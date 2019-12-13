 Меморіальну дошку морському піхотинцю Степану Крилю відкрили на Луганщині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Військовослужбовець виконував завдання у складі окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України. 16 жовтня 2019 року Степан героїчно загинув захищаючи нашу Батьківщину від збройної агресії Російської Федерації.

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В урочистому заході взяли участь ветерани російсько-української війни Старобільського району, волонтери, представники органів влади міста Старобільськ та Шульгинської об’єднаної територіальної громади, військового комісаріату, вчителі та учні навчального закладу, друзі, військові побратими з батальйону морської піхоти з якими проходив військову службу Степан.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять воїна-захисника та всіх полеглих у зоні проведення АТО і ООС.

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