EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Економіка, Суспільство
  979  8
Все про:дороги (800) Голик (50)

 Близько 3 млрд гривень Дорожнього Фонду невикористані регіонами, - радник прем'єра Юрій Голик

З 13,7 млрд гривень, що надійшли до обласних бюджетів у рамках Закону про Дорожній Фонд на ремонт і утримання доріг, на кінець листопада були використані лише 10,9 млрд гривень.

Невикористаних коштів вистачило б на капітальний ремонт 170 км траси класу Запоріжжя-Маріуполь, - пише у Фейсбуці радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Близько 3 млрд гривень Дорожнього Фонду невикористані регіонами, - радник премєра Юрій Голик 01

Гроші, які виділяються регіонам, повинні витрачатися на ремонт і утримання обласних та сільських доріг, а також 20% коштів можуть бути використані на ремонт доріг всередині безпосередньо населених пунктів.

"Здавалося б - ось воно, щастя. Гроші впали з неба, просто використовуй їх. Але ні. Наявність грошей - це не завжди якісні дороги. Потрібен ще менеджмент", - наголошує Голик.

Близько 3 млрд гривень Дорожнього Фонду невикористані регіонами, - радник премєра Юрій Голик 02

За даними Голика, регіони по-різному використовують одержані з держбюджету кошти: "Лідери у використанні Дорожнього Фонду - Хмельницька, Харківська та Дніпропетровська ОДА, які використали більше 95% Дорожнього Фонду кожна".

Найгірші показники у чотирьох областей: Чернівецької, Івано-Франківської, Житомирської та Донецької. Обладміністрації цих регіонів використали в середньому лише по 45% коштів Дорожнього Фонду.

Близько третини всіх невикористаних коштів (1 млрд гривень) припадає саме на згадані обласні адміністрації-аутсайдери.

Втім, за словами радника прем'єра, навіть формальне використання грошей далеко не завжди призводить до виконання якісного ремонту доріг. У багатьох регіонах продовжують виконувати фрагментарні ремонти, витрачаючи кошти, але не отримуючи при цьому очікуваного результату.

"Тільки дві ОДА в країні роблять переважно капітальний ремонт доріг в рамках Дорожнього Фонду. Дніпропетровська ОДА та Івано-Франківська ОДА. 84,1% і 83,7%, відповідно, в Дорожньому Фонді яких пішли на капітальний ремонт", - зазначає Голик.

.Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні компанії контролюватимуть ремонт доріг в Україні, - радник прем'єра Голик

Близько 3 млрд гривень Дорожнього Фонду невикористані регіонами, - радник премєра Юрій Голик 03

У грудні на рахунки ОДА повинні надійти додатково 897 млн грн з коштів Дорожнього Фонду. Однак використані ці гроші будуть не скрізь ефективно.

"Наведені цифри і результати - це, більшою мірою, результат логіки, закладеної у використання Дорожнього Фонду кожної з областей головами ОДА, які очолювали їх у першому півріччі цього року. Теперішнім головам ОДА залишалося тільки використовувати вже закладену їх попередниками логіку. Хтось з цим впорався, хтось навіть з цим впоратися не зміг", - пише Голик.

Найближчим часом радник прем'єра обіцяє оприлюднити детальну аналітику про використання обласними адміністраціями коштів Дорожнього Фонду. "І коротко опишемо, що їх чекає в році наступному, тому що вольниця і ямкові ремонти закінчилися", - додає Голик.

"Дороги - це, в першу чергу, менеджмент, а потім вже гроші", - впевнений Голик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голик презентував інструкцію для перевірки побудованих для держави шкіл, садочків і стадіонів

Саме менеджменту в держуправлінні присвячена книга Юрія Голика "Нескінченність не для слабаків", яка була нещодавно презентована в Києві. У книзі описується досвід колишньої команди Дніпропетровської ОДА щодо впровадження в систему держуправління передових методик менеджменту великих комерційних структур. Як показала практика, дана методика успішно себе зарекомендувала в Дніпропетровській області. З 2015 по 2019 роки, коли Юрій Голик був радником голови Дніпропетровської ОДА, в регіоні було реалізовано близько 2000 інфраструктурних проектів, з яких 500 - капітально відремонтовані або новозбудовані дороги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165301
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А куда их использовать, если уже все сделано? В Полтавской области, например, весь Машевский район с убитой дорогой, единственной, которая проходит по всей его протяженности. Обещали сделать в прошлом году, но деньги куда-то ушли. Обещают сделать в следующем, а водители, тем временем, уже разбили подушку и ездят по обочине, подвергая опасности свои жизни и жизни пассажиров. Одна маршрутка осталась, вторая не пережила такой "децентрализации"
 показати весь коментар
 
 
значит плохо предлагали... не настаивали...или просто не говорили что есть!!!
как это деньги есть но их не используют? да области давятся за них.. да только не знают кому еще поклониться или...занести
и почему только в декабре упрекают эти области? а не в сентябре? потому что в сентябре они могли б их еще потребовать выпросить и использовать???
а ведь распланировать легко сколько и кому...а вот просто отдать...не реально тяжело... кто смог - тот выбил-выпросил-выскулил...
 показати весь коментар
 
 
Откатов не занесли, вот и не получили деньги.
Обычная практика в гос.структурах.
А еще потом из "сэкономленных" средств премии себе выписывают
 показати весь коментар
 
 
А % на счетах кап-кап. Нафига заморачиваться дорогами? Корова ваша, а молоко наше.
 показати весь коментар
 
 
в каждом регионе нужно построить бетонные заводы и местные строительные дорожные компании и одновременно они должны строить во всех регионах бетонные дороги, как в США и тротуары такие же надо, как в США классные бетонные строить по которым мягенько ходить. Нужно строить все, как в США! Дома тоже надо строить, как в США бетонные со стальным каркасом и больше нужно строить бизнесовых небоскребов - это привлекает большие деньги! почему все пытаются делать по своему и говно в итоге всюду и уродливо! Возьмите мать вашу модели успешные и скопируйте в Украине! Бетонные дороги и тротуары в разы лучше по всем показателям! Стройте все дороги бетонные! Бетон долговечен и дороги не портятся за 1 год, а бетон лет 30 без единой ямки будет! У бетона зацеп лучше колес! Бетон ночью дает лучшее освещение дороги и отсвечивает лучше, бетон крепче и большие грузы бетону пофиг в отличии от асфальта, который от грузов уничтожается. Почему не делать лучше все??? вот нафига нам асфальтные дороги, которые климат не вывозят Украинский. Летом асфальт плавится, зимой влагу набирает, а весной смывается с дождями. Почему мать его не строить бетон, который не набирает влагу. Все дороги должны быть только бетонные!!!
 показати весь коментар
 
 
Хорошо еще, если не использованы, намного хуже, если их уже НЕ - ТУ.
 показати весь коментар
 
 
Чиновник вчергове вирішив похвалитись ремонтом дороги,яка і так була в непоганому стані,причому невідомо,скільки бабла туди було вкинуто,зате відомо,що ремонтувала купа фірмй стягнули техніку автодора з усього лівобережжя.
Не подобається,як ОДА освоюють кошти ?-До Зєлєнского.Нехай міняє голів ОДА,доки не навчаться освоювати .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору