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Все про:Ощадбанк (47) крадіжка (323) Антикорупційна прокуратура (1026)

 Справу про розкрадання з Ощадбанку $20 млн передано до суду, - САП

Прокурорами САП 13 грудня 2019 року прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ "Ощадбанк", колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи "Креатив" у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США. При цьому детективам НАБУ надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У повідомленні зазначається: "У вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема:
- колишній народний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи "Креатив";
- колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ "Ощадбанк");
- колишній начальник управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку);
- колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку);
- колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"
- низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.

Дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

За даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній "Креатив", у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні".

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував із можливістю внесення застави 10 підозрюваних у справі про розкрадання $20 млн в "Ощадбанку", - Холодницький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165302
 
 
 Топ коментарі
 
Надо был на Кипр в офшор переводить, тогда бы всё было законно...
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СБЕР - це в кацапії. В Україні ОЩАДбанк.
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Це Березкін із Кропивницького. 5 років, слідства, суд, апеляція, кассація.... Помре на волі.
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Надо был на Кипр в офшор переводить, тогда бы всё было законно...
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Ray

@Ray_net_ua

·3 ч

Украинцы про "турбо режим" Зеленского и сохраненные им аферы олигархата "Ротердам+"

Дело о хищении из Ощадбанка $20 млн передано в суд, - САП - Цензор.НЕТ 6127
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На фото 2500.
При петике больше заносили?
У вашей мамы должна быть субсидия.
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Моя мати отримує 3000 грн пенсії. Пропонують такий розмір субсидії, що вона просто відмовилася.
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Моїй матері ще трохи і буде 90 років. Ваша мати у цьому віці піде на роботу?
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Якщо вистачить сил і той завод не закриють. За квартиру батьків я сплачую сто відсотків.
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У 90 років вистачить сил? Хіба що купити хліба та щось легеньке з продуктів раз на тиждень.😏
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Цього я не знаю. Просто я знаю свою матір, тому і кажу так. Якщо вистачить сил у 100, то піде і цьому віці. Я не планую працювати жодного дня на пенсії.
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Співчуваю, якщо ви це робите з необхідності. Я не планую жодного дня. Я дуже жалкую, що податки сплачую.
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Не жалкуйте, бо зі мною працюють пенсіонери, які старше за мене. Онукам і дітям треба допомагати🤔
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а откуда такие бабки у сбера на кредиты такие?...там же сбережения исключительно народные быть должны..или уже что то по иному сложилось?
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Они в этот колхозный банк всех бюджетников и пенсионеров загнали. Там всегда что-то есть.
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СБЕР - це в кацапії. В Україні ОЩАДбанк.
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Наконец то Славика Березкина за яйца прижали. И то, если бы не перешел дорогу Яресько, то до сих пор бы был на мази.
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А справу розкрадання 5.5 млрд Приватбанку однією бородатою бабцею, що любит кохве пить, не хочуть розпочати? Там диви і green family ltd Зеленського фігурує, що доводить суд Делаверу. Та ні, брєд якийсь, давай краще про баригу...
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Фамилии!!! И партейную принадлежность в студию!!!!!
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