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 Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали під час одержання хабарів за вирішення земельних питань голів об'єднаних територіальних громад у Кіровоградській і Житомирській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція 01

На Кіровоградщині за надання в оренду двох земельних ділянок голова ОТГ, до складу якої входить 11 населених пунктів, вимагав 100 тис. гривень. Під час проведення оперативних заходів поліцейські задокументували факт отримання першої частини коштів. 12 грудня оперативники затримали чиновника під час одержання другої частини хабаря - 60 тис. гривень.

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Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція 02

У п'ятницю, 13 грудня, за рішення аналогічного питання в Житомирській області також затримали голову ОТГ. У цьому випадку за виділення земельної ділянки під АЗС чиновник вимагав і отримав 2 500 доларів.

Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція 03

Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція 04

Зараз обох чиновників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Також дивіться: Чиновник Держгеокадастру на Луганщині погорів на хабарі 55 тис. грн. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165298
 
 
 Топ коментарі
 
По сравнению с 1 млрд, который предусматриваолся в бюджете 2019 года, в фонд Порошенко, это копейки .
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Им тот же спонсор в соседнем зале заказал..
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Как это не прискорбно, но стоит заметить - этих падлюк по вполне законной процедуре выбирает очень мудрый народ!
Нередко именно так избранники идентифицируют своих избирателей. Мол, избиратели очень мудро поступили отдав голоса мне!
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Партія "Cлуга народу" витратить на новорічний корпоратив до 1 мільйона гривень.
Про це повідомив перший заступник фракції, глава партії Олександр Корнієнко, передає Pavlovskynews.
проходити вечірка буде в одному з найдорожчих київських нічних клубах - CHI. Відзначається, що крім депутатів на вечірку прибуде Офіс президента і Кабмін. Тому в те, що корпоратив вкластися в мільйон віриться насилу.
"Приблизно кілька сотень тисяч гривень. До мільйона гривень точно", - сказав Корнієнко на запитання про вартість заходу.
Корпоратив проводитиметься за спонсорські гроші.
"Згідно із законом про політичні партії є механізм, за допомогою якого фізичні особи та юридичні особи можуть надати партії підтримку. За ці гроші партія проводила виборчу кампанію, за ці гроші проводить поточну діяльність", - сказав Корнієнко.
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По сравнению с 1 млрд, который предусматриваолся в бюджете 2019 года, в фонд Порошенко, это копейки .
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А у порівнянні з бюджетом КНР це ще меньше🐸
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Слуги народу отримують із держбюджету 514 млн гривень для попередження впливу на політику партії зі сторони алігархів. Куди ж гроші дівати?
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Не помнишь кто и когда принял закон финансирования партий- выходцы из народа, с заботой о украинцах, после ЕвроМайдана.
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Нормально челядь наша гуляет.. И да - в лимон они вряд ли влезут.
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За спонсорські гроші! Це тема корупції, тому де тут НАБУ та Антикорупційний суд?
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Им тот же спонсор в соседнем зале заказал..
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на то они и председатели, шоб торговать народным добром в убыток бене и прочим многочисленным честным и добрым мужам
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У "уставших от войны" ничего не поменялось...
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...в каждом селе такое творится, бери любого дубака-буратину председателя "партейного" в буденновке по ветру одетой и не ошибешься...еще и участков под застройку по 5-10 штук на одно рыло активиста вшивого или родственника "обездоленного" на продажу стесвенно. на "молочишко детишкам" , ну и с откатом, как водится, лесничих падлюк, леса без дубов и буков уже оставивших, да и все что ровным росло, уже продано.....в каждом селе так, не один десяток бюджетов страны там на карманы шушере этой ушел и продолжает наполнять карманы скотыняк этих ...а тут по миру с шапкой на полусогнутых "власть" ходит- бродит-колобродит... Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5524....позорище....
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Как это не прискорбно, но стоит заметить - этих падлюк по вполне законной процедуре выбирает очень мудрый народ!
Нередко именно так избранники идентифицируют своих избирателей. Мол, избиратели очень мудро поступили отдав голоса мне!
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твари конченные. комсомольцы -стукачи в основном или вертухаи потомственные,. насаженные влиятельными до сих пор, затихарившимися краснопузыми или синежопыми хозяевами этих кабинетов...су*ье.- штампы ставить негде ...только ф топку, без суда и следствия мразоту эту... Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9471 ..это реальная внутрення оккупация повсеместная...
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Dubinsky.pro, [13.12.19 18:01]
[Переслано від Записки пасквілянта (Volodymyr Boiko)]
Під рубрикою «Чорна п'ятниця Артема Ситника».
Цілий день у п'ятницю 13 грудня 2019 року я чекав, коли ж флагман чесної та непідкупної журналістики «Українська правда» та псевдо-громадська організація «Центр протидії корупції», нарешті, повідомлять, що Рівненський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу директора НАБУ Артема Ситника й залишив у силі постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року, якою Ситник був визнаний корупціонером. З 14 грудня 2019 року Ситник не має права обіймати будь-які посади на державній службі впродовж року.
Але флагман чесної та непідкупної журналістики й псевдо-громадська організація «Центр протидії корупції» так і не повідомили про цю подію. Тож нагадую, що на сайті з романтичною назвою «Хроніки Українських Йолопів» вміщено моє оповідання про те, як Ситник був викритий у вчиненні корупційного правопорушення і як директор НАБУ намагався уникнути відповідальності та помститись викривачам
https://volodymyrboyko.com/2019/12/04/strashna-pomsta/

Dubinsky.pro, [13.12.19 18:16]
Также весь день с нетерпением ждал появления новости о том, что Артём Сытник - признан судом виновным в коррупции от всей так называемой медиа-тусовки, которая называет себя «борцами с коррупцией».
От всех этих бигусов, никоновых, леменовых, шабуниных, лещенко, давиденко, шкарповых, и седлецких.
Искал новости на лигах, новыхвременах, укрправдах, радиосвободах и другом одиозном ширпотребе.
И - ничего. Ти-ши-на.
Живущие от коррупционной кормушки «борцы с коррупцией» засунули языки в жопу, оглохли и ослепли.
Считают это прекрасным поводом при каждом следующем контакте с этими персонажами и, прости господи, СМИ - называть их одиозными, заангажированными, низкопробными помойными ямами и помойками, покрывающими коррупционеров.
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