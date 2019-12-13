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Все про:обстріл (5788) операція Об'єднаних сил (1860)

 За добу - 4 обстріли, втрат немає, - штаб ООС

Противник обстрілював захисників України з БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних Сил.

У штабі зазначили, що Росія систематично порушує зобов'язання з припинення вогню, взяті на себе під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі.

"Так, упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 3 обстріли:

- біля Мар'їнки - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;

- неподалік від Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 1 обстріл неподалік від Кримського. Противник відкривав по захисниках України вогонь із озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й іншої стрілецької зброї.

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"Сьогодні, 13 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі.

За добу - 4 обстріли, втрат немає, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165306
 
 
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Как там... Устойчивое прекращение огня?
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Втрат нема, а потім бійці вмирають у госпіталях.
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Штаб ООС постоянно сообщает "потерь нет" Тогда почему практически каждый день Украина хоронит своих защитников? Дуболомы с говно команды *********** - зебила даже не понимают, что их вранье, только увеличивает негодование простых украинцев
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Шкет так і не домовися в ПарЬІжі про ністрілять? Нафіга тоді їздив туди? Навіть селфі не привіз як ручкався з *****.
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Чому б за кошт країни не переспати у номері готелю за 500 євро за ніч,
а потім на камери приїздити у мінівені.
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Шпендик,
як він сам колись казав на Кварталі.
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Потерь нет, и сразу рядом же новости что бойца опять хоронят. И так каждый день, у ЗЕбилов потерь нет, а похороны есть.. А чем тогда эта шобла ЗЕкловунов отличаеца от кацапов и *****, те тоже говорят "ихтамнет". А у ЗЕбилов "потерьнет".
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