскими парами, состоящими из кадровых военных РФ" - прес-служба МО Украины со ссылкой на ГУР.
14.10.2019 г. Повідомлення військової комісії tZe
На территорию временно оккупированную территорию Украины дополнительно к имеющимся тут переброшено 6 укомплектованных снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) общей численностью около 30-35 человек Группы той же не стандартной комплектации из 5 человек, два из которых - снайперы. Связь так же обеспечивается вне общей системы связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ.находящихся в Луганске.
Газовые переговоры в Вене. Делегации собрались но заседание не начинается. Россияне чего то ждут..
СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.
Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. .
По "Адмиралу Кузнецову"
Версия теракта подтверждается. В розыск объявлен руководитель ремонтного дивизиона, который ремонтировал корабль. "Кузя" горит до сих пор
Обыски у главных фигурантов дела Шеремета дали нулевые результаты. Потому решили перейти на тех, кто пока в деле не фигурирует - полиция обыскала дом Евгения и Натальи Аскалевых. Шоу продолжается.
Прикольнулись?
Виступав по радіо НВ дєятєл - ватник-патріот: «Я два раза іспортіл бюллєтєнь, потому чьто, как понімаєтє, вибірать одін сорт із другого...Порошенко - барига...»
Матінко Ненько, ну чому ти замість розумних українців, народжуєш таких от «патріотів»?
Вовк Павел Вячеславович - глава Окружного Админсуда Киева, а Вовк Сергей Владимирович - судья Печерского суда.