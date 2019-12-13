 Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
На Кіровоградщині за надання в оренду двох земельних ділянок голова ОТГ, до складу якої входить 11 населених пунктів, вимагав 100 тис. гривень. Під час проведення оперативних заходів поліцейські задокументували факт отримання першої частини коштів. 12 грудня оперативники затримали чиновника під час одержання другої частини хабаря - 60 тис. гривень.
У п'ятницю, 13 грудня, за рішення аналогічного питання в Житомирській області також затримали голову ОТГ. У цьому випадку за виділення земельної ділянки під АЗС чиновник вимагав і отримав 2 500 доларів.
Зараз обох чиновників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Про це повідомив перший заступник фракції, глава партії Олександр Корнієнко, передає Pavlovskynews.
проходити вечірка буде в одному з найдорожчих київських нічних клубах - CHI. Відзначається, що крім депутатів на вечірку прибуде Офіс президента і Кабмін. Тому в те, що корпоратив вкластися в мільйон віриться насилу.
"Приблизно кілька сотень тисяч гривень. До мільйона гривень точно", - сказав Корнієнко на запитання про вартість заходу.
Корпоратив проводитиметься за спонсорські гроші.
"Згідно із законом про політичні партії є механізм, за допомогою якого фізичні особи та юридичні особи можуть надати партії підтримку. За ці гроші партія проводила виборчу кампанію, за ці гроші проводить поточну діяльність", - сказав Корнієнко.
Нередко именно так избранники идентифицируют своих избирателей. Мол, избиратели очень мудро поступили отдав голоса мне!
[Переслано від Записки пасквілянта (Volodymyr Boiko)]
Під рубрикою «Чорна п'ятниця Артема Ситника».
Цілий день у п'ятницю 13 грудня 2019 року я чекав, коли ж флагман чесної та непідкупної журналістики «Українська правда» та псевдо-громадська організація «Центр протидії корупції», нарешті, повідомлять, що Рівненський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу директора НАБУ Артема Ситника й залишив у силі постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року, якою Ситник був визнаний корупціонером. З 14 грудня 2019 року Ситник не має права обіймати будь-які посади на державній службі впродовж року.
Але флагман чесної та непідкупної журналістики й псевдо-громадська організація «Центр протидії корупції» так і не повідомили про цю подію. Тож нагадую, що на сайті з романтичною назвою «Хроніки Українських Йолопів» вміщено моє оповідання про те, як Ситник був викритий у вчиненні корупційного правопорушення і як директор НАБУ намагався уникнути відповідальності та помститись викривачам
https://volodymyrboyko.com/2019/12/04/strashna-pomsta/
Dubinsky.pro, [13.12.19 18:16]
Также весь день с нетерпением ждал появления новости о том, что Артём Сытник - признан судом виновным в коррупции от всей так называемой медиа-тусовки, которая называет себя «борцами с коррупцией».
От всех этих бигусов, никоновых, леменовых, шабуниных, лещенко, давиденко, шкарповых, и седлецких.
Искал новости на лигах, новыхвременах, укрправдах, радиосвободах и другом одиозном ширпотребе.
И - ничего. Ти-ши-на.
Живущие от коррупционной кормушки «борцы с коррупцией» засунули языки в жопу, оглохли и ослепли.
Считают это прекрасным поводом при каждом следующем контакте с этими персонажами и, прости господи, СМИ - называть их одиозными, заангажированными, низкопробными помойными ямами и помойками, покрывающими коррупционеров.